Golul i-a salvat debutul la Empoli: „Chiar a vrut?” » Ce scriu italienii după superexecuția lui Rareș Ilie din Cupă

Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a recunoscut că nu se simte foarte bine pe postul de vârf, pe care este folosit de Zeljko Kopic.Karamoko a intrat la pauză și a reușit să marcheze singurul gol al „câinilor”. La final, acesta a recunoscut că preferă să joace în partea stângă, însă încearcă să dea ce are mai bun pe postul de atacant, pe care este folosit de Zeljko Kopic. VIDEO. ...