De ce nu au mai răspuns Putin şi Trump întrebărilor jurnaliştilor: explicaţia vine de la Kremlin
ObservatorNews, 16 august 2025 07:00
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.
Acum 30 minute
07:00
Acum o oră
06:40
Trump spune că întâlnirea cu Putin a fost de nota 10: Încheierea unui acord depinde de Zelenski # ObservatorNews
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, preşedintele Donald Trump, probabil în continuare cu gândul la Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor, relatează The Guardian şi Reuters. Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar ţările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump.
Acum 6 ore
01:40
Grimasele lui Putin: reacția liderului rus când jurnaliștii îl asaltează cu întrebări în Alaska # ObservatorNews
Cunoscut pentru controlul său în public, Vladimir Putin a fost surprins cu garda jos la începutul întâlnirii față în față cu Donald Trump, vineri, la Anchorage, în Alaska. Grimasele și expresiile faciale ale liderului de la Kremlin, după ce a fost asaltat de presa internațională cu întrebări despre războiul din Ucraina, au devenit virale.
Acum 8 ore
00:20
Putin, primit cu aplauze și covorul roșu de Trump. Momentul în care sunt survolați de avioane militare # ObservatorNews
Donald Trump l-a primit vineri noaptea cu aplauze și covorul roșu pe Vladimir Putin, în Alaska. Momentul pare să fi fost atent coregrafiat. Cei doi lideri au coborât din avioanele prezidențiale, aflate una în fața celeilalte. Ambii au mers sincron unul către celălalt, de la scara avionului pe covorul roșu. Când Vladimir Putin s-a apropiat, Trump l-a aplaudat, i-a strâns mâna călduros și l-a bătut prietenos pe braț. Putin a părut să facă o glumă, iar ambii lideri au zâmbit. În timp ce erau survolați de avioane militare, au mers împreună spre platforma marcată "Alaska 2025", în timp ce reporterii îi adresau lui Putin întrebări despre un posibil armistițiu și despre încetarea uciderii civililor. Liderul rus i-a ignorat. Putin s-a urcat în limuzina prezidențială a lui Trump, un gest neobișnuit, chiar și printre aliați, și a fost văzut râzând.
Acum 12 ore
23:00
Putin s-a prefăcut că nu aude când a fost întrebat dacă Rusia va opri atacurile asupra civililor ucraineni # ObservatorNews
Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, din Alaska.
22:50
Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort după o săptămână. Salvamontiştii i-au recuperat trupul dintr-o râpă # ObservatorNews
Un turist care a fost dat dispărut în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului.Trupul neînsufleţit a fost coborât de pe munte de salvamontişti, care l-au recuperat dintr-o zonă cu teren dificil.
22:40
Gest unic făcut de Vladimir Putin. Preşedintele Rusiei s-a urcat în "The Beast", limuzina lui Trump # ObservatorNews
Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, din Alaska. Cei doi lideri au coborât aproape simultan din aeronavele prezidenţiale, asta deşi Trump a ajuns cu aproximativ 30 de minute mai devreme decât oasptele său.
22:40
Rapperul Sean Kingston, al cărui nume real este Kisean Paul Anderson, a fost condamnat vineri la trei ani și jumătate de închisoare pentru implicarea într-o schemă de fraudă de un milion de dolari în sudul statului Florida, relatează Associated Press, citat de Mediafax.
22:20
Un tractor s-a răsturnat vineri, într-o poiană greu accesibilă din comuna Pipirig, județul Neamț. La bord se afla un singur bărbat, în vârstă de 48 de ani, care a murit după ce a intrat în stop cardio-respirator.
21:00
De pe autostradă, direct pe un drum nemodernizat de 30 de ani. Mai mulţi turişti spanioli au rămas şocaţi # ObservatorNews
De pe autostradă, direct pe drumul plin de gropi. Şoseaua rapidă Piteşti - Sibiu se opreşte, deocamdată, la Curtea de Argeş, iar şoferii nimeresc pe o şosea care nu a mai fost reparată din anii 90. Practic, nu există alternativă.
