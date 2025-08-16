Explozie la o fabrică din Rusia, soldată cu 11 morți și 130 răniți. Ce spun autoritățile
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.
Acum 5 minute
13:00
Acum 15 minute
12:50
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare # StirileProtv.ro
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD.
Acum o oră
12:30
Prietenul lui Trump, Viktor Orbán, spune că lumea este mai sigură după summitul dintre președintele SUA și cel rus # StirileProtv.ro
Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.
12:20
Metodă revoluționară în medicină. Inteligența artificială ar putea depista cancerul laringian prin simpla analiză a vocii # StirileProtv.ro
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale.
Acum 2 ore
12:00
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina, relatează Reuters.
11:50
Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat # StirileProtv.ro
Poliţiştii de au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul Schengen.
11:40
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska # StirileProtv.ro
Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.
11:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă, transmite Reuters.
11:30
Ungaria ajustează restricțiile pentru camioane peste 7,5t. Noile intervale permit transport mai ușor # StirileProtv.ro
Autorităţile ungare au modificat intervalele în care sunt instituite restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, în perioada 16 - 17 august, anunţă Poliţai de Frontieră.
11:10
Președintele Volodimir Zelenski pleacă la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după summit-ul din Alaska # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că intenționează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Washington săptămâna viitoare, după ce summitul lui Trump cu Vladimir Putin nu a dus la niciun acord de pace.
Acum 4 ore
10:50
Trump: „Putin crede că votul prin corespondență compromite corectitudinea alegerilor” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea alegerilor, relatează Reuters.
10:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile sâmbătă, între orele 12:00 şi 21:00.
10:40
Meteorologii au emis Cod galben de ploi torențiale și grindină. Care sunt zonele afectate de vijelii. Hartă # StirileProtv.ro
Meteorologii au emis un Cod galben de ploi, vijelii și grindină, valabil duminică pentru jumătate din țară. Codul galben intră în vigoare duminică între orele 13:00 și 21:00.
10:40
Jaf de 90 de secunde. Patru hoți mascați au furat diamante și ceasuri de lux de 2 milioane de dolari, în Seattle # StirileProtv.ro
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală.
10:10
Un bărbat de 89 de ani a murit într-un incendiu în Valea Putnei. Flăcările au distrus casa și anexele gospodărești # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.
10:10
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă în timp ce Trump și Putin se întâlneau în Alaska # StirileProtv.ro
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei.
09:40
Ucrainenii de la The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare. Ruşinoasă. Şi, în cele din urmă, inutilă # StirileProtv.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian, potrivit News.ro.
Acum 6 ore
09:00
Marea Britanie pregătește trimiterea rapidă a personalului în Ucraina după încetarea războiului # StirileProtv.ro
Personalul britanic este gata să sosească în Ucraina la doar "câteva zile" după ce Moscova şi Kievul convin să înceteze luptele, a declarat Ministerul britanic al Apărării.
08:50
VIDEO. Cum s-a prefăcut Vladimir Putin că nu aude întrebările incomode ale presei: ”Veți înceta să mai ucideți civili?” # StirileProtv.ro
Aeronava președintelui rus Vladimir Putin a aterizat vineri pe pământ american escortată de avioane F-35. ”Trump i-a întins covorul roșu lui Putin,” - a scris presa occidentală.
08:40
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa” # StirileProtv.ro
Analistul militar Hari Bucur Marcu este de părere că întâlnirea mult așteptată în Alaska, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost o ”improvizație”, din care SUA și Ucraina nu au avut nimic de câștigat.
08:40
Germania rămâne precaută după summitul Trump-Putin din Alaska. Detaliile despre războiul din Ucraina rămân limitate # StirileProtv.ro
Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska.
08:30
Vremea azi, 16 august. Caniculă și temperatui ridicate de până la 38 de grade în unele regiuni # StirileProtv.ro
Sâmbătă se face din nou foarte cald în jumătatea vestică a României. Temperaturile urcă până la 37–38 de grade în Banat și în Crișana. Cerul se păstrează curat în majoritatea zonelor.
08:20
Bucureștenii s-au bucurat de film în aer liber de Sfânta Maria. Serile de cinema în parc continuă până în septembrie # StirileProtv.ro
Bucureștenii care au rămas acasă de Sfânta Maria au fost la film. Însă nu într-o simplă sală de cinema, ci în aer liber. Pe marele ecran instalat în parcul Liniei, zeci de oameni au urmărit pelicula „Maria”, cu Angelina Jolie în rolul principal.
