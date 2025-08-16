Doi sportivi de la CS Farul Constanța, medalie de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică
Fanatik, 16 august 2025 09:50
România a cucerit medalia de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică, în cadrul probei de grup. Clubul CS Farul Constanța a fost reprezentat de doi sportivi.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
10:00
Antrenorul lui PSV a făcut anunțul cu privire la debutul lui Dennis Man: „Vom vedea dacă se va descurca” # Fanatik
Dennis Man a fost prezentat oficial de PSV în această săptămână după transferul de la Parma. Antrenorul Peter Bosz a oferit primele sale impresii despre internaționalul român.
Acum 10 minute
09:50
Doi sportivi de la CS Farul Constanța, medalie de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică # Fanatik
România a cucerit medalia de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică, în cadrul probei de grup. Clubul CS Farul Constanța a fost reprezentat de doi sportivi.
Acum 30 minute
09:40
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac” # Fanatik
Viața unei tinere de 16 ani s-a schimbat peste noapte. La 10 ore după ce a aflat că este însărcinată, aceasta a adus pe lume o fetiță.
09:30
Donald Trump a declarat că, în urma discuției dintre el și Putin, s-a decis că pacea se poate face doar prin schimburi de teritorii
Acum o oră
09:20
Florinel Coman pare să aibă zilele numărate în Qatar. Atacantul nu a fost inclus în lotul pentru prima etapă din campionatul qatarez
09:20
Bătrân ars de viu în propria locuință. Incendiul a fost provocat intenționat. Cum a izbucnit focul care i-a curmat viața? # Fanatik
Un incendiu despre care pompierii spun că a fost pus în mod voit s-a soldat cu o tragedie cumplită. Un bătrân a fost găsit ars de viu în propria gospodărie. Cine ar fi pus focul?
09:10
Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin, iar președintele SUA i-a dat-o în Alaska. Ce i-a cerut Prima Doamnă liderului de la Kremlin # Fanatik
Soția lui Donald Trump, Melania, i-a scris o scrisoare personală lui Vladimir Putin. Șeful SUA i-a dat-o omologului său în Alaska
09:00
Jeff Bezos traversează un moment de durere profundă după ce și-a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața sa.
Acum 2 ore
08:50
Giovanni Becali – Cornel Dinu, dezvăluiri peste ani. ”L-am sunat și i-am zis ‘Băi, jigodie’!”. Ce a făcut impresarul după accidentul mortal cu Dan Alban # Fanatik
Ioan Becali a vorbit la emisiunea ”DON Giovanni” despre relația zbuciumată pe care a avut-o de-a lungul timpului cu Cornel Dinu.
08:30
Cum s-a răzbunat un bărbat pe vecinii săi pentru un loc de parcare: ”Sper că și-au învățat lecția” # Fanatik
Un bărbat a găsit o metodă foarte ingenioasă prin care să se răzbune pe vecinii săi pentru un banal loc de parcare. Cum a procedat?
08:00
Gabi Tamaș i-a spus lui Gigi Becali ce trebuie să facă pentru a o scoate pe FCSB din criză # Fanatik
FCSB are parte de un început slab de sezon, campioana en-titre parcurgând o serie horror atât în campionat, cât și în cupele europene. Ce sfat i-a oferit Gabi Tamaș lui Gigi Becali.
Acum 4 ore
07:50
Imagini cu Donald Trump şi Vladimir Putin departe de ochii televiziunilor. Nota pe care a dat-o preşedintele SUA întâlnirii cu liderul de la Kremlin # Fanatik
Au apărut imagini de culise cu Donald Trump şi Vladimir Putin. Cei doi discută relaxat, în ciuda faptului că nu s-a ajuns la un acord clar cu privire la Ucraina.
07:40
Acestea sunt destinațiile din Europa unde turiștii se simt în siguranță. Motivul pentru care Dubrovnik ocupă prima poziție.
