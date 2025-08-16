Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii deportaţi din Ucraina. Scrisoarea i-a fost înmânată de Donald Trump
PSNews.ro, 16 august 2025 13:00
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri pentru Reuters doi oficiali ai Casei Albe. Preşedintele Trump i-a înmânat personal scrisoarea lui Putin în timpul summitului lor din Alaska, potrivit surselor Reuters. Melania Trump, născută în […]
Acum 5 minute
13:10
Alba: Fost consilier judeţean PSD, acord de recunoaştere a vinovăţiei într-un dosar de fraudă cu fonduri europene # PSNews.ro
Un politician de la PSD, ales consilier judeţean în judeţul Alba la scrutinul de anul trecut, a fost condamnat la un an şi 10 luni de închisoare cu suspendare pentru fraudă cu fonduri europene. Condamnarea a avut loc în baza unui acord de recunoaştere a vinovăţiei pe care acesta l-a încheiat cu procurorii DNA, el […]
Acum 10 minute
13:00
Acum 30 minute
12:50
Ce șanse are proiectul privind pensiile magistraților să treacă de CCR. Explicațiile lui Tudorel Toader # PSNews.ro
Fostul judecător CCR Tudorel Toader a spus la Digi24 că proiectul privind pensiile magistraților are șanse să treacă de Curtea Constituțională. Intenția Guvernului este ca până la 1 octombrie modificările să fie adoptate. Judecătorii Curții Constituționale sunt exceptați, pe motiv că în cazul lor este nevoie de o lege separată. Conform proiectului, magistrații se vor […]
12:40
Ce mesaj transmite limbajul corporal al lui Trump după întâlnirea cu Putin: „Două lumi complet diferite” # PSNews.ro
Limbajul corporal, adică cel transmis prin gesturi şi mimică, al preşedintelui Donald Trump la conferinţa de presă după summitul cu omologul său rus Vladimir Putin arată că şeful Casei Albe era dezamăgit, a declarat pentru Sky News psihologul şi expertul în limbaj non-verbal Peter Collett. „Când compari întâlnirea de pe pistă cu ceea ce s-a […]
Acum o oră
12:30
Ce spune Victor Negrescu despre summitul din Alaska. Temele pe care trebuie să le urmărească România # PSNews.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina şi că, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile preşedintelui rus Vladimir Putin sunt mult mai mari În opinia sa, România ar trebui să urmărească patru […]
12:20
METEO Trei judeţe, sub avertizare cod portocaliu de caniculă. Mai multe regiuni sunt sub cod galben. Cum va fi duminică # PSNews.ro
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni, sun vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt prognozate ploi şi vijelii În Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte. O avertizare cod portocaliu […]
12:10
Trump după discuțiile cu Putin: „Am căzut în mare parte de acord pe teritorii”. Întâlnirea, „de nota 10” # PSNews.ro
Donald Trump a declarat într-un interviu la Fox News că, la întâlnirea din Alaska cu Vladimir Putin, cei doi au căzut „în mare" de acord că războiul din Ucraina s-ar putea încheia prin schimburi teritoriale și printr-un anumit tip de garanții de securitate din partea SUA. Preşedintele american Donald Trump a declarat într-un interviu acordat […]
Acum 2 ore
11:40
Fitch menține România în rândul țărilor recomandate investițiilor. Am scăpat iar de „junk”. Reacţia ministrului Nazare # PSNews.ro
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valutǎ, menţinând însǎ perspectiva negativă, anunţă Ministerul Finanţelor. "Decizia Fitch, într-un context fiscal şi bugetar sensibil, reconfirmă încrederea în măsurile şi planurile Guvernului României", consideră ministrul Alexandru Nazare. "Decizia reconfirmării […]
11:20
Trump a vorbit şase ore la telefon cu Zelenski și liderii NATO, după întâlnirea cu Putin. Zelenski merge luni în SUA # PSNews.ro
Președintele Donald Trump i-a sunat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe apoi pe liderii NATO, imediat după întâlnirea cu Vladimir Putin. Discuțiile au durat 6 ore, scrie CNN. Sâmbătă dimineață, liderul de la Kiev a transmis de X că la invitația lui Trump, va merge luni la Washington, ca să discute detaliile privind încetarea războiului. CNN scrie că Donald […]
Acum 24 ore
20:00
Minivacanța a început cu stângul: blocaje în traficul auto și feroviar pentru românii plecați spre mare și munte # PSNews.ro