21:00
Miracolele de la Mănăstirea Nicula: "Trebuia să mă operez din nou de cancer şi nu mai era nimic" # ObservatorNews
Mii de credincioşi din toate colţurile tării au venit la mănăstirea Nicula pentru a cinsti Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători ale creştinătăţii. Oamenii care fac asta an de an spun că au trăit miracole. O femeie este covinsă că rugăciunile de aici au scăpat-o de cancer. După două săptămâni de post, pelerinii au stat la coadă pentru o porţie de sarmale.
20:40
Spectacol de excepţie susţinut de Corul Madrigal la malul mării. Turiştii, fermecaţi de vocile artiştilor # ObservatorNews
Spectacol inedit la malul mării! Corul Madrigal a concertat la răsărit pe o plajă din Constanţa. Peste patru mii de oameni au văzut spectacolul naturii pe acorduri care au răsunat lângă mare.
20:40
La munte este oficial cea mai aglomerată perioadă a vacanţei de vară, fie că vorbim despre Braşov, Maramureş sau Suceava. Turiştii nu se pot plictisi, au de unde alege diferite activităţi, de la drumeţii, la curse cu karturile. Iar după atâta aventură, gazdele îi aşteaptă cu mese încărcate cu mâncare.
20:30
Magistraţii se vor pensiona la 65 ani, iar pensia lor nu va mai depăşi 70% din ultimul salariu net. Momentan, modificările sunt doar în stadiul de intenţie, proiectul de lege fiind pus de Guvern în dezbatere publică. Surpriza apare însă în cazul judecătorilor CCR, care vor rămâne cu pensiile neatinse.
20:30
Fetiţa din Germania abuzată de un român se pierduse de părinţi. Copila, agresată într-o pădure din apropiere # ObservatorNews
Caz cumplit în Germania, unde o fetiţă de 6 ani a fost răpită şi abuzată de un român de 31 de ani, la cel mai mare parc de distracţii din ţară, Europa Park. Poliţiştii au descins la locuinţa agresorului, însă a reuşit să dispară la timp. Ofiţerii cred că individul a fugit în România. Pe numele său a fost emis un mandat internaţional de arestare. Poliţiştii români nu vor să dea detalii despre acest caz.
20:00
Una din patru primării nu-şi acoperă nici salariile din venituri proprii, în vreme ce Guvernul vrea reforma administraţiilor locale. Primăriile care strâng datorii riscă să intre în faliment sau insolvenţă, iar ANAF-ul ar urma să le execute silit. Austeritatea nu sperie, însă, toţi edilii: de Sfânta Maria s-au organizat în continuare bâlciuri şi spectacole.
20:00
De 10 ani, Marian îşi sărbătoreşte onomastica pe plajă, iar anul ăsta nu a făcut excepţie: "Totul e super" # ObservatorNews
Peste 200 de mii de turişti se bucură de soare şi valuri pe litoral. Pentru unii, este petrecerea de onomastică, iar pentru alţii, o minivacanţă pe care se gândesc deja să o prelungească. Hotelierii îi tentează cu reduceri de preţ şi petreceri pe plajă.
20:00
Ziua Marinei 2025. Zece mii de turişti au urmărit fascinaţi spectacolul care s-a desfăşurat pe apă şi în aer # ObservatorNews
Spectacol impresionant pe Marea Neagră de Ziua Marinei! 10 mii de spectatori au îndurat soarele toropitor de la Constanţa şi au fost răsplătiţi cu demonstranţii de forţă şi precizie. Peste 3.500 de militari români, zeci de nave şi de elicoptere au arătat că marinarii militari şi civili sunt o "armată“ pe care ne putem baza oricând.
20:00
Poliţiştii care au bătut o femeie din Prahova spun că de fapt au salvat-o de la sinucidere # ObservatorNews
O femeie din Prahova acuză doi poliţişti că au agresat-o în curtea casei sale. Reclamată de vecini că dăduse muzica prea tare, susţine că a fost lovită cu pumnii şi trasă de păr de agenţi. Poliţiştii au altă variantă: spun că ar fi intervenit în forţă să o calmeze de teamă să nu se sinucidă. În faţa declaraţiilor atât de diferite, superiorii agenţilor încă ezită să deschidă o anchetă.
19:40
Știrile zilei, 15 august 2025. Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni la noapte # ObservatorNews
Știrile zilei, 15 august 2025, prezentate de Nadina Câmpean.
