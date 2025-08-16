Marea face victime pe litoralul românesc: un bărbat de 35 de ani a murit. S-a format un lanț uman pentru salvarea a doi copii
Fanatik, 16 august 2025 16:00
Valurile agitate fac victime printre turiștii veniți la mare, pe litoralul românesc. Din păcate, un bărbat a murit, iar alte patru persoane, printre care doi copii, au fost salvați
• • •
Acum 5 minute
16:00
Acum 10 minute
16:10
Presa din Scoția a ieșit la atac înainte de Aberdeen – FCSB: „Vedetele insistă că nu vor avea probleme”. Cum l-au caracterizat britanicii pe Gigi Becali # Fanatik
FCSB va întâlni formația scoțiană Aberdeen în play-off-ul Europa League, iar presa din Scoția a avut o reacție dură după afirmațiile făcute de reprezentanții campioanei.
15:50
Omagiu pentru Ozzy Osbourne în Aston Villa- Newcastle! Moment special pe stadionul unde „Prințul Întunericului” a concertat ultima oară înainte să moară. Video # Fanatik
Ozzy Osbourne, fostul rockstar, a fost omagiat înainte de duelul din Premier League dintre Aston Villa și Newcastle. Care e legătura dintre fostul cântăreț și clubul britanic.
Acum 30 minute
15:40
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată”. Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul # Fanatik
Din ce cauză a murit „fata care nu a mâncat niciodată”. Ultima persoană care a văzut-o în viață pe tânăra de 26 de ani a fost tatăl ei.
15:40
O explozie devastatoare a avut loc la o fabrică din Rusia. Au fost găsiți 11 morți și peste 130 de persoane rănite grav
15:40
Peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor din India și Pakistan. A fost declarată stare de urgență # Fanatik
Mai bine de 300 de oameni au încetat din viață din cauza inundațiilor din India și Pakistan. Autoritățile sunt în alertă.
15:30
Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina de propriul tată. Bărbatul ar fi continuat să parcheze fără să îi acorde primul ajutor # Fanatik
Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost accidentat de tatăl său în curtea casei. Ulterior, bărbatul ar fi parcat mașina fără să acorde primul ajutor victimei.
15:30
FANATIK a dezvăluit că FCSB încearcă transferul lui Florinel Coman. Gigi Becali a confirmat interesul peste atacant şi a dezvăluit propunerea pe care i-a făcut-o.
Acum o oră
15:10
Dinamo i-a ratat în vară pe Caio, jucătorul care face spectacol la FC Argeș, și pe Marincău. „Au fost niște semne de întrebare” # Fanatik
Dinamo continuă campania de achiziții în această vară. Cum i-a ratat pe Caio de la FC Argeș, dar și pe Marincău, fotbalistul român de la Mainz 05.
15:00
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv # Fanatik
FCSB încearcă să dea o lovitură puternică în perioada de mercato. Roş-albaştrii vor să îl transfere pe Florinel Coman şi Gigi Becali e dispus să bage mâna adânc în buzunar.
Acum 2 ore
14:40
Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia din Franța cu elicopterul # Fanatik
Eveniment uimitor pentru doi tineri din Republica Moldova. Mireasa și tatăl său au ajuns la cununia religioasă cu elicopterul.
14:40
Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat în timp ce repara aparatul # Fanatik
Un tânăr de doar 18 ani din Dolj a murit electrocutat în timp ce încerca să repare un televizor. Nu s-a mai putut face nimic pentru el
14:40
“Rebelul” Ilie Balaci a plecat acasă după ce a fost schimbat în finala Cupei României: “N-a fost nici la premiere!” # Fanatik
Ilie Balaci a fost cu adevărat spectaculos, atât ca jucător, cât și ca om. De ce a plecat acasă chiar în timpul finalei de Cupa României.
14:20
Nicolae Stanciu, reacție surprinzătoare după reuşita din Genoa – Vicenza 3-0: „Golul meu contează mai puțin” + ce spune despre prezența lui Mircea Lucescu # Fanatik
Nicolae Stanciu a reacționat după golul înscris pentru Genoa în meciul cu Vicenza, debutul său la formația patronată de Dan Șucu.
14:10
Garry Kasparov l-a criticat dur pe Donald Trump după summitul cu Vladimir Putin din Alaska. Gestul șocant al președintelui american față de liderul de la Kremlin.
14:00
Ce i-a spus, de fapt, Trump lui Zelenski după summit-ul din Alaska: „Putin nu vrea doar un armistițiu” # Fanatik
După summit-ul cu Putin în Alaska, Trump l-a sunat pe Zelenski. Ce au discutat cei doi lideri după summit-ul pentru pace?
14:00
Noi detalii despre stadionul Dinamo. Primarul capitalei le-a dat o veste mare câinilor roșii # Fanatik
Ce trebuie să știe suporterii lui Dinamo legat de viitorul noului stadion din Ștefan cel Mare. Stelian Bujduveanu a venit cu precizări.
