Sar scântei între Real Madrid și șeful Ligii » „Afectează integritatea competiției. El nu va juca niciodată acolo!”

Nu poate fi niciodată pace între Real Madrid și Javier Tebas. După ce președintele Florentino Perez l-a criticat pe președintele Ligii spaniole în nenumărate ocazii pe tema arbitrajelor, acum vine rândul dușmanului său să îl acuze pentru artificiile cu care driblează regulamentele din Spania.Noul scandal a plecat de la ultimul transfer al vicecampioanei din La Liga. ...
• • •
Acum 5 minute
11:50
FCSB se va putea baza joi, la meciul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, pe Risto Radunovic (33 de ani). Fundașul stânga s-a tratat de pubalgia care l-a ținut departe de teren mai bine de două săptămâni.Muntenegreanul a jucat ultima dată în partida cu Dinamo, scor 3-4, de pe 2 august. Ulterior, nu a mai putut intra pe teren din cauza unei pubalgii. Concret, afecțiune îl împiedica pe Radunovic să lovească mingea cu putere. ...
11:50
Acum o oră
11:20
„Îi anunț pe toți suporterii” » Primarul Capitalei, despre noul stadion de 100 de milioane de euro din inima Bucureștiului # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al orașului București, n-a driblat subiectul Stadionului Dinamo.Bujduveanu a vorbit despre infrastructura de transport care va deservi zona, a spus că procedurile pentru obținerea autorizației de construire sunt în desfășurare, cu sprijin din partea autorităților locale.De asemenea, edilul PNL a precizat că planurile includ și o stație de tramvai care va purta numele Dinamo. ...
11:10
Aston Villa - Newcastle, meci tare în etapa #1 de Premier League » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Aston Villa primește vizita lui Newcastle, în prima etapă a noului sezon de Premier League. Meciul va începe de la ora 14:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în România pe voyo, platformă online contracost. ...
11:10
PCH a reacționat după performanța istorică a lui Ronnie O'Sullivan: „A demonstrat, dacă mai era nevoie, că este cel mai mare” » Conexiunea dintre peluză și jucătorul de snooker # Gazeta Sporturilor
După ce Ronnie O'Sullivan a reușit două break-uri maxime în semifinala Masterului din Arabia Saudită în fața lui Chris Wakelin, britanicul a fost felicitat de Peluza Cătălin Hîldan într-un mesaj postat pe conturile de socializare.„Câinii” din PCH au relație aparte cu jucătorul de snooker, după ce în 2018 acesta a apărut în sala de forță cu un tricou cu mesajul „Doar Dinamo București”. ...
11:00
Golul i-a salvat debutul la Empoli: „Chiar a vrut?” » Ce scriu italienii după superexecuția lui Rareș Ilie din Cupă # Gazeta Sporturilor
Rareș Ilie a avut nevoie de 65 de minute pentru a semna primul gol într-un meci oficial pentru noua sa echipă. Titular la toscani, mijlocașul ofensiv român a dus confruntarea de vineri cu Reggiana în prelungiri cu o superexecuție. Însă, după ce ratase o lovitură de la 11 metri. Empoli s-a calificat la loviturile de departajare (3-0) în „16-imile” Cupei Italiei. ...
Acum 2 ore
10:50
Un nume mare de la CS Dinamo nu vede derby cu CSA Steaua: „E primul meci din istorie între noi” + Legenda care a intervenit # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu, managerul academiei CS Dinamo, a declarat că nu consideră meciul cu CSA Steaua drept un derby. Cele două echipe se întâlnesc diseară, de la ora 18:30, în etapa a treia din Liga 2.Dănciulescu a jucat și la Steaua, și la Dinamo, trăind derby-urile de ambele părți. El consideră că meciul de tradiție e între echipele din Liga 1, FC Dinamo și FCSB. ...
10:50
Fiica fotbalistului român poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Milana Ilie (24 de ani), fiica fostului internațional român Adrian Ilie, ar putea deveni una dintre cele mai bogate femei din România. Aceasta ar deține 25% dintr-o afacere de 800 de milioane de euro în care este implicată alături de un holding din Turcia.Fiica fostului internațional este implicată într-o afacere care presupune crearea unuia dintre cele mai importante parcuri eoliene din România. ...
