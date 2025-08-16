Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial
Antena Sport, 16 august 2025 09:50
Nicolae Stanciu a avut un debut oficial de vis la Genoa. În partida din Cupa Italiei cu Vicenza, câştigată de Genoa cu 3-0, căpitanul naţionalei a înscris un gol de senzaţie. În minutul 54 al meciului, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb, imparabil. Căpitanul naţionalei a dus scorul la 3-0, […] The post Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 5 minute
10:00
Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo – UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii “alb-roșii”: “Să nu uite” # Antena Sport
Dinamo și UTA “au dat-o la pace” în meciul de pe Arena Națională din etapa a șasea a Ligii 1, scor 1-1. Una dintre figurile importante care a asistat la duelul dintre cele două formații a fost Cosmin Contra, care a oferit și câteva declarații după fluierul final. Cel poreclit “Guriță” a avut un remarcat […] The post Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo – UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii “alb-roșii”: “Să nu uite” appeared first on Antena Sport.
Acum 15 minute
09:50
Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial # Antena Sport
Nicolae Stanciu a avut un debut oficial de vis la Genoa. În partida din Cupa Italiei cu Vicenza, câştigată de Genoa cu 3-0, căpitanul naţionalei a înscris un gol de senzaţie. În minutul 54 al meciului, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb, imparabil. Căpitanul naţionalei a dus scorul la 3-0, […] The post Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
09:40
Mircea Lucescu a pus ochii pe un jucător-surpriză pentru națională. Ar fi o convocare în premieră # Antena Sport
Naționala României va disputa două meciuri în luna septembrie, primul fiind amicalul contra Canadei, iar celălalt duelul cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială. Recent, Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru ambele dueluri, însă numele jucătorilor din campionatul intern se lasă momentan așteptate, cum se întâmplă de fiecare dată. Selecționerul poate să […] The post Mircea Lucescu a pus ochii pe un jucător-surpriză pentru națională. Ar fi o convocare în premieră appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
09:30
Carlos Alcaraz – Alexander Zverev, duel de senzaţie în semifinalele turneului de la Cincinnati # Antena Sport
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat vineri în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, învingându-l în trei seturi, 6-3, 4-6, 7-5, pe rusul Andrei Rublev, cap de serie numărul 9. Acesta este al 15-lea meci consecutiv câştigat de Alcaraz la competiţiile […] The post Carlos Alcaraz – Alexander Zverev, duel de senzaţie în semifinalele turneului de la Cincinnati appeared first on Antena Sport.
09:20
Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru # Antena Sport
O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmite CNN. Bodhana Sivanandan, din nord-vestul Londrei, l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Şah 2025, desfăşurat […] The post Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
08:50
Nicolae Stanciu, lăudat la scenă deschisă de Patrick Vieira după primul gol la Genoa: “Experiență și calitate” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza de pe urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei. După finalul partidei, tehnicianul “grifonilor” a vorbit despre prestația lui Stanciu […] The post Nicolae Stanciu, lăudat la scenă deschisă de Patrick Vieira după primul gol la Genoa: “Experiență și calitate” appeared first on Antena Sport.
08:30
Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: “Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut o declarație controversată după seara de joi, în care au fost implicate trei echipe românești în cupele europene. Patronul de la FCSB a recunoscut că nu își dorea ca Universitatea Craiova să treacă mai departe, chiar dacă Mirel Rădoi, finul său, e antrenor acolo. Recent, Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a venit […] The post Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: “Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează” appeared first on Antena Sport.
08:30
Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi # Antena Sport
După ce Marius Şumudică a dezvăluit că o echipă turcă, din Istanbul, i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi, acum s-a aflat despre ce formaţie este vorba. Ianis Hagi este dorit în Turcia şi în Arabia Saudită, dar el a evitat până acum să semneze, aşteptând o ofertă dintr-un campionat de top al Europei. […] The post Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
08:00
Liverpool, start cu emoții în Premier League. “Cormoranii” au câștigat pe final cu Bournemouth # Antena Sport
Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia Bournemouth, în prima etapă din Premier League. Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota. Liverpool, start cu emoții în noul sezon de Premier League Înainte […] The post Liverpool, start cu emoții în Premier League. “Cormoranii” au câștigat pe final cu Bournemouth appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
00:20
Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul „câinilor” a spus și care este problema echipei sale, după remiza din etapa a 6-a. În opinia lui Kopic, jucătorii săi trebuie să mențină un nivel bun pe tot parcursul partidei. Acesta a transmis că va lucra la antrenamente acest amănunt, având în […] The post Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!” appeared first on Antena Sport.
