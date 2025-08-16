Ce trădează limbajul corporal al lui Trump după întâlnirea cu Putin. Expert: Se întâmplă altceva în mintea lui

17:50

România, pur şi simplu surprinzătoare. Avem locuri incredibil de frumoase de care aflăm absolut întâmplător şi la care ajungem după mari aventuri. Aşa am descoperit şi noi că în România există un sfinx de 2 ori mai mare decât cel din Bucegi. I se spune comoara ascunsă a Banatului. Şi, ca să nu îi strice acest renume, autorităţile s-au gândit să nu vorbească deloc despre ea, să nu pună indicatoare, să nu asfalteze drumul. Să rămănă aşa, pentru totdeauna, ascunsă. Dar noi v-o arătăm acum, în exclusivitate, într-un nou episod spectaculos din seria O ţară în vacanţă.