“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român
Antena Sport, 16 august 2025 14:30
Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a fost întrebat dacă este adevărat că primeşte o pensie de 12.000 de lei pe lună. Omul de afaceri a făcut o dezvăluire neaşteptată: nu şi-a încasat niciodată pensia şi nu ştie care este cuantumul acesteia. Ion Ţiriac nu ştie ce pensie are “Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine […] The post “Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
14:30
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român # Antena Sport
Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a fost întrebat dacă este adevărat că primeşte o pensie de 12.000 de lei pe lună. Omul de afaceri a făcut o dezvăluire neaşteptată: nu şi-a încasat niciodată pensia şi nu ştie care este cuantumul acesteia. Ion Ţiriac nu ştie ce pensie are “Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine […] The post “Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
14:10
Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: “Nu caut statistici” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza de pe urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei. După meci, Stanciu le-a răspuns jurnaliștilor la întrebări și a făcut […] The post Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: “Nu caut statistici” appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
14:00
Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. “Cetățenii” au o ofertă pentru Ederson # Antena Sport
Galatasaray a făcut o primă ofertă în valoare de 10 milioane de euro pentru transferul portarului Ederson de la Manchester City. Anunțul a fost făcut de Fabrizio Romano, unul dintre cei mai veridici jurnaliști în materie de mercato. Ederson poate pleca de la Manchester City Jurnalistul specializat în transferurile din fotbalul internaţional precizează că Manchester […] The post Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. “Cetățenii” au o ofertă pentru Ederson appeared first on Antena Sport.
13:50
Scor “de maidan” la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2 # Antena Sport
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a: CSM Slatina – Metalul Buzău 2-3 CS Afumaţi – FC Voluntari 0-1 CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel 7-0 ASA Tg. Mureş – Olimpia Satu Mare 4-0 Chindia Târgovişte – CSC Şelimbăr 3-1 Tot sâmbătă, de la ora 18:30, are loc derby-ul […] The post Scor “de maidan” la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2 appeared first on Antena Sport.
13:40
Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură # Antena Sport
Portugalia se confruntă cu probleme mari în ceea ce privește temperaturile imense înregistrate în ultima perioadă. Acest impediment a început să aibă un impact și în lumea fotbalului, iar un antrenor din Liga Portugal a luat atitudine în acest sens. Hugo Oliveira, tehnicianul celor de la Famalicao, nu concepe cum partida echipei sale a fost […] The post Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură appeared first on Antena Sport.
13:40
Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!” # Antena Sport
Vineri seară, Segunda División, a doua ligă spaniolă, a pornit la drum cu un moment istoric. AD Ceuta, club fondat în 1956, s-a întors în fotbalul profesionist după 44 de ani de absență. A fost o deplasare lungă pentru Ceuta, la Valladolid, unde a și pierdut la scor, 0-3. Rezultatul a fost însă mai puțin […] The post Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
12:50
“Nu e rivalitate, e primul meci din istorie”. Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo – Steaua # Antena Sport
Ionel Dănciulescu ocupă funcția de manager al lui CS Dinamo, însă asta nu îl împiedică să fie de părere că duelul cu Steaua din această etapă marchează prima întâlnire dintre cele două formații. Deși ambele echipe poartă numele unor cluburi care au scris istorie în fotbalul românesc, al doilea cel mai bun marcator din istoria […] The post “Nu e rivalitate, e primul meci din istorie”. Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo – Steaua appeared first on Antena Sport.
12:40
Barcelona a reuşit să-i înscrie pe Joan Garcia şi Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca # Antena Sport
În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni. Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără […] The post Barcelona a reuşit să-i înscrie pe Joan Garcia şi Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
12:30
FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League, după ce a reușit să o învingă din nou pe Drita în turul 3 preliminar. Elias Charalambous nu a avut la dispoziție toți jucătorii de bază în meciul din Kosovo, însă unul dintre ei ar urma să revină pentru turul cu echipa din Scoția care va […] The post Veste excelentă pentru FCSB. Un titular se întoarce pentru play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
12:00
Giovanni Becali a dat verdictul înainte de “dubla” dintre FCSB și Aberdeen. Ce șanse are campioana # Antena Sport
FCSB a reușit joi seara să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic au semnat reușitele datorită cărora campioana României se va lupta cu Aberdeen pentru un loc în grupa celei de-a doua competiții UEFA. […] The post Giovanni Becali a dat verdictul înainte de “dubla” dintre FCSB și Aberdeen. Ce șanse are campioana appeared first on Antena Sport.
