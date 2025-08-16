Luni, președintele Zelenski va merge la Washington pentru a discuta cu Donald Trump
Euractiv.ro, 16 august 2025 13:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin, informează News.ro.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 5 minute
13:00
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin, informează News.ro.
Acum 15 minute
13:10
Primele reacții după summitul Trump–Putin din Alaska: „Nu a adus niciun progres fundamental” # Euractiv.ro
Sâmbătă, lideri politici internaționali au reacționat la summitul dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, care nu a adus progrese în privința războiului din Ucraina, relatează Reuters, preluată de News.ro.
Acum 4 ore
09:20
Vladimir Putin: "Next time, in Moscow". Cam la asta s-a redus comunicarea către public a întâlnirii dintre liderii SUA, Donald Trump, și cel al Rusiei, Vladimir Putin, considerată de analiști "fără rezultat" pe linia încetării focului.
Acum 24 ore
22:40
Trump și Putin au ajuns în Alaska. Kremlinul afirmă că summitul ar putea dura „cel puțin 6-7 ore” # Euractiv.ro
Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuții privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puțin 6-7 ore”, relatează AFP preluată de Agerpres.
20:30
Kremlinul a estimat vineri că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuții privind conflictul din Ucraina, ar putea dura „cel puțin 6-7 ore”, relatează AFP preluată de Agerpres.
19:40
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin # Euractiv.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârșit pașnic al „violenței tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta Maria, ziua summitului Trump-Putin în Alaska, relatează The Associated Press, potrivit News.ro.
19:30
Șeful Casei Albe este în drum spre Alaska: „Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina” # Euractiv.ro
Avionul Air Force One care îl transporta pe președintele american Donald Trump a părăsit vineri dimineața (ora locală) baza Andrews, cu destinația Alaska, unde va avea loc summitul cu președintele rus Vladimir Putin, relatează CNN, potrivit News.ro.
19:20
Putin va veni vineri în Alaska la întâlnirea cu Trump, însoțit de figuri-cheie ale Kremlinului, în timp ce Trump mizează pe avocatul imobiliar Steve Witkoff, novice în politica externă (The Guardian, Sky News).
Ieri
11:10
Rusia a activat o mașinărie de propagandă online; mesajele lui Simion și Georgescu, amplificate # Euractiv.ro
În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova, Kremlinul a activat o mașinărie de propagandă enormă pe YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul alegerilor.
10:00
Publicație de opoziție din Ungaria: Căderea Guvernului Orbán ar putea duce la aprecierea forintului # Euractiv.ro
Analiștii băncii Barclays citează ca exemplu alegerile poloneze din 2023. Dacă Partidul Tisza câștigă, euro ar putea ajunge la 380 de forinți, conform publicației de opoziție Nepszava.
09:50
Bulgaria se numără printre cele cinci cele mai amenințate țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește daunele aduse infrastructurii de incendiile forestiere. Acest lucru este indicat de un raport al companiei de analiză a riscurilor climatice XDI.
07:40
Mii de protestatari antiguvernamentali s-au adunat miercuri seara în peste o duzină de orașe sârbe, iar ciocniri au fost raportate între unii dintre ei și susținătorii partidului de guvernământ la Novi Sad, informează AFP (Franța).
07:30
Într-o conferință de presă, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, a cerut conducerii Unităților de Protecție a Poporului (YPG) și Forțelor Democratice Siriene (SDF) să colaboreze pozitiv cu administrația de la Damasc, notează „Euronews” (Italia).
07:20
Un raport al Organizației Națiunilor Unite arată că, în luna iulie a acestui an, numărul civililor uciși și răniți în Ucraina a atins un maxim al ultimilor trei ani. Aproape 300 de persoane au murit în 30 de zile, informează Agenția RBC (Ucraina).
06:50
Chiar înainte de summitul din Alaska, Putin redesenează ordinea globală după bunul său plac # Euractiv.ro
Summitul din Alaska dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin reprezintă o revenire la politica marilor puteri, în care „cei mari” dictează regulile, scrie „Washington Post” (SUA).
14 august 2025
21:00
Ministerul Muncii a pus joi seară în dezbatere publică proiectul de lege care modifică pensiile speciale ale magistraților.