00:10
Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a vorbit după Dinamo – UTA 1-1. Căpitanul echipei lui Zeljko Kopic a sunat mobilizarea și a transmis că formația trebuie să își schimbe jocul, la următoarea partidă. Cătălin Cîrjan a dat de înțeles că jucătorii lui Dinamo au avut o prestație similară cu cea din partida cu Metaloglobus. Acesta s-a declarat nemulțumit […] The post Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!” appeared first on Antena Sport.
00:00
Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic # Antena Sport
Hakim Abdallah a vorbit, după ce a fost declarat omul meciului în partida Dinamo – UTA 1-1, despre plecarea de la echipa lui Zeljko Kopic. Abdallah a spus că i s-a părut normal să nu se bucure atunci când a marcat împotriva fostei sale echipe, ţinând cont că a fost fericit atunci când evolua pentru […] The post Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic appeared first on Antena Sport.
15 august 2025
23:50
Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice” # Antena Sport
Adi Mihalcea a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul echipei din Arad a venit cu un val de laude pentru Hakim Abdallah, care a înscris în poarta fostei echipe la duelul de pe Arena Națională. Abdallah a deschis scorul în prima repriză a duelului din etapa a 6-a a Ligii 1. Mai […] The post Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice” appeared first on Antena Sport.
23:40
Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei # Antena Sport
Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat la debutul său oficial pentru Genoa. În minutul 55 al meciului cu Genoa, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb. Nicolae Stanciu a fost adus în această vară de către Dan Şucu la clubul din Serie A pe care îl patronează, Genoa. Nicolae Stanciu, […] The post Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei appeared first on Antena Sport.
23:20
Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!” # Antena Sport
Jules Kounde rămâne la Barcelona! Fundașul francez s-a înțeles cu oficialii catalani și și-a prelungit contractul cu gruparea blaurgrana. Reprezentanții Barcelonei au făcut anunțul prin intermediul unor postări, pe rețelele de socializare, în decursul zilei de 15 august. E gata! Jules Kounde rămâne la Barcelona Vestea este una excelentă pentru fanii Barcelonei, având în vedere […] The post Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!” appeared first on Antena Sport.
23:20
Ronnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci # Antena Sport
Britanicul Ronnie O’Sullivan a reuşit o performanţă fabuloasă în meciul cu Chris Wakelin de la Mastersul Arabiei Saudite. Britanicul a realizat două break-uri maxime în acelaşi meci. Performanţa îi aduce lui Ronnie un cec de 147.000 de lire sterline! Britanicul a realizat break-ul maxim în primul frame al meciului. Ronnie O’Sullivan, două break-uri maxime în […] The post Ronnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci appeared first on Antena Sport.
23:10
Mamoudou Karamoko (26 de ani) a “spart gheaţa”. Atacantul cu dublă cetăţenie, franceză şi ivoriană, a marcat primul gol în tricoul lui Dinamo, în partida “câinilor” cu UTA. Intrat la pauză, în locul lui Alex Pop, Karamoko a primit o pasă foarte bună în minutul 59 de la Cătălin Cîrjan şi a finalizat cu un […] The post Karamoko a marcat primul gol pentru Dinamo, în partida cu UTA! appeared first on Antena Sport.
22:50
Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona # Antena Sport
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, cu 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga. Andrei Raţiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona. Andrei Raţiu, integralist în Girona – Rayo Vallecano 1-3 Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 18, iar două minute mai […] The post Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona appeared first on Antena Sport.
22:30
Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter! # Antena Sport
FC Liverpool l-a transferat pe fundaşul italian Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru suma de 26 de milioane de lire sterline, plus bonusuri, informează BBC. Leoni a semnat un contract valabil până în 2031. Cristi Chivu, care a lucrat cu Leoni la Parma, îl dorea şi el la Inter pe […] The post Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter! appeared first on Antena Sport.
22:20
Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor # Antena Sport
Hakim Abdallah a deschis scorul în Dinamo – UTA, meci din etapa cu numărul 6 al sezonului de Liga 1. Atacantul a înscris astfel în poarta fostei echipe. Abdallah s-a despărțit de echipa lui Zeljko Kopic în această perioadă de mercato. Atacantul a ajuns la UTA, echipă antrenată de Adi Mihalcea. Ce gest a făcut […] The post Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor appeared first on Antena Sport.