10:30
CFR Cluj și-a cedat jucătorul la alt club din România » A adus în schimb un atacant: „A semnat pe doi ani” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a anunțat că l-a împrumutat pe Răzvan Gligor (18 ani) la Poli Iași. Mijlocașul ofensiv va juca în Copou în acest sezon.În plus, agentul Cătălin Sărmășan a anunțat că Vlad Bădău, atacant de 18 ani, a semnat pe doi ani cu gruparea ardeleană. CFR Cluj l-a împrumutat pe Gligor în Liga 2Răzvan Gligor a fost dat împrumut în Liga 2 pentru a prinde minute la seniori în acest sezon. La CFR Cluj, el era doar jucător de lot. ...
10:20
Au testat noua Dacia și au fost dați pe spate! Au comparat-o cu Volvo și Toyota: „Cea mai bună și completă mașină pe care o poți cumpăra acum” # Gazeta Sporturilor
Noul model de Dacia Bigster i-a impresionat pe irlandezii de la The Irish Times, publicație care a dedicat un întreg articol laudativ mașinii.Irlandezii au testat mașina timp de o săptămână și au rămas impresionați de cât de spațioasă este mașina, de preț, dar și de manevrabilitatea modelului producătorului auto român. Singura problemă identificată de jurnaliștii irlandezi este faptul că Dacia Bigster nu vine în configurația hibrid cu un sistem four-wheel drive. ...
10:20
Federico Chiesa, mesaj emoționant după golul decisiv cu Bournemouth: „M-a ajutat de acolo, de sus, să înscriu! Acum chiar mă simt fericit la Liverpool” # Gazeta Sporturilor
Federico Chiesa a marcat golul de 3-2 în partida de vineri seară cu Bournemouth, la doar șase minute de la intrarea pe teren. Extrema italiană a ținut să îi dedice golul lui Diogo Jota, fostul său coleg de la Liverpool dispărut tragic în urmă cu mai bine de o lună. ...
10:20
Fostul mare portar Florin Prunea (57 de ani) se așteaptă ca UTA Arad să se bată la play-off în acest sezon. Florin Prunea s-a declarat impresionat de startul de sezon al celor de la UTA Arad. Echipa antrenată de Adrian Mihalcea se clasează pe locul 2, cu 12 puncte, cu unul mai puțin decât Universitatea Craiova. Florin Prunea, despre UTA Arad: „Este o echipă clădită din punct de vedere fizic. ...
Acum 4 ore
09:50
Ronnie O'Sullivan a scris istorie în snooker și a câștigat o avere » Și-a uimit inclusiv adversarul # Gazeta Sporturilor
Ronnie O'Sullivan s-a calificat în finala Masterului din Arabia Saudită, după 6-3 în semifinala cu Chris Wakelin. Septuplul campion mondial a reușit două break-uri de 147, uimindu-și inclusiv oponentul din penultimul act.În finala Masterului din Arabia Saudită, englezul îl va întâlni pe Neil Robertson, sâmbătă.La 49 de ani și 253 de zile, O'Sullivan a devenit cel mai bătrân jucător din istorie care reușește un break perfect, potrivit BBC. ...
09:40
Emoționant! Arne Slot a vorbit despre Diogo Jota: „Mi-aș fi dorit să îl introduc” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a fost entuziasmat după victoria dramatică împotriva lui Bournemouth, scor 4-2, la meciul de debut al noului sezon din Premier League.Acesta a comentat atât prestația echipei, cât și modul în care spectatorii de pe Anfield i-au adus un omagiu lui Diogo Jota. „Vorbim despre fotbal, dar mai important este cât de impresionant a fost omagiul adus lui Diogo. Fanii noștri sunt cu adevărat incredibili. ...
09:40
Petrolul - Hermannstadt, în etapa #6 din Superliga » Echipele pregătite de Ciobotariu și Măldărășanu # Gazeta Sporturilor
Petrolul și Hermannstadt se duelează în această seară, de la 21:30, în unicul meci al zilei din Superligă. Partida de la Ploiești e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport.Etapa a șasea din Liga 1 propune o confruntare cu multe necunoscute la Ploiești. În fieful prahovenilor se înfruntă două dintre echipele cu un start mai puțin convingător de sezon, Petrolul și Hermannstadt, ambele aflate în partea inferioară a clasamentului. ...
