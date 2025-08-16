Arne Slot, declarație emoționantă după Liverpool – Bournemouth: „La 2-2, aș fi vrut să îl introduc pe Diogo Jota”
Fanatik, 16 august 2025 13:00
Arne Slot a vorbit despre Diogo Jota după victoria pe care Liverpool a obținut-o contra lui Bournemouth, 4-2. Fanii de pe Anfield l-au omagiat pe portughez.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
13:00
Acum 30 minute
12:40
Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și capra sa a topit inimile tuturor # Fanatik
Un băiețel de 5 ani și capra sa au cucerit internetul. Momentul emoționant care arată cât de mult ține puștiul la animalul său de companie.
12:40
Leo Badea taie în carne vie după ce Universitatea era să se facă de râs la Trnava: „De la Craiova Maxima la fotbalul din curtea școlii” # Fanatik
Editorial dur al lui Leo Badea după ce Universitatea Craiova era să se facă de râs la Trnava. Comparația cu Craiova Maxima și marile greșeli comise de Mirel Rădoi.
Acum o oră
12:30
Reacții internaționale după summit-ul Trump – Putin: „Scor clar 1:0 pentru Rusia”. Ambasadorii UE s-au întâlnit de urgență la Bruxelles # Fanatik
Summit-ul Trump - Putin din Alaska a stârnit reacții internaționale, mai ales pentru că nu s-a luat nicio decizie de pace
12:30
Nu-ți vine să crezi cât costă implementarea sistemului goal-line! „Barcelona și Real Madrid nu-și permit” # Fanatik
Marius Mitran a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cât costă implementarea sistemului goal-line. Comparație uluitoare dintre SuperLiga și La Liga.
12:30
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor? # Fanatik
Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, împreună cu fiica și soțul au fost asaltați de un urs, chiar în cabana unde erau cazați. Descoperă cine a intervenit în apărarea lor.
12:20
Dragomir a atacat multinaționalele din România. „O spun răspicat! Are cineva ‘ouă’ să facă așa ceva?” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profețiile lui DON Mitică" despre modul în care fac afaceri companiiile multinaţionale în România.
12:10
Presiune pe Cristi Chivu! Anunțul făcut de statisticieni, înaintea începerii noului sezon de Serie A # Fanatik
Noul sezon de Serie A începe pe data de 23 august, iar statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea titlului.
Acum 2 ore
11:50
Bluza cu simbolul URSS purtată de Serghei Lavrov în Alaska a stârnit valuri de interes. Află cât costă și de ce s-a vândut ca pâinea caldă.
11:40
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi # Fanatik
Națiunea unde poliția are Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. Vehiculele super-rapide nu sunt destinate urmăririlor pe autostradă.
11:40
Amicale cu echipe din Anglia, Germania și Belgia pentru puștii lui Hagi. Unde joacă „marinarii” în această vară # Fanatik
Dueluri de foc pentru micii „marinari”. Academia Gheorghe Hagi merge în cantonament în Belgia. Ce adversari vor întâlni puștii de la Ovidiu.
11:30
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după summit-ul pentru pace dintre Trump și Putin. Când se va întâlni cu omologul său rus # Fanatik
Volodimir Zelenski a avut prima reacție după summit-ul pentru pace dintre Trump și Putin. A anunțat și când va merge în SUA
11:10
Când revine Risto Radunovic pe teren!? Fundașul campioanei României s-a tratat în afara țării după accidentarea suferită. Veste mare pentru Elias Charalambous.
Acum 4 ore
10:50
Rusia, atacuri în Ucraina în timpul discuțiilor Putin-Trump din Alaska: bilanțul asalturilor # Fanatik
În plină discuție între Putin și Trump, Rusia a continuat ofensiva în Ucraina. Află bilanțul actualizat al operațiunilor militare provocate recente.
10:50
Giovanni crede că FCSB trebuie să se teamă de Aberdeen. „Au 55 la sută șanse de calificare” # Fanatik
Giovanni Becali a transmis, în direct la „DON Giovanni”, care sunt șansele de calificare ale FCSB în dubla cu Aberdeen din play-off-ul UEFA Europa League.
10:50
Jurnaliștii din Ucraina, reacție dură după întâlnirea Trump – Putin din Alaska: „Rușinos și inutil” # Fanatik
Jurnaliștii din Ucraina au avut o reacție dură după întâlnirea Trump - Putin din Alaska. S-au declarat „dezgustați” de summit-ul pentru pace
10:30
Agenția Fitch menține ratingul pentru România. Cum a evitat țara noastră retrogradarea prin măsurile lui Bolojan # Fanatik
Agenția de rating Fitch menține ratingul pentru România, evitând retrogradarea țării noastre prin măsurile de austeritate
10:30
Patrick Vieira, elogiu pentru Nicolae Stanciu după golul fabulos înscris de român la debut. „E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă” # Fanatik
Nicolae Stanciu, meci de vis la debutul pentru Genoa. Internaționalul român l-a dat pe spate pe Patrick Vieira. Ce a declarat antrenorul francez.
