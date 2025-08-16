Fiul lui Diego Simeone s-a retras din fotbal la 27 de ani și se face impresar!

Sport.ro, 16 august 2025 08:10

Atacantul evolua în liga a patra spaniolă. 

Acum 5 minute
08:20
Aston Villa - Newcastle, în direct pe VOYO de la 14:30! Duel de foc pe Villa Park Sport.ro
Aston Villa primește vizita lui Newcastle, sâmbătă, de la 14:30, în direct pe VOYO.
Acum 10 minute
08:30
Mohamed Salah, singur în fața peluzei, în lacrimi după Liverpool - Bournemouth 4-2 Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) a fost vizibil emoționat după Liverpool - Bournemouth 4-2, meciul de deschidere al noului sezon din Premier League, transmis în direct de VOYO.
08:30
Brighton - Fulham, Sunderland - West Ham, LIVE pe VOYO de la 17:00! Zi plină de fotbal în Premier League Sport.ro
Premier League revine cu meciuri tari și, pentru prima oară, toate cele 380 de partide pot fi urmărite în România exclusiv pe VOYO. 
Acum 15 minute
08:10
Fiul lui Diego Simeone s-a retras din fotbal la 27 de ani și se face impresar! Sport.ro
Atacantul evolua în liga a patra spaniolă. 
Acum 8 ore
00:30
Ce a avut de zis Zeljko Kopic după ce Dinamo a încasat două cartonașe roșii cu UTA Sport.ro
Dinamo - UTA s-a încheiat 1-1.
Acum 12 ore
00:20
Just in time! Salah nu putea rata momentul în Liverpool - Bournemouth 4-2 (EXCLUSIV VOYO) Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului din Premier League, s-a terminat 4-2.
00:20
Cîrjan, un căpitan furios după Dinamo – UTA: „Nu e OK ce s-a întâmplat...“ Sport.ro
Decarul roș-albilor a părăsit terenul cu un gust amar. La interviul de după meci, mijlocașul nu și-a ascuns supărarea și a spus lucrurilor pe nume.
00:10
Abdallah, dezvăluirea serii după Dinamo – UTA: de ce a părăsit „haita“ după 2 ani Sport.ro
Ca o ironie a sorții, atacantul de 27 de ani a înscris primul său gol pentru formația arădeană împotriva fostei sale echipe.
15 august 2025
23:50
Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună Sport.ro
Genoa - Vicenza a fost în direct pe VOYO!
23:30
Coman, spectator la un meci demențial, în Qatar: ce a reușit echipa sa, o nebunie! Sport.ro
Qatar Stars League e un campionat în care meciurile se joacă în fața unor tribune goale. Și, totuși, din când în când, aici vedem și niște partide dramatice. Cum a fost cea de astăzi, Al-Gharafa - Umm Salal.
23:20
Gol de clasă pe Anfield! Cody Gakpo a ridiculizat defensiva adversă și a marcat în Liverpool - Bournemouth + gestul făcut pentru Diogo Jota Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, LIVE TEXT - AICI.
23:10
Gestul făcut de Hugo Ekitike după golul marcat în Liverpool - Bournemouth. Fanii l-au aplaudat frenetic Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, în direct pe VOYO.
23:00
Gestul lui Abdallah de după gol, superb: fanii lui Dinamo l-au aplaudat în picioare Sport.ro
Vârful de 27 de ani a marcat, în prima repriză a meciului Dinamo – UTA, după care a ținut să demonstreze că n-a uitat de unde și-a început aventura în fotbalul românesc.
22:20
Andrei Rațiu, ce debut de sezon în Spania: Rayo, victorie spectaculoasă în prima etapă Sport.ro
Internaționalul nostru rămâne om de bază, la echipa sa din La Liga și în noua stagiune.
22:20
Moment de reculegere pe Anfield pentru Diogo Jota. Fotbaliștii, copleșiți de emoție Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, LIVE TEXT - AICI.
22:10
Omagiu pentru Diogo Jota, la Liverpool - Bournemouth (EXCLUSIV VOYO) Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului Premier League 2025-2026, e transmis de VOYO.
