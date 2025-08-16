Donald Trump spune că întâlnirea sa cu Vladimir Putin a fost „de nota 10”, deși discuțiile nu au avut vreun rezultat. / În timpul summitului, Rusia a lansat atacuri masive asupra Ucrainei
PressHub, 16 august 2025 09:50
Donald Trump a declarat într-un interviu la Fox News că întâlnirea sa cu Vladimir Putin din Alaska a fost „de nota 10", spunând că cele două mari puteri nucleare pot coopera. În același timp, în timp ce Trump și Putin discutau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac și o rachetă balistică
Summit Trump – Putin despre războiul din Ucraina: „Nu există un acord, până nu se încheie un acord” # PressHub
Summitul din Alaska nu a adus nici un rezultat palpabil privind încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar declarația președintelui american Donald Trump că s-a făcut „un mare progres" la întâlnirea cu omologul său rus Vladimir Putin lasă totul într-o ceață și mai deasă. „Am avut o discuție extrem de productivă și s-au convenit multe puncte",
Aproape în fiecare zi descoperim câte o nouă gaură lăsată de guvernele Ciucă și Ciolacu. Ultima dintre ele este supracontractarea lucrărilor din PNRR cu 20 de miliarde de euro peste bugetul de 28 de miliarde, scrie Aktual24. Asta a dus la o ordonanță de urgență prin care suspendă, până la aprobarea de către Comisia Europeană
„Anghel", un român din zona Moldovei, a luptat un an pe frontul din Ucraina. A plecat din proprie inițiativă, convins că invazia rusă trebuie oprită cât mai departe de granițele României. Avea experiență militară, dar nu fusese încadrat în Armata Română. În primele luni, după ce a devenit soldat „ucrainean", a fost trimis în zone
Moldova: Ilan Șor cheamă la proteste plătite, în timp ce autoritățile trec la dizolvarea unor partide # PressHub
De la Moscova, oligarhul Ilan Șor – condamnat definitiv la 15 ani închisoare – a lansat un apel pentru un protest permanent în centrul Chișinăului, oferind participanților 3.000 de dolari pe lună pentru a se alătura. Protestul împotriva actualei guvernări PAS și a președintei Maia Sandu urmează să înceapă, sâmbătă, 16 august. În R. Moldova
Festivalul Filmului pe Frontieră revine la Salonta. Proiecții în aer liber și filme premiate internațional # PressHub
Între 29 și 31 august, curtea Muzeului Memorial Arany János din Salonta va găzdui a șaptea ediție a Festivalului Filmului pe Frontieră, cu opt proiecții gratuite în aer liber, întâlniri cu invitați speciali și filme de succes din România și Ungaria, inclusiv producții multipremiate, scrie Bihoreanul. Cinematografia română și cea maghiară se întâlnesc din nou
Trump a vorbit cu aliatul apropiat al lui Putin, Aleksandr Lukașenko, înaintea summitului din Alaska # PressHub
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat telefonic cu Aleksandr Lukașenko, președintele Belarusului și aliat apropiat al lui Vladimir Putin, înaintea întâlnirii programate cu liderul rus din Alaska, potrivit CNN. Donald Trump a scris pe Truth Social că a vorbit cu Lukașenko în timp ce se îndrepta spre Anchorage pentru summit. „Am avut o discuție minunată
Volodimir Zelenski, mesaj înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin din Alaska: „Ne bazăm pe America” # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, vineri, că mizele sunt „extrem de mari" în contextul discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că se așteaptă la un drum real către o pace justă și că Ucraina se „bazează pe America", scrie Sky News. „Ne bazăm pe America", a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Acesta
„Alaska Surprise” – Trump alimentează fabrica de zvonuri înainte de summitul cu Putin despre războiul din Ucraina # PressHub
Știți ce este „Baked Alaska"? Un desert, descris și drept arta echilibrului fragil între „patiserie și fizică". Un blat, înghețată cu orice aromă, totul învelit în bezea și flambată. În 1867, ministrul american de externe a oferit un banchet fastuos la renumitul restaurant „Delmonico's" din New York, pentru a sărbători achiziția regiunii Alaska de la Rusia
Metroul din Cluj rămâne fără finanțare PNRR. Ministrul Finanțelor spune că trebuie identificate surse alternative pentru investițiile rămase fără sprijin european # PressHub
Proiectul metroului din Cluj nu va mai primi bani prin PNRR, scrie Ziua de Cluj. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că trebuie identificate surse alternative pentru investițiile rămase fără sprijin european. Metroul din Cluj a fost scos de pe lista proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Întrebat miercuri, dacă acest proiect