19:30
Preşedintele a fost marele absent de la Ziua Marinei, premierul a venit, dar a fost huiduit! În timp ce era aşteptat la ceremoniile militare de la malul mării, şeful statului şi-a făcut apariţia în centrul ţării, la mănăstirea Sâmbăta de Sus de lângă Făgăraş, oraşul său natal. Nicuşor Dan şi-a justificat alegerea spunând că este locul în care venea cu părinţii săi în copilărie.
19:30
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal # ObservatorNews
Ia în calcul vacanţe mai scumpe de anul viitor. Guvernul pregăteşte noi măsuri fiscale pentru a reduce piaţa neagră a închirierilor de apartamente turistice. Proprietarii vor plăti impozite şi de cinci ori mai mari. În plus, cei care nu lucrează prin intermediul platformelor de rezervări vor fi obligaţi să îşi instaleze case de marcat şi să emită bon fiscal, pentru a putea fi taxaţi de Fisc.
19:20
Întârzieri de peste 3 ore la trenurile spre litoral. Prima zi de vacanţă, petrecută în vagoane, fără AC # ObservatorNews
Minivacanţa a început, tradiţional am putea spune, cu probleme pe drumuri. Cei care au plecat astăzi cu trenul pe litoral au avut parte de o supriză neplăcută: fie au aşteptat în gară, fie au rămas blocaţi pe câmp. Întîrzierile garniturilor care au plecat sau au venit de la mare au depăşit trei ore. Şi pe şosele a fost nevoie de răbdare.
Acum 24 ore
18:20
Cea mai bună înghețată a verii este cea pe care o faci tu, chiar la tine acasă! Folosește această rețetă simplă de bază de vanilie și cinci ingrediente pentru a transforma frigiderul într-o gelaterie ca în Italia.
18:10
Nicuşor Dan, despre întâlnirea Trump - Putin: "Rusia nu dă semne că şi-ar dori pacea" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că este "relativ pesimist". "În tot ce a făcut până acum Rusia, n-am văzut vreun semn că şi-ar dori pacea”, a subliniat Nicuşor Dan. Şeful statului a mai spus că fără „sprijinul pe care toată lumea l-a dat Ucrainei, azi Rusia ar fi vecină cu România".
18:00
Acum câţiva ani, să ştii engleza era un atuu de neegalat la interviul de angajare. Acum, este ceva cât se poate de normal, o condiţie obligatorie. Limbile exotice fac diferenţa între un salariu mediu şi unul de top, chiar şi în cazul tinerilor fără experienţă în muncă. În Bucureşti, Cluj sau Iaşi, angajaţii care cunosc japoneza, chineza sau coreeana pot câştiga cu până la 50% mai mult decât colegii lor. Iar cererea este în continuă creştere.
17:50
Orice nuntă poate avea momente stânjenitoare, dar puține sunt mai memorabile decât cele în care îți strigi viitoarea soţiei cu numele fostei iubite. A pățit-o britanicul Andrew Fildes, care și-a spus jurămintele în Bedfordshire.
17:50
Comoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuri # ObservatorNews
România, pur şi simplu surprinzătoare. Avem locuri incredibil de frumoase de care aflăm absolut întâmplător şi la care ajungem după mari aventuri. Aşa am descoperit şi noi că în România există un sfinx de 2 ori mai mare decât cel din Bucegi. I se spune comoara ascunsă a Banatului. Şi, ca să nu îi strice acest renume, autorităţile s-au gândit să nu vorbească deloc despre ea, să nu pună indicatoare, să nu asfalteze drumul. Să rămănă aşa, pentru totdeauna, ascunsă. Dar noi v-o arătăm acum, în exclusivitate, într-un nou episod spectaculos din seria O ţară în vacanţă.
17:40
Ce mesaj a transmis de fapt Lavrov întregii lumi cu puloverul cu "URSS", purtat pe pământ american # ObservatorNews
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sosit la Anchorage, Alaska, la summitul dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, îmbrăcat neobișnuit de lejer pentru un diplomat de rang înalt: blugi albaștri, o jachetă neagră și un pulover alb, inscripționat cu litere mari "CCCP", abrevierea în rusă pentru "URSS", Uniunea Sovietică, din care a făcut parte și Ucraina, relatează CNN.
