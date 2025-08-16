Avertizări de caniculă pentru weekend. Cod portocaliu în vest și Cod galben în 16 județe și București

14:20

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate dintre firmele active din România nu au cont sau card bancar. Mai exact este vorba de 698.000 de firme care nu au un cont bancar, datoriile acestora fiind de 1,7 miliarde de lei. „Am constatat că 698.000 de companii nu au […] Articolul Statistici șocante: Jumătate dintre firmele din România nu au cont bancar apare prima dată în PRESShub.