În ultimii ani, SPF-ul a devenit subiect de discuție nu doar în lunile de vară, ci pe tot parcursul anului. Dermatologii și experții în îngrijirea pielii insistă că protecția solară nu este un moft sezonier, ci o investiție în sănătatea pe termen lung a pielii. Razele UV pot provoca daune chiar și în zilele înnorate,
Cocaină de 3,5 milioane de euro, găsită într-o autorulotă, în județul Sibiu. Două persoane au fost arestate # PressHub
Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, transmite Agerpres. Două persoane au fost reţinute. Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – Serviciul Antidrog, împreună cu procurorii DIICOT, au documentat activitatea infracţională a unor persoane care efectuau transporturi de
Aktual24: Serghei Lavrov a ajuns în Alaska la summitul Putin-Trump purtând un tricou inscripționat cu URSS # PressHub
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a aterizat în Alaska pentru întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump, purtând un tricou inscripționat cu CCCP (URSS), scrie Aktual24. Summitul urmează să înceapă vineri de la ora 23.00, ora României. Modul în care Lavrov, una dintre figurile cheie ale Regimului Putin, a ales să vină summit, în
Nicuşor Dan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Marinei: Rolul Forțelor Navale Române și al Armatei este foarte important pentru securitatea euro-atlantică și pentru siguranța cetățenilor noștri # PressHub
Președintele Nicuşor Dan a transmis, vineri, că sărbătoarea dedicată Forțelor Navale române este una a unităţii naționale și ne reamintește de importanța valorilor noastre. „Ziua Marinei este o zi a unităţii naţionale, pentru că acest moment special reuşeşte să ne apropie oriunde ne-am afla. Marinarii noştri sunt cei care poartă pavilionul tricolor pe mările şi
În ajunul alegerilor parlamentare din R. Moldova, la Bruxelles se discută despre o posibilă decuplare de Ucraina (Politico) # PressHub
R. Moldova și Ucraina sunt în pragul de a deschide negocierile de aderare la Uniunea Europeană, până acum cele două candidate au mers „la pachet", recunoaștere a faptului că motorul procesului de aderare a fost războiul de agresiune al Rusiei împotriva țării vecine. Candidatura Ucrainei se lovește însă de opoziția fermă a Ungariei, unde premierul
Ionuț Moșteanu, la Ziua Marinei: Bugetul de înzestrare al armatei e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO # PressHub
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că fondurile alocate modernizării și echipării armatei române rămân prioritare și nu vor fi diminuate de măsurile de austeritate, transmite Agerpres. „Bugetul de înzestrare e în afara măsurilor de austeritate, cheltuielile de apărare şi înzestrare sunt agreate cu aliaţii NATO. Acum mai puţin de două luni, la summitul
Donald Trump spune că liderii europeni ar putea participa și ei la o întâlnire pe care speră să o intermedieze între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski # PressHub
Președintele american Donald Trump a declarat, joi, că liderii europeni ar putea participa și ei la o întâlnire pe care speră să o intermedieze între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, cu scopul de a opri războiul din Ucraina, scrie CNN. „Cea mai importantă întâlnire va fi a doua pe care o vom avea", a spus
Hai s-o spunem ca între oameni, nu ca la conferință: „socialismul-suveranist" de azi nu ridică pe nimeni; doar retează din vârf ca să pară că s-a micșorat muntele. În poze dă bine. În bucătărie, frigiderul tot face ecou. De ani buni, vinovatul se schimbă doar la etichetă: „bogații", „multinaționalele", „străinii". Cu cât dușmanul e mai
Este vorba de prezența militarilor români care luptă în Ucraina, prezență numeroasă care ar anticipa o mobilizare generală în perioada următoare, mai ales după victoria în alegerile din 18 mai a lui Nicușor Dan pentru funcția de președinte al României. În realitate, România nu a trimis militari în războiul din Ucraina și nici nu are
Mai mulți actuali și foști angajați ai Primăriei Iași, chemați la audieri la DNA în dosarul „Pensionarilor” pe parcursul săptămânii viitoare (surse) # PressHub
Potrivit surselor Ziarul de Iași, mai mulți salariați, inclusiv foști șefi din Primăria Iași, vor fi audiați de procurorii DNA săptămâna viitoare în cadrul dosarului „Pensionarilor". Unele persoane ar urma să fie citate în calitate de suspect. Audierile au loc în dosarul „Pensionarilor", prezentat pe larg de „Ziarul de Iași" la finalul anului trecut. Între