Startul minivacanței de Sfânta Maria a însemnat aglomeratie pe șoselele spre mare și spre munte. Nici pe calea ferată nu s-a circulat mai bine. Din cauza unei defecțiuni la rețeaua electrică, unele trenuri au înregistrat peste 3 ore de întârziere. Pe sensul spre Pitești al autostrăzii A1, coada de mașini s-a întins pe zeci de […]
19:50
Procesul în care fostul premier Victor Ponta a cerut despăgubiri Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și fostului procuror Jean Uncheșelu, care l-au anchetat și trimis în judecată în dosarul CET Rovinari, a intrat într-o nouă fază. Victor Ponta contestă despăgubirile din dosarul penal abuziv În iunie 2025, Tribunalul București a decis să îi oblige pe reprezentanții […]
19:50
Raport BNR: Explicația momentului în care cursul a spart pragul psihologic de 5 lei/euro în mijlocul alegerilor # PSNews.ro
Spargerea pragului psihologic de 5 lei pentru un euro a fost influențată de neîncrederea investitorilor, respectiv de temerile lor că România nu va lua măsurile necesare pentru a contrabalansa explozia deficitului bugetar, potrivit unui raport BNR. Leul s-a repoziționat pe un palier mai ridicat încă din debutul lunii aprilie, ca urmare a volatilității internaționale amplificate […]
19:40
Aproape 4,7 milioane de pensionari erau înregistrați în România la final de iulie 2025. Cu cât au scăzut față de iunie # PSNews.ro
Un număr de 4.693.461 de pensionari era înregistrat în iulie 2025 în România, cu 120 mai puţini comparativ cu luna precedentă, conform datelor centralizate de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP), consultate de Agerpres, Pensia medie în România este de 2.769 de lei. Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,993 miliarde […]
19:40
Fermierii critică suspendarea programului Rabla pentru Tractoare: Ne-au lăsat baltă exact când aveam nevoie de sprijin # PSNews.ro
Programul „Rabla pentru tractoare" a fost suspendat oficial până la 31 decembrie 2025. Decizia afectează direct planurile de modernizare ale micilor producători, mai ales după ce prima sesiune din luna mai a fost anulată din cauza unor blocaje tehnice în platforma de înscriere, scrie Ziarul de Iași. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat […]
19:30
Transfăgărășanul din Banat. Drumul spectaculos din vestul țării, la mare căutare printre turiști: „E perla Timișului” # PSNews.ro
Banatul are de câțiva ani un Transfăgărășan al lui – Transluncani, un drum șerpuit care urcă muntele, croit prin stâncă, pe urmele unui fost drum agricol pe care doar carele trase de boi puteau ajunge. Traseul de cinci km este acum un drum asfaltat căutat de turiști pentru peisajul mirific, pentru drumeție și sport, dar […]
19:20
Cum poți obține până la 200.000 de euro de la stat. Peste 5.000 de români au beneficiat deja de sprijin # PSNews.ro
Într-o perioadă în care auzim des cuvintele „austeritate" și „deficit", iată că agricultura românească primește o gură de oxigen. Astfel, tinerii fermieri din România, cu vârsta de până la 41 de ani, vor putea să acceseze, începând cu luna octombrie, fonduri europene de până la 200.000 de euro, pentru a-și dezvolta și consolida propriile ferme. […]
19:10
VIDEO Cum mută suedezii o magnifică biserică veche de peste 100 de ani. „Călătoria” va dura două zile # PSNews.ro
Suedezii încep mutarea unei splendide biserici istorice, parte a procesului de relocare a întregului oraș Kiruna, în vederea extinderii uneia dintre cele mai mari mine de fier din Europa. Localitatea suedeză Kiruna, situată la 200 de kilometri nord de Cercul Polar arctic, se pregăteşte să-şi mute magnifica biserică din lemn roşu, o etapă simbolică în […]
19:10
Din 15 august s-a deschis un nou punct de trece a frontierei spre R. Moldova, în regim non-stop # PSNews.ro
Republica Moldova. Traversarea peste Prut devine mai ușoară și mai flexibilă. Din data de 15 august, punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta va funcționa în regim nonstop. Măsura, convenită între autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, promite reducerea aglomerației și creșterea confortului pentru toți cei care tranzitează acest punct. Serviciul Vamal […]
19:00
De ce România nu a semnat „declarația europeană” privind summitul din Alaska. Explicațiile unui general # PSNews.ro
Deși este principala țară europeană la Marea Neagră și a sprijinit Ucraina, cu care are o graniță de circa 600 de kilometri, România nu a fost chemată să semneze declarația care reflectă poziția Europei față de summitul din Alaska. Generalul (r) Alexandru Grumaz explică de ce. După anunțarea la finalul săptămânii trecute a întâlnirii dintre […]