15:20
Partidele lui Șor ar putea să dispară. Fostul deputat fugar anunță salarii pentru proteste # Euractiv.ro
Înregistrarea în care pare să fie Ilan Șor a fost distribuită de mai multe instituții media din Republica Moldova, ca fiind una autentică.
14:10
La unele proiecte din PNRR se renunță definitiv, altele doar se suspendă, anunță Dragoș Pîslaru # Euractiv.ro
Ministrul Proiectelor Europene a anunțat joi sistări și suspendări de proiecte prin PNRR, motivul fiind criza bugetară și nevoia statului de a face economii.
13:40
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a supus dezbaterii publice o OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale.
13:40
ASF atrage atenția asupra escrocheriilor pe WhatsApp și Telegram de tip "grup de investiții" # Euractiv.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale.
13:40
PSD spune că nu este consens în Coaliție pe tema OUG privind suspendarea unor finanțări din PNRR # Euractiv.ro
PSD consideră că actuala formă a proiectului de OUG care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Declic a depus in instanță actiunea de contestare a numirii Liei Savonea la conducerea ÎCCJ # Euractiv.ro
Comunitatea Declic a depus la Curtea de Apel Cluj acțiunea de contestare a deciziei CSM prin care judecătoarea Lia Savonea a fost numită în funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ)
12:00
Creșterea de 40 de ori a capitalului social minim, de la 200 lei la 8.000 lei, programată pentru 2026, schimbă radical regulile jocului în antreprenoriatul românesc.
11:00
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a supus dezbaterii publice o OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din Planul național de redresare și reziliență și din fonduri publice naționale.
09:10
„Cărați-vă!” În Regatul Unit manifestanții protestează împotriva vacanței vicepreședintelui american # Euractiv.ro
Aproximativ șaizeci de britanici au manifestat marțea trecută pentru a protesta față de prezența vicepreședintelui american JD Vance, care își petrece vacanța în regiunea Cotswolds din sud-vestul Angliei, notează „La Parisien” (Franța).
09:10
Partidele lui Șor ar putea să dispară. Fostul deputat fugar anunță salarii pentru proteste # Euractiv.ro
Înregistrarea în care pare să fie Ilan Șor a fost distribuită de mai multe instituții media din Republica Moldova, ca fiind una autentică.
09:00
Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, fiind privată, totodată, de dreptul de a exercita funcții în partide politice sau activități financiare și contabile pentru o perioadă de 5 ani.
08:50
Ne aflăm într-o nouă eră a rivalității politice. Una care a cuprins politica mondială începând cu invazia din 2022 a Rusiei în Ucraina și despre care se vorbește tot mai des ca despre un al doilea război rece, scrie Unherd.com (Marea Britanie).
08:40
12 sisteme de apărare aeriană instalate în apropierea reședinței prezidențiale ruse de la Valdai # Euractiv.ro
Deja 12 sisteme de apărare aeriană au fost instalate în apropierea reședinței prezidențiale a președintelui rus, Vladimir Putin, din Valdai. În schimb, acum un an, existau doar două sisteme de apărare aeriană, potrivit Radio Liberty.
08:30
Belarus a anunțat miercuri că va exersa desfășurarea de rachete cu capacitate nucleară Oreșnik, în timpul unor exerciții militare cu Rusia, planificate în apropierea graniței sale cu țări europene membre ale NATO.
08:20
Președintele rus, Vladimir Putin, și liderul nord-coreean, Kim Jong Un, s-au angajat să „consolideze” cooperarea dintre cele două țări, în timpul unei convorbiri telefonice relatate miercuri de agenția de știri de la Phenian.
08:10
Armata rusă a realizat marți cel mai mare avans în 24 de ore pe teritoriul ucrainean din ultimul an, în timp ce înaintarea sa se accelerează de câteva săptămâni, potrivit unei analize AFP preluate de „La Libre Belgique” (Belgia).
07:50
Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a vorbit la telefon marți cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pentru a se pregăti summitul dintre președintele Donald Trump, și președintele Vladimir Putin, a declarat purtătoarea sa de cuvânt.
