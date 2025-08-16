Discuțiile „productive” Trump-Putin s-au încheiat fără un acord. Primele reacții și concluzii
Europa Liberă România, 16 august 2025 08:10
O discuție Trump-Putin față în față, timp de trei ore în Alaska, s-a încheiat fără niciun acord concret cu privire la soartea războiului declanșat de Rusia în Ucraina.
• • •
Alte ştiri de Europa Liberă România
Acum 15 minute
08:10
Discuțiile „productive” Trump-Putin s-au încheiat fără un acord. Primele reacții și concluzii # Europa Liberă România
O discuție Trump-Putin față în față, timp de trei ore în Alaska, s-a încheiat fără niciun acord concret cu privire la soartea războiului declanșat de Rusia în Ucraina.
Acum 12 ore
23:00
19:50
„Pentru un răspuns rapid și adecvat”. Bulgaria construiește o bază NATO în satul Kabile de lângă orașul Iambol # Europa Liberă România
Guvernul bulgar a anunțat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldați ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO inițiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 și extinsă după invazia din 2022, informează EFE.Baza va fi amplasată în satul Kabile de lângă orașul Iambol și va găzdui o forță multinațională a alianței, staționată în Bulgaria, dar baza va avea capacitatea de a primi o brigadă și chiar o divizie...
Acum 24 ore
18:40
Donald Trump și Vladimir Putin se pregătesc să se întâlnească în Alaska pentru un summit crucial menit să ducă la încheierea războiului din Ucraina, care durează de 43 de luni.Întâlnirea dintre cei doi lideri, prima de când Trump a revenit la Casa Albă, poate fi crucială pentru soarta războiului.
16:30
Președinții american și rus se întâlnesc vineri, pe 15 august, față în față, pentru prima dată în ultimii șase ani.Iată cinci lucruri pe care ar fi bine să le știți.Ce vrea Putin?Mulți analiști văd o întâlnire cu Trump ca pe o victorie în sine pentru Putin, deoarece liderul de la Kremlin dorește să pună capăt izolării sale internaționale. Cu alte cuvinte, totul se rezumă la ședința foto.„Niciun lider occidental important nu s-a întâlnit cu [Putin] de la invazia la scară largă a...
14:00
Ecologul Tibor Hartel, despre conflictele om-urs: Împușcarea masivă nu e o soluție, putem avea probleme și cu un singur urs # Europa Liberă România
Ecologul Tibor Hartel, conferențiar universitar, vorbește într-un interviu pentru Europa Liberă despre ce pot face autoritățile ca să reducă incidentele dintre oameni și urși, frecvente în ultimii ani, dar și despre comportamentul responsabil al oamenilor și în special a turiștilor.
12:50
Pachetul II de măsuri fiscale, în dezbatere publică. Ce modificări sunt propuse # Europa Liberă România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o propunere de schimbare a modului în care sunt taxate profiturile companiile multinaționale în România cu cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro.
12:00
Vladimir Putin se îndreaptă spre Alaska pentru summitul cu Donald Trump. Ucraina așteaptă cu nerăbdare # Europa Liberă România
Președintele rus Vladimir Putin se îndreaptă spre Alaska, pentru o întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump și pentru discuții menite să găsească o soluție la războiul total purtat de Rusia împotriva Ucrainei de aproape 42 de luni.Cu oficialii ucraineni excluși din discuții, întâlnirea din 15 august, care are loc la o bază aeriană lângă Anchorage, se conturează ca un moment crucial pentru ucrainenii epuizați de război, pentru aspirațiile de pace ale lui Trump și...