17:40
Măsuri neaşteptate în Pachetul 2: românii care vor plăti impozite de 5 ori mai mari # ObservatorNews
Ziua şi schimbarea. Al doilea pachet de măsuri fiscale a fost pus în transparenţă şi avem noi surprize. Pe lângă ce ştiam deja, Guvernul a mai adăugat câteva măsuri. Vizaţi sunt cei care obţin venituri din activităţi independente, investitorii la bursă, dar şi cei care îşi închiriază apartamentele în regim hotelier. Vor fi obligaţi să plătească impozite de cinci ori mai mari!
17:20
Şase persoane rănite, după ce o maşină de teren s-a răsturnat pe un traseu montan în Maramureş # ObservatorNews
Accident dramatic pe un traseu montan din judeţul Maramureş. Şase persoane au fost rănite, după ce maşina de teren în care se aflau s-a răsturnat. Două dintre victime sunt în stare gravă.
17:10
Fiul unui român în vârstă de 61 de ani care a murit la locul de muncă din cauza caniculei acuză compania unde lucra bărbatul de negliejenţă. Potrivit acestuia, nimeni nu a chemat ambulanţa şi l-au lăsat pe bărbat pur şi simplu întins pe jos. Asta deşi bărbatul decedat şi-a anunţat superiorii că se simte rău.
16:50
Româncă moartă în Italia: Alexandra a căzut de la 200 de metri, împreună cu colegul ei în Masivul Castore # ObservatorNews
S-a mutat cu familia în Italia imediat după Revoluţia din 1989, în speranţa unei vieţi mai bune. Iar Alexandra pare să fi profitat din plin de această oportunitate. A terminat şi facultatea, dar şi-a urmat şi pasiunea pentru sport, făcând parte din Federația Italiană de Atletism (FIDAL). A mers şi mai departe şi a combinat alergarea cu pasiunea pentru alpinism. Cea din urmă avea să îi aducă şi sfârşitul. Tânăra de 36 de ani a murit pe muntele Castore din Masivul Rosa, împreună cu partenerul său de escaladă. Au căzut de la 200 de metri înălţime.
16:30
Aurul, una dintre cele mai sigure investiţii. Poate depşi rata inflaţiei şi cu 100% # ObservatorNews
Aurul rămâne una dintre cele mai sigure forme de investiție pe termen lung. Dar cum putem investi inteligent și să evităm capcanele speculațiilor pe termen scurt?
16:30
O nouă bază militară NATO va fi construiă pe flancul estic. Unde va fi amplasată şi ce capacitate va avea # ObservatorNews
Bulgaria a anunţat construirea unei baze militare NATO cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi. Măsura face parte din strategia de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022.
16:30
PSD îl critică pe Nicuşor Dan pentru absenţa de la Ziua Marinei: Gest urât. Ultimul preşedinte care n-a venit # ObservatorNews
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile orgabnizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări. "Un gest urât faţă de Armata României şi faţă de toţi cei care servesc sub drapel", comentează Fifor.
16:20
China se opune impunerii de noi sancţiuni europene împotriva Iranului pentru programul său nuclear # ObservatorNews
China a declarat vineri că se opune noilor sancţiuni pe care trioul european Germania, Franţa şi Regatul Unit ameninţă să le reimpună Iranului dacă nu se găseşte o soluţie diplomatică la programul său nuclear până la sfârşitul lunii august, relatează AFP, citată de Agerpres.
15:50
Şofer băut, filmat în timp ce conduce haotic. Avea o alcoolemie de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat # ObservatorNews
Un şofer băut a fost filmat în timp ce conduce haotic pe un drum din judeţul Bistriţa Năsăud. Poliţiştii au fost alertaţi de un alt şofer şi au reuşit să îl oprească pe bărbat înainte să provoace un accident.
15:30
Vremea de mâine 16 august. Temperaturi ridicate în mijlocul lunii august. Maxime şi de 38 de grade # ObservatorNews
Va fi în continuare extrem de cald în cea mai mare parte a ţării, temperaturile vor urca în pragul caniculei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 27 şi 38 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 16 august.
14:50
Pachetul 2 de măsuri fiscale, în dezbatere publică: Bon fiscal obligatoriu pentru închirierile pe termen scurt # ObservatorNews
Al doilea pachet de măsuri fiscale a fost pus în transparenţă. Guvernul a mai strecurat câteva schimbări, iar vizaţi sunt cei care obţin venituri din activităţi independente, investitorii la bursă, dar şi cei care îşi închiriază apartamentele în regim hotelier.
