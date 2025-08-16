Zodiile care mereu cad în picioare după un eșec grav! Cine sunt cei mai puternici nativi din 2025
Antena1, 16 august 2025 16:30
Într-o lume în care provocările se succed cu rapiditate și instabilitatea pare a fi cuvântul de ordine, unii oameni par să aibă o putere interioară incredibilă: oricât de tare ar cădea, găsesc resurse pentru a se ridica mai puternici.
• • •
Alte ştiri de Antena1
Acum 5 minute
16:30
Zodiile care mereu cad în picioare după un eșec grav! Cine sunt cei mai puternici nativi din 2025 # Antena1
Într-o lume în care provocările se succed cu rapiditate și instabilitatea pare a fi cuvântul de ordine, unii oameni par să aibă o putere interioară incredibilă: oricât de tare ar cădea, găsesc resurse pentru a se ridica mai puternici.
Acum o oră
16:00
Ioana Tufaru a ajuns la spital cu Salvarea, direct de pe stradă. Ce a pățit: „Mi-au pus perfuzie” # Antena1
Ioana Tufaru, fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu, a trecut prin clipe grele zilele trecute, după ce i s-a făcut rău chiar pe stradă, din cauza caniculei și a problemelor de sănătate cu care se confruntă de mulți ani.
Acum 2 ore
15:20
Ministerul Finanțelor a publicat joi seară, în dezbatere publică, proiectul de lege din pachetul 2 de măsuri fiscale, care aduce o schimbare importantă pentru românii cu venituri din activități independente.
Acum 4 ore
14:00
Alertă ANM! Cod portocaliu de caniculă în mai multe județe din România. Unde se vor înregistra temperaturi de 38 de grade # Antena1
Judeţele Bihor, Arad şi Timiş se află sâmbătă sub avertizare cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade.
13:30
Jador a filmat clip pentru noua lui piesă alături de ispitele Oana Monea și Sorin Encică. Ce roluri au avut cei doi și ce au spus # Antena1
Jador s-a pregătit intens pentru lansarea unei noi piese, intitulată „O inimă captivă”, iar imaginile de culise publicate pe canalul său de YouTube au stârnit interesul fanilor.
Acum 8 ore
10:10
Orezul brun este considerat o alegere sănătoasă, dar studii recente au atras atenția asupra unui ingredient toxic prezent în acest aliment: arsenicul anorganic. Află cum ajunge în orez, ce riscuri aduce pentru sănătate, inclusiv legătura cu autismul și cancerul, și cum îți poți proteja familia.
10:10
Puține băuturi reușesc să alunge căldura verii precum un pahar de iced tea bine făcut. Este băutura care unește prospețimea cu aroma, hidratarea cu plăcerea gustului. În varianta preparată acasă, fără exces de zahăr sau aditivi, devine nu doar răcoritoare, ci și reconfortantă pentru organism.
10:10
Unele alegeri alimentare de zi cu zi pot deschide ușa uneia dintre cele mai temute boli: cancerul. Acestea declanșează inflamație cronică în organism și modificări celulare periculoase. Un reputat medic de la Harvard explică ce tipuri de alimente pot favoriza dezvoltarea cancerului.
09:10
Conferința Mondială de Robotică 2025 a uimit participanții. Cât de realist arată și ce pot face noii roboți # Antena1
Conferința Mondială de Robotică 2025 a început în Beijing și deja a uimit participanții cu dispozitivele expuse în cadrul evenimentului.
09:10
Fetița care s-a „născut de 2 ori”. De ce a fost scoasă din burta mamei sale timp de 20 de minute # Antena1
Fetița care s-a „născut de 2 ori” a reprezentat o reușită medicală impresionantă, ce ar putea salva viața altor bebeluși.
09:10
Pamela Anderson a lansat propriul brand de murături. Care e prețul unui borcan și ce face cu banii obținuți # Antena1
Celebra actriță Pamela Anderson transformă o tradiție de familie într-un gest de caritate pentru animalele sălbatice.
09:10
Experții au dezvăluit viermele care ar cauza cancer, ce îți poate intra în corp fără să îți dai seama și care infectează sute de milioane de persoane.
Acum 24 ore
00:20
O româncă a povestit tot „coșmarul” trăit în timp ce se afla în avion cu români plecați în Spania. Prin ce a trecut # Antena1
O româncă a dezvăluit prin ce situație complet neașteptată a trecut în timp ce se afla în avion cu români plecați în Spania. Mesajul ei a devenit viral.
15 august 2025
23:10
Iluzie optică virală. Privește atent imaginea cu oi și descoperă unde se află puiul, în cel mult 7 secunde # Antena1
Un desen alb-negru în care sunt numeroase ascunde o iluzie optică virală. Privește atent poza și descoperă unde se află puiul.
18:10
Prognoza meteo la mare în septembrie 2025. Va fi sau nu vreme de plajă în prima lună de toamnă # Antena1
Află cum va fi vremea la mare în septembrie 2025: temperaturi, apă, soare și șanse de plajă. Vezi prognoza completă pentru litoralul românesc în prima lună de toamnă.