22:20
Mihai Teja, după Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1: “Ne-a bătut ‘Mbappe’ Afalna”! I-a făcut praf pe arbitri # Antena Sport
Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a criticat arbitrajul la conferinţa de presă de după înfrângerea echipei sale cu Unirea Slobozia. Metaloglobus a condus cu 1-0, dar s-a prăbuşit în ultimele minute. Purece a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 84 şi 90. Teja l-a remarcat pe Afalna, intrat în a doua repriză. El l-a poreclit […] The post Mihai Teja, după Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1: “Ne-a bătut ‘Mbappe’ Afalna”! I-a făcut praf pe arbitri appeared first on Antena Sport.
22:10
Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție # Antena Sport
Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie. Ilie s-a numărat printre […] The post Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție appeared first on Antena Sport.
21:50
Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa! Jucătorul naţionalei, lăsat în afara lotului # Antena Sport
Florinel Coman nu se află în lotul lui Al-Gharafa, pentru primul meci al noului sezon din Qatar, pe care formaţia internaţionalului român îl dispută cu Umm Salal. Umm Salal a deschis scorul în partida cu Al-Gharafa, Antonio Mance marcând în minutul 28. Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa În ultima perioadă au […] The post Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa! Jucătorul naţionalei, lăsat în afara lotului appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Campioană cu suflet mare appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Pumni de campion appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Performanța cere sacrificii appeared first on Antena Sport.
21:20
Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84 # Antena Sport
Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Liga 1. Bucureştenii au avut o primă ocazie, în minutul 5, prin Ely Fernandes, care a şutat din careul mic, dar Denis Rusu a respins incredibil. În minutul 17 Aganovic a înscris în […] The post Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84 appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | La lot comanda appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Hagi, bun național appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
20:40
Gabi Balint a vorbit despre „dubla” dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Fostul internațional este de părere că echipa lui Gigi Becali are prima șansă la calificarea în grupa principală. FCSB a eliminat-o pe Drita în turul 3 preliminar al Europa League. Pentru un loc în grupa principală, elevii lui Elias Charalambous se […] The post Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei” FCSB – Aberdeen: “Are prima șansă!” appeared first on Antena Sport.
19:50
Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român # Antena Sport
Edi Iordănescu, antrenorul Legiei Varşovia, a dezvăluit că fundaşul central Jan Ziolkowski (20 de ani) este dorit de către AS Roma. Fundaşul este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 4 milioane de euro. Edi Iordănescu a transmis că echipa lui nu îşi permite să îl piardă pe jucător. El a făcut apel către […] The post Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român appeared first on Antena Sport.
19:40
Fostul internaţional argentinian Erik Lamela, care s-a despărţit după un singur sezon de AEK Atena, a anunţat, vineri, că îşi încheie cariera de jucător profesionist după ce a jucat pentru cinci cluburi şi ar putea începe o nouă carieră în calitate de antrenor secund al compatriotului său Matías Almeyda pe banca lui Sevilla FC, echipă […] The post Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal! appeared first on Antena Sport.
19:30
Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, trece prin momente grele: “Mi-a fost amputat piciorul” # Antena Sport
Petre Cozma, tatăl regretatului handbalist Marian Cozma, a fost internat în spital. Medicii au fost nevoiţi să îi amputeze piciorul. Petre Cozma a oferit primele declaraţii după intervenţia chirurgicală la care a fost supus la Spitalul Militar. Petre Cozma a suferit o operaţie de amputare a unui picior Fanii lui Dinamo i-au sărit în ajutor […] The post Petre Cozma, tatăl regretatului Marian Cozma, trece prin momente grele: “Mi-a fost amputat piciorul” appeared first on Antena Sport.
18:50
Cine va arbitra „dubla” Universitatea Craiova – Bașakșehir, din play-off-ul Conference League # Antena Sport
Meciurile dintre Universitatea Craiova şi Istanbul Başakşehir, din play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, vor fi arbitrate de brigăzi din Albania, respectiv Germania, potrivit site-ului UEFA. Partida din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe stadionul Başakşehir Fatih Terim din Istanbul (20:45), va fi condusă de albanezul Juxhin Xhaja, iar arbitri asistenţi […] The post Cine va arbitra „dubla” Universitatea Craiova – Bașakșehir, din play-off-ul Conference League appeared first on Antena Sport.