18:50
Un moment mult așteptat: Locomotiva Traxx 3 a atins viteza de 200 km/h la CTF Făurei, anunță autoritățile. La Centrul de Testări Feroviare Făurei, prima locomotivă electrică nou construită și achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) pentru Statul Român, în ultimii 15 ani, a continuat etapa de testare. Locomotiva prezentată în imagini este prima […]
18:40
Papa Leon al XIV-lea a vorbit, vineri 15 august, reporterilor, adunați la porțile reședinței papale de vară de la Villa Barberini din Castel Gandolfo, și a transmis un mesaj important, înaintea întâlnirii dintre Vladimir Putin și Donald Trump, transmite Mediafax. Papa Leon a cerut încetarea focului în Ucraina înaintea discuțiilor dintre președintele american Donald Trump […]
18:40
Pensii speciale de 40.000 lei, deși au contribuit pentru doar 10.000 lei. Cu cât rămân după tăieri? # PSNews.ro
Penisile speciale vor fi tăiate. Calculele arată că pensiile speciale vor rămâne mari și după tăierile anunțate de Bolojan. Avem pensii speciale de 40.000 lei, deși acei pensionari au contribuit pentru doar 10.000 lei. Proiectul de tăiere a pensiilor speciale a fost publicat și pus în dezbatere publică. Avem o nouă formulă de recalculare a […]
18:30
Clubul spaniol de fotbal FC Valencia nu va mai permite consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla, conform unui comunicat dat publicităţii vineri, explicând că va face acest lucru pentru „a asigura sănătatea în tribune", informează EFE. „Aruncarea cojilor de seminţe de floarea soarelui pe jos reprezintă o problemă de sănătate, înfundând ţevile […]
18:20
Dosarul locurilor de veci date ilegal în Ghencea Militar 3. DNA extinde ancheta în cazul generalilor acuzați # PSNews.ro
Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au extins ancheta în dosarul concesionării ilegale a locurilor de veci din Cimitirul Ghencea Militar 3, după ce au apărut noi indicii privind posibila implicare a unor oficiali militari de rang înalt și a mai multor persoane publice. Ancheta DNA privind locurile de veci din Ghencea Militar […]
18:10
Cinema în Aer Liber revine la București între 19 august și 14 septembrie, în Parcul Titan. Ce filme vor rula # PSNews.ro
Cinema în Aer Liber, unul dintre cele mai așteptate evenimente cinematografice ale verii, revine în 2025 cu o nouă ediție de filme variate, proiecții sub cerul liber și o atmosferă relaxată în mijlocul naturii urbane. Proiecții sub cerul liber și o atmosferă relaxată în mijlocul naturii urbane. Între 19 august și 14 septembrie, Insula Artelor […]
18:10
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) prognozează pentru perioada 18 august – 15 septembrie 2025 temperaturi medii apropiate de valorile normale pentru această perioadă. În săptămâna 18–25 august, valorile termice vor fi în general normale, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul țării. Precipitațiile vor fi deficitare în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în […]
18:00
Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care cetățenii puteau obține fonduri de la stat să își instaleze panouri fotovoltaice pentru autoconsum, nu va fi finanțat deloc în acest an. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că programul Casa Verde Fotovoltaice al Administrației Fondului pentru Mediu nu va mai fi lansat. În schimb, va fi pregătit un […]
18:00
Câciu se stropșește la Guvern: Dacă ai da bani pentru școli, am intra în incapacitate de plată? # PSNews.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, atacă fără menajamente Guvernul și pe premierul României pentru declarațiile privind bugetul și riscul de incapacitate de plată. „Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Dar dacă ai da jumătate din sumă pentru școli, sp
18:00
RO-ALERT! Incendiu de vegetaţie în localitatea Clinceni de lângă București. Există pericolul extinderii la case # PSNews.ro
Un incendiu de vegetaţie a izbucnit, vineri după-amiază, în localitatea Clinceni, judeţul Ilfov, cuprinzând circa trei hectare de teren şi existând pericolul extinderii la case. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere. Totodată, a fost emis mesaj RO-Alert, din cauza degajărilor mari de fum. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la vegetaţie uscată, pe strada […] Articolul RO-ALERT! Incendiu de vegetaţie în localitatea Clinceni de lângă București. Există pericolul extinderii la case apare prima dată în PS News.