21:50
Metaloglobus îngrozește: de când n-a mai fost o asemenea catastrofă în Superliga noastră Sport.ro
Pentru formația bucureșteană prinde contur un sezon de coșmar, după o promovare demnă de un miracol sportiv.
21:50
Ce prezență! Cosmin Contra, surprins în tribună la Dinamo - UTA Sport.ro
Dinamo - UTA, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Florin Gardoș știe cine va câștiga Premier League: ”Nu ai cum să nu te gândești la ei!” Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO începând cu sezonul 2025/26.
21:00
VOYO oferă o prelungire de 5 luni gratuite a abonamentului pentru utilizatorii care s-au abonat în zilele de 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025 Sport.ro
VOYO apreciază încrederea și loialitatea abonaților săi șirăspunde ferm prin măsuri concrete. 
20:50
Probleme pentru Manchester United. Ce se întâmplă cu Lisandro Martinez. VOYO transmite Premier League Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
20:50
Drama lui Coman, în Qatar: în ce situație a ajuns fosta vedetă a FCSB-ului Sport.ro
Când a părăsit campionatul românesc, în vara anului 2024, Florinel Coman (27 de ani) era pe val, o „mașina de dat goluri“. Astăzi, s-a pierdut în anonimatul din Qatar Stars League.
20:40
Gigi Becali a lăudat un fotbalist de la FCSB după returul de la Priștina: ”Nu există meci în care să nu joace bine” Sport.ro
FCSB a învins-o cu 3-1 pe Drita în returul de la Priștina, după ce la București, gruparea roș-albastră s-a impus cu 3-2.
20:30
Liverpool a făcut încă o achiziție! Fotbalistul, prezentat cu două ore înainte de primul meci al sezonului Sport.ro
Liverpool - Bournemouth este vineri seară de la ora 22:00 în direct pe VOYO.
19:50
Simone Tempestini, la startul Raliului Cehiei. Poate face un pas important spre titlul european la echipe Sport.ro
Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, va lua startul, în acest weekend, în a șasea etapă din Campionatul European de Raliuri, la Barum, în Cehia, unde va face parte din echipa favorită la câștigarea titlului continental din 2025.
19:50
Fanii Universității Craiova fierb de furie după returul cu Trnava: ”Trebuie reclamat la UEFA! Nici la nivel județean nu vezi așa ceva” Sport.ro
Universitatea Craiova a fost extrem de aproape de o rușine istorică joi seară la Trnava, în Slovacia, în turul 3 preliminar UEFA Europa Conference League.
19:50
CFR, șansă imensă în dubla cu Hacken: ce nu ni s-a spus despre adversara clujenilor Sport.ro
Formația din Gruia a părăsit preliminariile Europa League, unde și-a început parcursul din postura de câștigătoarea cupei, dar poate spera la o prezență în grupa de Conference League.
19:30
Cel mai valoros jucător din lume liber de contract! Semnează fără sumă de transfer Sport.ro
Câțiva jucători importanți la nivel mondial sunt fără contracte. 
Acum 24 ore
19:10
Specialiștii sunt convinși: Interul lui Chivu are cele mai mari șanse să câștige Serie A. Cine termină pe 2 Sport.ro
Cristian Chivu (44 de ani) este antrenorul lui Inter Milano.
19:10
Kosovarii ne disprețuiesc: FCSB a pus Drita într-o situație rușinoasă Sport.ro
Campioana României a scos Drita din turul 3 preliminar Europa League, iar acest rezultat a pus gruparea kosovară în fața unei contraperformanțe uriașe.
18:50
10 stranieri pentru naționala României de tineret Sport.ro
Costin Curelea e selecționerul naționalei de tineret.
18:40
CFR Cluj a trecut peste eșecul de la Braga: mesaj în limba engleză pe rețelele sociale Sport.ro
CFR Cluj a întâlnit-o pe Braga în dublă manșă în al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
18:30
Invincibilă! Singura echipă care a prins play-off-ul Conference League, pornind din turul 1 preliminar Sport.ro
Calificările competițiilor UEFA din această vară ne oferă o poveste frumoasă cu o formație care a dat peste cap calculele hârtiei.