09:20
Debut cu mare scandal la Liverpool: „Sunt șocat! L-a deprimat” » Ce a pățit autorul „dublei” lui Bournemouth! # Gazeta Sporturilor
Antoine Semenyo a fost ținta unor insulte rasiste, dar a rămas pe teren și a marcat de două ori împotriva lui Liverpool. Managerul Andoni Iraola și căpitanul oaspeților de la Bournemouth, Adam Smith, au condamnat și regretat incidentul.Meciul a fost întrerupt după ce Antoine Semenyo a acuzat un fan de abuz rasist. Incidentul s-a consemnat după o jumătate de oră, când Semenyo a alergat spre linia de tușă împreună cu arbitrul Anthony Taylor. ...
08:50
Reacția lui Stanciu la prezența lui Mircea Lucescu în tribună: „Este meseria mea și nu există acest cuvânt!” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu s-a remarcat de la primul meci oficial jucat în Italia, marcând aseară în victoria obținută de Genoa (3-0) contra lui L.R. Vicenza. După ce formația patronată de Dan Șucu s-a calificat în „16-imile” Cupei Italiei, mijlocașul de 32 de ani a vorbit de larg cu ziariștii prezenți pe „Luigi Ferraris”. Sub privirile selecționerului Mircea Lucescu, aflat în tribune alături de Dan Șucu și de Răzvan Raț, Nicolae Stanciu a marcat în minutul 55. ...
08:50
Legendarul Patrick Vieira l-a elogiat pe Nicolae Stanciu: „Asta îmi aduce în echipă! E primul!” # Gazeta Sporturilor
Patrick Vieira (49 de ani), antrenorul de la Genoa, a vorbit despre Nicolae Stanciu (32), după ce mijlocașul ofensiv român a marcat primul său gol în tricoul italienilor în meciul cu Vicenza, scor 3-0, din Cupa Italiei. Nicoale Stanciu a marcat superb pentru 3-0 în meciul cu Vicenza, trecându-și în cont primul său gol de la transferul în Italia. La final, Patrick Vieira a vorbit despre căpitanul naționalei României. ...
08:30
Gazzetta dello Sport, prestigioasa publicație din Italia, le-a dedicat un scurt material celor de la Genoa, după ce Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat primul său gol în tricoul noii echipe în meciul cu Vicenza, scor 3-0, din Cupa Italiei. Căpitanul echipei naționale a României a „spart gheața” la Genoa chiar la primul meci pentru „grifoni”. ...
Acum 6 ore
07:50
Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a recunoscut că nu se simte foarte bine pe postul de vârf, pe care este folosit de Zeljko Kopic.Karamoko a intrat la pauză și a reușit să marcheze singurul gol al „câinilor”. La final, acesta a recunoscut că preferă să joace în partea stângă, însă încearcă să dea ce are mai bun pe postul de atacant, pe care este folosit de Zeljko Kopic. VIDEO. ...
07:30
Cosmin Contra (49 de ani), un antrenor destul de contestat de dinamoviști pentru aventura din 2020, le-a amintit suporterilor că el este cel care a realizat cea mai importantă performanță din istoria recentă. Cosmin Contra a fost pe banca lui Dinamo în sezonul 2016-2017, în care echipa din Ștefan cel Mare a încheiat sezonul pe locul 3, cea mai bună clasare din ultimii mulți ani. De atunci, „câinii” adunaseră 7 ani la rând fără să bifeze calificarea în play-off. ...
Acum 12 ore
00:30
Zeljko Kopic, mai dur ca niciodată, după Dinamo - UTA: „A fost greu de privit așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a analizat remiza cu UTA, scor 1-1, din etapa #6 a Superligii. Croatul a fost nemulțumit de prestația din prima repriză.În schimb, lui Kopic i-a plăcut ce a văzut în partea a doua a meciului, când Dinamo a și marcat, prin Karamoko, la capătul unei frumoase faze colective.Antrenorul lui Dinamo a anunțat din nou că are nevoie de întăriri, declarând că trebuie să se mai facă încă 3-4 transferuri în această vară. ...