11:50
Propunerea pe care i-a făcut-o Ioana Năstase lui Ilie Năstase, după ce a depus actele pentru divorţ! # Antena Sport
Ioana Năstase a depus actele pentru divorţul de Ilie Năstase, dar pare dispusă să renunţe la proces. Cei doi s-au mai aflat şi în trecut în pragul divorţului, dar s-au împăcat. Primul termen al divorţului dintre Ioana Năstase şi Ilie Năstase nu a fost încă stabilit, având în vedere că magistraţii se află în perioada […] The post Propunerea pe care i-a făcut-o Ioana Năstase lui Ilie Năstase, după ce a depus actele pentru divorţ! appeared first on Antena Sport.
11:40
Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota” # Antena Sport
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota. “În mod normal, la 2-2, ştiţi pe cine aş fi trimis în teren”, a declarat el emoţionat pentru Sky […] The post Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota” appeared first on Antena Sport.
11:40
Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren # Antena Sport
Dennis Man a ajuns la PSV de la Parma în urma unui transfer în valoare de 8,5 milioane de euro, iar antrenorul formației din Eindhoven deja a început să îl includă în planurile sale. Înainte de următorul meci din campionat al echipei campioane, Peter Bosz a discutat despre situația jucătorului român și a dat de […] The post Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren appeared first on Antena Sport.
11:10
“Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League # Antena Sport
FCSB a reușit joi seara să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic au semnat reușitele datorită cărora campioana României se va lupta cu Aberdeen pentru un loc în grupa celei de-a doua competiții UEFA. […] The post “Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
10:50
Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor # Antena Sport
Europe Smash – Sweden 2025 continuă cu cea de-a treia zi de competiție, iar doi români sunt angrenați în calificările de la simplu feminin și masculin. Ovidiu Ionescu va juca la prânz în turul secund după ce a debutat cu o victorie dramatică vineri, în timp ce Adina Diaconu va avea diseară șansa să intre […] The post Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor appeared first on Antena Sport.
10:50
OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr # Antena Sport
Internaţionalul francez Kingsley Coman (29 de ani) a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo. El vine de la Bayern Munchen şi va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani. OFICIAL | Kingsley Coman a semnat cu Al Nassr În […] The post OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
10:30
Mohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Mohamed Salah (33 de ani) a izbucnit în lacrimi la finalul meciului Liverpool – Bournemouth 4-2. Salah a înscris golul de 4-2 în prelungirile partidei, în minutul 90+4. Salah a atins o nouă bornă istorică la Liverpool. A ajuns la 10 goluri marcate în partidele din prima etapă din Premier League. Niciun fotbalist nu a […] The post Mohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
10:20
Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri # Antena Sport
Ademola Lookman nu este singurul jucător “țintit” în această perioadă de mercato de Inter Milano. În timp ce conducerea “nerazzurră” a discutat cu Atalanta pentru mutarea nigerianului, șefii grupării de pe Meazza au mai pus ochii și pe alți jucători, iar unul dintre ei era Manu Kone. Mijlocașul central al Romei era extrem de aproape […] The post Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri appeared first on Antena Sport.
10:00
Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo – UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii “alb-roșii”: “Să nu uite” # Antena Sport
Dinamo și UTA “au dat-o la pace” în meciul de pe Arena Națională din etapa a șasea a Ligii 1, scor 1-1. Una dintre figurile importante care a asistat la duelul dintre cele două formații a fost Cosmin Contra, care a oferit și câteva declarații după fluierul final. Cel poreclit “Guriță” a avut un remarcat […] The post Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo – UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii “alb-roșii”: “Să nu uite” appeared first on Antena Sport.
09:50
Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial # Antena Sport
Nicolae Stanciu a avut un debut oficial de vis la Genoa. În partida din Cupa Italiei cu Vicenza, câştigată de Genoa cu 3-0, căpitanul naţionalei a înscris un gol de senzaţie. În minutul 54 al meciului, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb, imparabil. Căpitanul naţionalei a dus scorul la 3-0, […] The post Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial appeared first on Antena Sport.