07:20
Record de turiști pe litoralul românesc, în august: gradul de ocupare a ajuns la 100%. Ce îi nemulțumește pe patronii HoReCa # Fanatik
Cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc: record de turiști în august, gradul de ocupare a ajuns la 100%. Problema semnalată de patronii HoReCa
07:10
Fostul consilier de securitate al lui Trump, după întâlnirea din Alaska: „Trump nu a pierdut, dar Putin este câștigătorul clar al întâlnirii” # Fanatik
John Bolton a analizat întâlnirea Trump-Putin, concluzionând că președintele rus și-a atins obiectivele cheie, în timp ce Trump nu a câștigat nimic.
07:00
Universitatea Craiova, surpriza începutului de campionat! L-au transferat pe “noul Ionel Ganea” în SuperLiga # Fanatik
Marian Aliuță și Vivi Răchită au transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este principalul motiv prin care Mirel Rădoi a reușit să o ducă pe Universitatea Craiova pe primul loc după 5 etape.
06:40
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei # Fanatik
Canibalii preparau și savurau carne de om în urmă cu 6.000 de ani. Ce au scos la iveală cercetătorii într-o peșteră din nordul Spaniei.
06:30
Trump s-a folosit de întâlnirea cu Putin din Alaska pentru a strânge bani: „Daţi 10 dolari!” # Fanatik
În paralel cu întâlnirea istorică din Alaska, cu Vladimir Putin, susţinătorii lui Donald Trump au fost rugaţi să se mobilizeze pentru o campanie de strângere de fonduri.
06:20
Capitala europeană care le cere locuitorilor să facă economie la apă: “Fiecare picătură contează” # Fanatik
Aceasta este capitala europeană unde locuitorii sunt îndemnați să facă economie la apă, din cauza temperaturilor extreme din iulie
Acum 6 ore
05:30
Scene inedite la întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Preşedintele rus nu a mai fost văzut reacţionând astfel în public # Fanatik
Vladimir Putin şi Donald Trump nu au răspuns întrebărilor jurnaliştilor, dar insistenţele acestora l-au determinat pe liderul rus să facă gesturi pe care nu le-am mai văzut la el.
04:40
Boala cu care a fost diagnosticată o fetiță de doar 3 ani. Treptat nu a mai putut să meargă și nici să mai vorbească # Fanatik
O fetiță de doar 3 ani a fost diagnosticată cu o boală rară. Mama ei a observat treptat, cum cea mică nu mai putea să meargă și nici să vorbească.
Acum 8 ore
02:40
Un excursionist a surprins o imagine impresionantă cu o familie de urși. Nu se aștepta să fie ucis de unul dintre aceștia # Fanatik
Un drumeț a imortalizat o fotografie uimitoare cu o familie de urși. Bărbatul nu credea că va fi omorât de unul dintre ei.
Acum 12 ore
00:40
Zeljko Kopic, mesaj ferm după Dinamo – UTA 1-1: „Cu toții știm că mai avem nevoie de 3-4 jucători”. Cum a comentat cele două eliminări # Fanatik
Zeljko Kopic a tras concluziile după ce Dinamo a remizat cu UTA, scor 1-1, în etapa a 6-a din Superligă. Tehnicianul a vorbit și despre situația lotului.
00:20
Cătălin Cîrjan, iritat după Dinamo – UTA 1-1: „Când jucăm acasă nu ne putem mulțumi cu un punct” # Fanatik
Dinamo a scos doar o remiză din partida de pe Arena Națională cu UTA Arad. Cătălin Cîrjan și-a împărtășit impresiile despre joc după fluierul final.
00:10
Nicolae Stanciu, gol magnific sub ochii lui Mircea Lucescu! A înscris la primul său meci oficial în tricoul lui Genoa. Video # Fanatik
Titularizat de Patrick Vieira, Nicolae Stanciu a înscris un gol superb pentru Genoa în duelul cu Vicenza din primul tur al Cupei Italiei.
