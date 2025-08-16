Viktor Orban, după summitul Trump - Putin: Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri / Péter Szijjártó: S-a demonstrat din nou că războiul din Ucraina nu are soluţie pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor, poziţie susţinută de Ungaria
News.ro, 16 august 2025
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, a afirmat, pe pagina sa de Facebook, că lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la nivel înalt între SUA şi Rusia, mptov pentru care cei doi preşedinţi merită apreciere pentru organizarea summitului.
• • •
Zelenski pe X: ”Trebuie obţinută o pace reală, nu doar o nouă pauză între invaziile ruseşti” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, ne-am coordonat mai mult poziţiile cu liderii europeni privind paşii necesari pentru încheierea războiului.
Accident grav în judeţul Bistriţa-Năsăud. Un bărbat şi-a lovit mortal, cu autoturismul, fiul în vârstă de doi ani # News.ro
Un bărbat dintr-o localitate a judeţului Bistriţa-Năsăud şi-a accidentat mortal fiul, în vârstă de doi ani, pe care l-a lovit cu autoturismul. Accidentul s-a produs în în timp ce bărbatul făcea manevre pentu a parca vehiculul în curtea casei.
Bărbat prins la volan beat, cu permisul anulat şi conducând o maşină cu numere false. Poliţia a făcut constatarea după ce autovehiculul pe care îl conducea a fost lovit de altă maşină # News.ro
Un bărbat din judeţul Suceava a fost depistat beat, cu permisul anulat şi conducând o maşină cu numere false. Poliţia a făcut constatarea după ce autovehiculul pe care îl conducea a fost lovit de altă maşină al cărei şofer a anunţat autorităţile.
Premier League a deschis o anchetă, după ce Semenyo (Bournemouth) a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool # News.ro
Premier League a anunţat că a deschis o anchetă, după ce meciul Liverpool-Bournemouth, scor 4-2, a fost suspendat temporar deoarece au fost făcute remarci rasiste la adresa atacantului ghanez Antoine Semenyo.
Maramureş: Tânăr care conducea fără permis, prins după o urmărire în timpul căreia poliţiştii au folosit arma din dotare # News.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani care conducea un autoturism în oraşul Borşa este cercetat penal, după ce a refuzat să oprească la semnalul Poliţiei, agenţii pornind în urmărirea lui şi folosind focuri de armă pentru a-l opri.
Mii de dosare penale, deschise în acest an de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 visează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate # News.ro
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la fraude în domeniul achiziţiilor publice până la contrabandă. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei. Aproape 14.000 dintre dosarele deschise în primele şapte luni ale anului vizează fapte de evaziune fiscală.
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, în urma summitului din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, transmite Reuters.
Medvedev: Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei, după summitul din Alaska # News.ro
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din Ucraina este unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american desfăşurat în Alaska, relatează agenţia de presă rusă Tass.
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca din pole position la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP, conform rezultatelor de sâmbătă, din calificări.
Donald Trump pe Truth Social: ”O zi mare şi foarte reuşită în Alaska” – Zelenski va veni la Casa Albă luni, pentru discuţii de pace # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, ”a mers foarte bine”, la fel şi convorbirea telefonică târzie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, inclusiv cu secretarul general al NATO.
Ţoiu: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de a reconstrui un viitor în care pacea şi securitatea durabilă să fie fundamentul prosperităţii în regiune # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina şi salută invitaţia adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski de a se întâlni la Washington. Ea dă asigurări că România va continua să fie o parte activă a efortului de a reconstrui un viitor în care pacea şi securitatea durabilă să fie fundamentul prosperităţii în regiune,
Liga 2: CSM Reşiţa a învins AFC Câmpulung Muscel, scor 7-0 / ASA Tg. Mureş a dispus de Olimpia Satu Mare, scor 4-0 # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.
13:00
IPJ Constanţa - Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4, depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale / A rămas fără permis de conducere 120 de zile - VIDEO # News.ro
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, anunţă sâmbătă IPJ Constanţa. Bărbatul a rămas fără permis de conducere 120 de zile.