Acum 4 ore
13:50
Barcelona a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford și Joan Garcia înainte de debutul catalanilor în noul sezon # Fanatik
Barcelona a anunțat lotul pentru meciul cu Mallorca, clarificând astfel situația cu privire la înregistrările lui Marcus Rashford și Joan Garcia.
13:30
Giovanni Becali, ironic cu transferul lui Louis Munteanu. ”Nu mai dă în toată cariera 20 de goluri într-un sezon. Îl țin ca pe un bibelou” # Fanatik
Mult trâmbițatul transfer al Louis Munteanu pe o sumă uriașă a fost subiect de glume la emisiunea ”DON Giovanni”, iar Ioan Becali nu a avut milă de atacantul lui CFR Cluj.
13:30
China a construit cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume! Cum arată construcția futuristică și ce o să găsească pasagerii aici # Fanatik
Cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume se află în China, iar construcția a fost inaugurată recent. Ce are atât de special?
13:20
Vocea ta, primul semnal de alarmă în depistarea cancerului! Cum o simplă înregistrare vocală poate salva vieți # Fanatik
Descoperă cum o simplă înregistrare vocală poate ajuta la depistarea timpurie a cancerului de gât. Analiza vocii poate salva vieți, fără proceduri invazive.
13:10
Ronnie O’Sullivan, performanţă istorică! PCH a a reacţionat imediat: „A demonstrat că este cel mai mare!” # Fanatik
Galeria lui Dinamo, mesaj pentru Ronnie O'Sullivan! Britanicul s-a calificat în finală la Masterului de Snooker din Arabia Saudită
13:00
Arne Slot, declarație emoționantă după Liverpool – Bournemouth: „La 2-2, aș fi vrut să îl introduc pe Diogo Jota” # Fanatik
Arne Slot a vorbit despre Diogo Jota după victoria pe care Liverpool a obținut-o contra lui Bournemouth, 4-2. Fanii de pe Anfield l-au omagiat pe portughez.
12:40
Povestea emoționantă care a făcut înconjurul lumii. Legătura specială dintre un băiețel și capra sa a topit inimile tuturor # Fanatik
Un băiețel de 5 ani și capra sa au cucerit internetul. Momentul emoționant care arată cât de mult ține puștiul la animalul său de companie.
12:40
Leo Badea taie în carne vie după ce Universitatea era să se facă de râs la Trnava: „De la Craiova Maxima la fotbalul din curtea școlii” # Fanatik
Editorial dur al lui Leo Badea după ce Universitatea Craiova era să se facă de râs la Trnava. Comparația cu Craiova Maxima și marile greșeli comise de Mirel Rădoi.
12:30
Reacții internaționale după summit-ul Trump – Putin: „Scor clar 1:0 pentru Rusia”. Ambasadorii UE s-au întâlnit de urgență la Bruxelles # Fanatik
Summit-ul Trump - Putin din Alaska a stârnit reacții internaționale, mai ales pentru că nu s-a luat nicio decizie de pace
12:30
Nu-ți vine să crezi cât costă implementarea sistemului goal-line! „Barcelona și Real Madrid nu-și permit” # Fanatik
Marius Mitran a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, cât costă implementarea sistemului goal-line. Comparație uluitoare dintre SuperLiga și La Liga.
12:30
Elena Udrea și familia, atacați de un urs în timp ce se aflau în Sinaia. Cine a sărit în ajutorul lor? # Fanatik
Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, împreună cu fiica și soțul au fost asaltați de un urs, chiar în cabana unde erau cazați. Descoperă cine a intervenit în apărarea lor.
12:20
Dragomir a atacat multinaționalele din România. „O spun răspicat! Are cineva ‘ouă’ să facă așa ceva?” # Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profețiile lui DON Mitică" despre modul în care fac afaceri companiiile multinaţionale în România.
12:10
Presiune pe Cristi Chivu! Anunțul făcut de statisticieni, înaintea începerii noului sezon de Serie A # Fanatik
Noul sezon de Serie A începe pe data de 23 august, iar statisticienii au anunțat cine este principala favorită la câștigarea titlului.
Acum 6 ore
11:50
Bluza cu simbolul URSS purtată de Serghei Lavrov în Alaska a stârnit valuri de interes. Află cât costă și de ce s-a vândut ca pâinea caldă.
11:40
Țara în care poliția deține Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. De ce nu pot polițiștii să folosească mașinile super-rapide în urmăririle de pe autostrăzi # Fanatik
Națiunea unde poliția are Porsche 911 Carrera și Ferrari 488 GTB. Vehiculele super-rapide nu sunt destinate urmăririlor pe autostradă.
11:40
Amicale cu echipe din Anglia, Germania și Belgia pentru puștii lui Hagi. Unde joacă „marinarii” în această vară # Fanatik
Dueluri de foc pentru micii „marinari”. Academia Gheorghe Hagi merge în cantonament în Belgia. Ce adversari vor întâlni puștii de la Ovidiu.