00:10
Dinamo - UTA 1-1. Valentin Costache, extrema arădenilor, a analizat meciul de pe Arena Națională, apoi a vorbit despre situația financiară a clubului său.UTA a intrat în concordat preventiv, ultima soluție înainte de insolvență. Diferența e că echipa arădeană e obligată să-și plătească toate datoriile cât timp se află în concordat. În insolvență, mare parte dintre datorii sunt șterse. ...
00:10
Nicolae Stanciu, ce „rachetă” la debutul pentru Genoa! Gol senzațional sub privirile lui Mircea Lucescu și Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu a marcat la debutul în tricoul celor de la Genoa, victorie 3-0 contra lui L.R. Vicenza. Formația patronată de Dan Șucu s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Italiei.Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative a României, are un traseu inedit în carieră. La 32 de ani, când mulți fac pasul spre zona arabă, el a luat avionul în sens opus.A ajuns în Italia, iar debutul oficial nu putea fi mai frumos. ...
00:10
Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul ofensiv de la Dinamo, consideră că echipa lui Kopic a jucat foarte slab în prima repriză a meciului cu UTA, scor 1-1, însă s-a revanșat după pauză. Cîrjan a spus cum a tratat faza la care i-a oferit o pasă de gol lui Karamoko. A spus că și-a dorit foarte mult să marcheze golul victoriei și îi pare rău că nu a reușit. A vorbit și despre responsabilitatea pe care i-o dă faptul că poartă numărul 10 la Dinamo. ...
15 august 2025
23:50
Cum l-a adus Mihalcea pe Abdallah la Arad: „Vă spun acum! L-am vrut și în iarnă, într-o combinație mai mare” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a tras concluziile, după ce echipa lui a remizat cu Dinamo, scor 1-1. A fost meciul în care Hakim Abdallah a marcat primul gol pentru UTA, chiar în fața fostei echipe. Mihalcea a spus că l-a dorit foarte mult pe fotbalist și a recunoscut că l-a contactat pe aceasta cât timp încă avea contract cu Dinamo. ...
23:00
Grigor Dimitrov, retras înainte de US Open 2025, și-a îmbrățișat noua iubită chiar în timpul unei lecții: „Ce părere aveți de abilitățile mele?” # Gazeta Sporturilor
Jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov se bucură de câteva luni de o relație cu actrița mexicană Eiza Gonzalez, iar acum au apărut pe rețelele de socializare noi fotografii cu celebrul cuplu.Dimitrov și-a făcut publică relația cu frumoasa actriță mexicană încă de la mijlocul lunii mai, în timpul turneului de la Madrid, iar de atunci, lucrurile par să meargă excelent între cei doi.GALERIE FOTO. ...
Acum 24 ore
22:30
„You'll Never Walk Alone”: Momente absolut emoționante la startul Premier League! Anfield a cântat și a plâns în memoria lui Diogo Jota # Gazeta Sporturilor
Revenirea Premier League a fost marcată de momente de o emoție rar întâlnită. Liverpool - Bournemouth, primul meci al noului sezon, a trecut în planul doi. Comemorarea lui Diogo Jota a fost cel mai important lucru pentru fanii de pe Anfield, vineri seară.Pe 3 iulie, lumea fotbalului trăia un șoc. O veste cutremurătoare lăsa toți fanii fotbalului fără cuvinte. Diogo Jota și fratele lui, Andre Silva, au murit într-un accident de mașină. ...
22:20
Emoționant! Hakim Abdallah a marcat în poarta lui Dinamo » Cum au reacționat ultrașii # Gazeta Sporturilor
Atacantul Hakim Abdallah (27 de ani) a reușit să deschidă scorul în meciul Dinamo - UTA Arad, din runda cu numărul 6 din Superliga.Hakim Abdallah a reușit să își treacă în cont primul său gol în tricoul arădenilor chiar împotriva fostei sale echipe. Jucătorul de atac a jucat pentru „câini” între 2023 și 2025. A adunat 76 de meciuri, 9 goluri și 6 pase decisive în tricoul bucureștenilor. Aceștia nu au mai vrut să îl păstreze, iar jucătorul a semnat cu UTA. ...
