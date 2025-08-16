Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată de Donald Trump

17:10

Un profesor de astrofizică de la Harvard susține că un obiect misterios, catalogat de NASA drept cometă, ar fi de fapt o navă-mamă extraterestră „ostilă”. NASA a detectat la începutul lunii iulie un corp interstelar de câteva mile diametru, care traversează sistemul nostru solar cu 37 de mile pe secundă și pe care l-a denumit 3I/ATLAS. […] Articolul Declarație șoc a unui astrofizician de la Harvard: O navă extraterestră „ostilă” se îndreaptă cu viteză spre Pământ apare prima dată în PS News.