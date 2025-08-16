Reacții după summitul din Alaska: Oficiali guvernamentali de rang înalt din Europa de Est, sceptici după declarațiile lui Putin
Europa FM, 16 august 2025 16:00
Lideri politici internaţionali au reacţionat după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care- așa cum era de așteptat – nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina. O primă reacție a venit și de la București, unde Ministra de Externe Oana Țoiu spune, într-un mesaj postat […]
Acum 10 minute
16:00
Zelenski se duce la Washington. ”Am avut o conversaţie extinsă cu preşedintele Statelor Unite” – a declarat președintele Ucrainei # Europa FM
După întâlnirea Trump-Putin, urmează discuții Trump-Zelenski. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că intenţionează să meargă luni la Washington pentru a discuta cu omologul său American. Şeful statului ucrainean a spus că ţara sa sprijină o reuniune trilaterală cu SUA şi Rusia şi a subliniat că Europa ar trebui să fie parte a discuţiilor în […]
16:00
16:00
Un bărbat s-a înecat, în această dimineață, în Marea Neagră. Salvamarii au arborat steagul roșu # Europa FM
Un bărbat s-a înecat, în această dimineață, în Marea Neagră. De-altfel, baia în mare este interzisă din cauza vântului și valurilor mari. Salvamarii au arborat steagul roșu în sudul litoralului. Bărbatul care și-a pierdut viața fusese scos la mal în stop cardiorespirator, pe plaja Daitona, din Neptun. Manevrele de resuscitare nu au avut succes. Bărbatul […]
16:00
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. Primele informații arată că turistul a făcut stop cardio-respirator. Un apel venit prin 112 ne-a anunțat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat […]
Acum 24 ore
20:00
Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice și grindină în mai multe localităţi din șase județe ale țării # Europa FM
Un cod galben de vreme rea a fost emis vineri, 15 august, pentru mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava, până la ora 17:00. Ploile torențiale sunt așteptate în șase județe, vineri după-amiază, până la ora 17:00. Se vor acumula 15 – 25 de litri de apă/metru pătrat și vor […]
20:00
Ministerul Educației reamintește părinților să folosească banii de pe cardurile educaționale primite în anul școlar 2024-2025 până pe 31 august | AUDIO # Europa FM
Ministerul Educației reamintește părinților că pot cheltui banii de pe cardurile educaționale până la sfârșitul acestei luni. E vorba de 500 de lei virați de minister pe aceste carduri, bani care pot fi folosiți pentru cumpărarea de rechizite pentru noul an școlar. Ministerul Educației precizează într-un comunicat că sumele care nu vor fi folosite până […]
20:00
Peste 8.000 de ordine de protecție emise de instanțe în primele șapte luni din 2025. În 500 dintre cazuri agresorii au fost obligați să poarte dispozitivul electronic de monitorizare | AUDIO # Europa FM
7.500 de ordine de protecție provizorii au emis polițiștii în primele șapte luni din 2025. Doar 2.900 dintre acestea au fost transformate în ordine de protecție de către instanțele de judecată. În aceeași perioadă, polițiștii au intervenit la peste 27.600 de cazuri de violență domestică, dintre care 15.390 în mediul urban. Numărul faptelor penale înregistrate […]
20:00
IGPR: 700 de persoane urmărite internațional, depistate pe teritoriul altor state în primele șapte luni ale anului | AUDIO # Europa FM
700 de persoane urmărite au fost depistate pe teritoriul altor state în primele 7 luni ale anului, în baza mandatelor emise de autoritățile judiciare române, anunță purtătorul de cuvânt al IGPR, Bogdan Ghebaur. Purtătorul de cuvânt al IGPR, Bogdan Ghebaur: „Cele mai multe persoane au fost extrădate din Marea Britanie, Germania, Italia, Spania și Franța” […]
