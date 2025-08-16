De ce a refuzat Nicușor Dan să vină la Ziua Marinei? Președintele a ținut planul secret
Cancan.ro, 16 august 2025 09:50
Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, a avut loc vineri la Constanța, cu parade militare, ceremonii și momente tradiționale dedicate Forțelor Navale. Evenimentul, care de obicei reunește oficialități centrale și locale, a avut […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 5 minute
10:00
Cum a reacționat Livia, după ce Cătălin Bordea a spus că nu o duce prea bine. S-a despărțit de Spike și suferă în tăcere # Cancan.ro
La mai bine de doi ani de la divorțul de Cătălin Bordea, viața Liviei Eftimie nu pare să fie la fel de roz ca a fostului ei soț. Dacă Bordea se bucură de succes pe […]
Acum 10 minute
09:50
Ziua Marinei Române, sărbătorită anual pe 15 august, a avut loc vineri la Constanța, cu parade militare, ceremonii și momente tradiționale dedicate Forțelor Navale. Evenimentul, care de obicei reunește oficialități centrale și locale, a avut […]
Acum o oră
09:20
Maria a recunoscut de ce a bătut-o pe Oana Monea de la Insula iubirii 2025: ”Dacă sunt provocată…” # Cancan.ro
Sezonul din 2025 al emisiunii „Insula Iubirii” a adus numeroase momente neașteptate, însă povestea Mariei și a lui Marius a reușit să atragă atenția publicului prin intensitatea conflictelor și prin modul în care relația lor […]
09:20
Gestul care l-a trădat pe Vladimir Putin la întâlnirea cu Donald Trump. Un expert a descifrat semnul transmis de liderul rus # Cancan.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au întâlnit vineri, faţă în faţă, în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina. Întâlnirea, în format restrâns, a durat aproape trei ore. Așteptarea […]
Acum 2 ore
08:40
Cum arăta Teo Cosmin de la Insula iubirii 2025 pe vremea când nu avea fațete sau mușchi. Fanii Antena 1 nu l-ar fi recunoscut # Cancan.ro
Nu îl recunoști! Teodor Costache, ispita de pe „Insula Iubirii”, o transformare spectaculoasă și un parcurs profesional neașteptat. Iată cum arăta ispita cu ceva timp înainte de participarea la Insula Iubirii! Teodor Costache, cunoscut publicului […]
08:30
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Crezi că reușești să îi dai de cap? Dacă da, spor la treabă. Mută un singur băț de chibrit pentru a corecta rezultatul ecuației: […]
Acum 12 ore
23:50
Celebrul artist îi pulverizează pe producătorii de la Asia Express! A refuzat contractul de 20.000 de €, iar motivul este HALUCINANT: „Te pun să faci tot felul de lucruri” # Cancan.ro
Mihai Trăistariu ar putea fi numit cu ușurință “rebelul show-urilor celebre”. Asta deoarece, deși a participat în trecut la anumite emisiuni, în ultimii ani a refuzat vehement orice propunere din partea producătorilor. A deschis “sertarul […]
23:50
Maria de la Insula Iubirii a făcut-o lată la dream date! După ce soțul a înșelat-o cu Oana Monea, concurenta şi-a făcut de cap cu ispita Cătălin # Cancan.ro
Bombă la Insula Iubirii! Deși a făcut orice să își ascundă trăirile și sentimentele pentru Cătălin, Maria a dat cu bățul în baltă chiar pe finalul emisiunii de la Antena 1. Într-o relație de peste […]
23:50
Andreea Bostănică pare că trăiește o viaţă de lux, dar alta e realitatea: are un secret care i-a băgat contabila în fibrilaţii. Îngropată în datorii! # Cancan.ro
Una arată pe rețele sociale, alta e realitatea! În timp ce Andreea Bostănică pare că trăiește un vis fără limite, firma ei este îngropată în datorii de aproape 1 milion de euro și pericolul unor […]
23:50
Alina Eremia şi Eduard Barbu se căsătoresc! E BOMBA verii! Cine sunt naşii celebrului cuplu: au construit un imperiu de milioane # Cancan.ro
Este o zi specială pentru Alina Eremia și Eduard Barbu! Cei doi își unesc destinele în fața lui Dumnezeu. Într-o ceremonie restrânsă, cu prietenii, părinții și apropiații, cuplul se pregătește de cea mai importantă zi […]
23:50