00:00
Hakim Abdallah, mesaj pentru suporterii lui Dinamo, după ce a marcat împotriva „câinilor”: „E normal să nu sărbătoresc” # Fanatik
Dinamo a scos doar o remiză în disputa cu UTA, în urma unui meci pe care „câinii” l-au terminat în 9 oameni. Hakim Abdallah a tras concluziile după acest joc.
00:00
Fiica Elenei Lasconi, atac dur la adresa ministrului de externe. De ce o acuză pe Oana Țoiu: “Chiar nu-ți pasă?” # Fanatik
Mesajul tăios transmis de fiica Elenei Lasconi la adresa ministrului de externe. Ce acuzații îi aduce tânăra Oanei Țoiu
00:00
Adrian Mihalcea a dezvăluit cum a făcut transferul fotbalistului de la Dinamo, după 1-1 pe Arena Națională: „E singurul jucător aflat sub contract cu care am vorbit vreodată” # Fanatik
Cum a reușit Adrian Mihalcea să rezolve transferul la UTA a fostului fotbalist al lui Dinamo: „Îl voiam de mult. E singurul jucător sub contract cu care am vorbit”
00:00
Zodiile care atrag banii ca un magnet în primele săptămâni de toamnă. Se bucură de șanse unice și momente de poveste # Fanatik
Nativii care au parte de câștiguri generoase în primele săptămâni de toamnă. Astrologii prevăd oportunități inedite și clipe de vis.
00:00
Video. Momentul în care Donald Trump îl aplaudă pe Vladimir Putin. Gestul a stârnit milioane de comentarii # Fanatik
Donald Trump a însoţit cu aplauze drumul lui Vladimir Putin pe covorul roşu, după ce liderul rus a coborât pe pământ american, în Alaska.
15 august 2025
23:30
Pontul zilei de sâmbătă, 16 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 4.25 la Superbet pentru Petrolul – Hermannstadt # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 16 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.25 la meciul Petrolul - Hermannstadt.
23:30
Un turist dat dispărut, descoperit mort într-o râpă, în stațiunea Sinaia. Bărbatul nu mai răspundea la telefon, iar autoritățile au fost alertate
23:20
Întrebarea pe care Vladimir Putin s-a făcut că nu o aude. Ce i-au strigat jurnaliştii pe pista aeroportului # Fanatik
Vladimir Putin a fost luat la întrebări imediat ce a coborât pe pământ american, dar preşedintele rus i-a ignorat pe jurnalişti
23:10
Reacţie dură la adresa lui Gigi Becali după scandalul momentului din SuperLiga: “Şi-a luat prea în serios titlul de omul anului! Îi desconsideră pe toţi” # Fanatik
Vivi Răchită a avut o reacție dură, în direct la FANATIK SUPERLIGA, la adresa lui Gigi Becali după scandalul momentului din campionatul României.
23:10
Doi indivizi, unul minor, prinși cu cuțite și topoare la un târg din Dâmbovița. Ce au mai găsit jandarmii asupra lor # Fanatik
Un adult și un minor au fost prinși de jandarmi cu cuțite și topoare într-o localitate din Dâmbovița, la un târg tradițional
23:00
Au mers în vacanță cu cortul, crezând că va fi distractiv. Câteva ore mai târziu, și-a găsit iubitul mort. „Dacă dormeam, nu se întâmpla asta” # Fanatik
Un bărbat a sfârșit tragic în timpul unei vacanțe cu cortul. Cum s-a întâmplat, de fapt, incidentul care a lăsat-o pe iubita lui marcată pe viață.
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 16 august 2025, poate aduce un câștig de peste 500 de lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal.
22:40
Ce reacție a avut o mamă care zbura alături de fiul ei când a fost rugată de o altă pasageră să schimbe locul din avion. Replica ei a devenit virală # Fanatik
Răspunsul oferit de o mamă după ce o pasageră a dorit să ocupe locul fiului său, în avion. Intervenția a ajuns celebră.