17:50
„Madrigal la Răsărit” – ediție record! Mii de oameni au venit să asculte muzică pe plajă la 6 dimineața # PSNews.ro
Peste 6.500 de spectatori au întâmpinat răsăritul soarelui pe acordurile live ale Corului Madrigal, dirijat de Anna Ungureanu, într-o experiență imersivă în care frumusețea și grația muzicii s-au împletit cu spectacolul grandios al naturii – un dar pe care Madrigalul îl face publicului de pe litoral al treilea an consecutiv, de Ziua Marinei Române și […] Articolul „Madrigal la Răsărit” – ediție record! Mii de oameni au venit să asculte muzică pe plajă la 6 dimineața apare prima dată în PS News.
17:50
Prosumatorii au asigurat, de Sf. Maria, cea mai mare parte din energia consumată în România # PSNews.ro
Producția de electricitate rezultată din panourile solare ale prosumatorilor a reușit, vineri, 15 august, să asigure marea majoritate a consumului de energie din țară, potrivit unor date analizate astăzi. Potrivit datelor Transelectrica, analizate de HotNews.ro, fiind sărbătoare legală (Sfânta Maria), consumul la nivel național este unul redus. Transelectrica prognozează că după prânz, în restul zilei, prosumatorii vor genera peste […] Articolul Prosumatorii au asigurat, de Sf. Maria, cea mai mare parte din energia consumată în România apare prima dată în PS News.
17:40
Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi, de la Constanța. „Regele” a pus poze cu premierul # PSNews.ro
Aflat la Constanța, de Ziua Marinei, premierul Ilie Bolojan i-a făcut o vizită regelui neîncoronat al fotbalului românesc, Gheorghe Hagi. Premierul Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi, la sediul Academiei sale de fotbal, de la Constanța, cât și la baza sportivă Farul Constanța, pe care fostul tricolor o deține, în asociere și cu un […] Articolul Bolojan a vizitat Academia lui Gică Hagi, de la Constanța. „Regele” a pus poze cu premierul apare prima dată în PS News.
17:30
Anul școlar 2025-2026. Cât costă anul acesta „un plin” de rechizite pentru un elev din clasele primare # PSNews.ro
Valul de scumpiri nu ocolește nici începutul de an școlar. Părinții care au copii în clasele 0–4 trebuie să scoată din buzunar sume considerabile pentru rechizite, uniforme și alte materiale obligatorii. Creșterile de preț variază între 5% și 30%, în funcție de produs, iar în unele cazuri alegerea calității poate dubla bugetul necesar. Astfel, părinții […] Articolul Anul școlar 2025-2026. Cât costă anul acesta „un plin” de rechizite pentru un elev din clasele primare apare prima dată în PS News.
17:30
Greu de oprit. Un copil de 11 ani, aflat la volanul unei mașini, a făcut „raliu” cu polițiștii după el # PSNews.ro
Un copil în vârstă de 11 ani a fost prins la volanul unei mașini, gonind pe o stradă dintr-o comună din județul Dolj. La vederea polițiștilor, minorul a accelerat, după care a abandonat mașina și a fugit într-o curte. Un copil de 11 ani din Amărăștii de Jos, Dolj, a fost surprins de polițiști la […] Articolul Greu de oprit. Un copil de 11 ani, aflat la volanul unei mașini, a făcut „raliu” cu polițiștii după el apare prima dată în PS News.
