FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca
Primasport.ro, 16 august 2025 13:00
FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 5 minute
13:00
FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca # Primasport.ro
FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca
13:00
VIDEO | Chindia Târgovişte - Şelimbăr 3-1. Dâmboviţenii au o tresărire de orgoliu şi fac cel mai bun meci al sezonului # Primasport.ro
VIDEO | Chindia Târgovişte - Şelimbăr 3-1. Dâmboviţenii au o tresărire de orgoliu şi fac cel mai bun meci al sezonului
Acum o oră
12:20
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Hofman finalizează un contraatac # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Hofman finalizează un contraatac
12:10
Vladislav Blănuţă şi-a dat acordul! Atacantul pleacă din fotbalul românesc
Acum 2 ore
12:00
”E un meci în care trebuie să fii circumspect”. Pronosticul lui Giovanni Becali pentru FCSB - Aberdeen # Primasport.ro
”E un meci în care trebuie să fii circumspect”. Pronosticul lui Giovanni Becali pentru FCSB - Aberdeen
11:40
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Gazdele preiau conducerea # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Gazdele preiau conducerea
11:30
Arne Slot, reacţie emoţionantă după primul meci al sezonului. ”Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota” # Primasport.ro
Arne Slot, reacţie emoţionantă după primul meci al sezonului. ”Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota”
11:30
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Florea egalează cu un şut plasat # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Florea egalează cu un şut plasat
11:20
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Şerban înscrie superb din lovitură liberă # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Şerban înscrie superb din lovitură liberă
11:10
Veste grozavă primită de FCSB! Revenire de senzaţie pentru meciurile cu Aberdeen
Acum 4 ore
11:00
Încă un star în Arabia Saudită! Kingsley Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr # Primasport.ro
Încă un star în Arabia Saudită! Kingsley Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr
11:00
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start
10:30
Patrick Vieira, cuvin uriaşe despre Nicolae Stanciu. ”A venit cu calmul şi calitatea lui tehnică” # Primasport.ro
Patrick Vieira, cuvin uriaşe despre Nicolae Stanciu. ”A venit cu calmul şi calitatea lui tehnică”
10:20
Carlos Alcaraz, în semifinale la Cincinnati, după ce a trecut de Andrei Rublev
09:50
CFR Cluj şi-a asigurat serviciile unui atacant de perspectivă
09:40
Un internaţional din Camerun cu meciuri în cupele europene este aproape să ajungă în Superliga # Primasport.ro
Un internaţional din Camerun cu meciuri în cupele europene este aproape să ajungă în Superliga
09:30
Florinel Coman, OUT! Veste proastă primită de internaţionalul român
09:20
Fundaşul Jules Kounde a semnat până în 2030
09:10
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele, în căutarea primei victorii pe teren propriu # Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele, în căutarea primei victorii pe teren propriu
09:10
O fetiţă de 10 ani devine cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru # Primasport.ro
O fetiţă de 10 ani devine cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru
Acum 6 ore
09:00
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Formaţia din Târgovişte nu se regăseşte # Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Formaţia din Târgovişte nu se regăseşte
09:00
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, ASTĂZI, de la 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în Liga 2 # Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, ASTĂZI, de la 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în Liga 2
Acum 12 ore
00:30
VIDEO | ”Trebuie să acceptăm acest rezultat”. Kopic a explicat ce l-a dezamăgit la remiza cu UTA # Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să acceptăm acest rezultat”. Kopic a explicat ce l-a dezamăgit la remiza cu UTA
00:30
Conflict la finalul meciului Dinamo - UTA Arad! Un suporter a aruncat cu un lichid în direcţia lui Sebastian Colţescu | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Conflict la finalul meciului Dinamo - UTA Arad! Un suporter a aruncat cu un lichid în direcţia lui Sebastian Colţescu | VIDEO EXCLUSIV
