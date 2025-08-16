Adrian Mihalcea a vrut să facă o „mega-combinație“ cu Dinamo! De ce a picat transferul

Sport.ro, 16 august 2025 11:00

UTA Arad a smuls un punct pe Arena Națională, vineri seară, împotriva lui Dinamo, scor 1-1, în etapa a șasea din Superliga. 

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
11:30
Plecat de la Dinamo, mijlocașul a ajuns să joace la „județeană“, în Belgia Sport.ro
Când Mircea Rednic l-a adus la Dinamo, mijlocașul nu mai jucase de mai bine de jumătate de an.
11:30
Florentin Petre, savuros în direct: „Ultima dată când am dat cu pumnul, am făcut 5 kg alergare” Sport.ro
Răzvan Raț și Florentin Petre au făcut spectacol la cea de-a cincea ediție a emisiunii „Fața la Joc”, difuzată pe PRO TV și VOYO și moderată de Costin Ștucan.
Acum o oră
11:00
Adrian Mihalcea a vrut să facă o „mega-combinație“ cu Dinamo! De ce a picat transferul Sport.ro
UTA Arad a smuls un punct pe Arena Națională, vineri seară, împotriva lui Dinamo, scor 1-1, în etapa a șasea din Superliga. 
10:40
Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: "Și-a dat acordul!" Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul revenit în această vară la FC U Craiova, nu va rămâne la formația olteană.
Acum 2 ore
10:30
Mesajul lui MM Stoica înainte de „dubla“ cu Aberdeen Sport.ro
FCSB se pregătește de una dintre cele mai importante confruntări ale verii, play-off-ul Europa League cu Aberdeen.
10:20
Un internațional român face parte dintr-un proiect grandios în Grecia. E coleg cu Luka Jovic, Domagoj Vida și Anthony Martial Sport.ro
AEK Atena vrea să câștige un nou trofeu intern, după ce a realizat eventul în stagiunea 2022-2023.
10:10
A bătut palma cu CFR Cluj! Contract până în 2027 Sport.ro
CFR Cluj a mai făcut o mutare pe piața transferurilor.
10:00
Acuzații grave în Superliga: "Ei doi au retrogradat echipa, au aruncat vestiarul în aer" Sport.ro
Poli Iași a retrogradat neașteptat la finalul sezonului trecut, după un baraj cu Metaloglobus.
09:40
Antrenorul lui PSV Eindhoven a anunțat decizia în cazul lui Dennis Man, la câteva zile după transfer Sport.ro
Dennis Man (26 de ani), transferat în această săptămână la PSV Eindhoven, va avea încă din acest weekend șansa debutului la campioana din Eredivisie.
Acum 4 ore
09:30
Ofertă din Turcia pentru Ianis Hagi! Salariu de un milion de euro pe an Sport.ro
Fiul "Regelui" încă își caută echipă după despărțirea de Rangers.
09:10
Concluzia antrenorului de la Aberdeen după ce și-a trimis omul de încredere să o urmărească pe FCSB Sport.ro
Aberdeen va fi următoarea adversară a lui FCSB în Europa League. Meicul tur din play-off se joacă joi, 21 august, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium.
09:00
Wolverhampton – Manchester City, LIVE pe VOYO de la ora 19:30! Deplasare grea pentru "cetățeni" Sport.ro
Premier League revine în forță și aduce sâmbătă, de la ora 19:30, un meci tare: Wolverhampton – Manchester City, transmis în direct pe VOYO!
08:50
Tottenham - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00! Drăgușin, încă absent Sport.ro
Premier League se întoarce cu un duel interesant pe „Tottenham Hotspur Stadium”, unde Spurs dă piept cu nou-promovata Burnley, sâmbătă, de la 17:00, în direct pe VOYO!
08:50
Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a înscris în primul meci oficial pentru Genoa, 3-0 contra celor de la Vicenza, în Cupa Italiei, meci transmis de VOYO.
08:30
Mohamed Salah, singur în fața peluzei, în lacrimi după Liverpool - Bournemouth 4-2 Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) a fost vizibil emoționat după Liverpool - Bournemouth 4-2, meciul de deschidere al noului sezon din Premier League, transmis în direct de VOYO.