20:00
Consultații gratuite pe plajă pentru turiști. În ce stațiuni sunt amplasate corturile medicale | AUDIO # Europa FM
Consultații medicale gratuite pentru turiștii care sunt zilele acestea în stațiunile din sudul litoralului. Se întâmplă în cadrul unei campanii desfășurate de Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București. Consultațiile gratuite sunt oferite de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi. Aceștia pot fi găsiți astăzi, până la ora 18:00, și mâine, între orele 9:00 și […]
20:00
Ilfov: Incendiu de vegetatie în localitatea Clinceni. Purtătorul de cuvânt ISU București-Ilfov: „Nicio casă nu au fost afectate de incendiu” # Europa FM
Câteva zeci de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din cauza incendiului de vegetație din Clinceni, județul Ilfov. A fost emis și un mesaj Ro-Alert. Nicio casă și niciun depozit nu au fost afectate de flăcări. Însă, prin amploarea incendiului, atât locuitorii, cât și casele lor au fost în pericol, spune purtătorul de cuvânt […]
20:00
Iulia Joja, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Depinde foarte mult de Europa, într-un final, rezultatul acestei întâlniri”, totodată „nu există niciun fel de așteptări concrete lansate de către Washington” | AUDIO # Europa FM
Toată planeta este cu ochii pe Alaska. Ce se va decide la întâlnirea dintre Trump și Putin? Sau, se va decide ceva? În contextul războiului din Ucraina, aceasta este prima întâlnire față în față dintre cei doi. Au mai vorbit la telefon în februarie, dar fără vreun rezultat concret. Nici acum nu se așteaptă vreo […]
20:00
Stockholm: Autoritățile cer locuitorilor să limiteze consumul de apă. Canicula a redus nivelul lacului care alimentează orașul | AUDIO # Europa FM
Autorităţile suedeze le cer locuitorilor din capitala Stockholm și din împrejurimi să economisească apa. Solicitarea vine în contextul temperaturilor record înregistrate în luna iulie. Canicula a redus cantitatea de apă din lacul care alimentează zona metropolitană a capitalei Suediei. Locuitorilor din Stockholm și din zonele înconjurătoare li s-a spus să reducă timpul petrecut la duș, […]
20:00
Neamț: Au avut loc două intervenții simultane ale Salvamont. Una dintre ele a fost pentru un bărbat care a intrat în stop cardio-respirator și nu a putut fi resuscitat | AUDIO # Europa FM
Au avut loc două intervenții simultane ale Salvamont Neamț: una dintre ele pentru un bărbat în stare foarte gravă. A fost solicitat un elicopter SMURD, dar până a ajuns de la Brașov, victima a decedat. Patru salvatori montani au plecat de urgență în Munții Stânișoarei, la 1.000 de metri altitudine, unde un bărbat de 48 […]
20:00
Geneva: Au eșuat negocierile pentru stabilirea unui tratat internațional împotriva poluării cu plastic | AUDIO # Europa FM
Semnal de alarmă pentru întreaga planetă. La Geneva, 185 de țări nu au reușit să se pună de acord asupra unui tratat internațional împotriva poluării cu plastic. În timp ce planeta produce mai mult plastic ca oricând, interesele petroliere au cântărit greu în discuții. După două săptămâni de negocieri intense, lideri din aproape 200 de […]
Ieri
16:00
Ionuț Moșteanu, despre summitul Trump-Putin din Alaska: „Nu se va rezolva totul cu o întâlnire” / E important ca în discuția despre pace, Ucraina și Europa să fie la masă | AUDIO # Europa FM
În timp ce Donald Trump și Vladimir Putin se pregătesc de o întâlnire istorică în Alaska, ministrul Apărării României, Ionuț Moșteanu, a declarat că și România ar trebui să se afle în viitor la masa negocierilor pentru pacea în Ucraina. La fel ca președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, numeroși lideri europeni susțin că țara atacată de […]