07:30
„Voința americană este de a obține un armistițiu”, a asigurat miercuri Emmanuel Macron. Liderii europeni au pledat pentru sprijin necondiționat pentru Ucraina, înaintea summitului Trump-Putin de vineri din Alaska, scrie „Les Echos” (Franța).
13 august 2025
18:30
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Euractiv.ro
Curtea de Apel din Atena a decis miercuri extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, potrivit corespondenților TV8 și 1TV, dar decizia finală urmează să fie luată de Ministerul Justiției al Republicii Elene.
18:20
Rusia revendică miercuri cucerirea a două localități în estul Ucrainei, într-un sector strategic în care Moscova a înaintat rapid în ultimele zile, prevestind o străpungere de amploare, relatează AFP, preluată de News.ro.
18:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și un grup de lideri europeni au început miercuri după-amiază reuniunea online cu președintele american Donald Trump, încercând să-l determine pe acesta din urmă să susțină interesele Ucrainei.
16:40
George Simion anunță "invevitabila" venire a AUR la putere: PSD să accepte o guvernare Georgescu # Euractiv.ro
Liderul extremist AUR, George Simion, a declarat că este "inevitabilă" venirea partidului său la guvernare și a spus că PSD "are întotdeauna ocazia să se întoarcă la poporul român" și să accepte o guvernare care îl are ca premier pe Călin Georgescu.
15:50
O echipă de avocați români specializați în dreptul Uniunii Europene și drept fiscal a obținut deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine.
15:40
Inițiativă DSU - UNICEF: adolescenții învață prin animații pregătirea în situații de urgență # Euractiv.ro
Adolescenții din România învață cum să treacă cu bine peste caniculă și alte situații de urgență, printr-o serie de animații video lansate de Departamentul pentru Situații de Urgență și UNICEF în România.
14:10
Noi taxe anunțate de la Guvern: românii care comandă de pe platformele chinezești, taxați # Euractiv.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a susținut miercuri o conferință de presă în care a anunțat noi taxe, inclusiv o nouă formă de taxare pentru multinaționale.
13:50
Bolojan a cerut reprezentanților instituțiilor subordonate Guvernului tăieri de cheltuieli # Euractiv.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut miercuri, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanții celor 36 de instituții subordonate Guvernului, pe tema măsurilor de reorganizare, reducere a cheltuielilor de personal și îmbunătățire a activității.
11:20
GenZi începe cu un astfel de incubator în Cluj-Napoca, unde echipa Z.Reality s-a alăturat demersului GenZi și proiectului european PulseZ. Descoperă primul incubator GenZi pe pagina Instagram.
11:20
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație: România intră în blocaj administrativ # Euractiv.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) își exprimă indignarea profundă față de proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administrația publică locală.
11:20
Magistrați europeni condamnă „campania constantă de denigrare a sistemului judiciar din România" # Euractiv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii transmite o declarație oficiale a organizației internaționale Magistrații Europeni pentru Democrație și Libertăți, referitoare la climatul actual din România în ceea ce privește independența justiției.
09:10
Președintele Republicii Srpska nu este de acord cu sentința pronunțată de instanța bosniacă # Euractiv.ro
Uniunea Europeană a cerut respectarea și punerea în aplicare a sentinței pronunțată în dosarul lui Milorad Dodik, informează „Rador Radio România”.
09:10
Departamentul de Stat al SUA consemnează în raportul său privind situația drepturilor omului în România în anul 2024, publicat marți anularea rezultatelor primului tur al alegerilor prezidențiale de anul trecut
09:00
Oficiul pentru Apărarea Suveranității critică institutele de sondare a opiniei din Ungaria # Euractiv.ro
Oficiul pentru Apărarea Suveranității din Ungaria a publicat un raport privind mai multe organizații implicate în sondaje de opinie publică, scrie publicația „Magyar Hírlap” (Ungaria).
08:40
Peste 51% din Europa și zona Mediteranei au fost afectate de secetă în iulie 2025, cu niveluri alarmante în Serbia, Ungaria, România și Turcia, scrie „New Money” (Grecia).
08:30
Trei marinari străini, inclusiv căpitanul petrolierului Eagle S, au fost acuzați în Finlanda de sabotaj agravant, pentru avarierea cablurilor energetice și de telecomunicații, într-un caz legat de „flota din umbră” a Rusiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.