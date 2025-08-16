Zelenski se duce la Washington. ”Am avut o conversaţie extinsă cu preşedintele Statelor Unite” – a declarat președintele Ucrainei

20:00

Toată planeta este cu ochii pe Alaska. Ce se va decide la întâlnirea dintre Trump și Putin? Sau, se va decide ceva? În contextul războiului din Ucraina, aceasta este prima întâlnire față în față dintre cei doi. Au mai vorbit la telefon în februarie, dar fără vreun rezultat concret. Nici acum nu se așteaptă vreo […]