10:30
Ea e prezentatoarea care i-a sucit mințile lui Conor McGregor! Este de origine italiană și lucrează pentru Real Madrid TV. Galerie Foto # Fanatik
Prezentatoarea de la Real Madrid TV este „favorita” celebrului luptător Conor McGregor. Irlandezul a fost „prins în flagrant” la o postare de-ale ei
10:30
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet # Fanatik
Multă lume s-a întrebat cine este, de fapt, bărbatul cu freză bizară surprins în câteva fotografii din Ibiza. Acestea au ajuns să fie virale.
10:20
Anfield, în lacrimi! Omagiu pentru Diogo Jota în Liverpool – Bournemouth. „A fost copleșitor”. Video # Fanatik
Momente sfâșietoare pe Anfield la meciul Liverpool – Bournemouth. Suporterii și jucătorii au izbucnit în lacrimi, cântând ‘You’ll Never Walk Alone’ în memoria lui Diogo Jota.
10:10
Operațiune de salvare contra-cronometru în Munții Bihor. Turistă rănită, cinci ore de coșmar pentru salvatori # Fanatik
Cinci ore de intervenție dificilă a echipelor Salvamont pentru o turistă rănită în Munții Bihor. Operațiune de salvare contra-cronometru s-a desfășurat într-un canion periculos.
10:00
Antrenorul lui PSV a făcut anunțul cu privire la debutul lui Dennis Man: „Vom vedea dacă se va descurca” # Fanatik
Dennis Man a fost prezentat oficial de PSV în această săptămână după transferul de la Parma. Antrenorul Peter Bosz a oferit primele sale impresii despre internaționalul român.
09:50
Doi sportivi de la CS Farul Constanța, medalie de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică # Fanatik
România a cucerit medalia de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică, în cadrul probei de grup. Clubul CS Farul Constanța a fost reprezentat de doi sportivi.
09:40
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac” # Fanatik
Viața unei tinere de 16 ani s-a schimbat peste noapte. La 10 ore după ce a aflat că este însărcinată, aceasta a adus pe lume o fetiță.
09:30
Donald Trump a declarat că, în urma discuției dintre el și Putin, s-a decis că pacea se poate face doar prin schimburi de teritorii
09:20
Florinel Coman pare să aibă zilele numărate în Qatar. Atacantul nu a fost inclus în lotul pentru prima etapă din campionatul qatarez
09:20
Bătrân ars de viu în propria locuință. Incendiul a fost provocat intenționat. Cum a izbucnit focul care i-a curmat viața? # Fanatik
Un incendiu despre care pompierii spun că a fost pus în mod voit s-a soldat cu o tragedie cumplită. Un bătrân a fost găsit ars de viu în propria gospodărie. Cine ar fi pus focul?
09:10
Melania Trump i-a scris o scrisoare lui Putin, iar președintele SUA i-a dat-o în Alaska. Ce i-a cerut Prima Doamnă liderului de la Kremlin # Fanatik
Soția lui Donald Trump, Melania, i-a scris o scrisoare personală lui Vladimir Putin. Șeful SUA i-a dat-o omologului său în Alaska
Acum 6 ore
09:00
Jeff Bezos traversează un moment de durere profundă după ce și-a pierdut una dintre cele mai importante persoane din viața sa.
08:50
Giovanni Becali – Cornel Dinu, dezvăluiri peste ani. ”L-am sunat și i-am zis ‘Băi, jigodie’!”. Ce a făcut impresarul după accidentul mortal cu Dan Alban # Fanatik
Ioan Becali a vorbit la emisiunea ”DON Giovanni” despre relația zbuciumată pe care a avut-o de-a lungul timpului cu Cornel Dinu.
08:30
Cum s-a răzbunat un bărbat pe vecinii săi pentru un loc de parcare: ”Sper că și-au învățat lecția” # Fanatik
Un bărbat a găsit o metodă foarte ingenioasă prin care să se răzbune pe vecinii săi pentru un banal loc de parcare. Cum a procedat?
08:00
Gabi Tamaș i-a spus lui Gigi Becali ce trebuie să facă pentru a o scoate pe FCSB din criză # Fanatik
FCSB are parte de un început slab de sezon, campioana en-titre parcurgând o serie horror atât în campionat, cât și în cupele europene. Ce sfat i-a oferit Gabi Tamaș lui Gigi Becali.
07:50
Imagini cu Donald Trump şi Vladimir Putin departe de ochii televiziunilor. Nota pe care a dat-o preşedintele SUA întâlnirii cu liderul de la Kremlin # Fanatik
Au apărut imagini de culise cu Donald Trump şi Vladimir Putin. Cei doi discută relaxat, în ciuda faptului că nu s-a ajuns la un acord clar cu privire la Ucraina.
07:40
Acestea sunt destinațiile din Europa unde turiștii se simt în siguranță. Motivul pentru care Dubrovnik ocupă prima poziție.