Trump spune că nu are planuri imediate de a sancţiona China pentru achiziţiile de petrol rusesc # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu intenţionează, deocamdată, să impună tarife de represalii împotriva unor ţări precum China pentru achiziţiile de petrol rusesc, dar ar putea fi nevoit să o facă ”în două sau trei săptămâni”, transmite Reuters.
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare / În prezent, avem deschise 28 de şantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD, care asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei. În prezent, sunt deschise 28 de şantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare.
FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca # News.ro
În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.
Victor Negrescu: Summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui Trump de a restabili pacea în Ucraina. Aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile lui Putin sunt mult mai mari/ Ce teme trebuie să urmărească România # News.ro
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu afirmă că summitul din Alaska a fost o tentativă de bună credinţă a preşedintelui SUA Donald Trump de a restabili pacea în Ucraina şi că, aşa cum a reieşit din conferinţa de presă, pretenţiile preşedintelui rus Vladimir Putin sunt mult mai mari În opinia sa, România ar trebui să urmărească patru teme referitoare la Marea Neagră, prezenţa trupelor americane şi NATO pe flancul de est, riscul ca Republica Moldova să reintre în sfera de influenţă rusească, dar şi la implicarea României în reconstrucţia Ucrainei.
Lideri ai lumii reacţionează după summitul Trump–Putin, încheiat fără un acord privind Ucraina # News.ro
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina, relatează Reuters.
AI ar putea detecta semnele timpurii ale cancerului de laringe doar analizând vocea pacienţilor # News.ro
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale. În prezent, cancerele laringiene sunt diagnosticate prin endoscopie nazală video şi biopsii, proceduri dificile şi invazive. Ajungerea la un specialist care poate efectua aceste proceduri poate dura, provocând întârzieri în diagnostic. Un studiu recent arată că analiza automată a vocii ar putea semnala probleme care variază de la noduli benigni până la cancer laringian în stadiu incipient, deschizând calea către un diagnostic mai rapid, mai accesibil şi mai puţin invaziv.
UPDATE: Zelenski, după convorbirea cu Trump: ”Am avut o discuţie lungă şi substanţială”; luni va merge la Washington pentru a discuta cu Donald Trump # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Discuţia a început bilateral, iar apoi li s-au alăturat şi lideri europeni. Totodată, Zelenski a spus că luni va merge la Washington pentru a discuta cu liderul de la Casa Albă pentru a discuta despre oprirea uciderilor şi a războiului.
Arne Slot, după Liverpool - Bournemouth: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota - VIDEO # News.ro
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota.
Autoturisme estimate la o valoare de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, descoperite în Portul Constanţa # News.ro
Trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia, evaluate 165.000 de euro, au fost găsite în Portul Constanţa. Maşinile aveau plăcuţe de înmatriculare din Suedia, Danemarca şl Norvegia, erau în posesia unui cetăţean georgian şi a doi cetăţeni tadjici şi urmau să ajungă în Georgia.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. Discuţia a început bilateral, iar apoi li s-au alăturat şi lideri europeni.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă, transmite Reuters.
Al doilea contingent format din 40 de pompieri a ajuns sâmbătă în Grecia pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acţiunile de stingere a incendiilor li de monitorizare în zone zituate în estul Atenei.
Restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, aplicabile în Ungaria, în perioada 16–17 august # News.ro
Autorităţile ungare au modificat intervalele în care sunt instituite restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, în perioada 16 - 17 august, anunţă Poliţai de Frontieră.
Trump afirmă că Putin este de acord cu el: SUA nu ar trebui să aibă vot prin corespondenţă” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea alegerilor, relatează Reuters.
Internaţionalul francez Kingsley Coman a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo.
ANM - Judeţele Bihor, Arad şi Timiş, sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de 38 de grade/Mai multe regiuni, sub cod galben de caniculă /Duminică, ploi şi vijelii În Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte # News.ro
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade. Tot sâmbătă, mai multe regiuni, sun vizate de avertizări cod galben de caniculă. Duminică, sunt prognozate ploi şi vijelii În Transilvania, Maramureş, sudul Banatului, nordul Moldovei şi la munte.