00:20
VIDEO | Nicolae Stanciu, gol superb din voleu la primul meci oficial pentru Genoa
00:20
VIDEO | Adrian Mihalcea rămâne neînvins. ”Continuăm seria de care tot am vorbit”
00:10
Hakim Abdallah, gest care i-a impresionat pe fanii lui Dinamo. ”M-am simţit bine cu mine însumi” # Primasport.ro
Hakim Abdallah, gest care i-a impresionat pe fanii lui Dinamo. ”M-am simţit bine cu mine însumi”
00:10
Liverpool - Bournemouth 4-2. Momente pline de emoţie în memoria lui Diogo Jota
Acum 24 ore
23:30
VIDEO | Dinamo - UTA Arad 1-1. Remiză plăcută între două formaţii ambiţioase. ”Câinii” au avut doi eliminaţi # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad 1-1. Remiză plăcută între două formaţii ambiţioase. ”Câinii” au avut doi eliminaţi
23:10
Deţinătoarea trofeului de la Cincinnati, Arina Sabalenka, eliminată de Elena Rybakina # Primasport.ro
Deţinătoarea trofeului de la Cincinnati, Arina Sabalenka, eliminată de Elena Rybakina
22:50
Liverpool l-a transferat de la Parma pe jucătorul de 18 ani Giovanni Leoni, pentru 26 de milioane de lire sterline # Primasport.ro
Liverpool l-a transferat de la Parma pe jucătorul de 18 ani Giovanni Leoni, pentru 26 de milioane de lire sterline
22:50
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko înscrie primul gol în tricoul ”câinilor” # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Karamoko înscrie primul gol în tricoul ”câinilor”
22:30
VIDEO | Girona - Rayo Vallecano 1-3. Start perfect de sezon pentru Raţiu! Portarul gazdelor a gafat incredibil # Primasport.ro
VIDEO | Girona - Rayo Vallecano 1-3. Start perfect de sezon pentru Raţiu! Portarul gazdelor a gafat incredibil
22:10
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Abdallah înscrie contra fostei echipe # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Abdallah înscrie contra fostei echipe
21:50
VIDEO | Mihai Teja, fără menajamente la capătul unui meci ce părea câştigat. ”Eu nu ştiu la ce se uită arbitrul!” # Primasport.ro
VIDEO | Mihai Teja, fără menajamente la capătul unui meci ce părea câştigat. ”Eu nu ştiu la ce se uită arbitrul!”
21:40
Rareş Ilie, debut perfect la Empoli. A marcat un super gol în Cupa Italiei
21:30
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad, în direct la Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
20:50
Ulrich Meleke, dorit de o forţă din Superliga
20:50
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Purece egalează din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Purece egalează din penalty
20:30
OFICIAL | Lovitură dată de Poli Iaşi! Moldovenii au transferat de la CFR Cluj
20:10
Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali în startul de sezon. ”Nici nu mai trebuie să zic de el, nu există meci în care să nu joace bine” # Primasport.ro
Jucătorul care l-a impresionat pe Gigi Becali în startul de sezon. ”Nici nu mai trebuie să zic de el, nu există meci în care să nu joace bine”
19:30
Gloria Bistriţa – Szombathelyi 40-29, în primul meci de la Turneul ”Poarta Transilvaniei” # Primasport.ro
Gloria Bistriţa – Szombathelyi 40-29, în primul meci de la Turneul ”Poarta Transilvaniei”
19:20
Reghecampf, OUT înaintea primului meci?! "Ar putea pleca"
19:20
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Aganovic deviază nefericit în proprie poartă # Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Aganovic deviază nefericit în proprie poartă
19:10
Fotbalul are o nouă echipă naţională! A disputat primul meci din istorie şi a pierdut categoric # Primasport.ro
Fotbalul are o nouă echipă naţională! A disputat primul meci din istorie şi a pierdut categoric
19:10
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Rusu are două parade de senzaţie # Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Rusu are două parade de senzaţie
19:00
Nedorit la PSG, Randal Kolo Muani a ajuns la un acord cu Juventus Torino
19:00
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | Slobozia - Metaloglobus, în direct pe PrimaSport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start
18:50
Un club din SuperLiga, tot mai aproape de insolvenţă
18:20
"U" Cluj, pregătită de revenirea pe Cluj Arena
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.