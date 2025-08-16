Viktor Orban, după summitul Trump - Putin: Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri / Péter Szijjártó: S-a demonstrat din nou că războiul din Ucraina nu are soluţie pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor, poziţie susţinută de Ungaria

11:40

Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale. În prezent, cancerele laringiene sunt diagnosticate prin endoscopie nazală video şi biopsii, proceduri dificile şi invazive. Ajungerea la un specialist care poate efectua aceste proceduri poate dura, provocând întârzieri în diagnostic. Un studiu recent arată că analiza automată a vocii ar putea semnala probleme care variază de la noduli benigni până la cancer laringian în stadiu incipient, deschizând calea către un diagnostic mai rapid, mai accesibil şi mai puţin invaziv.