UPDATE - Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El i-a informat pe liderii europeni despre întâlnirea cu Putin # News.ro
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
Jaf în 90 de secunde. Ceasuri şi diamante în valoare de 2 milioane de dolari, furate în plină zi dintr-un magazin din Seattle # News.ro
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală, citată de AP.
Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington DC. El discută acum cu liderii NATO # News.ro
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt.
The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare. Ruşinoasă. Şi, în cele din urmă, inutilă # News.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian.
FC Barcelona a anunţat, vineri, într-un comunicat de presă, că i-a prelungit contractul fundaşului francez Jules Koundé până în iunie 2030.
Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică asupra Ucrainei / Ruşii au interceptat 29 de drone ucrainene # News.ro
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian.
O cabană din Cisnădioara, judeţul Sibiu, a fost distrusă în totalitate de un incendiu, sâmbătă noaptea, anunţă pompierii, care precizează că nu s-au înregistrat victime.
Vânzările Shein în Marea Britanie au urcat la 2,8 miliarde dolari în 2024, pe fondul cererii pentru modă ieftină # News.ro
Retailerul de modă rapidă Shein a înregistrat vânzări de 2,05 miliarde lire sterline (2,77 miliarde dolari) în Marea Britanie în 2024, în creştere cu 32,3% faţă de anul precedent, potrivit unui raport financiar publicat vineri, citat de Reuters.
Jucătorul spaniol de tenis Carlos Alcaraz, locul 2 mondial, s-a calificat în semifinalele Masters 1000 de la Cincinnati, după ce l-a învins, vineri, pe rusul Andrei Rublev, locul 11 ATP, în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 7-5.
Un ministru israelian de extremă dreapta îl ironizează pe un prizonier palestinian cunoscut - FOTO, VIDEO # News.ro
Noi imagini distribuite pe reţelele de socializare îl arată pe ministrul israelian de extremă dreapta, Itamar Ben Gvir, ironizându-l pe cel mai cunoscut prizonier palestinian, Marwan Barghouti, în celula sa, informează BBC.
Vânzările de retail din SUA cresc în iulie, dar piaţa muncii slăbită şi tarifele ameninţă consumul # News.ro
Vânzările cu amănuntul din Statele Unite au crescut cu 0,5% în luna iulie, susţinute de cererea pentru automobile şi de promoţiile agresive derulate de Amazon şi Walmart, potrivit datelor Departamentului Comerţului, citate de Reuters.
O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmi9te CNN.
Un ministru israelian de extremă dreapta îl ironizează pe un prizonier palestinian cunoscut # News.ro
Noi imagini distribuite pe reţelele de socializare îl arată pe ministrul israelian de extremă dreapta, Itamar Ben Gvir, ironizându-l pe cel mai cunoscut prizonier palestinian, Marwan Barghouti, în celula sa, informează BBC.
Israelul poartă negocieri pentru relocarea palestinienilor din Gaza în Sudanul de Sud - surse Reuters # News.ro
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări grave cauzate de războiul civil, au declarat pentru Reuters trei surse. Plan este considerat inacceptabil de liderii palestinieni.
Economia Japoniei creşte peste aşteptări în T2, dar riscurile tarifare planează asupra perspectivelor # News.ro
Produsul Intern Brut al Japoniei a avansat cu 0,3% în al doilea trimestru din 2025, faţă de primele trei luni ale anului, depăşind prognozele analiştilor, în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite, transmite CNBC.
Zaharova: Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie. Astăzi au văzut covorul roşu, întins pentru a-l primi pe preşedintele rus în Statele Unite # News.ro
Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o ”nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.
Cum explică purtătorul de cuvânt al Kremlinului faptul că Trump şi Putin s-au limitat la declaraţii de presă, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dimitri Pesckov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea din Alaska, fără a mai prelua şi întrebări din partea jurnaliştilor.
Peste 300 de persoane au murit în urma ploilor torenţiale care au lovit Pakistanul, Caşmirul indian şi Nepalul # News.ro
Inundaţii bruşte provocate de ploi torenţiale au ucis peste 300 de persoane în diferite părţi ale Pakistanului, Caşmirului administrat de India şi Nepal, în timp ce zeci de persoane sunt în continuare date dispărute, au anunţat autorităţile din aceste ţări, relatează CNN.