Evenimente de Ziua Marinei în șase orașe din România. Premierul Ilie Bolojan, prezent la festivitățile de la Constanța # PressHub
Forțele Navale Române marchează, vineri, cea de-a 123-a ediție a Zilei Marinei prin ceremonii și exerciții navale organizate în Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București, scrie Agerpres. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române au loc, vineri, în șase orașe din țară. La Constanța, între orele 10:00 și 12:30, în zona Comandamentului Flotei, se desfășoară Exercițiul
Aktual24 | Încă o numire PSD cu parfum de AUR: fiica lui Ovidiu Zară a ajuns secretar de stat, președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități # PressHub
Alexandra Ana Maria Zară, fiica lui Ovidiu Zară (propagandist AUR), a fost numită președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități. Ea are rang de secretar de stat, scrie Aktual24. "Se pare că partidul AUR a intrat deja la guvernare. Noua președintă a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, cu rang
Baroc în buncăr sau la hotel!, oferta Salzburg, festivalul la care a fost invitat noul nostru președinte # PressHub
Salzburg, leagănul nașterii lui W.A. Mozart, unde a și trăit o parte din viață, se transformă, la fel ca alte câteva localități din Austria, în Mecca operaticilor și melomanilor pe timpul festivalurilor. Înființat din 1920, festivalul de vară a fost sursă de inspirație pentru nenumărate astfel de evenimente din întreaga lume. Viziunea lui Max Reinhardt
Guvernul a pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail dezbateri@mmuncii.gov.ro în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site (14.08.2025
O companie ar putea fi declarată inactivă dacă nu are cont bancar în România sau dacă nu a depus situațiile financiare anuale în termen de 5 luni de la împlinirea termenului legal, potrivit proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicat joi de Ministerul Finanțelor, informează Agerpres. „Lipsa contului bancar deschis la
Premieră în justiția din România: Ordin de protecție decis împotriva unui blogger pentru hărțuire online la adresa unei judecătoare # PressHub
Un clujean s-a ales cu ordin de protecție după ce a postat pe rețelele de socializare și pe un blog personal o serie de articole și comentarii despre președinta Judecătoriei Satu Mare. Judecătoarea a catalogat mesajele drept jignitoare și ironice, considerându-se victima unei acțiuni de hărțuire online și violență psihologică. Este pentru prima dată în
Context.ro: Compania Națională de Investiții i-a plătit 26 de mii de euro în doi ani conspiraționistului BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al „suveraniștilor”, care distribuie mesajele Rusiei # PressHub
Compania Națională de Investiții (CNI) i-a plătit 26 de mii de euro în doi ani conspiraționistului BobbyD, fost angajat la stat și influencer preferat al „suveraniștilor", care distribuie mesajele Rusiei, arată o investigație Context.ro. Trecutul lui BobbyD este legat și de politicieni: firma
Recompensă de 30.000 de lei pentru un tezaur cu monede de epocă romană predat muzeului din Deva # PressHub
Consiliul Judeţean (CJ) Hunedoara acordă, pentru prima dată, o recompensă bănească în valoare de aproape 30.000 de lei, în schimbul unui tezaur format din peste 400 de monede romane, ce a fost predat muzeului din Deva, potrivit unui proiect de hotărâre adoptat joi, în şedinţă extraordinară, de consilierii judeţeni, informează Agerpres. Descoperirea a fost făcută […] Articolul Recompensă de 30.000 de lei pentru un tezaur cu monede de epocă romană predat muzeului din Deva apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Proiectul de OUG privind suspendarea programelor PNRR. Nemulțumiri în rândul primarilor: „Iar ne sabotăm singuri” # PressHub
Guvernul României a pregătește ordonanță de urgență prin care suspendă, până la aprobarea de către Comisia Europeană a modificărilor Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), încheierea și atribuirea de noi contracte de finanțare pentru proiecte publice și programe naționale. Măsurile vizează suspendarea temporară a contractelor și lucrărilor finanțate prin PNRR, inclusiv a celor aflate […] Articolul Aktual24 | Proiectul de OUG privind suspendarea programelor PNRR. Nemulțumiri în rândul primarilor: „Iar ne sabotăm singuri” apare prima dată în PRESShub.