Naomi Campbell, în România! Supermodelul DJ face un show epic la Nuba. Primele imagini de la mega-party! # Cancan.ro
Naomi Campbell (55 de ani) a ajuns pentru prima dată în România! CANCAN.RO a fost pe fază și a surprins-o în timp ce se caza într-un hotel de 5 stele din stațiunea Mamaia. Supermodelul se […]
23:10
Doliu în cinematografie! O actriță de top a murit înecată în Marea Egee, în timpul vacanței # Cancan.ro
Este doliu în lumea cinematografiei internaționale! Sofia Seirli, actriță și scenaristă, a murit la vârsta de 77 de ani după ce s-a înecat în largul insulei Fournoi, în timpul unei vacanțe. Tragedie fără margini în […]
22:30
Cu cine își petrece timpul Andrei, după ce Ella a comis-o cu Teo. Surpriză: e o ispită de la Insula Iubirii # Cancan.ro
Andrei Lemnaru și Ella Vișan formează unul dintre cele 5 cupluri care au venit la Insula iubirii să își testeze relația, cu doar câteva luni înainte de nuntă. Se poate spune că experiența Thailanda i-a […]
21:20
Așteptarea a luat sfârșit! Simona Gherghe revine la cârma celui mai nou sezon al emisiunii ”Mireasa. Iubire mediteraneană”. Prezentatoarea de la Antena 1 a făcut anunțul oficial și a dezvăluit data la care va începe […]
Acum 24 ore
20:40
Soţia lui Meko le pune la punct pe femeile care se afişează în compania luptătorului: ”Ele vin și pleacă” # Cancan.ro
După ce Meko a fost surprins alături de o altă domnișoară la o terasă din Capitală, Irina, soția lui, a reacționat! Bruneta nu obișnuiește să vorbească despre escapadele amoroase ale soțului său, care, știm deja, […]
20:40
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii # Cancan.ro
Caz șocant în Prahova! Pe motiv că a dat muzica prea tare în propria casă, o femeie susține că a fost agresată de doi polițiști și un jandarm. Puși în fața unor acuzații grave, oamenii […]
20:10
Vacanță cu 50 de lei pe noapte, pe litoralul românesc! Vești bune pentru românii care merg în septembrie la mare # Cancan.ro
Vești bune pentru românii care nu au reușit să ajungă până acum în vacanță pe litoralul românesc. Hotelierii au pregătit pachete promoționale, all-inclusive, reduceri pentru familii, sejururi flexibile și cazare de la 50 de lei/noapte. […]
19:50
Horoscop 16 august 2025. Pentru ziua de sâmbătă, astrele prezic probleme mari pe sectorul financiar al nativilor. Ba mai mult, o zodie se bagă în mari împrumuturi. Află și tu, din rândurile următoare, ce îți […]
19:40
Ultimul mesaj pe care Emilia Istvan i l-a transmis soțului ei, înainte să moară. Ți se rupe sufletul! # Cancan.ro
Este doliu în lumea muzicii din România! Joi, 14 august, Emilia Istvan, cunoscută cu numele de scenă Mili din Timișoara, a murit fulgerător din cauza unei boli incurabile. Care a fost ultimul mesaj pe care […]
19:40
Cătălin Botezatu și-a pierdut răbdarea cu fosta iubită. Nu l-ai mai văzut cu nervii întinși la maximum: ”I-am spus că-mi plac femeile care…” # Cancan.ro
După luni în care au fost în centrul atenției, relația dintre Cătălin Botezatu și Nicolle Fota s-a destrămat la începutul acestui an. Diferența de vârstă, de aproape 40 de ani, a stârnit comentarii aprinse în […]
18:50
Naba de la Insula Iubirii rupe tăcerea despre emisiunea Bravo, ai stil! E ireal prin ce a trecut la Kanal D: „Minciună” # Cancan.ro
Naba Salem (30 de ani) a devenit cunoscută odată cu participarea sa în diverse showuri de televiziune. Cele care și-au pus amprenta asupra personalității sale au fost Bravo, ai stil! și Insula iubirii, sezonul 9, […]
17:50
Este o zi specială pentru Adrian Șut (27 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, și Bianca, soția sa. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Partenera fotbalistului a adus pe lume o fetiță […]
17:40
Luptătorul din RXF i-a dat fatala lui Meko! I-a furat cea de a treia iubită și a scos-o la terasă! # Cancan.ro
Neveu i-a suflat iubita lui Meko! Se pare că cei doi nu împart doar cușca RXF și pasiunea pentru MMA, ci și… femeile! Recent, CANCAN.RO a surprins-o pe Beatrice la un restaurant din Capitală, însă, […]
17:40