07:20
Record de turiști pe litoralul românesc, în august: gradul de ocupare a ajuns la 100%. Ce îi nemulțumește pe patronii HoReCa # Fanatik
Cel mai aglomerat weekend de pe litoralul românesc: record de turiști în august, gradul de ocupare a ajuns la 100%. Problema semnalată de patronii HoReCa
07:10
Fostul consilier de securitate al lui Trump, după întâlnirea din Alaska: „Trump nu a pierdut, dar Putin este câștigătorul clar al întâlnirii” # Fanatik
John Bolton a analizat întâlnirea Trump-Putin, concluzionând că președintele rus și-a atins obiectivele cheie, în timp ce Trump nu a câștigat nimic.
Acum 8 ore
07:00
Universitatea Craiova, surpriza începutului de campionat! L-au transferat pe “noul Ionel Ganea” în SuperLiga # Fanatik
Marian Aliuță și Vivi Răchită au transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este principalul motiv prin care Mirel Rădoi a reușit să o ducă pe Universitatea Craiova pe primul loc după 5 etape.
06:40
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei # Fanatik
Canibalii preparau și savurau carne de om în urmă cu 6.000 de ani. Ce au scos la iveală cercetătorii într-o peșteră din nordul Spaniei.
06:30
Trump s-a folosit de întâlnirea cu Putin din Alaska pentru a strânge bani: „Daţi 10 dolari!” # Fanatik
În paralel cu întâlnirea istorică din Alaska, cu Vladimir Putin, susţinătorii lui Donald Trump au fost rugaţi să se mobilizeze pentru o campanie de strângere de fonduri.
06:20
Capitala europeană care le cere locuitorilor să facă economie la apă: “Fiecare picătură contează” # Fanatik
Aceasta este capitala europeană unde locuitorii sunt îndemnați să facă economie la apă, din cauza temperaturilor extreme din iulie
05:30
Scene inedite la întâlnirea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin. Preşedintele rus nu a mai fost văzut reacţionând astfel în public # Fanatik
Vladimir Putin şi Donald Trump nu au răspuns întrebărilor jurnaliştilor, dar insistenţele acestora l-au determinat pe liderul rus să facă gesturi pe care nu le-am mai văzut la el.
Acum 12 ore
04:40
Boala cu care a fost diagnosticată o fetiță de doar 3 ani. Treptat nu a mai putut să meargă și nici să mai vorbească # Fanatik
O fetiță de doar 3 ani a fost diagnosticată cu o boală rară. Mama ei a observat treptat, cum cea mică nu mai putea să meargă și nici să vorbească.
02:40
Un excursionist a surprins o imagine impresionantă cu o familie de urși. Nu se aștepta să fie ucis de unul dintre aceștia # Fanatik
Un drumeț a imortalizat o fotografie uimitoare cu o familie de urși. Bărbatul nu credea că va fi omorât de unul dintre ei.
00:40
Zeljko Kopic, mesaj ferm după Dinamo – UTA 1-1: „Cu toții știm că mai avem nevoie de 3-4 jucători”. Cum a comentat cele două eliminări # Fanatik
Zeljko Kopic a tras concluziile după ce Dinamo a remizat cu UTA, scor 1-1, în etapa a 6-a din Superligă. Tehnicianul a vorbit și despre situația lotului.
00:20
Cătălin Cîrjan, iritat după Dinamo – UTA 1-1: „Când jucăm acasă nu ne putem mulțumi cu un punct” # Fanatik
Dinamo a scos doar o remiză din partida de pe Arena Națională cu UTA Arad. Cătălin Cîrjan și-a împărtășit impresiile despre joc după fluierul final.
00:10
Nicolae Stanciu, gol magnific sub ochii lui Mircea Lucescu! A înscris la primul său meci oficial în tricoul lui Genoa. Video # Fanatik
Titularizat de Patrick Vieira, Nicolae Stanciu a înscris un gol superb pentru Genoa în duelul cu Vicenza din primul tur al Cupei Italiei.
Acum 24 ore
00:00
Hakim Abdallah, mesaj pentru suporterii lui Dinamo, după ce a marcat împotriva „câinilor”: „E normal să nu sărbătoresc” # Fanatik
Dinamo a scos doar o remiză în disputa cu UTA, în urma unui meci pe care „câinii” l-au terminat în 9 oameni. Hakim Abdallah a tras concluziile după acest joc.
00:00
Fiica Elenei Lasconi, atac dur la adresa ministrului de externe. De ce o acuză pe Oana Țoiu: “Chiar nu-ți pasă?” # Fanatik
Mesajul tăios transmis de fiica Elenei Lasconi la adresa ministrului de externe. Ce acuzații îi aduce tânăra Oanei Țoiu
00:00
Adrian Mihalcea a dezvăluit cum a făcut transferul fotbalistului de la Dinamo, după 1-1 pe Arena Națională: „E singurul jucător aflat sub contract cu care am vorbit vreodată” # Fanatik
Cum a reușit Adrian Mihalcea să rezolve transferul la UTA a fostului fotbalist al lui Dinamo: „Îl voiam de mult. E singurul jucător sub contract cu care am vorbit”