18:50
Ianis Hagi, dorit de o echipă din Istanbul! Dezvăluirea lui Marius Şumudică: “Ştiu 100%” # Antena Sport
Marius Şumudică a dezvăluit că Ianis Hagi a primit o ofertă din Turcia, de la o echipă din Istanbul. Antrenorul român a precizat că, momentan, Ianis Hagi a transmis că mai aşteaptă. Fiul lui Gică Hagi e fără contract de la începutul lunii iulie, atunci când s-a despărţit de Rangers. Marius Şumudică, despre Ianis Hagi: […] The post Ianis Hagi, dorit de o echipă din Istanbul! Dezvăluirea lui Marius Şumudică: “Ştiu 100%” appeared first on Antena Sport.
18:30
Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A! # Antena Sport
Specialiștii au analizat lupta pentru titlu din noul sezon de Serie A. În opinia acestora, Interul lui Cristi Chivu pleacă cu prima șansă la câștigarea trofelului. Inter va debuta în noua stagiune a campionatului italian pe 25 august. Atunci, elevii lui Cristi Chivu vor primi vizita celor de la Torino, într-un meci care va putea […] The post Specialiștii au dat verdictul: Interul lui Cristi Chivu va câștiga titlul în Serie A! appeared first on Antena Sport.
18:10
Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul” # Antena Sport
Keith Gillespie (50 de ani), fost jucător la Manchester United şi Newcastle, a povestit cum dependenţa de jocuri de noroc şi investiţiile proaste l-au făcut să piardă 7 milioane de lire sterline (peste 8 milioane de euro). În perioada în care evolua la Newcastle, a pierdut 47.000 de lire sterline într-o singură zi, având nevoie […] The post Milionarul celebru pe care l-au “distrus” jocurile de noroc şi investiţiile proaste: “Ştiam că vine falimentul” appeared first on Antena Sport.
17:50
Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!” # Antena Sport
Mihai Rotaru a vorbit despre Bașakșehir, adversara Universității Craiova din play-off-ul Conference League. Acesta i-a analizat pe turci, după meciul cu Spartak Trnava. Universitatea Craiova s-a calificat în play-off cu emoții, după ce a învins-o pe Spartak Trnava în prelungiri. Chiar dacă au codus cu 4-0 la general, elevii lui Mirel Rădoi s-au văzut întorși […] The post Mihai Rotaru a analizat-o pe Bașakșehir înaintea „dublei” din play-off-ul UECL: “E creația lui Erdogan!” appeared first on Antena Sport.
17:30
“Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii” # Antena Sport
Gigi Becali a continuat să râdă de Dan Şucu şi Mihai Rotaru, patronii din Liga 1 care s-au opus modificării regulamentului pentru ca Malcom Edjouma să poată evolua în campionat. Chiar dacă Dan Şucu îi cerea demisia lui Gino Iorgulescu, la Adunarea Generală a LPF preşedintele executiv al giuleştenilor, Victor Angelescu, nu a abordat acest […] The post “Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii” appeared first on Antena Sport.
17:20
Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!” # Antena Sport
Gabi Balint a analizat prestațiile echipelor românești din cupele europene și a venit cu un verdict dur. În opinia fostului internațional, valoarea echipelor noastre se clasează în „zona a 4-a sau a 3-a din fotbalul european”. FCSB s-a calificat în play-off-ul Europa League după ce a trecut de Drita. De cealaltă parte, CFR Cluj și […] The post Gabi Balint, verdict dur după meciurile echipelor românești din cupele europene: “Zona a 4-a a fotbalului!” appeared first on Antena Sport.
17:00
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 15 august. Nou transfer la FCSB Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB, după calificarea în play-off-ul Europa League: „Mai luăm un atacant”, a spus patronul campioanei, înaintea confruntării cu Aberdeen. Alegerile lui Lucescu Mircea Lucescu a anunțat convocările preliminare pentru […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august appeared first on Antena Sport.
16:50
Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “L-am propus la 3-4 echipe importante!” # Antena Sport
Giovanni Becali a venit cu un val de laude pentru un jucător din Liga 1. Acesta a dezvăluit că l-a propus pe fotbalist la mai multe cluburi importante din Europa, în această perioadă de mercato. Este vorba despre Ștefan Baiaram, jucătorul celor de la Universitatea Craiova. Acesta a marcat în meciul „nebun” cu Spartak Trnava, […] The post Giovanni Becali, val de laude pentru un jucător din Liga 1: “L-am propus la 3-4 echipe importante!” appeared first on Antena Sport.
