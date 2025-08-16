Emma Răducanu, despre coborârea în infernul tenisului și moștenirea tatălui român. „A fost groaznic”
Newsweek.ro, 16 august 2025 13:00
Emma Răducanu vorbește, într-un articol din presa britanică, despre momentele grele de după cucerire...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 10 minute
13:00
Emma Răducanu, despre coborârea în infernul tenisului și moștenirea tatălui român. „A fost groaznic” # Newsweek.ro
Emma Răducanu vorbește, într-un articol din presa britanică, despre momentele grele de după cucerire...
Acum o oră
12:30
Zelenski a anunțat că vrea să se întâlnească cu Putin pentru a opri războiul. Trump va media # Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelensky a declarat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump la...
12:10
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei # Newsweek.ro
Între pensiile speciale și pensiile contributive este o diferență uriașă. Pensiile speciale au cresc...
Acum 2 ore
11:40
Tudorel Toader are 38.000 lei pensie specială ca fost judecător CCR. De ce guvernul nu i-o taie? # Newsweek.ro
Tăierele pensiilor speciale stârnește mare scandal. Tudorel Toader are 38.000 lei pensie specială ca...
11:20
Cum încurcă ANAF mediul de afaceri cu complicaţii birocratice care pot duce la blocaje economice # Newsweek.ro
Companiile au la dispoziție doar şapte zile. ca să transmită cu mare acuratețe datele financiar-cont...
Acum 4 ore
11:00
VIDEO Inundații devastatoare, în Pakistan, Caşmirul indian şi Nepal. Peste 300 de oameni au murit # Newsweek.ro
Peste 300 de oameni au murit în urma ploilor torenţiale care au lovit Pakistanul, Caşmirul indian şi...
10:30
Trump i-a sunat pe liderii europeni, șeful NATO și Zelenski, după „întâlnirea de Nota 10” cu Putin # Newsweek.ro
După summitul din Alaska cu Vladimir Putin, catalogată de președintele SUA drept o „întâlnire de Not...
10:10
Suveraniștii pro-ruși din Moldova și Bulgaria, aliați cu Simion - AUR, revendică bucăți din România # Newsweek.ro
Șeful Poliției din Republica Moldova afirmă că suveraniștii pro-ruși din Moldova și Bulgaria, aliați...
09:40
În timp ce Trump i-a pus covorul roșu lui Putin, Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă # Newsweek.ro
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică azi-noapte, aproape în același timp cu ...
09:30
Primele reacții după întâlnirea Trump - Putin, din Cehia și Ucraina: „Clişee propagandistice” # Newsweek.ro
Trump și Putin au stat de vorbă aproape trei ore în Alaska, dar nu au ajuns la niciun rezultat în ce...
Acum 6 ore
09:00
Fitch a menținut ratingul României, dar trage semnale de alarmă. Ce spune ministrul de Finanțe? # Newsweek.ro
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a menținut vineri, 15 august 2025, ratingul suve...
08:30
Expert non-verbal, despre gesturile lui Trump la întâlnirea cu Putin: De la prietenie la dezamăgire # Newsweek.ro
Un expert în limbaj non-verbal a analizat gesturile și mimica lui Trump la întâlnirea cu Putin din A...
07:50
Care e cel mai sănătos ulei pentru gătit? Protejează inima, ajută digestia, previne inflamația # Newsweek.ro
Care e cel mai sănătos ulei pentru gătit? Protejează inima, ajută digestia, previne inflamația. Ce r...
07:40
Ce să faci cu frunzele căzute pe gazon, toamna? Trucul de gospodină care îți protejează florile # Newsweek.ro
Toamna aduce nu doar peisaje superbe, ci și o ploaie de frunze care acoperă curtea. În loc să le aru...
07:30
Nu știi ce ulei de motor să pui la mașină? Reține aceste acronime ciudate și nu-ți iei țeapă # Newsweek.ro
Piața e plină de zeci de mărci și zeci tipuri de ulei de motor. Pentru a știi exact ce să pui în mot...
07:20
Fructul dulce care îți curăță organismul, îți întărește oasele și îți ține inima sănătoasă. E mov # Newsweek.ro
Smochinele sunt fructulele misterioase al toamnei, cu pulpă catifelată și aromă irezistibilă. Ele as...
07:20
Unde poți să întâlnești holograme 3D de polițiști? Sunt create pentru a spori siguranța cetățenilor # Newsweek.ro
Holograme 3D de polițiști au început să apară seară de seară într-un parc dintr-o capitală asiatică....
07:10
Horoscop 17 august. Luna în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Taurii sunt norocoși # Newsweek.ro
Horoscop 17 august. Luna în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Taurii sunt norocoși. L...
Acum 8 ore
06:50
Un pensionar a luat 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Când a depus adeverințele? # Newsweek.ro
Pensionarii încep să recupereze sumele restante la pensie de la Mica Recalculare. Banii în plus la p...
Acum 24 ore
22:00
Air Force One aterizează la Anchorage cu Donald Trump la bord, înaintea întâlniri cu Putin # Newsweek.ro
Aeronava prezidenţială americană Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord, rela...
21:50
Dicuțiile dintre Trump și Putin și delegațiile acestora în Anchorage, Alaska, au fost așteptate cu s...
21:30
Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. ntârzieri de sute de minute # Newsweek.ro
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti - Dunărea, Magistrala 800, se desf...
20:50
VIDEO Cea mai mare provocare spațială a NASA. Miza: 700.000.000.000.000.000.000 $. E unic în istorie # Newsweek.ro
Cea mai mare provocare a NASA se află deja în curs de derulare de doi ani. Miza acesteia se ridică l...