22:10
„Cu ce echipă ții?” » Andrei Vochin răspunde, după 30 de ani de carieră: „Eram disperat să-i văd pe stradă, să-i miros” # Gazeta Sporturilor
Invitat la podcastul GSP „2 la 1”, Andrei Vochin, oficial FRF, a fost întrebat cu ce echipă ține. Răspunsul e inedit.În primul rând, Vochin admite că i-a fost greu să fie imparțial la începuturile lui în presă. Apoi a dezvăluit că era în același timp fanul a două rivale din Capitală.„Eu am ținut cu două formații. E mai greu să fie așa, dar am avut două tipuri de influență”, spune consilierul lui Răzvan Burleanu, președintele Federației. ...
22:10
Legenda lui Arsenal, mesaj direct pentru Mikel Arteta: „Cu acest căpitan nu vei câștiga niciodată Premier League. El ar trebui să poarte banderola!” # Gazeta Sporturilor
Tony Adams (58 de ani), fostul mare jucător al lui Arsenal, a stârnit din nou controverse printre suporterii „tunarilor”. Prin declarațiile sale, a pus sub semnul întrebării viitorul lui Martin Odegaard (26 de ani) ca și căpitan al echipei.Fostul fundaș englez, care și-a dedicat întreaga carieră profesionistă echipei din nordul Londrei, a fost unul dintre pilonii de neclintit ai clubului. ...
21:40
Mihai Teja, ieșire fără precedent la finalul meciului Slobozia - Metaloglobus: „Dacă nu avem voie să vorbim, atunci să îmi spuneți!” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul lui Metaloglobus, a acuzat în termeni duri arbitrajul, după eșecul cu Unirea Slobozia, scor 1-2, din etapa #6 a Superligii.Partida a fost arbitrată de Sorin Vădana, iar în camera VAR s-au aflat Andrei Chivulete și Cristina Trandafir. Teja a acuzat faptul că intrările dure ale lui Afalna, atacantul Unirii Slobozia, nu au fost sancționate.S-a legat și la faza în care s-a dat penalty pentru Slobozia. ...
21:40
Tutorial în Premier League: cum să-ți vinzi toată apărarea într-un singur mercato # Gazeta Sporturilor
În această vară, Bournemouth a vândut sau a pierdut 4 dintre cei 5 oameni din compartimentul defensiv, de pe urma cărora s-a ales cu 172 de milioane de euro! Andoni Iraola a primit la schimb 3 fotbaliști și se vede nevoit să reconstruiască una dintre cele mai solide apărări ale campionatului.Comentam campionatul englez săptămână de săptămână la Premier GSP. ...
21:10
Acord cu Jadon Sancho » Transfer iminent al extremei engleze + Ultima ofertă primită de Manchester United # Gazeta Sporturilor
AS Roma a ajuns la o înțelegere cu Jadon Sancho pentru a se muta în Serie A. Presa italiană scrie și despre împrumutul cu obligație de cumpărare pentru 23 de milioane de euro, propunere pe care clubul capitolin i-a făcut-o lui Manchester United. Extrema dreaptă de 25 de ani este dispusă să își reducă salariul la jumătate pentru a semna cu giallorossii, mai scrie Corriere dello Sport.Sfârșit de vară și mercato fierbinte la AS Roma. ...
21:00
Reîncepe corida în La Liga! Favorite la titlu, transferuri, echipe-tip + Provocarea portarilor români # Gazeta Sporturilor
Real Madrid și Atletico au spart banca în vară pentru a o da jos de pe soclu pe Barcelona, dominantă în sezonul trecut atât ca joc, cât și ca rezultate. Xabi Alonso și Diego Simeone au remaniat echipele, dar va fi suficient în fața mașinii de fotbal conduse de Hansi Flick? Și o altă întrebare: vor face față portarii Horațiu Moldovan și Ionuț Radu noi provocării spaniole?Astăzi, 15 august, se va relua și campionatul Spaniei. ...