08:10
Naomi Campbell a mixat în Mamaia, de Sfânta Maria. Mii de tineri au dansat și s-au distrat până dimineață # StirileProtv.ro
Vineri noapte, pe litoral, distracția s-a mutat în cluburi, unde mii de tineri au dansat și au fredonat în cor melodiile preferate până după miezul nopții.
08:00
O persoană a murit și aproximativ 20 au fost rănite după ce un tren cu elevi a lovit un utilaj și a deraiat, în Danemarca # StirileProtv.ro
O persoană a murit şi cel puțin 20 au fost rănite, în sud-vestul Danemarcei, după ce trenul în care se aflau a lovit un utilaj agricol și a deraiat.
08:00
O fetiță britanică de 10 ani a învins un mare maestru la șah. Bodhana Sivanandan a intrat în istorie cu performanța sa # StirileProtv.ro
O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru.
07:50
GALERIE FOTO. Cum l-a așteptat Donald Trump cu covorul roșu pe Vladimir Putin, acuzat de crime de război # StirileProtv.ro
Întâlnirea mult așteptată din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin este considerată un eșec de mulți analiști de politică externă, în condițiile în care acolo nu a fost luată nicio decizie importantă privind războiul din Ucraina.
07:50
Minivacanța de Sfânta Maria a umplut hotelurile la Băile Felix. Turiștii s-au distrat în bazine și la petreceri cu spumă # StirileProtv.ro
Minivacanța de Sfânta Maria a adus mulți turiști și în stațiunile balneare. La Băile Felix, hotelierii se laudă cu un grad de ocupare de sută la sută, iar bazinele sunt pline.
07:40
Incendii puternice au cuprins 9 cimitire din Dolj, de Sfânta Maria. 500 de hectare au ars și zeci de cruci au fost distruse # StirileProtv.ro
În Dolj, 9 cimitire din tot atâtea localități au căzut pradă incendiilor pornite de la candelele lăsate aprinse de credincioși, vineri, de Sfânta Maria.
07:30
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente # StirileProtv.ro
„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.
07:30
Trump i-a înmânat lui Putin o scrisoare din partea Melaniei Trump, la summitul din Alaska. Ce mesaj a primit președintele rus # StirileProtv.ro
Soţia preşedintelui Donald Trump, Melania Trump, a abordat situaţia dificilă a copiilor din Ucraina şi Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri doi oficiali ai Casei Albe.
Acum 12 ore
02:30
Vladimir Putin, de acord cu Trump că trebuie asigurată securitatea Ucrainei. Declarațiile președintelui rus # StirileProtv.ro
Ucraina a fost unul dintre principalele subiecte de discuţie, a declarat vineri preşedintele rus Vladimir Putin, într-o conferinţă de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska.
02:30
Donald Trump declară că nu a ajuns la un acord cu Putin, în Alaska, dar că întâlnirea a fost "extrem de productivă" # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat că întâlnirea sa de vineri din Anchorage, statul american Alaska, cu preşedintele rus Vladimir Putin a fost "extrem de productivă", cu toate că nu a ajuns la niciun acord cu şeful statului rus.
00:50
A murit Jackie Bezos, mama lui Jeff Bezos şi unul dintre primii investitori în compania acestuia, Amazon # StirileProtv.ro
Jackie Bezos, mama lui Jeff Bezos şi unul dintre primii investitori în compania acestuia, Amazon, a murit joi la Miami, la vârsta de 78 de ani, a anunţat Bezos pe reţelele de socializare, a informat vineri EFE.
00:30
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor # StirileProtv.ro
Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.
00:20
Mesajul lui Zelenski în timp ce Trump și Putin discută în Alaska despre războiul din Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat vineri că Rusia continuă să ucidă oameni în Ucraina şi că până şi în ziua negocierilor din Alaska nu există nimic care să indice că Moscova se pregăteşte să pună capăt războiului, informează EFE.
Acum 24 ore
00:00
Reacțiile ucrainenilor după ce Trump l-a primit pe covorul roșu pe Putin. Imaginea virală în țara lui Zelenski # StirileProtv.ro
Redactorul Sky News pe afaceri internaționale, Dominic Waghorn, care se află în Kiev, a surprins reacțiile ucrainenilor la sosirea președintelui rus pe teritoriul american.