16:00
Sibiu: 66 de kilograme de cocaină au fost descoperite de polițiști într-o autorulotă. Drogurile au fost estimate la o valoare de 3,5 milioane de euro | AUDIO # Europa FM
Cea mai mare captură de cocaină din acest an: 66 de kilograme au fost descoperite într-o autorulotă. Vehiculul a fost oprit de polițiști în județul Sibiu. Suspecții aveau o rută stabilită de transport bine pusă la punct către țări din Europa de Vest. În autorulota oprită în județul Sibiu se aflau doi cetățeni sârbi: un […]
16:00
FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova merg mai departe în cupele europene. Ce adversare vor avea | AUDIO # Europa FM
Cele trei echipe din România, FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, continuă traseul european după meciurile de aseară. Formația bucureșteană este singura care se poate califica în grupele Europa League. După victorie, oltenii trec în următoarea etapă din Conference League, la fel și clujenii, care își iau rămas-bun de la Europa League după înfrângerea din […]
16:00
Serbia: Violențe pe străzile din mai multe orașe. Protestatarii anti-guvern au luat cu asalt sediul acestuia. Acuzații de provocare a unui „război civil” între susținătorii puterii și manifestanți | AUDIO # Europa FM
Criza politică şi manifestaţiile care zguduie Serbia de luni de zile au degenerat în această săptămână în ciocniri între manifestanţi şi susţinători ai partidului de guvernământ al preşedintelui. Aseară au fost noi scene de violenţă. Oamenii au ieșit în stradă în 30 de oraşe. Manifestanţii au vandalizat aseară sediul Partidului Progresist Sârb (SNS, naţionalişti) de […]
16:00
Adrian Negrescu: „Din păcate, ne îndreptăm spre o recesiune”. Ce măsuri ar trebui să conțină al treilea pachet fiscal pentru o revenire economică așteptată de specialist în 2026 | AUDIO # Europa FM
Creșterea taxelor din primul pachet fiscal trebuie susținută rapid de măsuri care să reducă cheltuielile statului, de aceea este esențial ca pachetul doi de măsuri să intre cât mai repede în vigoare, spune la Europa FM consultantul economic Adrian Negrescu. Potrivit acestuia, una dintre cele mai bune măsuri anunțate de ministrul Nazare este renunțarea la […]
16:00
Constanța: Spectacol naval și aerian cu 3.500 de militari. Spectator: „M-au impresionat F-urile, dar și cele două fregate, Regele Ferdinand și Regina Maria” | AUDIO # Europa FM
De Sfânta Maria, marinarii militari și civili din România sărbătoresc Ziua Marinei. La Constanța, peste 3.500 de marinari militari, 20 de nave de război și 20 de aeronave românești și ale NATO au participat la cel mai grandios spectacol naval. Peste 10.000 de turiști și localnici au urmărit, de pe faleza Cazinoului, impresionanta desfășurare de […]
16:00
Ștrandul din Piatra-Neamț, închis temporar după ce probele recoltate din trei bazine au arătat că apa nu este sigură | AUDIO # Europa FM
Ștrandul din Piatra-Neamț a fost închis temporar. Decizia a fost luată de Direcția de Sănătate Publică după ce analizele probelor recoltate din cele trei bazine au arătat că apa nu este sigură pentru îmbăiere. Pietrenii care vor să-și petrecă minivacanța de Sfânta Maria la ștrand trebuie să plece spre Roman sau Târgu Neamț. La Piatra-Neamț […]
16:00
Azi, creștinii se îndreaptă către lăcașele de cult pentru una dintre cele mai importante sărbători ale anului: Adormirea Maicii Domnului. Pe lângă onomastica multor români, azi numeroase biserici și mănăstiri își sărbătoresc hramul, precum Nicula și Putna, unde pelerinii trec prin fața altarului în căutarea ocrotirii Maicii Domnului. Doctrina creștină spune că Maria, născătoarea lui […]