Peste 100 de organizații cer Israelului să renunțe la „arma ajutorului umanitar” în războiul din Gaza # PressHub
Peste o sută de organizații umanitare, inclusiv Oxfam și Médecins Sans Frontières (MSF), au semnat o scrisoare comună în care solicită Israelului să oprească „instrumentalizarea ajutorului umanitar” în Gaza, pe fondul „adâncirii foametei” din regiune. ONG-urile afirmă că, tot mai des, li se comunică faptul că „nu sunt autorizate” să livreze ajutoare dacă nu respectă […] Articolul Peste 100 de organizații cer Israelului să renunțe la „arma ajutorului umanitar” în războiul din Gaza apare prima dată în PRESShub.
Oferta politică a rușilor pentru Republica Moldova în 2025 este „PCRM+”, adică Partidul Comuniștilor în varianta anilor 2001-2009 # PressHub
Pe măsură ce ne apropiem de startul oficial (28 august) al campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, strategia Kremlinului pentru a obține o majoritate pro-rusă în legislativul de la Chișinău se conturează tot mai clar. Aceasta constă în propulsarea în viitorul parlament a două blocuri electorale, unul „patriotic”, „pro-neutralitate” și pro-rus în fapt, […] Articolul Oferta politică a rușilor pentru Republica Moldova în 2025 este „PCRM+”, adică Partidul Comuniștilor în varianta anilor 2001-2009 apare prima dată în PRESShub.
Declic solicită în instanţă anularea numirii Liei Savonea în funcţia de preşedinte al ÎCCJ # PressHub
Comunitatea Declic a depus, joi, la Curtea de Apel Cluj o acţiune de contestare a deciziei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), informează Agerpres. Demersul este susţinut de o petiţie semnată de 70.000 de cetăţeni, potrivit […] Articolul Declic solicită în instanţă anularea numirii Liei Savonea în funcţia de preşedinte al ÎCCJ apare prima dată în PRESShub.
Președintele Donald Trump le-a transmis liderilor europeni și ucraineni că Statele Unite sunt dispuse să contribuie la acordarea de garanții de securitate pentru Ucraina – însă doar cu anumite condiții, potrivit a trei surse familiare cu discuțiile, relatează Politico. Conversația a avut loc miercuri, în cadrul unei întâlniri virtuale organizate de Germania, menită să coordoneze […] Articolul Trump, dispus să ofere Ucrainei garanții de securitate – dar cu condiții apare prima dată în PRESShub.
Scandalul microbuzelor școlare electrice. Singurul județ din România care a plătit prețul corect pe microbuze: Sălaj – 118.000 de euro bucata. Iașul a plătit 203.000 euro, iar județul Olt, 262.000 euro # PressHub
Anomalie: microbuzul școlar electric pentru care Iașul a plătit 202.800 euro, iar Oltul 262.600 euro a costat la Sălaj doar 118.000 euro. Ceea ce, potrivit calculelor REPORTER DE IAȘI, se apropie de valoarea reală a unei astfel de mașini: 70.000 euro autovehiculul + 20.000 euro carosarea + 10.000 euro certificări, omologări, profit. Toate cele trei […] Articolul Scandalul microbuzelor școlare electrice. Singurul județ din România care a plătit prețul corect pe microbuze: Sălaj – 118.000 de euro bucata. Iașul a plătit 203.000 euro, iar județul Olt, 262.000 euro apare prima dată în PRESShub.