08:30
Brighton - Fulham, Sunderland - West Ham, LIVE pe VOYO de la 17:00! Zi plină de fotbal în Premier League Sport.ro
Premier League revine cu meciuri tari și, pentru prima oară, toate cele 380 de partide pot fi urmărite în România exclusiv pe VOYO. 
08:20
Aston Villa - Newcastle, în direct pe VOYO de la 14:30! Duel de foc pe Villa Park Sport.ro
Aston Villa primește vizita lui Newcastle, sâmbătă, de la 14:30, în direct pe VOYO.
08:10
Fiul lui Diego Simeone s-a retras din fotbal la 27 de ani și se face impresar! Sport.ro
Atacantul evolua în liga a patra spaniolă. 
Acum 12 ore
00:30
Ce a avut de zis Zeljko Kopic după ce Dinamo a încasat două cartonașe roșii cu UTA Sport.ro
Dinamo - UTA s-a încheiat 1-1.
00:20
Just in time! Salah nu putea rata momentul în Liverpool - Bournemouth 4-2 (EXCLUSIV VOYO) Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului din Premier League, s-a terminat 4-2.
00:20
Cîrjan, un căpitan furios după Dinamo – UTA: „Nu e OK ce s-a întâmplat...“ Sport.ro
Decarul roș-albilor a părăsit terenul cu un gust amar. La interviul de după meci, mijlocașul nu și-a ascuns supărarea și a spus lucrurilor pe nume.
00:10
Abdallah, dezvăluirea serii după Dinamo – UTA: de ce a părăsit „haita“ după 2 ani Sport.ro
Ca o ironie a sorții, atacantul de 27 de ani a înscris primul său gol pentru formația arădeană împotriva fostei sale echipe.
15 august 2025
23:50
Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună Sport.ro
Genoa - Vicenza a fost în direct pe VOYO!
23:30
Coman, spectator la un meci demențial, în Qatar: ce a reușit echipa sa, o nebunie! Sport.ro
Qatar Stars League e un campionat în care meciurile se joacă în fața unor tribune goale. Și, totuși, din când în când, aici vedem și niște partide dramatice. Cum a fost cea de astăzi, Al-Gharafa - Umm Salal.
23:20
Gol de clasă pe Anfield! Cody Gakpo a ridiculizat defensiva adversă și a marcat în Liverpool - Bournemouth + gestul făcut pentru Diogo Jota Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, LIVE TEXT - AICI.
23:10
Gestul făcut de Hugo Ekitike după golul marcat în Liverpool - Bournemouth. Fanii l-au aplaudat frenetic Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, în direct pe VOYO.
23:00
Gestul lui Abdallah de după gol, superb: fanii lui Dinamo l-au aplaudat în picioare Sport.ro
Vârful de 27 de ani a marcat, în prima repriză a meciului Dinamo – UTA, după care a ținut să demonstreze că n-a uitat de unde și-a început aventura în fotbalul românesc.
Acum 24 ore
22:20
Andrei Rațiu, ce debut de sezon în Spania: Rayo, victorie spectaculoasă în prima etapă Sport.ro
Internaționalul nostru rămâne om de bază, la echipa sa din La Liga și în noua stagiune.
22:20
Moment de reculegere pe Anfield pentru Diogo Jota. Fotbaliștii, copleșiți de emoție Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, LIVE TEXT - AICI.
22:10
Omagiu pentru Diogo Jota, la Liverpool - Bournemouth (EXCLUSIV VOYO) Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului Premier League 2025-2026, e transmis de VOYO.
21:50
Metaloglobus îngrozește: de când n-a mai fost o asemenea catastrofă în Superliga noastră Sport.ro
Pentru formația bucureșteană prinde contur un sezon de coșmar, după o promovare demnă de un miracol sportiv.
21:50
Ce prezență! Cosmin Contra, surprins în tribună la Dinamo - UTA Sport.ro
Dinamo - UTA, LIVE TEXT - AICI.
21:30
Florin Gardoș știe cine va câștiga Premier League: ”Nu ai cum să nu te gândești la ei!” Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO începând cu sezonul 2025/26.
21:00
VOYO oferă o prelungire de 5 luni gratuite a abonamentului pentru utilizatorii care s-au abonat în zilele de 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025 Sport.ro
VOYO apreciază încrederea și loialitatea abonaților săi șirăspunde ferm prin măsuri concrete. 