16:00
Peste 50 de pompieri intervin la Iași cu mai multe autospeciale şi roboţi de intervenţii pentru stingerea unui incendiu izbucnit, vineri, într-o hală cu o suprafaţă de aproximativ 600 metri pătraţi. Incendiul a izbucnit la un depozit amplasat pe Strada Trei Fântâni din municipiul Iaşi. În zonă sunt două hale, un depozit şi o hală […]
16:00
Clubul de fotbal FC Valencia interzice consumul de semințe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla. Motivul invocat de acesta | AUDIO # Europa FM
Fără semințe pe stadion, nu în România, ci în Valencia. Este decizia clublui spaniol de fotbal FC Valencia conform unui comunicat publicat vineri. Clubul spaniol de fotbal FC Valencia anunță că nu va mai permite consumul de semințe de floarea soarelui pe stadionul Mestalla. Cum motivează clubul decizia: „pentru a asigura sănătatea în tribune”. „Aruncarea […]
16:00
Sibiu: Artizani din toată țara transformă Piața Huet într-o adevărată expoziție de obiecte realizate manual, în perioada 15–17 august | AUDIO # Europa FM
Zeci de artizani din toată țara se strâng în zilele de 15-17 august în centrul istoric al Sibiului. Ei sunt gata să cucerească vizitatorii cu fel de fel de obiecte unicat, realizate manual. Creatorii au transformat Piața Huet din centrul istoric al orașului într-o adevărată expoziție de obiecte realizate manual. Peste 50 de artizani din […]
12:00
Pachetul doi de măsuri fiscale. Proprietarii de locuințe închiriate pe termen scurt vor trebui să utilizeze casa de marcat și să emită bon fiscal / CASS mai mare pentru cei care câștigă din activități independente | AUDIO # Europa FM
Noile taxe din pachetul doi de măsuri fiscale de reducere a deficitului bugetar. Ministerul de Finanțe a publicat joi seară proiectul de lege. Crește CASS la veniturile din activități independente. Vor fi impozite mai mari pe câștigurile din bursă. Proiectul cuprinde reguli noi pentru cei care obțin venituri din închirierea în sistem booking sau airbnb: […]
12:00
Ceremonii militare la Constanța, de Ziua Marinei. Bolojan: „„Dezvoltarea țării noastre nu se poate face fără dezvoltarea Constanței”. Moșteanu: „În 2027 România va fi cel mai mare producător de gaze naturale din Europa” | VIDEO # Europa FM
Ziua Marinei Române este sărbătorită cu ceremonii militare în Constanţa, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galaţi şi Bucureşti. Premierul Ilie Bolojan, dar și ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, sunt prezenți la ceremoniile organizate la malul mării. Președintele Dan nu va merge însă la aceste ceremonii. Premierul Ilie Bolojan: „Îi asigur pe comandanții Forțelor Noastre Navale de sprijinul Guvernului […]
12:00
Întâlnire istorică astăzi, în Alaska. Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta soarta Ucrainei | AUDIO # Europa FM
Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc astăzi în Alaska. Întâlnirea are mize mari pentru Ucraina, Europa şi pentru cei doi lideri. Aceasta va avea loc diseară la ora 22:30, ora României, și vine pe fondul îngrijorărilor că soarta teritoriilor ucrainene s-ar putea decide fără reprezentanții Kievului la masă. Preşedintele american Donald Trump spunea ieri […]
12:00
Mesajul președintelui Nicușor Dan de Ziua Marinei, transmis de Cristian Diaconescu: „Regiunea Mării Negre are o importanță strategică. Vom continua să valorificăm acest statut” | VIDEO # Europa FM
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis vineri, 15 august 2025, un mesaj cu prilejul Zilei Marinei Române. Mesajul a fost prezentat de către Cristian Diaconescu, Consilier Prezidențial – Departamentul Securității Naționale, coordonatorul Cancelariei Președintelui României, în cadrul festivităților desfășurate la Comandamentul Flotei din Constanța. Peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave, 25 […]