09:40
Mircea Lucescu a pus ochii pe un jucător-surpriză pentru națională. Ar fi o convocare în premieră # Antena Sport
Naționala României va disputa două meciuri în luna septembrie, primul fiind amicalul contra Canadei, iar celălalt duelul cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială. Recent, Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru ambele dueluri, însă numele jucătorilor din campionatul intern se lasă momentan așteptate, cum se întâmplă de fiecare dată. Selecționerul poate să […] The post Mircea Lucescu a pus ochii pe un jucător-surpriză pentru națională. Ar fi o convocare în premieră appeared first on Antena Sport.
09:30
Carlos Alcaraz – Alexander Zverev, duel de senzaţie în semifinalele turneului de la Cincinnati # Antena Sport
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat vineri în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, învingându-l în trei seturi, 6-3, 4-6, 7-5, pe rusul Andrei Rublev, cap de serie numărul 9. Acesta este al 15-lea meci consecutiv câştigat de Alcaraz la competiţiile […] The post Carlos Alcaraz – Alexander Zverev, duel de senzaţie în semifinalele turneului de la Cincinnati appeared first on Antena Sport.
09:20
Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru # Antena Sport
O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmite CNN. Bodhana Sivanandan, din nord-vestul Londrei, l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Şah 2025, desfăşurat […] The post Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru appeared first on Antena Sport.
08:50
Nicolae Stanciu, lăudat la scenă deschisă de Patrick Vieira după primul gol la Genoa: “Experiență și calitate” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza de pe urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei. După finalul partidei, tehnicianul “grifonilor” a vorbit despre prestația lui Stanciu […] The post Nicolae Stanciu, lăudat la scenă deschisă de Patrick Vieira după primul gol la Genoa: “Experiență și calitate” appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
08:30
Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: “Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează” # Antena Sport
Gigi Becali a făcut o declarație controversată după seara de joi, în care au fost implicate trei echipe românești în cupele europene. Patronul de la FCSB a recunoscut că nu își dorea ca Universitatea Craiova să treacă mai departe, chiar dacă Mirel Rădoi, finul său, e antrenor acolo. Recent, Mihai Rotaru, finanțatorul oltenilor, a venit […] The post Mihai Rotaru a venit cu replica pentru Gigi Becali: “Cum a zis și el, e un om rău și asta îl caracterizează” appeared first on Antena Sport.
08:30
Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi # Antena Sport
După ce Marius Şumudică a dezvăluit că o echipă turcă, din Istanbul, i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi, acum s-a aflat despre ce formaţie este vorba. Ianis Hagi este dorit în Turcia şi în Arabia Saudită, dar el a evitat până acum să semneze, aşteptând o ofertă dintr-un campionat de top al Europei. […] The post Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi appeared first on Antena Sport.
08:00
Liverpool, start cu emoții în Premier League. “Cormoranii” au câștigat pe final cu Bournemouth # Antena Sport
Echipa campioană a Angliei, Liverpool, a debutat cu victorie în noul sezon, după ce a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia Bournemouth, în prima etapă din Premier League. Meciul de pe Anfield a fost un omagiu adus fostului jucător Diogo Jota. Liverpool, start cu emoții în noul sezon de Premier League Înainte […] The post Liverpool, start cu emoții în Premier League. “Cormoranii” au câștigat pe final cu Bournemouth appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:20
Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!” # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul „câinilor” a spus și care este problema echipei sale, după remiza din etapa a 6-a. În opinia lui Kopic, jucătorii săi trebuie să mențină un nivel bun pe tot parcursul partidei. Acesta a transmis că va lucra la antrenamente acest amănunt, având în […] The post Zeljko Kopic a spus care e problema lui Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Asta trebuie să rezolvăm!” appeared first on Antena Sport.
00:10
Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!” # Antena Sport
Cătălin Cîrjan a vorbit după Dinamo – UTA 1-1. Căpitanul echipei lui Zeljko Kopic a sunat mobilizarea și a transmis că formația trebuie să își schimbe jocul, la următoarea partidă. Cătălin Cîrjan a dat de înțeles că jucătorii lui Dinamo au avut o prestație similară cu cea din partida cu Metaloglobus. Acesta s-a declarat nemulțumit […] The post Cătălin Cîrjan sună mobilizarea la Dinamo, după 1-1 cu UTA: “Trebuie să arătăm altfel!” appeared first on Antena Sport.