Naveta spre școlile de elită din Iași sufocă traficul: două treimi dintre elevii din zona metropolitană nu învață în localitatea de domiciliu # PressHub
Aproape două treimi dintre elevii care locuiesc în zona metropolitană Iași nu învață în localitatea de domiciliu, ci în municipiul Iași sau în localități învecinate. Motivele țin atât de calitatea actului educațional, cât și de părerile părinților, mulți dintre aceștia optând pentru unități despre care au auzit că promovează performanța. În același timp, există și […] Articolul Naveta spre școlile de elită din Iași sufocă traficul: două treimi dintre elevii din zona metropolitană nu învață în localitatea de domiciliu apare prima dată în PRESShub.
Pentru România este foarte important modul în care se va face pacea, potrivit președintelui Nicușor Dan, fiindcă „sunt în joc viitorul și securitatea continentului nostru, inclusiv a regiunii Mării Negre”. Șeful statului român a subliniat, după întâlnirea cu liderii europeni, că România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina și că este cu atât mai […] Articolul România, teama de Yalta 2.0 și întâlnirea Trump-Putin apare prima dată în PRESShub.
Primele constatări ale procurorilor în cazul incendiului de la fabrica de armament din Cugir. Ce spun despre ipoteza sabotajului # PressHub
Procurorii din Alba susţin că nu există indicii cu privire la existenţa unor acte de sabotaj în ceea ce priveşte incendiul care a avut loc, în 2 august, la Uzina Mecanică (UM) Cugir, una din cele două fabrici de armament din oraş, primele constatări arătând că acesta ar fi pornit de la o încăpere a […] Articolul Primele constatări ale procurorilor în cazul incendiului de la fabrica de armament din Cugir. Ce spun despre ipoteza sabotajului apare prima dată în PRESShub.
După 42 de luni de lupte crâncene în Ucraina, stocurile Rusiei de vehicule blindate moderne sunt la un nivel scăzut. Atât de scăzut, încât tehnicienii ruși scot din depozitele de lungă durată tancuri abandonate care, până acum, erau considerate inutilizabile în luptă, scrie Aktual24. Inspectând cu atenție imaginile recente din satelit ale Uralvagonzavod, fabrica rusă […] Articolul Aktual24 | Rusia vrea să trimită în Ucraina 1.000 de tancuri vechi găsite în Siberia apare prima dată în PRESShub.
Nu știu dacă ați observat, dar la noi, în campanie, unii politicieni scot Biblia mai repede decât scot programul de guvernare. Pentru fanii lui Călin Georgescu, fraza „Democrația neancorată în Dumnezeu nu există” e ca un „Amin” spus la final de slujbă. Frumos, rotund, emoționant… dar și periculos. De fapt, e o cascadorie retorică: ia […] Articolul Când democrația se împărtășește cu lingurița apare prima dată în PRESShub.
Estonia: Fără frică de ruși. O cultură a autoapărării adânc înrădăcinată și cheltuieli masive pentru securitate # PressHub
În pofida avertismentelor Finlandei că Rusia ar putea cândva să invadeze Scandinavia și Țările Baltice, oamenii din Estonia nu vor să trăiască în frică – chiar dacă se pregătesc. Impresii de pe insula Hiiumaa, într-un articol Deutsche Welle. „Kodukohvikute päevad” („Zilele cafenelelor de acasă” în estonă) reprezintă punctul culminant al verii pe insula Hiiumaa. Într-un […] Articolul Estonia: Fără frică de ruși. O cultură a autoapărării adânc înrădăcinată și cheltuieli masive pentru securitate apare prima dată în PRESShub.
Ministerul Finanțelor propune introducerea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet în valoarea de sub 150 de euro provenit din zone extracomunitare, a anunțat, miercuri, ministrul Alexandru Nazare. Măsura vizează comenzile de pe platforme precum Shein, Temu și Aliexpress. „O taxă pe fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu? La […] Articolul Ministerul Finanțelor propune o taxă fixă pe coletele sub 150 de euro din afara UE apare prima dată în PRESShub.
