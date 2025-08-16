Propunerea pe care i-a făcut-o Ioana Năstase lui Ilie Năstase, după ce a depus actele pentru divorţ!

17:30

Gigi Becali a continuat să râdă de Dan Şucu şi Mihai Rotaru, patronii din Liga 1 care s-au opus modificării regulamentului pentru ca Malcom Edjouma să poată evolua în campionat. Chiar dacă Dan Şucu îi cerea demisia lui Gino Iorgulescu, la Adunarea Generală a LPF preşedintele executiv al giuleştenilor, Victor Angelescu, nu a abordat acest […] The post “Sunt slabi” Gigi Becali a râs de Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cu ce patron din Liga 1 se luptă: “Cu el am orgolii” appeared first on Antena Sport.