10:00
Cine face parte din grupul tehnic care schimbă ordinul pentru pacienții cu arsuri. Ministrul Rogobete a numit-o și pe șefa DSP București # Europa Liberă România
Până la finalul lunii august, Ministerul Sănătății vrea să facă un proiect de ordin prin care să modifice Ordinul 2320/18 aprilie 2024, prin care erau schimbate prevederile din Ordinul 476/2017 - și anume cel în care sunt prevăzute standardele pentru organizarea și funcționarea centrelor pentru arși din România.Va exista, prin urmare, susține ministerul într-un răspuns pentru Europa Liberă, la sfârșitul acestei luni, „un proiect de act normativ cu noi reglementări referitoate la acordarea...
09:40
Forțele Armate ale Ucrainei: Trupele rusești au atacat Ucraina cu rachete balistice și 100 de drone # Europa Liberă România
Росія атакувала Україну балістичними ракетами та майже 100 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомляють про знешкодження 63 дронів
09:20
Protestatarii anti-guvernamentali s-au adunat, vineri seara, în mai multe orașe din Serbia la mitingurile organizate de studenți pe rețelele sociale, cu mesajul „În seara asta, veți ceda sub presiune”. Manifestațiile au fost urmate de violențe între protestatari și forțele de ordine. Ministrul de Interne sârb, Ivica Dačić, a declarat că cel puțin 42 de polițiști au fost răniți în timpul protestelor, dintre care câțiva grav, și că 37 de persoane au fost reținute.La Belgrad au avut loc mai...
Ieri
22:10
Proiect în dezbatere publică. Magistrații se vor pensiona la 65 de ani. Pensia nu va putea fi mai mare decât 70% din ultimul venit # Europa Liberă România
Pensia unui magistrat va fi acordată în funcție de salariul încasat în ultimii cinci ani de activitate dinaintea datei pensionării și nu va putea fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună dinaintea pensionări, potrivit unui proiect pus în dezbatere publică joi de Guvern.
19:20
Fostul președinte Klaus Iohannis, somat de ANAF să plătească un milion de euro pentru chiriile casei pierdută în instanță # Europa Liberă România
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost somat de ANAF să plătească un milion de euro pentru chiriile pe care le-a încasat din casele pierdute în instanță. Deși a încasat chirii de 300.000 de mii, Iohannis va fi obligat să plătească și penalități și dobânzi în limita sumei de un milion de euro.
16:20
Ucraina aduce în țară 84 de prizonieri de război, inclusiv zeci de civili deținuți de Rusia din 2014, de la confiscarea ilegală a Crimeei # Europa Liberă România
Ucraina a asigurat întoarcerea a 84 de soldați și civili din captivitatea rusă, într-un nou schimb de prizonieri cu Moscova, a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 14 august.
16:10
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is meeting with British Prime Minister Keir Starmer in London as he looks to gather support for Ukrainian security interests from allies a day before a crucial US-Russia summit aimed at making progress toward ending Moscow's full-scale invasion of Ukraine.
13:20
Kremlin: Putin și Trump vor discuta în Alaska „potențialul uriaș neexploatat” al relațiilor economice bilaterale și războiul din Ucraina # Europa Liberă România
Președinții Vladimir Putin și Donald Trump se vor întâlni în Alaska pentru a discuta despre „potențialul uriaș neexploatat” al relațiilor economice dintre Rusia și SUA, precum și despre perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina, a declarat consilierul președintelui V. Putin, Iuri Ușakov.
12:40
Rusia limitează apelurile pe platformele WhatsApp și Telegram, pe care le acuză că încalcă legea și nu colaborează cu autoritățile # Europa Liberă România
Rusia a introdus restricții asupra apelurilor vocale și video efectuate prin aplicațiile WhatsApp și Telegram și a acuzat platformele că nu colaborează cu autoritățile ruse în cazuri de fraudă și terorism.
12:10
Un proiect de ordonanță de urgență impune limite stricte investițiilor finanțate prin PNRR și programul „Anghel Saligny” # Europa Liberă România
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a publicat pentru dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență care impune limitări semnificative finanțării proiectelor finanțate prin PNRR sau „Anghel Saligny”.
