Zelenski merge luni la Washington pentru discuții cu Trump. Ce i-a transmis liderul de la Casa Albă

Acum câţiva ani, să ştii engleza era un atuu de neegalat la interviul de angajare. Acum, este ceva cât se poate de normal, o condiţie obligatorie. Limbile exotice fac diferenţa între un salariu mediu şi unul de top, chiar şi în cazul tinerilor fără experienţă în muncă. În Bucureşti, Cluj sau Iaşi, angajaţii care cunosc japoneza, chineza sau coreeana pot câştiga cu până la 50% mai mult decât colegii lor. Iar cererea este în continuă creştere.