21:00
Mircea Lucescu pregătește o surpriză uriașă » Jucătorul cu cetățenie italiană, aproape de naționala României # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu, selecționerul României, pregătește o surpriză pentru meciurile naționalei României din luna septembrie. Naționala va juca un amical pe 5, cu Canada, apoi o va înfrunta pe Cipru, în preliminariile Mondialului, pe 9 septembrie.Din informațiile GSP, sunt șanse mari ca Andrea Padula (29 de ani), fundașul stânga de la UTA, să fie convocat pentru meciurile de la începutul lunii viitoare. ...
21:00
Ce debut pentru Rareș Ilie! » I-a enervat pe italieni, apoi a marcat un gol care a amintit de Ilie Dumitrescu # Gazeta Sporturilor
Rareș Ilie (22 de ani), mijlocașul de la Empoli, a marcat un gol foarte frumos în poarta celor de la Reggiana, într-un meci disputat șaisprezecimile Cupei Italiei.Rareș Ilie a marcat primul său gol în tricoul italienilor chiar în meciul de debut. Titular în linia de mijloc a echipei sale, românul a marcat pentru 1-1 în minutul 65. Regianna conducea prin golul înscris de Gondo în minutul 13.GALERIE FOTO. ...
20:30
Liverpool a făcut transferul #5 vara aceasta » Jucătorul dorit și de Chivu a fost prezentat # Gazeta Sporturilor
Liverpool a anunțat oficial transferul lui Giovani Leoni, fundaș central de 18 ani cumpărat cu 35 de milioane de euro de la Parma.Restructurarea lotului la Liverpool continuă. Leoni e al 5-lea transfer important din această vară, după Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Frimpong și Milos Kerkez. Iar campioana Angliei nu vrea să se oprească aici.Liverpool s-a înțeles și cu Marc Guehi, fundașul central de la Crystal Palace, și lipsește doar acordul cu clubul londonez. ...
20:20
Ruina Națională » GSP a surprins haosul de la cel mai mare stadion al României: scaune rupte la „oficială”, găuri în tavan, reparații cu banda izolatoare # Gazeta Sporturilor
Condiții de toată jena la tribuna oficială de pe Arena Națională înainte de Dinamo - UTA Arad, din runda cu numărul 6 din Superliga. Este vorba despre zona în care suporterii plătesc cele mai scumpe bilete din stadion.GSP. ...
19:50
Pe lângă Cisotti, Gigi Becali mai are un preferat la FCSB: „A fost extraordinar!” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul de la FCSB, a avut 4 remarcați după victoria cu Drita, scor 3-1, din manșa secundă a turului 3 preliminar Europa League. Printre ei s-a numărat și mijlocașul Baba Alhassan (25 de ani), care a început partida pe bancă.Introdus la pauză în locul lui Edjouma, Baba l-a impresionat pe Becali cu jocul lui. Patronul de la FCSB i-a catalogat prestația drept extraordinară. ...
19:50
Sancțiunea cu care Newcastle îl amenință pe Isak! » Managerul Eddie Howe l-a implorat să renunțe la grevă # Gazeta Sporturilor
Alexander Isak se încăpățânează să nu se întoarcă la antrenamentele lui Newcastle. Golgheterul suedez nu mai vrea să joace pentru echipa lui Eddie Howe și așteaptă rezolvarea transferului său la Liverpool. Până atunci, atacantul de 25 de ani nu va fi în lotul convocat de managerul „coțofenelor” pentru vizita pe terenul lui Aston Villa și riscă o amendă de circa 300.000 de euro. ...
19:30
Jucătorul Rapidului, acuzații de rasism la un meci din Superliga: „A făcut sunete de maimuță” # Gazeta Sporturilor
Antoine Baroan, atacantul Rapidului, a declarat că a fost victima rasismului la Galați, înainte de meciul cu Oțelul din etapa #5 a Superligii (scor 1-1).Jucătorul ajuns vara aceasta în Liga 1 susține că un fan i-a adus injurii rasiste lui, dar și lui Kader Keita. Concret, persoana de pe stadionul din Galați le-a făcut semne de maimuță.Francezul a declarat că i-a fost greu să se concentreze la meci, după ce a fost atacat rasist. ...