11:20
Întâlnirea de vineri, 15 august, dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin a făcut presa și bloggerii pro-Kremlin să discute nu doar despre rezultatul așteptat, ci și despre locul ales. Corespondentul Current Time Andrei Cerkasov explică de ce.
09:50
Economia României a crescut cu 0,3% în primul semestru din 2025, față de aceeași perioadă din 2024. Previziuni rezervate ale specialiștilor # Europa Liberă România
Economia României a crescut cu numai 0,3% în primul semestru din 2025 față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Previziunile specialiștilor pentru rezultatele economiei românești la finalul anului sunt rezervate.
09:00
Serbia. Incidente și ciocniri la protestele „Serbia, trezește-te” din mai multe orașe din țară # Europa Liberă România
Mai multe incidente și ciocniri între protestatarii antiguvernamentali și susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS) de guvernământ au avut loc pe 13 august 2025 în mai multe orașe din Serbia.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:20
Incendiul de la Fabrica de Armament din Cugir. Procurorii nu au indicii de sabotaj. Ministrul Economiei cere explicații detaliate # Europa Liberă România
Procurorii au anunţat că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj care să fi dus la incendiul de la fabrica de armament de la Cugir.
08:00
Îndepărtată, simbolică, strategică: Alaska intră în lumina reflectoarelor globale odată cu summitul Trump-Putin # Europa Liberă România
Pe 15 august, președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, se vor întâlni în Alaska cu scopul declarat de a discuta încheierea războiului din Ucraina. Locul ales e singura variantă de a trece din Rusia direct în Statele Unite și transmite și un mesaj simbolic puternic.
00:10
Ilie Bolojan: România riscă să intre în incapacitate de plată dacă pachetul doi de măsuri fiscale nu este adoptat # Europa Liberă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că fără pachetul doi de măsuri fiscale riscul ca România să intre în incapacitate de plată este foarte mare. „Degeaba ai crescut niște taxe, dacă nu acoperi găurile negre din economie”.
13 august 2025
23:30
Ilie Bolojan le-a cerut instituțiilor din subordine să facă propuneri de reorganizare până pe 22 august # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire cu reprezentanţii tuturor celor 36 de instituţii subordonate Guvernului şi le-a cerut să-i prezintă până pe 22 august, propuneri de reorganizare, de reducere a cheltuielilor de personal și indicatori de performanţă.
22:00
Trump avertizează Rusia asupra unor „consecințe foarte grave” dacă războiul din Ucraina nu se încheie # Europa Liberă România
Just two days ahead of a summit with President Vladimir Putin, US President Donald Trump has warned Russia of “very severe consequences” if it doesn't halt its war against Ukraine.
19:00
R.Moldova: Cum vrea Șor să facă proteste pe bani, Poliția nu-l lasă, iar primarul Chișinăului se spală pe mâini # Europa Liberă România
Oligarhul fugar Ilan Șor vrea să organizeze sâmbătă un protest antiguvernamental în centrul Chișinăului și le promite participanților mii de dolari. Poliția spune că Șor urmărește să provoace dezordine socială și cere primarului să nu autorizeze manifestația, dar Ion Ceban refuză.
18:00
De ce liderul chinez Xi Jinping va privi cu mare atenție întâlnirea Trump-Putin din Alaska # Europa Liberă România
În timp ce Trump și Putin se pregătesc să discute, în Alaska, încheierea războiului din Ucraina, liderul chinez Xi Jinping se pregătește, la rândul său, pentru o posibilă întâlnire cu Trump. El ar putea uza de anumite concesii făcute Rusiei în propriile negocieri.
16:40
Instanța de la Atena a admis extrădarea lui Plahotniuc. El susține că intenționa să revină în R.Moldova dinainte să fie reținut în Grecia # Europa Liberă România
Curtea de Apel de la Atena a admis, pe 13 august, cererea de extrădare a oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc. Decizia finală o va lua ministerul grec al Justiției, iar fostul lider democrat spune că intenționa să se întoarcă în Moldova încă înainte să fie reținut în Grecia.