11:30
Prima reacție a lui Volodimir Zelenski după summit-ul pentru pace dintre Trump și Putin. Când se va întâlni cu omologul său rus # Fanatik
Volodimir Zelenski a avut prima reacție după summit-ul pentru pace dintre Trump și Putin. A anunțat și când va merge în SUA
11:10
Când revine Risto Radunovic pe teren!? Fundașul campioanei României s-a tratat în afara țării după accidentarea suferită. Veste mare pentru Elias Charalambous.
10:50
Rusia, atacuri în Ucraina în timpul discuțiilor Putin-Trump din Alaska: bilanțul asalturilor # Fanatik
În plină discuție între Putin și Trump, Rusia a continuat ofensiva în Ucraina. Află bilanțul actualizat al operațiunilor militare provocate recente.
10:50
Giovanni crede că FCSB trebuie să se teamă de Aberdeen. „Au 55 la sută șanse de calificare” # Fanatik
Giovanni Becali a transmis, în direct la „DON Giovanni”, care sunt șansele de calificare ale FCSB în dubla cu Aberdeen din play-off-ul UEFA Europa League.
10:50
Jurnaliștii din Ucraina, reacție dură după întâlnirea Trump – Putin din Alaska: „Rușinos și inutil” # Fanatik
Jurnaliștii din Ucraina au avut o reacție dură după întâlnirea Trump - Putin din Alaska. S-au declarat „dezgustați” de summit-ul pentru pace
10:30
Agenția Fitch menține ratingul pentru România. Cum a evitat țara noastră retrogradarea prin măsurile lui Bolojan # Fanatik
Agenția de rating Fitch menține ratingul pentru România, evitând retrogradarea țării noastre prin măsurile de austeritate
10:30
Patrick Vieira, elogiu pentru Nicolae Stanciu după golul fabulos înscris de român la debut. „E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă” # Fanatik
Nicolae Stanciu, meci de vis la debutul pentru Genoa. Internaționalul român l-a dat pe spate pe Patrick Vieira. Ce a declarat antrenorul francez.
10:30
Ea e prezentatoarea care i-a sucit mințile lui Conor McGregor! Este de origine italiană și lucrează pentru Real Madrid TV. Galerie Foto # Fanatik
Prezentatoarea de la Real Madrid TV este „favorita” celebrului luptător Conor McGregor. Irlandezul a fost „prins în flagrant” la o postare de-ale ei
10:30
Cine este bărbatul cu freză bizară și lanț gros la gât surprins în Ibiza. Imaginile cu el au devenit virale pe internet # Fanatik
Multă lume s-a întrebat cine este, de fapt, bărbatul cu freză bizară surprins în câteva fotografii din Ibiza. Acestea au ajuns să fie virale.
10:20
Anfield, în lacrimi! Omagiu pentru Diogo Jota în Liverpool – Bournemouth. „A fost copleșitor”. Video # Fanatik
Momente sfâșietoare pe Anfield la meciul Liverpool – Bournemouth. Suporterii și jucătorii au izbucnit în lacrimi, cântând ‘You’ll Never Walk Alone’ în memoria lui Diogo Jota.
10:10
Operațiune de salvare contra-cronometru în Munții Bihor. Turistă rănită, cinci ore de coșmar pentru salvatori # Fanatik
Cinci ore de intervenție dificilă a echipelor Salvamont pentru o turistă rănită în Munții Bihor. Operațiune de salvare contra-cronometru s-a desfășurat într-un canion periculos.
10:00
Antrenorul lui PSV a făcut anunțul cu privire la debutul lui Dennis Man: „Vom vedea dacă se va descurca” # Fanatik
Dennis Man a fost prezentat oficial de PSV în această săptămână după transferul de la Parma. Antrenorul Peter Bosz a oferit primele sale impresii despre internaționalul român.
Acum 8 ore
09:50
Doi sportivi de la CS Farul Constanța, medalie de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică # Fanatik
România a cucerit medalia de bronz la Jocurile Mondiale de Gimnastică Aerobică, în cadrul probei de grup. Clubul CS Farul Constanța a fost reprezentat de doi sportivi.
09:40
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că durerile sunt crampe de stomac” # Fanatik
Viața unei tinere de 16 ani s-a schimbat peste noapte. La 10 ore după ce a aflat că este însărcinată, aceasta a adus pe lume o fetiță.
09:30
Donald Trump a declarat că, în urma discuției dintre el și Putin, s-a decis că pacea se poate face doar prin schimburi de teritorii
09:20
Florinel Coman pare să aibă zilele numărate în Qatar. Atacantul nu a fost inclus în lotul pentru prima etapă din campionatul qatarez
09:20
Bătrân ars de viu în propria locuință. Incendiul a fost provocat intenționat. Cum a izbucnit focul care i-a curmat viața? # Fanatik
Un incendiu despre care pompierii spun că a fost pus în mod voit s-a soldat cu o tragedie cumplită. Un bătrân a fost găsit ars de viu în propria gospodărie. Cine ar fi pus focul?