22:40
Misiune dificilă de salvare în Hunedoara: un parapantist a rămas agățat de o stâncă. Află cum s-a petrecut acest incident
22:40
Acesta a fost cel mai urmărit zbor de pe planetă. Avionul care l-a dus pe Vladimir Putin în Alaska a atras atenţia întregii lumi # Fanatik
Zborul istoric al lui Vladimir Putin în Alaska, pentru întâlnirea cu Donald Trump, a atras atenţia lumii întregi, fiind cel mai urmărit pe Flight Radar.
22:30
Explicația lui Edi Iordănescu după ce Legia Varșovia a fost eliminată din Europa League: „Ghinion excepțional” # Fanatik
Edi Iordănescu și Legia Varșovia au fost eliminați din Europa League și vor juca în play-off-ul de Conference League. Fostul selecționer al României știe care este motivul eliminării echipei sale
22:10
Giovanni Becali, mărturii cutremurătoare despre drama colaboratorului său: „S-a curățat în 5 săptămâni! A murit cu lingurița preotului în gură!” # Fanatik
Giovanni Becali, despre dispariția colaboratorului său Robert Vișan, decedat la doar 48 de ani: „În cinci săptămâni s-a stins”
22:00
Accident feroviar grav în Danemarca. Mai multe persoane au fost rănite după ce un tren a deraiat: “Am auzit o bubuitură” # Fanatik
Zeci de pasageri au fost răniți în urma unui accident feroviar grav, în Danemarca. Vagoanele unui tren au deraiat vineri
21:50
Dinamo a mers pe mâna unui portar de 16 ani la meciul cu UTA! A fost format la școala de fotbal a lui Dani Coman # Fanatik
Surpriză pe banca de rezerve a celor de la Dinamo, la duelul cu UTA din SuperLiga. Cine este portarul de 16 ani aflat pe foaia de joc.
21:30
UTA, la un pas de insolvență! Clubul a intrat în concordat preventiv. Care este situația arădenilor în acest moment # Fanatik
Veste șoc în fotbalul românesc înainte de Dinamo - UTA! „Bătrâna Doamnă” este la un singur pas de insolvență. Află care este situația clubului arădean
21:30
Virusul ucigaș care „frânge” corpul din interior. Care sunt simptomele și cum poți să te protejezi # Fanatik
Un virus ucigaș face ravagii, iar cei mai vulnerabili sunt copiii și persoanele vârstnice. Ce recomandări au specialiștii pentru a fi mereu în siguranță.
21:20
Caz suspect la Maternitatea Odobescu. O fată de 17 ani a murit imediat după naștere, deși i s-a spus că nu are nimic: „Mi-a zis că n-am făcut abonament la salvare” # Fanatik
O fată de doar 17 ani a murit la scurt timp după naștere la Maternitatea Odobescu din Timișoara. I s-a spus, anterior, că nu are nimic
21:10
Rareș Ilie a debutat oficial la Empoli în meciul cu Reggiana din Cupa Italiei. Fostul rapidist a irosit un penalty în prima repriză, însă apoi a înscris un gol superb.
Acum 24 ore
20:50
Întâlnirea Trump – Putin Alaska 2025. Ce decizii istorice se iau. Urmărește în timp real negocierile # Fanatik
Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc în Alaska. Urmărește live deciziile majore și reacțiile internaționale. Află primul ce se întâmplă în Ucraina
20:50
Care este, de fapt, miza reală pentru care FCSB se luptă în play-off-ul Europa League. Sume uriașe de bani puse la bătaie de UEFA # Fanatik
FCSB mai are un singur obstacol până la faza principală din Europa League! Află care sunt sumele pe care Gigi Becali le poate câștiga din a doua competiție ca importanță UEFA
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.