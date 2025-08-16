Trump susţine că Xi i-a spus că China nu va invada Taiwanul cât timp el este preşedinte
16 august 2025
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă, transmite Reuters.
• • •
UPDATE: Zelenski, după convorbirea cu Trump: ”Am avut o discuţie lungă şi substanţială”; luni va merge la Washington pentru a discuta cu Donald Trump # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Discuţia a început bilateral, iar apoi li s-au alăturat şi lideri europeni. Totodată, Zelenski a spus că luni va merge la Washington pentru a discuta cu liderul de la Casa Albă pentru a discuta despre oprirea uciderilor şi a războiului.
Arne Slot, după Liverpool - Bournemouth: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota - VIDEO # News.ro
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota.
Autoturisme estimate la o valoare de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, descoperite în Portul Constanţa # News.ro
Trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia, evaluate 165.000 de euro, au fost găsite în Portul Constanţa. Maşinile aveau plăcuţe de înmatriculare din Suedia, Danemarca şl Norvegia, erau în posesia unui cetăţean georgian şi a doi cetăţeni tadjici şi urmau să ajungă în Georgia.
Al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns sâmbătă în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acţiunile de stingere a incendiilor li de monitorizare în zone zituate în estul Atenei.
Restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, aplicabile în Ungaria, în perioada 16–17 august # News.ro
Autorităţile ungare au modificat intervalele în care sunt instituite restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, în perioada 16 - 17 august, anunţă Poliţai de Frontieră.
Trump afirmă că Putin este de acord cu el: SUA nu ar trebui să aibă vot prin corespondenţă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea alegerilor, relatează Reuters.
Internaţionalul francez Kingsley Coman a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.
ANM - Judeţele Bihor, Arad şi Timiş, sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de 38 de grade/Mai multe regiuni, sub cod galben de caniculă /Duminică, ploi şi vijelii În Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte # News.ro
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni, sun vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt prognozate ploi şi vijelii În Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte.
UPDATE - Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El i-a informat pe liderii europeni despre întâlnirea cu Putin # News.ro
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
Jaf în 90 de secunde. Ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari, furate în plină zi dintr-un magazin din Seattle # News.ro
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP.
Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El discută acum cu liderii NATO # News.ro
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare. Ruşinoasă. Şi, în cele din urmă, inutilă # News.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian.
FC Barcelona a anunţat, vineri, într-un comunicat de presă, că i-a prelungit contractul fundaşului francez Jules Koundé până în iunie 2030.
Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică asupra Ucrainei / Ruşii au interceptat 29 de drone ucrainene # News.ro
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.
O cabană din Cisnădioara, judeţul Sibiu, a fost distrusă în totalitate de un incendiu, sâmbătă noaptea, anunţă pompierii, care precizează că nu s-au înregistrat victime.
Vânzările Shein în Marea Britanie au urcat la 2,8 miliarde dolari în 2024, pe fondul cererii pentru modă ieftină # News.ro
Retailerul de modă rapidă Shein a înregistrat vânzări de 2,05 miliarde lire sterline (2,77 miliarde dolari) în Marea Britanie în 2024, în creştere cu 32,3% faţă de anul precedent, potrivit unui raport financiar publicat vineri, citat de Reuters.
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele Masters 1000 de la Cincinnati, după ce l-a învins, vineri, pe rusul Andrei Rublev, locul 11 ATP, în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-5.
Un ministru israelian de extremă dreapta îl ironizează pe un prizonier palestinian cunoscut - FOTO, VIDEO # News.ro
Noi imagini distribuite pe reţelele de socializare îl arată pe ministrul israelian de extremă dreapta, Itamar Ben Gvir, ironizându-l pe cel mai cunoscut prizonier palestinian, Marwan Barghouti, în celula sa, informează BBC.
Vânzările de retail din SUA cresc în iulie, dar piaţa muncii slăbită şi tarifele ameninţă consumul # News.ro
Vânzările cu amănuntul din Statele Unite au crescut cu 0,5% în luna iulie, susţinute de cererea pentru automobile şi de promoţiile agresive derulate de Amazon şi Walmart, potrivit datelor Departamentului Comerţului, citate de Reuters.
O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmi9te CNN.
Israelul poartă negocieri pentru relocarea palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud - surse Reuters # News.ro
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări grave cauzate de războiul civil, au declarat pentru Reuters trei surse. Plan este considerat inacceptabil de liderii palestinieni.
Economia Japoniei creşte peste aşteptări în T2, dar riscurile tarifare planează asupra perspectivelor # News.ro
Produsul Intern Brut al Japoniei a avansat cu 0,3% în al doilea trimestru din 2025, faţă de primele trei luni ale anului, depăşind prognozele analiştilor, în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite, transmite CNBC.
Zaharova: Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie. Astăzi au văzut covorul roşu, întins pentru a-l primi pe preşedintele rus în Statele Unite # News.ro
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o ”nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.
Cum explică purtătorul de cuvânt al Kremlinului faptul că Trump şi Putin s-au limitat la declaraţii de presă, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.