14:10
Ministrul Finanțelor anunță un nou mod de impozitare a multinaționalelor, care să prevină exportul profiturilor # Europa Liberă România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat o propunere de schimbare a modului în care sunt taxate profiturile companiile multinaționale în România cu cifră de afaceri peste 50 de milioane de euro.
13:10
Mărirea și decăderea primei doamne sud-coreene. Kim Keon Hee doarme pe podeaua izolatorului, la Seul # Europa Liberă România
Fosta primă doamnă a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, de 52 de ani, și-a petrecut prima zi în închisoare miercuri, într-o celulă foarte asemănătoare cu cea în care se află soțul ei, fostul președinte Yoon Suk Yeol, pe fondul unei mari anchete de corupție.
12:40
Managerul Spitalului Floreasca știa încă din 2024 că Centrul pentru Arși nu respecta normele legale # Europa Liberă România
Documente obținute de Digi24 arată că managerul Spitalului Floreasca a fost informat oficial încă din 2024 că Centrul pentru Arși nu respecta normele legale.
11:20
VIDEO | Ucraina suferă pierderi lângă Pokrovsk, în timp ce Rusia „continuă să arunce carne de tun” în luptă # Europa Liberă România
Surse militare afirmă că Rusia a înaintat semnificativ la nord de Pokrovsk, în regiunea Donețk. Militarii ucraineni au spus că nu dispun de suficiente resurse și efective, în timp ce Rusia folosește grupuri mici de soldați pentru a pătrunde în teritoriul controlat de Ucraina.
09:50
Raportul SUA pentru drepturile omului în 2024 critică anularea alegerilor din România și situația libertății de exprimare din Europa de Vest # Europa Liberă România
Raportul anual al Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului pe 2024, publicat după o refacere semnificativă sub administrația Trump, lansează critici legate de degradarea libertăților în Europa.
09:00
Ce vor face unii dezvoltatori imobiliari de teamă să nu le stagneze vânzările. „Ne așteptăm la un recul” # Europa Liberă România
Dezvoltatorii imobiliari din România încearcă să contracareze scăderea vânzărilor cauzată de creșterea TVA la 21% pentru locuințe, aplicată de la 1 august. Pentru a menține interesul clienților, unii aleg să suporte o parte din majorarea taxei, notează Știrile ProTV.În luna iulie, vânzările de locuințe au înregistrat o creștere semnificativă de 30% față de iunie, conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Bucureștiul a condus clasamentul, în timp ce Teleorman a avut...
08:50
Vladimir Putin și Kim Jong Un promit legături și mai puternice între Moscova și Phenian înainte de summitul SUA-Rusia # Europa Liberă România
Președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un au promis să consolideze cooperarea, cu câteva zile înainte de summitul lui Putin din Alaska cu Donald Trump, a relatat miercuri presa de stat de la Phenian, potrivit AFP.
08:30
Summit virtual al liderilor europeni cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska # Europa Liberă România
Liderii europeni vor participa miercuri la o conferință video de urgență cu președintele SUA, Donald Trump, și vicepreședintele JD Vance, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.
12 august 2025
19:30
Încetul cu încetul. Ce poate însemna pentru Ucraina cel mai recent avans al Rusiei de pe câmpul de luptă # Europa Liberă România
Russian forces broke through Ukrainian defenses north of Pokrovsk, a serious setback for Ukrainian effort to hold back Russia’s push for the embattled Donbas city. It’s another blow to morale as Ukrainians nervously await the upcoming Trump-Putin summit in Alaska.
18:00
Președintele României a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski. Nicușor Dan va merge în această toamnă la Kiev # Europa Liberă România
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți că a avut o discuție telefonică cu omologul său ucrainean în care i-a transmis lui Volodimir Zelenski că România sprijină Ucraina în demersul sale de a obține pacea fără a fi nevoită să renunțe la teritorii.