00:00
Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic # Antena Sport
Hakim Abdallah a vorbit, după ce a fost declarat omul meciului în partida Dinamo – UTA 1-1, despre plecarea de la echipa lui Zeljko Kopic. Abdallah a spus că i s-a părut normal să nu se bucure atunci când a marcat împotriva fostei sale echipe, ţinând cont că a fost fericit atunci când evolua pentru […] The post Hakim Abdallah, după ce a fost omul meciului în Dinamo – UTA 1-1: “Acum sunt eu însumi”! Ce a spus de Kopic appeared first on Antena Sport.
15 august 2025
23:50
Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice” # Antena Sport
Adi Mihalcea a oferit prima reacție după Dinamo – UTA 1-1. Antrenorul echipei din Arad a venit cu un val de laude pentru Hakim Abdallah, care a înscris în poarta fostei echipe la duelul de pe Arena Națională. Abdallah a deschis scorul în prima repriză a duelului din etapa a 6-a a Ligii 1. Mai […] The post Adi Mihalcea, val de laude pentru Hakim Abdallah după golul din 1-1 cu Dinamo: “Are calități fantastice” appeared first on Antena Sport.
23:40
Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei # Antena Sport
Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat la debutul său oficial pentru Genoa. În minutul 55 al meciului cu Genoa, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb. Nicolae Stanciu a fost adus în această vară de către Dan Şucu la clubul din Serie A pe care îl patronează, Genoa. Nicolae Stanciu, […] The post Nicolae Stanciu a marcat primul gol într-un meci oficial pentru Genoa! Execuţie superbă a căpitanului naţionalei appeared first on Antena Sport.
23:20
Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!” # Antena Sport
Jules Kounde rămâne la Barcelona! Fundașul francez s-a înțeles cu oficialii catalani și și-a prelungit contractul cu gruparea blaurgrana. Reprezentanții Barcelonei au făcut anunțul prin intermediul unor postări, pe rețelele de socializare, în decursul zilei de 15 august. E gata! Jules Kounde rămâne la Barcelona Vestea este una excelentă pentru fanii Barcelonei, având în vedere […] The post Jules Kounde și-a prelungit contractul cu Barcelona! Prima reacție a jucătorului: “Sunt foarte fericit!” appeared first on Antena Sport.
23:20
Ronnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci # Antena Sport
Britanicul Ronnie O’Sullivan a reuşit o performanţă fabuloasă în meciul cu Chris Wakelin de la Mastersul Arabiei Saudite. Britanicul a realizat două break-uri maxime în acelaşi meci. Performanţa îi aduce lui Ronnie un cec de 147.000 de lire sterline! Britanicul a realizat break-ul maxim în primul frame al meciului. Ronnie O’Sullivan, două break-uri maxime în […] The post Ronnie O’Sullivan, performanţă de senzaţie! A reuşit două break-uri maxime în acelaşi meci appeared first on Antena Sport.
23:10
Mamoudou Karamoko (26 de ani) a “spart gheaţa”. Atacantul cu dublă cetăţenie, franceză şi ivoriană, a marcat primul gol în tricoul lui Dinamo, în partida “câinilor” cu UTA. Intrat la pauză, în locul lui Alex Pop, Karamoko a primit o pasă foarte bună în minutul 59 de la Cătălin Cîrjan şi a finalizat cu un […] The post Karamoko a marcat primul gol pentru Dinamo, în partida cu UTA! appeared first on Antena Sport.
22:50
Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona # Antena Sport
Echipa spaniolă Rayo Vallecano a învins vineri seara, în deplasare, cu 3-1, gruparea Girona, în prima etapă din La Liga. Andrei Raţiu a fost integralist în victoria echipei sale, Rayo Vallecano, la Girona. Andrei Raţiu, integralist în Girona – Rayo Vallecano 1-3 Jorge de Frutos a deschis scorul în minutul 18, iar două minute mai […] The post Debut perfect pentru Andrei Raţiu şi Rayo Vallecano în noul sezon din LaLiga. Victorie cu 3-1 la Girona appeared first on Antena Sport.
22:30
Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter! # Antena Sport
FC Liverpool l-a transferat pe fundaşul italian Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru suma de 26 de milioane de lire sterline, plus bonusuri, informează BBC. Leoni a semnat un contract valabil până în 2031. Cristi Chivu, care a lucrat cu Leoni la Parma, îl dorea şi el la Inter pe […] The post Liverpool l-a prezentat oficial pe jucătorul pe care şi Cristi Chivu îl dorea la Inter! appeared first on Antena Sport.