17:10
Declarație șoc a unui astrofizician de la Harvard: O navă extraterestră „ostilă” se îndreaptă cu viteză spre Pământ # PSNews.ro
Un profesor de astrofizică de la Harvard susține că un obiect misterios, catalogat de NASA drept cometă, ar fi de fapt o navă-mamă extraterestră „ostilă”. NASA a detectat la începutul lunii iulie un corp interstelar de câteva mile diametru, care traversează sistemul nostru solar cu 37 de mile pe secundă și pe care l-a denumit 3I/ATLAS. […] Articolul Declarație șoc a unui astrofizician de la Harvard: O navă extraterestră „ostilă” se îndreaptă cu viteză spre Pământ apare prima dată în PS News.
17:10
Albania plănuiește să ducă digitalizarea guvernării la un nou nivel, folosind inteligența artificială nu doar pentru servicii administrative, ci și pentru accelerarea drumului spre Uniunea Europeană. Premierul Edi Rama a declarat că tehnologia ar putea fi cheia pentru eliminarea corupției și creșterea transparenței, mergând până la ideea ca, în viitor, un minister să fie condus […] Articolul Prima țară care anunță că ia în calcul un ministru AI, imun la nepotisme și șpăgi apare prima dată în PS News.
17:00
Atenție cum conduceți în Grecia: 8.000 euro – amenda pentru depășirea vitezei. Cât e cea pentru vorbit la telefon # PSNews.ro
Grecia va implementa noi măsuri drastice pentru siguranța rutieră începând cu luna septembrie, conform Profit. Țara, populară printre turiștii români, se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere. Noile reguli presupun amenzi severe și suspendarea permisului. Mai exact, șoferii prinși vorbind la telefon în timp ce conduc, în Grecia, vor primi o amendă […] Articolul Atenție cum conduceți în Grecia: 8.000 euro – amenda pentru depășirea vitezei. Cât e cea pentru vorbit la telefon apare prima dată în PS News.
16:50
Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor (DGEP) a luat act de numeroasele sesizări ale cetățenilor privind dificultățile în utilizarea cărții electronice de identitate (CEI) în relația cu diverse instituții publice și private și a transmis un semnal dur autorităților care trebuie să se implice mai mult în rezolvarea problemelor logistice care au apărut în citirea cipurilor […] Articolul Probleme tehnice cu noile cărți de identitate electronice. Mesajul transmis de DGEP apare prima dată în PS News.
16:50
Rezerva de umiditate în cultura de porumb neirigat va prezenta valori scăzute și deosebit de scăzute în cea mai mare parte a țării pe parcursul următoarelor zile, iar menținerea temperaturilor ridicate din aer și de la suprafața solului va duce la șiștăvirea boabelor la porumb, potrivit prognozei agrometeorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru perioada […] Articolul Secetă pedologică peste România. Porumbul și floarea soarelui, în pericol apare prima dată în PS News.
16:40
Oamenii de ştiinţă au reuşit să facă un pas surprinzător în direcţia decodării gândurilor, demonstrând că un computer conectat la electrozi implantaţi în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau pe cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci şi pe cele doar gândite, fără intenţia de a fi rostite. Această descoperire […] Articolul Gândurile pot fi „auzite” cu ajutorul unei noi tehnologii. Oare chiar dorim asta? apare prima dată în PS News.
16:40
Rebecca Diaconescu a crescut printre corzi de bazin și miros de clor, dar visează la halatul alb și la o carieră în medicina dentară. Pentru înotătoarea de 20 de ani, participarea la Jocurile Olimpice de la Paris, din vara trecută, a rămas cea mai frumoasă amintire din carieră. „Încă mă uit și nu pot să […] Articolul Rebecca Diaconescu, de la Jocurile Olimpice, la halatul alb apare prima dată în PS News.
16:30
Un medicament experimental a reșit să reducă tumorile metastatice la șase pacienți. Doi s-au vindecat complet # PSNews.ro
O nouă versiune a anticorpului imunostimulator agonist CD40, denumită 2141-V11 și dezvoltată de cercetători de la Universitatea Rockefeller (Statele Unite), a reușit să reducă tumorile metastatice la șase dintre cei 12 pacienți participanți la un studiu clinic de fază 1. La doi dintre aceștia, tumora a dispărut complet. Studiul, publicat în Cancer Cell, a urmărit […] Articolul Un medicament experimental a reșit să reducă tumorile metastatice la șase pacienți. Doi s-au vindecat complet apare prima dată în PS News.