14 august 2025
20:00
Hunedoara: Recompensă de peste 29.000 de lei pentru un bărbat care a descoperit un tezaur de monede romane de argint | AUDIO # Europa FM
Premieră în județul Hunedoara: un bărbat care a descoperit și predat Direcției pentru Cultură un tezaur de monede romane de argint a primit, din partea autorităților județene, peste 29.000 de lei. Potrivit legii, în astfel de cazuri, recompensa este de 30 la sută din valoarea tezaurului descoperit. În urmă cu doi ani, un bărbat din […]
20:00
Ministrul Dezvoltării, explicații despre investițiile prin PNRR. Rămân în grafic proiectele care au deja șantiere deschise. Se suspendă cele al căror progres fizic e sub 30% | AUDIO # Europa FM
După proiectele din programul „Anghel Saligny”, guvernul vrea să suspende și proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență. E vorba de proiectele unde nu s-au început efectiv lucrările. Ordonanța de urgență care prevede aceste lucruri a fost în primă lectură în ședința de guvern de astăzi. De ce se vrea acest lucru? Iată explicația […]
20:00
Cum vor fi acordate despăgubirile pentru cei afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. Raed Arafat a transmis care sunt criteriile | AUDIO # Europa FM
Comitetul Național pentru Situații de Urgență a stabilit criteriile în funcție de care vor fi acordate despăgubirile pentru cei afectați de inundațiile din județele Suceava și Neamț. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că săptămâna viitoare va fi elaborată hotărârea de guvern necesară aplicării lor, iar aceste criterii se vor aplica de acum înainte oricând […]
20:00
Peste 500 de școli vor fi arondate altor unități de învățământ mai mari. Ce reguli se schimbă pentru acestea | AUDIO # Europa FM
Schimbări majore în învățământul românesc: peste 500 de școli își pierd statutul juridic și devin structuri arondate altor unități mai mari. Ministerul Educației spune că măsura nu presupune închiderea fizică a acestor școli, dar vine cu modificări importante în organizare. Ministerul Educației a anunțat că 507 unități de învățământ vor fi reorganizate începând cu următorul […]
20:00
București: Polițiștii au reținut trei suspecți în cazul jafului de aproape 20.000 de euro, comis în luna aprilie, în Sectorul 2 | AUDIO # Europa FM
După aproape patru luni, polițiștii din Capitală sunt pe cale să finalizeze cercetările la un jaf de proporții. Este vorba de furtul unui seif cu bunuri în valoare de 20.000 de euro, spart cu unelte improvizate. Polițiștii au reținut trei dintre presupușii autori, iar unul este în continuare căutat. Jaful a avut loc în luna […]
20:00
Timiș: Acuzații de malpraxis la Maternitatea Bega, după moartea unei mame de 17 ani. Mama victimei: „Nu i-au făcut niciun eco” | AUDIO # Europa FM
Acuzații de malpraxis după ce o mamă, în vârstă de 17 ani, din județul Timiș, a murit imediat după ce a născut. Rudele ei spun că medicii sunt vinovați pentru că nu au avut grijă de ea. Doctorii spun însă că adolescenta a primit tratamentul și toată atenția necesară, dar trupul firav al proaspetei mămici, […]
20:00
Studiu: Aproape jumătate dintre români cred că școala românească a funcționat mai bine în comunism | AUDIO # Europa FM
Un studiu realizat la nivel național arată că aproape jumătate dintre români cred că școala românească a funcționat cel mai bine în comunism. De asemenea, majoritatea consideră că reformele pe care Guvernul Bolojan le face în aceste zile în Educație vor avea un efect negativ. Rezultatele acestui studiu, realizat de FlashData, vin pe fondul protestelor […]