20:50
Probleme pentru Manchester United. Ce se întâmplă cu Lisandro Martinez. VOYO transmite Premier League Sport.ro
Premier League, EXCLUSIV pe VOYO.
20:50
Drama lui Coman, în Qatar: în ce situație a ajuns fosta vedetă a FCSB-ului Sport.ro
Când a părăsit campionatul românesc, în vara anului 2024, Florinel Coman (27 de ani) era pe val, o „mașina de dat goluri“. Astăzi, s-a pierdut în anonimatul din Qatar Stars League.
20:40
Gigi Becali a lăudat un fotbalist de la FCSB după returul de la Priștina: ”Nu există meci în care să nu joace bine” Sport.ro
FCSB a învins-o cu 3-1 pe Drita în returul de la Priștina, după ce la București, gruparea roș-albastră s-a impus cu 3-2.
20:30
Liverpool a făcut încă o achiziție! Fotbalistul, prezentat cu două ore înainte de primul meci al sezonului Sport.ro
Liverpool - Bournemouth este vineri seară de la ora 22:00 în direct pe VOYO.
19:50
Simone Tempestini, la startul Raliului Cehiei. Poate face un pas important spre titlul european la echipe Sport.ro
Campionul național absolut de raliuri, Simone Tempestini, va lua startul, în acest weekend, în a șasea etapă din Campionatul European de Raliuri, la Barum, în Cehia, unde va face parte din echipa favorită la câștigarea titlului continental din 2025.
19:50
Fanii Universității Craiova fierb de furie după returul cu Trnava: ”Trebuie reclamat la UEFA! Nici la nivel județean nu vezi așa ceva” Sport.ro
Universitatea Craiova a fost extrem de aproape de o rușine istorică joi seară la Trnava, în Slovacia, în turul 3 preliminar UEFA Europa Conference League.
19:50
CFR, șansă imensă în dubla cu Hacken: ce nu ni s-a spus despre adversara clujenilor Sport.ro
Formația din Gruia a părăsit preliminariile Europa League, unde și-a început parcursul din postura de câștigătoarea cupei, dar poate spera la o prezență în grupa de Conference League.
19:30
Cel mai valoros jucător din lume liber de contract! Semnează fără sumă de transfer Sport.ro
Câțiva jucători importanți la nivel mondial sunt fără contracte. 
19:10
Specialiștii sunt convinși: Interul lui Chivu are cele mai mari șanse să câștige Serie A. Cine termină pe 2 Sport.ro
Cristian Chivu (44 de ani) este antrenorul lui Inter Milano.
19:10
Kosovarii ne disprețuiesc: FCSB a pus Drita într-o situație rușinoasă Sport.ro
Campioana României a scos Drita din turul 3 preliminar Europa League, iar acest rezultat a pus gruparea kosovară în fața unei contraperformanțe uriașe.
18:50
10 stranieri pentru naționala României de tineret Sport.ro
Costin Curelea e selecționerul naționalei de tineret.
18:40
CFR Cluj a trecut peste eșecul de la Braga: mesaj în limba engleză pe rețelele sociale Sport.ro
CFR Cluj a întâlnit-o pe Braga în dublă manșă în al treilea tur preliminar UEFA Europa League.
18:30
Invincibilă! Singura echipă care a prins play-off-ul Conference League, pornind din turul 1 preliminar Sport.ro
Calificările competițiilor UEFA din această vară ne oferă o poveste frumoasă cu o formație care a dat peste cap calculele hârtiei.
18:30
Salariu de arbitru în Premier League sau barem în Superligă: cu cât sunt plătiți oficialii în campionatul englez. Premier League e de azi pe VOYO Sport.ro
Următoarele trei sezoane de Premier League se văd în exclusivitate pe VOYO.
18:10
Atacantul a semnat chiar înainte de partida FCSB - Aberdeen! Transferul, oficializat pentru 500.000 de euro Sport.ro
FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul de Europa League.
18:10
Bournemouth vrea să transfere de la Liverpool! Cele două echipe se întâlnesc astăzi, în prima etapă din Premier League, pe VOYO Sport.ro
Liverpool - Bournemouth deschide noul sezon al eșalonului de elită din Anglia.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.