22:20
Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor # Antena Sport
Hakim Abdallah a deschis scorul în Dinamo – UTA, meci din etapa cu numărul 6 al sezonului de Liga 1. Atacantul a înscris astfel în poarta fostei echipe. Abdallah s-a despărțit de echipa lui Zeljko Kopic în această perioadă de mercato. Atacantul a ajuns la UTA, echipă antrenată de Adi Mihalcea. Ce gest a făcut […] The post Gestul făcut de Hakim Abdallah după ce a marcat în poarta lui Dinamo. Care a fost reacția fanilor appeared first on Antena Sport.
22:20
Mihai Teja, după Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1: “Ne-a bătut ‘Mbappe’ Afalna”! I-a făcut praf pe arbitri # Antena Sport
Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a criticat arbitrajul la conferinţa de presă de după înfrângerea echipei sale cu Unirea Slobozia. Metaloglobus a condus cu 1-0, dar s-a prăbuşit în ultimele minute. Purece a reuşit o “dublă”, marcând în minutele 84 şi 90. Teja l-a remarcat pe Afalna, intrat în a doua repriză. El l-a poreclit […] The post Mihai Teja, după Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1: “Ne-a bătut ‘Mbappe’ Afalna”! I-a făcut praf pe arbitri appeared first on Antena Sport.
22:10
Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție # Antena Sport
Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție Echipa italiană Empoli a învins vineri, pe teren propriu, scor 3-0 la lovituri de departajare, formaţia Reggiana, în Cupa Italiei. După 90 de minute scorul era egal, iar pentru Empoli marcase Rareş Ilie. Ilie s-a numărat printre […] The post Rareș Ilie, gol superb la debutul în tricoul lui Empoli! Nimeni nu se aștepta la o asemenea execuție appeared first on Antena Sport.
21:50
Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa! Jucătorul naţionalei, lăsat în afara lotului # Antena Sport
Florinel Coman nu se află în lotul lui Al-Gharafa, pentru primul meci al noului sezon din Qatar, pe care formaţia internaţionalului român îl dispută cu Umm Salal. Umm Salal a deschis scorul în partida cu Al-Gharafa, Antonio Mance marcând în minutul 28. Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa În ultima perioadă au […] The post Florinel Coman, pe picior de plecare de la Al-Gharafa! Jucătorul naţionalei, lăsat în afara lotului appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Campioană cu suflet mare appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Pumni de campion appeared first on Antena Sport.
21:30
The post Jurnal Antena Sport | Performanța cere sacrificii appeared first on Antena Sport.
21:20
Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84 # Antena Sport
Echipa Unirea Slobozia a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia bucureşteană Metaloglobus, în primul meci al etapei a şasea din Liga 1. Bucureştenii au avut o primă ocazie, în minutul 5, prin Ely Fernandes, care a şutat din careul mic, dar Denis Rusu a respins incredibil. În minutul 17 Aganovic a înscris în […] The post Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84 appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | La lot comanda appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Hagi, bun național appeared first on Antena Sport.
20:40
Gabi Balint a vorbit despre „dubla” dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Fostul internațional este de părere că echipa lui Gigi Becali are prima șansă la calificarea în grupa principală. FCSB a eliminat-o pe Drita în turul 3 preliminar al Europa League. Pentru un loc în grupa principală, elevii lui Elias Charalambous se […] The post Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei” FCSB – Aberdeen: “Are prima șansă!” appeared first on Antena Sport.
19:50
Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român # Antena Sport
Edi Iordănescu, antrenorul Legiei Varşovia, a dezvăluit că fundaşul central Jan Ziolkowski (20 de ani) este dorit de către AS Roma. Fundaşul este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 4 milioane de euro. Edi Iordănescu a transmis că echipa lui nu îşi permite să îl piardă pe jucător. El a făcut apel către […] The post Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român appeared first on Antena Sport.
19:40
Fostul internaţional argentinian Erik Lamela, care s-a despărţit după un singur sezon de AEK Atena, a anunţat, vineri, că îşi încheie cariera de jucător profesionist după ce a jucat pentru cinci cluburi şi ar putea începe o nouă carieră în calitate de antrenor secund al compatriotului său Matías Almeyda pe banca lui Sevilla FC, echipă […] The post Un fost internațional cu sute de meciuri în Premier League s-a retras din fotbal! appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.