20:00
Continuă lucrările la autostrăzile A7 și A8. Ministrul Proiectelor Europene a anunțat care sunt sursele de finanțare | AUDIO # Europa FM
Ministrul Proiectelor Europene a găsit soluția pentru continuarea construcției de autostrăzi: se pun cap la cap toate sursele de finanțare ca să se asigure continuitatea proiectelor pe A7 și A8. Ministrul Dragoș Pîslaru spune că se vor accelera și plățile care rămăseseră oarecum restante sau întârziate pe partea de A7. Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și […]
20:00
ANAF l-a notificat pe Klaus Iohannis să plătească 4,7 milioane de lei pentru închirierea ilegală a unor spații pe care le-a deținut | AUDIO # Europa FM
ANAF l-ar fi notificat pe fostul președinte Klaus Iohannis să-și plătească datoriile către stat, scrie G4 Media. Este vorba, de fapt, de sumele încasate din închirierea unor spații din Sibiu, pe care soții Iohannis le-au deținut ilegal. Suma se ridică la aproape 5 milioane de lei. G4Media citează surse guvernamentale potrivit cărora ANAF l-a notificat […]
20:00
Italia: Zeci de mii de acte de identitate ale turiștilor, furate de hackeri de pe serverele hotelurilor și scoase la vânzare | AUDIO # Europa FM
În Italia, zeci de mii de acte de identitate aparținând turiștilor au fost furate de pe serverele unor hoteluri. Ulterior, acestea au fost scoase la vânzare pe așa-numitul dark web, secțiunea ascunsă a internetului, accesibilă doar prin protocoale și software speciale. Anunțul a fost făcut de Agenția Italiană de Informații Digitale. Agenția Italiană de Informații […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Studenții organizează la Timișoara „Festivalul Austerității Naționale”, o formă de protest față de scăderea numărului de burse | AUDIO # Europa FM
Studenții trag un nou semnal de alarmă după ce Guvernul Bolojan le-a tăiat din burse. Numărul de studenți beneficiari de burse va scădea cu peste 44.000, după ce era un sector oricum subfinanțat, potrivit unei analize realizate de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești (ANOSR) publicată azi. Ca formă de manifest, organizația a organizat un eveniment […]
16:00
Raed Arafat: Doi dintre oamenii răniți în explozia de la Letea Veche vor fi transferați mâine la o clinică din Austria | AUDIO # Europa FM
Doi dintre răniții în explozia de ieri de la Letea Veche, județul Bacău vor fi transferați în Austria. Ei urmează să fie primiți de o clinică din Graz, după ce Ministerul Sănătății a trimis solicitări la unități medicale din Belgia, Germania, Austria și Italia. Pacienții sunt acum internați la Spitalul Bagdsar-Arseni și „Grigore Alexandrescu” din […]
16:00
Mugur Isărescu, despre riscul ca România să intre în recesiune în acest an: „Totul depinde de continuarea programului fiscal” | AUDIO # Europa FM
Există riscul ca România să intre în recesiune în acest an. Avertismentul a venit în ultimele zile de la tot mai mulți oficiali, inclusiv de la guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. Creșterea economică în al doilea trimestru din 2025 a fost de numai 0,3 procente. O creștere mică, sunt datele publicate astăzi de Institutul Național de […]
16:00
Toate magazinele vor avea obligativitatea să introducă opțiunea de plată cu cardul. Ministrul Finanțelor: „Avem nevoie de o vizibilitate asupra plăților de toate tipurile” | AUDIO # Europa FM
Ministerul Finanțelor vrea să introducă obligativitatea ca toate magazinele din România să aibă opțiunea de plată cu cardul. Guvernul va elimina plafonul de venituri minime de 50.000 de lei. Este vorba de plafonul anual al cifrei de afaceri sub care anumite magazine erau scutite de obligația de a accepta plata cu cardul. Ministrul Finanțelor, Alexandru […]