15:20
Mugur Isărescu: România nu e în recesiune, România va depăși, probabil, 7% deficit în 2025. Când ar putea adera România la moneda euro # Europa Liberă România
Mugur Isărescu a declarat că România nu se află în recesiune, conform definițiilor actuale, dar că acest risc există.
15:00
Ministrul Fondurilor trimite Corpul de control pentru a verifica achizițiile de microbuze școlare cu bani din PNRR # Europa Liberă România
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți, 12 august, că va trimite corpul de control pentru a verifica procedurile de achiziție a 1.300 de microbuze școlare, derulate de consiliile județene din țară.
13:20
Cazul Floreasca | Șase infectări cu piocianic și 20 cu Candida auris la Centrul pentru Arși, în doar un an și jumătate # Europa Liberă România
Medicii de la Spitalul Clinic de Urgență București spun că nu știu cum s-a infectat pacienta Lavinia Vlad cu piocianic (n.r. Pseudomonas aeruginosa), o bacterie foarte periculoasă, arată un răspuns primit de Europa Liberă.
12:30
Avans rusesc în estul Ucrainei și atacuri cu drone în Rusia, înaintea summit-ului Trump-Putin # Europa Liberă România
Forțele ruse au înaintat în estul Ucrainei, la est de orașul minier Dobropillia, o mișcare despre care bloggeri militari ucraineni și ruși spun că ar putea deveni o problemă serioasă pentru Kiev dacă nu este oprită.Harta de război ucraineană DeepState arată marți că forțele ruse au avansat rapid spre nord pe două fronturi, acoperind până la 10 kilometri, ca parte a eforturilor lor de a prelua controlul total asupra regiunii Donețk din Ucraina.De asemenea, este amenințat și orașul...
11:40
Rata inflației a crescut puternic la 7,8% în iulie, comparativ cu 5,7% în iunie # Europa Liberă România
Rata anuală a inflației a fost de 7,8% în luna iulie 2025 față de iulie 2024, în creștere puternică față de iunie, când a fost de 5,7%. Față de iunie 2025, prețurile generale au crescut cu aproape 2,7%.
09:50
Liderii UE fac apel la Donald Trump să apere interesele de securitate ale Europei la întâlnirea cu Vladimir Putin # Europa Liberă România
Liderii Uniunii Europene au publicat marți un apel la președintele american Donald Trump prin care îi cer să apere interesele de securitate ale Europei la întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.
09:20
Fondul suveran norvegian renunță la investiții importante în mai multe firme israeliene din cauza situației din Gaza și Cisiordania # Europa Liberă România
Fondul suveran norvegian a anunțat că își vinde investițiile în 11 companii israeliene, după ce au apărut informații că fondul a investit într-un producător israelian de motoare cu reacție, în condițiile războiului devastator din Gaza.
08:40
Ministrul Dezvoltării: Reforma administrației locale ar duce la eliminarea a 40.000 de posturi și o economie la buget de 2,2 miliarde de lei # Europa Liberă România
Reforma administrației locale, propusă de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, prevede o reducere de peste 40.000 de posturi, ceea ce ar genera o economie anuală de 2,2 miliarde de lei. Ministrul spune că reducerile de personal ar urma să se facă pe mai multe niveluri.
08:20
„Nu mă aștept la nimic": Ucrainenii sunt sceptici înaintea întâlnirii Trump - Putin din Alaska # Europa Liberă România
Ucrainenii și-au exprimat scepticismul că întâlnirea din Alaska dintre liderii american și cel rus va duce la vreun progres în ceea ce privește încetarea războiului Rusiei în Ucraina. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 15 august.
11 august 2025
21:50
Cum găsești locurile cu internet gratuit în UE. Sunt 90.000 de locații publice, inclusiv în România # Europa Liberă România
În peste 90.000 de locuri din Uniunea Europeană vizitatorii au acces la internet de mare viteză, gratuit, scriu Știrile ProTV.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.