20:40
Preşedintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksan...
20:20
Trupe ale Marii Britanii, gata să fie desfășurate imediat dacă se ajunge la armistițiu în Ucraina # Newsweek.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că guvernul său este „gata să trimită trupe...
19:50
Un bărbat de 75 de ani, îndrăgostit de un model creat de inteligența artificială. A cerut divorțul # Newsweek.ro
Un bărbat de 75 de ani, îndrăgostit de un model creat de inteligența artificială. A cerut divorțul...
19:30
Forțele Operațiunilor Speciale Ucrainene au lovit nava „Port Olya-4” ce se afla în portul maritim ru...
19:10
Ucraina reia licitațiile pentru câmpurile de petrol în cadrul Fondului de Reconstrucție SUA-Ucraina # Newsweek.ro
Ucraina redeschide licitațiile pentru câmpurile de gaze Mezhyhirya și Svichanska, adăugând o clauză ...
18:40
În ce zonă s-au contractat cele mai mari credite ipotecare, în şase luni. Media este de 452.790 lei # Newsweek.ro
Locuitorii din Cluj-Napoca au contractat cele mai mari credite imobiliare, în primele şase luni ale ...
18:20
SUA duc bombardiere nucleare în Alaska, unde se întâlnesc Trump și Putin. Primele minute, cruciale # Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe, în Alaska cu URSS pe piept. SUA etalează două bombardiere nucleare
18:10
Coreea de Nord intenționează să trimită în Rusia tancurile sale principale de luptă M-2010 Cheonma-D...
18:10
Incident uluitor la 150 km de Arad. Hoții au dezmembrat avioane MIG-29 să le fure radarul # Newsweek.ro
Acum două săptămâni, un incident fără precedent a zguduit aeroportul militar din Kecskemét: niște fă...
17:40
Remus Pricopie: „Într-o democrație matură, presa liberă nu este un simplu accesoriu instituțional” # Newsweek.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, afirmă că, „într-o democrație matură, presa liberă nu este un simplu...
17:30
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump # Newsweek.ro
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărăr...
17:20
Cine sunt fiii secreți ai lui Vladimir Putin? Liderul rus, doi băieți cu o fostă campioană olimpică # Newsweek.ro
Vladimir Putin este tatăl a doi băieți pe care președintele Rusiei îi are cu o fostă campioană olimp...
17:00
Nicușor Dan: Daca nu am fi ajutat Ucraina, am fi fost vecini cu Putin. Ce spun actualul președinte a...
16:40
Un șofer băut a fost prins de polițiști cu o alcoolemie de 1,46 mg/l. Conducea haotic. De unde a ple...
16:20
Întârzieri de până la 200 de minute pentru românii care merg la mare cu trenul. Aglomerație mare # Newsweek.ro
Întârzieri de până la 200 de minute pentru românii care merg la mare cu trenul. Aglomerație mare. Ca...
16:10
VIDEO Povestea celei mai vândute dube din istorie: 60 de ani, peste 13.000.000 unități # Newsweek.ro
August 1965 - August 2025. 60 de ani au trecut de când primul model al celei mai vândute dube din is...
15:50
Pensii speciale de 40.000 lei, deși au contribuit pentru doar 10.000 lei. Cu cât rămân după tăieri? # Newsweek.ro
Penisile speciale vor fi tăiate. Calculele arată că pensiile speciale vor rămâne mari și după tăieri...
15:50
Doi foști concurenți la Insula Iubirii, bătuți pe ringul de dans al unui club. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
Cristina Petre şi Andrei Rotaru, doi foști concurenți la reality show-ul TV Insula Iubirii, au fost ...
15:40
B1TV: Rugăciunea de Adormirea Maicii Domnului care, potrivit tradiției, îndeplinește orice dorință # Newsweek.ro
Pe 15 august, creștinii ortodocși prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari săr...
15:20
România cere NATO protecția Mării Negre împotriva Rusiei: patrule pentru energie și transport naval # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a cerut extinderea forței operative comune din Marea Neagră, for...
15:10
Moșteanu, avertisment înainte de summit-ul Trump-Putin: Pacea nu trebuie să fie o pauză pentru Putin # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska că orice ...
15:00
FOTO De ce nu a fost Nicușor Dan la Ziua Marinei? Fotografii cu președintele au împânzit Internetul # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan nu a participat la festivitățile pentru Ziua Marinei organizate la Constanț...
15:00
Spania se luptă cu 14 incendii de vegetație de amploare. Peste 150.000 de hectare, afectate # Newsweek.ro
Spania se luptă cu 14 incendii de vegetație de amploare. Șapte persoane au murit și peste 150.000 de...
14:50
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni, crititice” # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan a lansat un avertisment dur în publicația Bloomberg. România ar putea intre î...
14:40
Ce au în comun oamenii centenari? Secretele celor care trăiesc până la 100 de ani, dezvăluite # Newsweek.ro
Oamenii centenari împărtășesc anumite calități comune, ceea ce îi face să poată atinge vârsta de 100...
14:30
Trenurile au întârzieri și de 200 minute la sosirea pe litoral. Probleme la infrastructura feroviară # Newsweek.ro
Trenurile au întârzieri și de 200 minute la sosirea pe litoral. Au fost probleme la infrastructura f...
14:10
Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul # Newsweek.ro
Un tânăr de 22 de ani, băut și fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit de la fața l...