16:00
Cozi kilometrice la frontiera Giurgiu–Ruse așteptate în minivacanța de Sfânta Maria. Poliția de Frontieră recomandă rute alternative | AUDIO # Europa FM
Avertisment de la Poliția de Frontieră pentru cei care au în plan să petreacă minivacanța de Sfânta Maria în Bulgaria. Din cauza lucrărilor de reparații de pe podul Prieteniei Giurgiu–Ruse, pe partea bulgară, se circulă alternativ pe o singură bandă și este de așteptat să se formeze cozi de câțiva kilometri. Purtătorul de cuvânt al […]
16:00
Dosarul „Fără vacanță în Zanzibar” a fost trimis în instanță. Zeci de români au plătit pentru vacanțe care nu au mai fost organizate | AUDIO # Europa FM
Dosarul „Fără vacanță în Zanzibar” a fost trimis spre judecare. Este vorba de cazul în care peste 30 de persoane au plătit pentru vacanțe în Zanzibar, dar care nu au mai fost organizate niciodată. Totul a început în decembrie 2023. Suspecții din acest caz au publicat un anunț pe Instagram și pe un site, privind […]
16:00
Primarul general interimar al Capitalei, despre renovarea bazinului interior de la Lia Manoliu: „David Popovici are dreptate” | AUDIO # Europa FM
După ce David Popovici a cucerit lumea înotului, bazinul acoperit de la „Lia Manoliu” din București rămâne nefolosit, în paragină. Proiectul pentru reabilitare este tot în stadiu de documentație și se așteaptă obținerea unor avize pentru autorizația de construire, a confirmat conducerea Complexului Sportiv Naționa „Lia Manoliu” într-o solicitare pentru Europa FM. Primarul general interimar […]
16:00
„Târgul de Sfânta Maria” aduce împreună peste 200 de meșteri populari pe aleile din Dumbrava Sibiului, în perioada 15-17 august | GALERIE FOTO # Europa FM
În perioada 15–17 august, Muzeul ASTRA organizează cea de-a 42-a ediție a Târgului Creatorilor Populari din România. Evenimentul, cunoscut și sub denumirea de „Târgul de Sfânta Maria”, reunește peste 200 de meșteri populari din toate regiunile etnografice ale țării, precum și din Republica Moldova. Curioșii pot vedea cum se cioplește lemnul sau cum se țese […]
16:00
Concluzii după întâlnirea Asociației Comunelor din România cu Bolojan și miniștrii. Emil Drăghici: „Aceeași opinie. Nu sunt bani, nu putem face mai mult decât să ne întindem pe plapuma pe care o avem” | AUDIO # Europa FM
Suspendarea proiectelor prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Asta apare într-o ordonanță de urgență aflată pe masa guvernului reunit joi în ședință. Este vorba de proiectele prin PNRR care nu pot fi terminate până la 31 august 2026. Cum motivează guvernul Bolojan: „supracontractarea masivă” a proiectelor din PNRR făcută de precedentele guverne. Pentru multe […]
16:00
După mai bine de un secol, vânturelul mic (Falco naumanni) cuibărește din nou în România. Observația, confirmată cu dovezi fotografice în Dobrogea, marchează un moment istoric pentru conservarea acestei specii rare. Ornitologii români au primit vara aceasta o veste excepțională: pentru prima dată după peste 125 de ani, prezența vânturelului mic (Falco naumanni) a fost […]
12:00
Ilie Bolojan avertizează că România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu va fi adoptat pachetul doi de măsuri fiscale: „Din nou vom ajunge în situația în care vom intra într-o fundătură” | AUDIO # Europa FM
România riscă să intre în incapacitate de plată dacă nu vom adopta pachetul doi de măsuri fiscale, a anunțat premierul Ilie Bolojan pentru Digi24. În primul pachet de măsuri, Guvernul Bolojan, printre altele, a crescut TVA la 21%, a impus accize mai mari, și au fost eliminate asigurările pentru coasigurați. În următorul pachet de măsuri […]