19:30
Clubul din Superligă a intrat în concordat preventiv, ultimul pas înaintea insolvenței! # Gazeta Sporturilor
UTA Arad, echipă aflată pe locul 3 în Superliga după primele 5 etape, a intrat în concordat preventiv, ultimul pas înainte de insolvență.UTA Arad are parte de un început bun de sezon, bifând nu mai puțin 3 victorii în primele 5 meciuri. Lucrurile nu stau, însă, la fel de bine și din punct de vedere financiar. Clubul din Arad are datorii de 11 milioane de lei, conform specialarad.ro. ...
19:20
Ruben Amorim și-a trasat marele obiectiv pentru noul sezon din Premier League: „E greu să spui așa ceva când ești antrenor la Manchester United” # Gazeta Sporturilor
Managerul Ruben Amorim (40 de ani) începe duminică primul sezon complet pe banca lui Manchester United, club la care a sosit la mijlocul stagiunii precedente, una care s-a încheiat dezastruos pentru „diavolii roșii”, cu un loc 15 în Premier League.Manchester United - Arsenal, în etapa #1 din Premier League, se joacă pe duminică, 17 august, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe Voyo. ...
18:50
Andrei Cornea, campion olimpic la cantotaj la Paris, a scos la vânzare mașina primită cadou de la Ion Țiriac. După Jocurile Olimpice din 2024, fostul mare jucător de tenis le-a oferit medaliaților români câte o mașină. Miliardarul le-a dat premiul în funcție de medalia câștigată la Paris. ...
18:40
Am început sezonul continental cu 4 reprezentante, dintre care una, U Cluj, a dispărut din primul foc. Fiind eliminată, îmi cer scuze, de nimeni pe lume, căci e cineva care să fi auzit de Ararat?! De munte da, de echipă nu! Chiar dacă FCSB a coborât din Champions în Europa League, iar CFR din Europa în Conference, iată-ne în postura de a merge mai departe cu 3 formații. Incluzând-o și pe Universitatea Craiova, prezentă în C3. ...
18:40
Înaintea startului noului sezon din Premier League, Mikel Arteta e încrezător: „Dacă continui să sapi, să sapi și să sapi...” + ce spune despre Victor Gyokeres # Gazeta Sporturilor
Managerul lui Arsenal, Mikel Arteta (43 de ani), este încrezător că după trei sezoane consecutive în care echipa sa a terminat pe locul secund în Premier League, în noua campanie londonezii au forța necesară pentru a face pasul decisiv și a cuceri titlul. Manchester United - Arsenal, în etapa #1 din Premier League, se joacă pe duminică, 17 august, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe Voyo. ...
18:30
Fanii celor de la Maccabi Haifa au afișat un banner cu un mesaj scandalos la meciul cu Rakow, scor 0-2, din turul 3 preliminar al Conference League.În tur, echipa din Israel câștigase în Polonia cu 1-0, iar Rakow a întors soarta calificării în favoarea ei joi seară. Polonezii vor juca în play-off cu bulgarii de la Arda. ...
18:20
De Ziua Marinei Române, premierul Ilie Bolojan a fost la Constanța, acolo unde a ținut un discurs în fața marinarilor militari și civili. Nu a fost, însă, singura oprire a lui Ilie Bolojan. Politicianul a trecut și pe la baza celor de la Farul, acolo unde s-a întâlnit cu Gheorghe Hagi. ...
17:50
Când se întoarce fotbalul pe Cluj Arena, după încheierea Untold X » Meci tare la revenire # Gazeta Sporturilor
U Cluj va reveni pe Cluj Arena pe 23 august, cu Dinamo. Ardelenii nu au putut evolua până acum „acasă”, din cauza festivalului Untold, care s-a desfășurat în perioada 7-10 august.Aproape 500.000 de oameni au participat la Untold, festivalul ajuns la a 10-a ediție. La fel ca în fiecare an, Cluj Arena a fost ocupat în startul sezonului, iar U a fost nevoită să își caute altă casă. ...