Veste importantă pentru părinți! Ministerul Educației a transmis un anunț potrivit căruia banii de pe cardurile educaționale vor expira. Află în rândurile de mai jos tot ce trebuie să știi! Aceste carduri educaționale sunt menite […]
17:10
O schimbare neașteptată s-a petrecut în familia Danei Rogoz. Artista a mărturisit că soțul ei a luat decizia de a se muta cu cei doi copii la Viscri, într-o casă recent renovată. Cum s-a ajuns […]
17:10
Țările ieftine în care poți merge în vacanță. Aici cheltuiești între 15-27 de euro pe zi # Cancan.ro
În contextul în care tot mai mulți români sunt în căutarea vacanței perfecte, nici prea scumpă, nici prea departe, nici prea aproape, în condiții decente, vestea bună este că specialiștii din domeniul turismului au alcătuit […]
16:40
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. În fotografia de mai sus este strecurată o mare greșeală. Ai la dispoziție 10 secunde să o găsești. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor […]
16:30
Este doliu în lumea artistică din Timișoara! Emilia Istvan, cunoscută și ca „Mili de la Timișoara”, s-a stins din viață pe data de 14 august. Devastați de durere, fanii se întreabă care a fost cauza […]
16:20
Laura Cosoi a cedat! Ce schimbare majoră pregătește actriţa din toamnă: “Nu reușim să facem față” # Cancan.ro
Laura Cosoi și-a întemeiat o familie frumoasă împreună cu Cosmin Curticăpean, cei doi bucurându-se de cele 4 moștenitoare care îi țin în priză, având temperamente diferite și nevoi multe. Dacă până acum s-au descurcat în […]
15:50
Un român din județul Timiș primește cea mai mică pensie. Acesta a lucrat doar o zi din viața lui, iar răsplata este pe măsură. Află în rândurile de mai jos despre ce sumă este vorba! […]
15:10
Ce a primit un corporatist din Pipera, care a comandat un gyros „fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți” # Cancan.ro
Cine comandă mâncare de acasă știe: de multe ori totul merge strună, dar uneori mai apar și surprize. Și nu vorbim doar de comenzi întârziate sau porții mai mici de decât în poze, ci și […]
15:10
Incendiu de proporții la un depozit Sameday din Iași. Fumul dens a determinat autoritățile să emită mesaj RO-Alert pentru populație. Un incendiu de mari dimensiuni a izbucnit vineri la un depozit aparținând companiei de curierat […]
14:30
Serghei Lavrov, apariție neobișnuită la întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Ce scrie pe puloverul ministrului rus de Externe # Cancan.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a venit în Alaska pentru a participa la întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin. Deși prezența sa este una absolut normală, modul în […]
14:30
Este doliu în lumea artistică din Timișoara! Emilia Istvan sau „Mili de la Timișoara” s-a stins din viață pe data de 14 august 2025, răpusă de o boală nemiloasă. Apropiații și fanii sunt în stare […]
14:30
Lovitura de imagine pe care Meghan Markle vrea să i-o dea cumnatei sale, Kate Middleton. „E pur și simplu crudă!” # Cancan.ro
Fanii Familiei Regale britanice au acuzat-o pe Meghan Markle că o „copiază” pe Kate Middleton, Prințesa de Wales, după anunțul potrivit căruia al doilea sezon al show-ului „With Love, Meghan” va include o ediție specială […]
14:20
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul C.S. Dinamo București – Steaua București, sâmbătă, 16 august 2025, de la ora 18.30 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal C.S. Dinamo București – Steaua București, sâmbătă, 16 august 2025, de la ora 18.30. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și […]
14:20
Un incident neașteptat a avut loc în această dimineață pe aeroportul internațional din Manchester, implicând două aeronave comerciale în timp ce se pregăteau pentru decolare. Evenimentul, descris de autorități drept o coliziune ușoară între vârfurile […]
14:00
Ioana Tufaru, la un pas de colaps! A ajuns cu ambulanța la spital: ”Am căzut pe stradă şi…” # Cancan.ro
