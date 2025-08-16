Luis Enrique vrea să scrie istorie şi în acest sezon! A anunţat schimbări la PSG: “Le-am spus jucătorilor”

22:30

FC Liverpool l-a transferat pe fundaşul italian Giovanni Leoni, în vârstă de 18 ani, de la Parma, pentru suma de 26 de milioane de lire sterline, plus bonusuri, informează BBC. Leoni a semnat un contract valabil până în 2031. Cristi Chivu, care a lucrat cu Leoni la Parma, îl dorea şi el la Inter pe […]