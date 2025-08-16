Reacţia liderul europeni după summit-ul Trump - Putin: "Trebuie să intensificăm presiunea pe Rusia"

00:20

Donald Trump l-a primit vineri noaptea cu aplauze și covorul roșu pe Vladimir Putin, în Alaska. Momentul pare să fi fost atent coregrafiat. Cei doi lideri au coborât din avioanele prezidențiale, aflate una în fața celeilalte. Ambii au mers sincron unul către celălalt, de la scara avionului pe covorul roșu. Când Vladimir Putin s-a apropiat, Trump l-a aplaudat, i-a strâns mâna călduros și l-a bătut prietenos pe braț. Putin a părut să facă o glumă, iar ambii lideri au zâmbit. În timp ce erau survolați de avioane militare, au mers împreună spre platforma marcată "Alaska 2025", în timp ce reporterii îi adresau lui Putin întrebări despre un posibil armistițiu și despre încetarea uciderii civililor. Liderul rus i-a ignorat. Putin s-a urcat în limuzina prezidențială a lui Trump, un gest neobișnuit, chiar și printre aliați, și a fost văzut râzând.