Valurile de căldură înregistrează noi recorduri de temperatură în sud-vestul Franței, Croația, Italia și Spania, în timp ce distrugerile provocate de incendiile de vegetație pe continent au crescut cu 87% față de anii precedenți, remarcă The Guardian. În sud-vestul Franței, luni au fost depășite recorduri în orașe precum Angoulême, Bergerac, Bordeaux, Saint-Émilion și Saint-Girons. Potrivit […] Articolul Noua normalitate în Europa: valuri de caniculă extinse și de lungă durată apare prima dată în PRESShub.
Trump vrea încetarea focului în Ucraina, Zelenski dorește același lucru – un răspuns ar putea veni vineri, după summitul Trump – Putin # PressHub
„Vrem o pace imediat, dar nu cred că este ce vrea și Putin”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski la conferința de presă de la Berlin, care a urmat video-conferinței cu președintele american Donald Trump. O discuție gândită să pregătească summitul Trump-Putin de vineri, din Alaska. Totodată, Zelenski a reafirmat că nu se pune problema […] Articolul Trump vrea încetarea focului în Ucraina, Zelenski dorește același lucru – un răspuns ar putea veni vineri, după summitul Trump – Putin apare prima dată în PRESShub.
Consilierul „Anton” de București, informatorul care a transmis note la Securitate, dar nu a colaborat cu ea # PressHub
Ion Constantin Melnic este consilier general al municipiului București ales din partea PSD. Verificat în două rânduri de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), a primit de două ori adeverință de necolaborare cu fosta Securitate, deși a transmis mai multe note infortmative semnate cu pseudonimul „Anton”. Prima dată CNSAS a descoperit că „Melnic Constantin […] Articolul Consilierul „Anton” de București, informatorul care a transmis note la Securitate, dar nu a colaborat cu ea apare prima dată în PRESShub.
În pregătirea summitului Trump – Putin: o zi diplomatică încărcată pentru europeni, ignorată însă de Moscova # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Berlin, înaintea unei serii de convorbiri diplomatice programate pe parcursul zilei, gândie să stabilească „un plan de bătaie comun” al aliaților occidentali, înaintea întrevederii de vineri, din Alaska între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin. Într-un mesaj transmis înainte de plecare, liderul de la […] Articolul În pregătirea summitului Trump – Putin: o zi diplomatică încărcată pentru europeni, ignorată însă de Moscova apare prima dată în PRESShub.
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate dintre firmele active din România nu au cont sau card bancar. Mai exact este vorba de 698.000 de firme care nu au un cont bancar, datoriile acestora fiind de 1,7 miliarde de lei. „Am constatat că 698.000 de companii nu au […] Articolul Statistici șocante: Jumătate dintre firmele din România nu au cont bancar apare prima dată în PRESShub.
Forțele ruse încearcă să-și consolideze pozițiile pe front înaintea summitului de vineri, 15 august, dintre președintele Donald Trump și Vladimir Putin. Se relatează că armata rusă avansează relativ rapid în estul Ucrainei, după luni de lupte de poziție. În ultimele zile, trupele ruse au străpuns o porțiune a liniei defensive ucrainene din apropierea orașului Pokrovsk, […] Articolul Rusia accelerează ofensiva înaintea summitului Trump–Putin apare prima dată în PRESShub.
Președintele AUR, George Simion, a spus răspicat pentru prima dată că vrea să dea jos actualul executiv și să guverneze alături de PSD, scrie Lucian Popescu într-un articol de opinie în Aktual24. „Și, într-adevăr, avem nevoie de un alt partid din cercul guvernamental. PSD trebuie să lămurească dacă este și el un partid soroșist care […] Articolul Opinie Aktual24 | Masca a căzut: Simion vrea cu PSD pentru că mereu a fost cu PSD apare prima dată în PRESShub.
Holbându-mă la ornamentele impresionante – prin opulență și totodată rafinament – din Sala de Aur a prestigioasei Musikverein din Viena, un singur gând, o singură năzuință mi-am formulat în minte, ca un soi de comunicare telepatică de ultim moment cu Orchestra Filarmonicii Arad, care urma să urce pe această scenă iconică la primul concert din […] Articolul Filarmonica Arad, pe scena Sălii de Aur a prestigioasei Musikverein din Viena apare prima dată în PRESShub.