18:30
Salariu de arbitru în Premier League sau barem în Superligă: cu cât sunt plătiți oficialii în campionatul englez. Premier League e de azi pe VOYO Sport.ro
Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
18:10
Atacantul a semnat chiar înainte de partida FCSB - Aberdeen! Transferul, oficializat pentru 500.000 de euro Sport.ro
FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul de Europa League.
18:10
Bournemouth vrea să transfere de la Liverpool! Cele două echipe se întâlnesc astăzi, în prima etapă din Premier League, pe VOYO Sport.ro
Liverpool - Bournemouth deschide noul sezon al eșalonului de elită din Anglia.
18:00
Hagi „fierbe“: ce a făcut ultima dată, când Ianis a fost lăsat în afara lotului României, de noaptea minții! Sport.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a luat o decizie curajoasă: l-a exclus pe Ianis Hagi, fără echipă, de pe lista lărgită a stranierilor convocați pentru amicalul cu Canada (5 septembrie) și confruntarea cu Cipru (9 septembrie), în preliminariile Mondialului.
17:50
Cele mai tari imagini de la Priștina cu jucătorii lui FCSB Sport.ro
Drita - FCSB a fost în direct pe VOYO și la Pro Arena joi seară.
17:40
Donald Trump, decizie istorică înainte de Los Angeles! Ce se întâmplă cu sportivele care ajung în SUA Sport.ro
Donald Trump, ”implicat” în conflictul care a marcat Jocurile Olimpice de la Paris. 
17:30
Câți fani sunt așteptați la Dinamo - UTA pe Arena Națională Sport.ro
Dinamo - UTA este vineri seară de la ora 21:30.
17:10
Atacă medalia mondială! Povestea înotătoarei care a plecat de acasă la 14 ani pentru a deveni campioană Sport.ro
Aissia Prisecariu, componenta lotului național de natație, este una dintre principalele favorite la podium în proba de spate, la Campionatul Mondial pentru juniori de la Otopeni.
17:10
Se pregătește Anfield! Englezii pun la punct ultimele detalii înainte de Liverpool - Bournemouth (22:00, VOYO) Sport.ro
Liverpool - Bournemouth este în direct pe VOYO de la ora 22:00.
17:00
„Cutremur“ în Sudan: „Reghecampf poate pleca!“. Ce a cerut românul, șocant pentru arabi Sport.ro
Un al doilea caz Contra, care a rezistat 3 săptămâni în Arabia Saudită, prinde contur, de această dată cu Laurențiu Reghecampf în prim-plan.
16:50
Cu cine a semnat Federico Redondo, fiul fostului mare mijlocaș de la Real Madrid, Fernando Redondo Sport.ro
16:50
CFR Cluj, acasă la Cadu: ”E o mare plăcere! Mă bucur să vă revăd” / ”La Cluj am petrecut cele mai frumoase momente din carieră” Sport.ro
Ricardo Cadu (43 de ani) a fost legitimat la CFR Cluj în perioada 2006-2014.
16:40
Mihalcea se duelează cu Dinamo din postura de antrenor al revelației primelor cinci etape. Analiza lui Dan Chilom. Cote la pariuri + cel mai pariat scor Sport.ro
Dinamo - UTA, de la 21:30, face parte din etapa a șasea din Superliga.
16:40
FCSB, reacție spectaculoasă după meciul de la Priștina: a descris într-un singur cuvânt calificarea în play-off-ul Europa League Sport.ro
FCSB a învins-o cu 3-1 pe Drita la Priștina, în Kosovo, în a doua manșă din cel de-al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
16:20
Marc Cucurella s-a decis și a semnat! Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO, iar Sport.ro îți aduce cele mai tari vești de pe piața transferurilor.
16:10
PORTRET | Dan, The Man: respectat și adulat la Chelsea. 5 ani de glorie și un "cadou" pentru englezi Sport.ro
Premier League, exclusiv pe VOYO. Sport.ro vă prezintă portretul lui Dan Petrescu.
15:40
Avertisment pentru Dinamo, deși a legat două victorii consecutive: "Are probleme în apărare. Mai are nevoie de jucători cu experiență" Sport.ro
Momentan, Dinamo ocupă locul al șaselea, ultimul care asigură calificarea în play-off.