Vara aceasta a fost extrem de dificilă pentru Ioana Tufaru. Fiica Andei Călugăreanu a trecut prin momente de panică și slăbiciune din cauza temperaturilor ridicate și a problemelor de sănătate, ajungând chiar la spital pentru […]
13:50
Marius Tucă Show – Ediție Specială – începe sâmbătă, 16 august, de la ora 18.00, live pe Gândul # Cancan.ro
Întâlnirea care resetează lumea poate fi urmărită doar pe Gândul vineri, 15 august, de la ora 22.00, iar sâmbătă analizăm cele mai importante declarații ale celor doi lideri, Trump și Putin, dar și reacțiile europene […]
13:40
Coincidență macabră în Vaslui! Fiul a fost găsit mort în același loc în care s-a stins și mama lui # Cancan.ro
Un bărbat de 52 de ani a fost descoperit fără suflare miercuri după-amiază, 13 august, în locuința sa dintr-un bloc situat în apropierea Pieței Vidin, în centrul municipiului Vaslui. Descoperirea a avut loc după ce […]
13:20
Alertă în România! Maria a dispărut de acasă, alături de o prietenă! Familia e disperată: ”Victime sigure” # Cancan.ro
Este alertă în Capitală! Ana-Maria a dispărut de acasă de 4 zile și are nevoie urgentă de tratament medical. Asociația Special Rescue Unit a lansat anunțul. Cine o vede este rugat să sune de urgență […]
12:50
Compatibilitatea dintre zodii este un subiect intens discutat. Fie că vorbim de o relație de prietenie, de iubire sau cu un coleg de muncă, întotdeauna vor exista nativi cu care nu suntem compatibili. Dacă vrei […]
12:10
Astăzi, cu ocazia aniversării a 165 de ani de la înființarea Marinei Militare Române, peste 150.000 de turiști sunt așteptați la evenimentele care se vor desfășura pe faleza din Constanța. Ilie Bolojan, prezent la acest […]
12:00
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent # Cancan.ro
Pentru prima dată în ultimii ani, Ziua Marinei Române se desfășoară fără prezența președintelui țării. Nicușor Dan, aflat la început de mandat, a ales să nu participe la festivitățile principale organizate la Constanța, marcând astfel […]
11:50
Primul scandal în casa fetelor de la Insula iubirii 2025. Ce a putut spune Maria despre blonda Ella: ”E o falsă” # Cancan.ro
Tensiuni majore în vila fetelor la „Insula Iubirii” 2025! Maria, în centrul primului scandal al sezonului. Iată ce a putut spune Maria despre blonda Ella! Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” nu a avut nevoie […]
11:40
Un nou proiect urmează să fie inclus în al doilea pachet de reforme planificat pentru perioada următoare. Ministerul Justiției, în parteneriat cu Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor modifica Legea insolvenței nr. […]
11:10
Cum au împărțit averea Dan Alexa și Andrada, după divorț? Bruneta l-a înșelat cu Alex Bodi și totul a fost filmat # Cancan.ro
După aproximativ șase ani de căsnicie, antrenorul de fotbal Dan Alexa și fosta sa soție, Andrada, au pus capăt mariajului. Cei doi au împreună un băiețel, iar decizia de a se separa a fost luată […]
11:00
Tragedie românească! Băiețelul de 10 luni al unor români din Italia s-a stins în vacanța din Turcia. Ce a pățit micuțul # Cancan.ro
Tragedie fără margini într-o familie de români din Italia! Arian Roman, un băiețel de doar 10 luni, s-a stins din viață în timp ce se afla în vacanță alături de părinți și fratele său mai […]
10:30
Cât costă cizmele din piele de șarpe pe care le poartă Delia în plină vară? Mulți români lucrează o lună întreagă pentru această sumă # Cancan.ro
Nu, nu este o glumă! Cât a plătit Delia pentru încălțămintea cu care a făcut furori pe rețelele de socializare? Trebuie să recunoaștem că suma este exorbitantă! Mulți plătesc atât pentru un concediu la Marea […]
Ieri
09:50
Au apărut stenograme incendiare în scandalul momentului! Ce le spunea Ilie Bolojan primarilor PSD # Cancan.ro
O dispută de amploare a izbucnit între reprezentanții executivului și mai mulți primari din țară, după ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în transparență un proiect legislativ ce vizează limitarea finanțării pentru anumite […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.