15 august 2025
23:30
Jurnalista rusă Maria Ponomarenko, spitalizată după ce a încercat să se sinucidă în închisoare # StirileProtv.ro
O jurnalista rusă, Maria Ponomarenko, condamnată la o lungă pedeapsă cu închisoarea pentru că a criticat atacul rus împotriva Ucrainei, a fost spitalizată în detenţie după trei tentative de suicid, au anunţat vineri avocatul ei şi agenţia RusNews.
22:10
Un tren a deraiat în Danemarca. O persoană a murit şi mai multe au fost rănite. FOTO # StirileProtv.ro
O persoană a murit şi mai multe au fost rănite vineri în Danemarca după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol şi a deraiat, a anunţat poliţia daneză, relatează AFP şi Reuters.
22:00
Operațiune extremă de salvare în Hunedoara, după ce un parapantist a rămas agățat de o stâncă | VIDEO # StirileProtv.ro
Un parapantist a rămas agăţat de o stâncă, la Măgura Uroiului, judeţul Hunedoara, după o aterizare forţată, la o înălţime de circa 20 de metri. Mai multe echipaje de intervenţie s-au deplasat la locul incidentului.
21:40
Horoscop 16 august 2025, cu Neti Sandu. Surprize, voie bună și planuri spontane de vacanță # StirileProtv.ro
Horoscop 16 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Surprize astăzi. Să fim și noi un pic mai dezinhibați, să dăm voie lucrurilor să se întâmple, să vină spre noi ca să ne bucurăm de viață.
21:30
Americanii îi avertizează pe migranți prin Waze despre raiduri ICE. Cum sună mesajele codate. Statul amenință: ”Vă vom vâna” # StirileProtv.ro
Utilizarea cuvintelor codificate se răspândește în SUA pe platforme precum Waze, Facebook și WhatsApp pentru a proteja comunitățile de migranți aflați în situații de risc, scrie El Pais.
21:20
CFR SA: Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. Trenurile înregistrează întârzieri de sute de minute # StirileProtv.ro
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti - Dunărea, Magistrala 800, se desfăşoară în condiţii de avarie, ca urmare a unui incident produs la substaţia Mircea Vodă în cursul serii de 14 august 2025, potrivit CFR SA.
21:20
VOYO oferă o prelungire de 5 luni gratuite a abonamentului pentru cei care s-au abonat în 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025 # StirileProtv.ro
VOYO apreciază încrederea și loialitatea abonaților săi și răspunde ferm prin măsuri concrete.
21:00
O femeie care a fost oarbă timp de 10 ani poate vedea din nou după ce medicii i-au implantat un dinte în ochi, în SUA # StirileProtv.ro
O femeie din Columbia Britanică, Canada, care fusese oarbă timp de un deceniu, și-a văzut pentru prima dată soțul și câinele în acest an, după ce un dinte i-a fost implantat în orbita ocular, scrie Daily Mail.
21:00
Un turist dat dispărut în Sinaia a fost găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat la un hotel din oraș. FOTO # StirileProtv.ro
Un turist care a fost dat dispărut, vineri, în staţiunea Sinaia a fost găsit decedat într-o râpă pe raza oraşului.
20:50
Operațiunea Dudula. Grupări sud-africane de anti-imigranți blochează accesul în spitale # StirileProtv.ro
Medici fără Frontiere a avertizat că un grup anti-imigrație care împiedică imigranții să acceseze asistența medicală în Africa de Sud ar putea pune în pericol vieți.
20:50
Un turist a fost tras în pădure și ucis de un urs în timp ce se plimba pe un traseu din Japonia # StirileProtv.ro
Un excursionist dat dispărut pe muntele Rausu, pe insula principală Hokkaido din nordul Japoniei, a fost găsit mort, vineri, la o zi după ce fusese atacat şi târât de un urs brun, au anunţat autorităţile locale, transmit agenţiile Kyodo şi AFP.
20:40
Procurorul general al Washington DC l-a dat în judecată pe Trump pentru ”preluarea ostilă” a capitalei Statelor Unite # StirileProtv.ro
Procurorul general al Washington DC l-a dat în judecată pe președintele Donald Trump, pe care îl acuză de ”preluarea ostilă” a capitalei Statelor Unite ale Americii.
20:40
Care este, de fapt, numele real al lui Demi Moore. Detalii neștiute despre copilăria actrițe # StirileProtv.ro
Demi Moore este una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood, mai ales acum, după revenirea care i-a adus o nominalizare la Oscar pentru interpretarea remarcabilă din The Substance.