16:50
Premierul Ilie Bolojan a fost în vizită la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” din Ovidiu. Imagini de la vizita premierului au fost publicate pe conturile de socializare ale Farului şi pe contul oficial al lui Gică Hagi. Farul are un început bun de sezon. Gică Hagi a renunţat la finalul sezonului trecut să mai antreneze […] The post Premierul Ilie Bolojan a vizitat Academia de Fotbal a lui Gică Hagi de la Ovidiu appeared first on Antena Sport.
16:30
Adrian Ilie, fost coleg cu tatăl lui Ianis Hagi, Gică Hagi, în Generaţia de Aur, a spus ce oferte are în prezent fiul “Regelui”. “Cobra” a precizat că Borussia Monchengladbach, despre care s-a mai vorbit, ar putea fi o variantă pentru Ianis Hagi, care e liber de contrat de la începutul lui iulie, de când […] The post Adrian Ilie a spus ce oferte are “pe masă” Ianis Hagi! appeared first on Antena Sport.
16:20
Cine va arbitra „dubla” CFR Cluj – Hacken, din play-off-ul UECL. Legătura oficialilor cu echipele românești # Antena Sport
Elveţianul Faehndrich şi austriacul Gishamer vor arbitra meciurile dintre CFR Cluj şi formaţia suedeză BK Hacken, care vor avea loc în play-off-ul competiţiei de fotbal Conference League, potrivit site-ului UEFA. În prima manşă, pe 21 august, pe Hisingen Arena din Goeteborg (20:00, ora României), la centru se va afla Lukas Faehndrich, iar arbitri asistenţi au […] The post Cine va arbitra „dubla” CFR Cluj – Hacken, din play-off-ul UECL. Legătura oficialilor cu echipele românești appeared first on Antena Sport.
16:00
„Dubla” dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia. Meciul din prima manşă, care va avea loc pe 21 august, pe Pittodrie Stadium (21:45 ora României), va fi condus de olandezul Serdar Gozubuyuk, arbitri asistenţi fiind delegaţi Erwin Zeinstra şi […] The post Cine va arbitra „dubla” FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
16:00
Dan Alexa, amintire fabuloasă din perioada în care îl antrena pe Gabi Tamaș. Cum l-a găsit după o seară pierdută # Antena Sport
Dan Alexa a povestit recent o întâmplare fabuloasă din perioada în care l-a antrenat pe Gabriel Tamaș la Astra Giurgiu. “Chirurgul” a oferit detalii legate de cum a petrecut fundașul central la o terasă, după care a fost cel care a dat tonul la antrenamentul din dimineața următoare. Cei doi foști jucători de profil defensiv […] The post Dan Alexa, amintire fabuloasă din perioada în care îl antrena pe Gabi Tamaș. Cum l-a găsit după o seară pierdută appeared first on Antena Sport.
15:10
Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important” # Antena Sport
Marius Șumudică i-a dat sfaturi lui Mirel Rădoi, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au irosit un avantaj de 4-0 cu Spartak Trnava și au avut nevoie de prelungiri pentru a-i elimina pe slovaci. Pentru un loc în grupa principală a competiției, trupa din Bănie se va duela cu […] The post Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important” appeared first on Antena Sport.
14:40
Rivalitatea Horner – Wolff, “sabie cu două tăișuri” pentru neamț: “Un nenorocit” VS “Mă simt puțin singur” # Antena Sport
Lumea motorsportului a fost marcată în acest an de demiterea lui Christian Horner de la Red Bull după 20 de ani petrecuți în rolul de șef al echipei din Milton Keynes. Recent, unul dintre cei mai mari rivali ai britanicului, Toto Wolff, a vorbit despre cum se simte pe padoc fără el și nu a […] The post Rivalitatea Horner – Wolff, “sabie cu două tăișuri” pentru neamț: “Un nenorocit” VS “Mă simt puțin singur” appeared first on Antena Sport.
14:40
Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” # Antena Sport
Daniel Pancu a avut doar cuvinte de laudă la adresa unui titular de la FCSB, după returul cu Drita, câștigat de campioană cu 3-1. Roș-albaștrii s-au calificat astfel în play-off-ul Europa League, unde se vor duela cu Aberdeen. Juri Cisotti a deschis scorul după doar 25 de secunde în returul de la Priștina. Italianul a […] The post Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.