14:50
Observator de bine, 15 august 2025. În judeţul Olt a fost dechisă prima secţie pentru adicţii din ţară # ObservatorNews
Observator de bine, 15 august, prezentat de Ioana Scărlătescu.
14:30
Programul echipelor româneşti din play-off Europa League şi Conference League. Când joacă FCSB, CFR, Craiova # ObservatorNews
România ar putea avea trei echipe calificate în grupele Europa League şi Conference League, FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova urmând să evolueze în play-off-ul din cele două competiţii.
14:20
Accident mortal pe DJ 507: un motociclist de 17 ani a murit. Şoferul autoturismului, la spital # ObservatorNews
Un tânăr motociclist de 17 ani și-a pierdut viața vineri, în urma unei coliziuni cu un autoturism pe DJ 507, în apropierea localității Gostinu. Șoferul mașinii, un bărbat de 22 de ani, a fost transportat la spital, informează Agerpres.
14:20
Momentul în care o femeie ar fi fost agresată de polițiști acasă, după ce un vecin s-a plâns de muzica tare # ObservatorNews
Acuzaţii grave în Prahova. O femeie susţine că a fost agresată de poliţiştii, chiar la ea acasă. Agenţii au fost chemaţi de un vecin nemulţumit că victima asculta muzica prea tare. Incidentul a fost filmat de camerele de supraveghere, motiv pentru care a fost deja deschisă o anchetă internă.
14:00
Un avion rusesc Su-30SM, de 50 mil.$, s-a prăbuşit în Marea Neagră. Era în misiune aproape de insula Șerpilor # ObservatorNews
Un avion de luptă rusesc Su-30SM s-a prăbușit în Marea Neagră, în zona Insulei Șerpilor. Epava a fost recuperată, însă nu există informații despre soarta piloților, scrie Kyiv Independent. Potrivit serviciilor de informații ucrainene, contactul cu aeronava s-a pierdut în timpul misiunii, din motive necunoscute.
14:00
Incendiu violent la depozitul Sameday din Iaşi. Zeci de pompieri se luptă cu flăcările # ObservatorNews
Este alertă maximă, vineri, în municipiul Iaşi, după ce depozitul unei cunoscute companii de curierar, Sameday, a luat foc.
13:50
De Sfânta Maria, mii de credincioşi au luat drumul mănăstirii Nicula, care îşi serbează hramul. Sub cerul liber, oamenii veniţi din toate colţurile ţării s-au rugat la icoana făcătoare de minuni - pentru iertarea păcatelor, dar şi pentru sănătate, linişte şi, bineînţeles, pentru cei dragi.
13:50
Cele mai importante momente de la Ziua Marinei, festivitate de la care Nicuşor Dan a lipsit # ObservatorNews
Spectacol la malul mării. Ziua Marinei a fost celebrată astăzi pe faleza Cazinoului din Constanța. Ca în fiecare an, Forţele Navale Române i-au omagiat pe eroi prin ceremonii speciale şi demonstraţii de forţă. 3.500 de militari au fost implicaţi în festivităţile de la malul mării. Nu a lipsit nici tehnica militară: zeci de nave, ambarcaţiuni rapide, avioane şi elicoptere, au "defilat" într-un scenariu care a simulat scene de război pe apă şi în aer.
13:50
Orașul unde oamenii supraponderali ar putea plăti o taxă în plus pentru locurile de veci. Cât ar putea costa # ObservatorNews
Locurile de veci ar putea costa mai mult pentru cei supraponderali, în Tettenhall, un orăşel din inima Regatului Unit.
13:30
Ar putea fi criză de botox la nivel mondial. Oraşul unde se produce, ameninţat de tarifele lui Trump # ObservatorNews
Un orășel irlandez de doar 7.000 de locuitori găzduiește fabrica care produce tot Botoxul din lume. Acum, amenințat de noile tarife impuse de Donald Trump, Westport riscă să devină epicentrul unei crize globale pentru medicamente și proceduri cosmetice, cu efecte directe asupra locurilor de muncă și economiei locale.