16:20
Administratorul grupului de Facebook „Forum Thassos” a povestit membrilor forumului o întâmplare amuzantă cu un român implicat. „Expresia exagerată «Thassos, pământ românesc» nu este corectă. Așa cum am spus de mai multe ori în interviuri. Și vă aduc aminte acest lucru și azi, mai ales când am observat că gluma asta neinspirată provoacă și victime: […] Articolul Ce a făcut un român aflat în vacanță, după ce a aflat că „Thassos este pământ românesc” apare prima dată în PS News.
16:20
Iohannis, „Dă bă, banii înapoi!”. Val de glume și ironii online la adresa fostului președinte, notificat de ANAF # PSNews.ro
Iohannis a fost somat de ANAF să restituie un milion de euro. Prilej de haz de necaz. Românii au un talent aparte de a transforma orice subiect serios într-o comedie colectivă. Ultima demonstrație: notificarea primită de Klaus Iohannis de la ANAF. În doar câteva ore, rețelele sociale au fost inundate de meme-uri, glume, parodii video și […] Articolul Iohannis, „Dă bă, banii înapoi!”. Val de glume și ironii online la adresa fostului președinte, notificat de ANAF apare prima dată în PS News.
16:10
Apocalipsa după Piperea: În România urmează executări silite din case personale și concedieri în masă # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează un scenariu apocaliptic. Acesta spune că în România urmează executări silite pentru neplata costurilor la întreținere, dar și concedieri în masă. Ratele se vor dubla și prețurile serviciilor vor sălta cu 30% mai spune Piperea. Suntem într-o mașină care gonește nebunește spre un zid, iar șoferul e beat, spune Piperea „Numărul turiștilor […] Articolul Apocalipsa după Piperea: În România urmează executări silite din case personale și concedieri în masă apare prima dată în PS News.
16:00
Simion anunță construcția unui centru social la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid # PSNews.ro
Parlamentari ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au anunţat, vineri, la Broşteni, în judeţul Suceava, că vor construi un centru medical, un centru social şi o şcoală de meserii pentru locuitorii din Valea Bistriţei, afectaţi de inundaţiile recente. Centrele ar urma să fie amenajate în locul unei foste fabrici de confecţii, care a fost construită […] Articolul Simion anunță construcția unui centru social la Broșteni, ca „proiect pilot” pentru partid apare prima dată în PS News.
16:00
NAȚIUNILE UNITE Negociatorii care lucrează la un tratat care să abordeze criza globală a poluării cu plastic nu ajung la un acord vineri la Geneva, scrie Euronews. Aceștia s-au întâlnit pentru a 11-a zi la biroul Organizației Națiunilor Unite din Geneva pentru a încerca să finalizeze un tratat istoric care să pună capăt crizei poluării […] Articolul Știri din capitalele Europei, 15 august apare prima dată în PS News.
15:50
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investițiilor și curățarea mediului de afaceri de companiile cu potențial risc evazionist, susține consultantul economic Adrian Negrescu, scrie Agerpres. „România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri deoarece creșterea taxelor nu a fost de ajuns pentru a acoperi găurile […] Articolul Adrian Negrescu: România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri apare prima dată în PS News.
15:50
Fifor, deranjat de absența președintelui la Ziua Marinei: Un gest urât faţă de Armata României # PSNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al apărării, critică absenţa preşedintelui Nicuşor Dan de la ceremoniile orgabnizate la Constanţa, cu ocazia Zilei Marinei, afirmând că nu îşi aminteşte ca un şef de stat şi comandant suprem al Forţelor Armate să fi lipsit de la aceste manifestări. ”Un gest urât faţă de Armata României şi faţă […] Articolul Fifor, deranjat de absența președintelui la Ziua Marinei: Un gest urât faţă de Armata României apare prima dată în PS News.
15:40
Ca în filme: Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul # PSNews.ro
Un tânăr din Teleorman, cunoscut poliţiştilor din zonă pentru faptul că obişnuieşte să conducă fără permis, a avariat joi, 14 august, o autospecială a Poliţiei, încercând să scape de control. După ce a lovit autospeciala, a încercat să fugă de polițiști, însă a fost prins și reținut. Evenimentele au avut loc în seara zilei de […] Articolul Ca în filme: Un tânăr băut, fără permis, a avariat o mașină de poliție, apoi a fugit. Polițiștii au deschis focul apare prima dată în PS News.