Peste 300 de persoane au murit în urma ploilor torenţiale care au lovit Pakistanul, Caşmirul indian şi Nepalul # News.ro
Inundaţii bruşte provocate de ploi torenţiale au ucis peste 300 de persoane în diferite părţi ale Pakistanului, Caşmirului administrat de India şi Nepal, în timp ce zeci de persoane sunt în continuare date dispărute, au anunţat autorităţile din aceste ţări, relatează CNN.
Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin, spune un psiholog # News.ro
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Collett.
Americanii continuă să cheltuie pe bijuterii, în pofida tarifelor şi a încetinirii consumului global # News.ro
Vânzările de bijuterii în Statele Unite se menţin puternice, chiar dacă presiunile economice afectează consumatorii din Europa şi China. Pandora, brandul danez cunoscut pentru brăţările cu talismane şi bijuteriile din argint, a raportat o creştere de 8% a vânzărilor pe piaţa americană în trimestrul al doilea, în timp ce în China acestea au scăzut cu 15%, iar în marile pieţe europene s-au înregistrat declinuri de o singură cifră, transmite CNBC.
Tulburările au continuat la Belgrad, unde poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii # News.ro
Poliţia sârbă a folosit gaze lacrimogene şi vehicule de control al mulţimii, vineri seara, la Belgrad, pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali care au aruncat cu petarde şi artificii asupra poliţiştilor, într-o escaladare majoră a protestelor care durează de nouă luni, relatează Reuters.
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată chiar de Donald Trump # News.ro
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska, potrivit surselor Reuters.
Trump spune că întâlnirea sa cu Putin a fost de nota 10, iar încheierea unui acord depinde de Zelenski # News.ro
Într-un interviu cu jurnalistul Sean Hannity de la Fox News, înregistrat în sala în care tocmai eşuase să-l convingă pe Vladimir Putin să înceteze atacurile asupra Ucrainei, preşedintele Donald Trump, probabil în continuare cu gândul la Premiul Nobel pentru Pace, s-a lăudat că are un talent special pentru a pune capăt războaielor, relatează The Guardian şi Reuters. Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi de ţările europene, a punctat Trump.
Nimeni nu ştie cu adevărat ce au discutat preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la întrebările jurnaliştilor după conferinţa de presă comună. Însă discuţiile cu uşile închise au fost în cele din urmă caracterizate pozitiv de ambii lideri, chiar dacă nu s-a ajuns la un acord crucial pentru încheierea războiului din Ucraina.
SUMMIT PUTIN-TRUMP. Avioanele celor doi lideri au decolat din Alaska la scurt timp după încheierea discuţiilor # News.ro
Avioanele care îi transportă pe Vladimir Putin şi Donald Trump au decolat vineri la scurt timp după încheierea summitului lor din Alaska, care nu pare să fi adus un armistiţiu pentru Ucraina, relatează Reuters.
Fox News consideră „cu adevărat uimitor” faptul că, deşi pe teritoriul SUA, Putin a fost cel care a vorbit primul la declaraţiile de presă # News.ro
Printre cei care se străduiesc să înţeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări înainte ca Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.
UPDATE - Eşec în Alaska. Donald Trump şi Vladimir Putin nu au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei. Putin: Rusia doreşte să restabilească un echilibru corect al securităţii în Europa şi în lume în general. Trump: Voi vorbi cu Zelenski şi NATO - VIDEO # News.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă comună, care a durat câteva minute, fără a lua întrebări din partea jurnaliştilor, în ciuda aşteptărilor foarte mari în acest sens. Cei doi lideri nu au anunţat nimic concret în privinţa Ucrainei. Trump a spus după întâlnire că el şi Putin „au făcut unele progrese” în discuţiile lor, dar a adăugat că „nu există niciun acord până nu se ajunge la un acord”.
Un mort şi un rănit în urma unui atac armat la o moschee în Suedia, anunţă poliţia, care evocă o legătură cu violenţe între ganguri # News.ro
O persoană a fost ucisă, iar una rănită, vineri, într-un atac armat în apropierea unei moschei, la Örebro, în Suedia, care are legături cu violenţe între ganguri, anunţă poliţia suedeză, relatează Euronews.
Un mort şi mai mulţi răniţi în sud-vestul Danemarcei, într-o coliziune între un tren rapid şi un vehicul agricol. Două vagoane, deraiate, Trenul asigura o legătură între Copenhaga şi Sønderborg. 95 de persoane la bord, inclusiv de la o şcoală din Sønderbo # News.ro
O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite într-o coliziune, în apropiere de Bjerndrup, în sud-vestul Danemarcei, între un tren şi un vehicul agricol, anunţă vineri poliţia daneză, fără să precizeze gravitatea rănilor, relatează AFP.
Donald Trump i-a oferit vineri lui Vladimir Putin o revenire coregrafiată pe scena internaţională - cu covor roşu, survol de avioane de luptă şi o amabilitate aproape demonstrativă, relatează AFP.
Jucătorul român Nicolae Stanciu a înscris un gol în victoria obţinută de echipa italiană Genoa vineri seara, pe teren propriu, scor 3-0, împotriva formaţiei Vicenza, în Cupa Italiei.