18:10
Horoscop zilnic 16 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate # Antena1
Horoscopul zilei de sâmbătă, 16 august 2025, aduce libertatea de gândire, conexiunile sociale și idei îndrăznețe. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.
18:00
Când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”. Ce a dezvăluit vedeta: „Fiecare început vine cu emoții și nerăbdare” # Antena1
Descoperă când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”, sezonul 12. Vedeta a făcut o dezvăluire surprinzătoare.
17:50
Noi schimbări în platforma aplicației WhatsApp! Ce vor putea folosi utilizatorii în scurt timp # Antena1
WhatsApp, cea mai populară aplicație de comunicare digitală din lume, pregătește un set important de noutăți dedicate apelurilor video de business, inspirate din funcțiile platformelor consacrate de conferințe online, precum Zoom sau Google Meet.
17:50
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit după divorț. Ce spune despre acuzațiile artistului de infidelitate # Antena1
Delia, fosta soție a lui Lino Golden, a răbufnit la câteva luni de la divorț după ce artistul a adus acuzații neașteptate la adresa ei. Tânăra s-a decis să lămurească situație.
17:50
Când revine Simona Gherghe revine la emisiunea „Mireasa”. Ce a dezvăluit vedeta: „Fiecare început vine cu emoții și nerăbdare” # Antena1
Descoperă când revine Simona Gherghe la emisiunea „Mireasa”, sezonul 12. Vedeta a făcut o dezvăluire surprinzătoare.
17:40
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Urarea specială pe care i-a făcut-o prezentatorul TV. Cu ce se ocupă Ianca acum # Antena1
Răzvan Simion a ales un mod inedit de a-i face o urare fiicei lui cu ocazia zilei sale de naștere. Ce imagini a scos din arhivă prezentatorul de la Neatza și care este povestea din spatele acestora.
17:30
Mireasa, sezon 11. Anunțul făcut de Mihaela și Ștefan. De ce nu mai poartă tânăra inelul de logodnă # Antena1
Mihaela și Ștefan din sezonul 11 Mireasa au anunțat că vor face cununia religioasă în luna septembrie. De asemenea, tânăra îți schimbă și culoarea inelului de logodnă, pentru a fi în ton cu verigheta.
17:10
Mireasa sezonul 12. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 15 august 2025 # Antena1
În Gala de vineri, 15 august 2025, Mirela Vaida a anunțat clasamentul publicului. Iată cine sunt Fata, Băiatul și Mama Săptămânii.
17:00
Mireasa sezonul 12. Băieții au ales cu cine vor la date! În spatele cărei fete a fost ”coadă” la task-ul alinierii # Antena1
A avut loc task-ul alinierii! Concurenții de la Mireasa s-au așezat în spatele fetelor cu care vor să iasă la întâlnire.
16:40
Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Alinei. E divorțată și are o fetiță în vârstă de 9 ani # Antena1
Alina de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea de viață. Concurenta a dezvăluit că are o fetiță în vârstă de 9 ani.
Ieri
16:10
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska! Ce spune liderul SUA despre negocierile pentru Ucraina: „Nu se va pune cu mine!” # Antena1
Donald Trump dă asigurări joi că Vladimir Putin ”nu se va pune cu mine” vineri, în Alaska, şi repetă că obiectivul său este să-l implice pe Volodimir Zelenski, dacă este posibil ”foarte rapid” în viitoare negocieri de pace.
16:10
Mireasa sezonul 12. Povestea de viață a Costinei. Și-a pierdut primul iubit într-un accident, iar apoi și un copil # Antena1
Costina de la Mireasa sezonul 12 și-a spus povestea în fața concurenților și telespectatorilor. Viața ei nu a fost deloc ușoară.
16:00
Cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025. Care sunt norocoșii din horoscop # Antena1
Astrologii au dezvăluit care sunt cele 3 zodii pe care le lovește norocul și belșugul în săptămâna 18-24 august 2025. Află dacă și tu te numeri printre norocoșii din horoscop.
16:00
Cum s-au lăsat pozați Liviu Vârciu și soția lui, Anda Călin, în vacanța din Cipru. Imagini de senzație cu cei doi # Antena1
Liviu Vârciu și Anda Călin au plecat într-o vacanță de vis în Egipt. Soția artistului a publicat primele imagini din destinația exotică. Iată cum s-au lăsat fotografiați cei doi.
15:50
Programele Rabla Plus și Rabla Clasic ar putea fi reluate din luna septembrie 2025, după ce au fost amânate mai multe luni.
15:00
Jumătate de țară se află sub cod galben de caniculă de Sfânta Maria Mare. În ce zone se vor înregistra până la 37 de grade Celsius # Antena1
Jumătate de țară se află sub cod galben de caniculă pe 15 august 2025, de Sfânta Maria Mare. În mai multe zone ale României se vor înregistra până la 37 de grade Celsius.
14:50
Descoperă programul Litoralul pentru toti 2025 toamna în Mamaia: tarife reduse cu până la 40%, oferte de la 1467 lei pentru 7 nopți și sejururi relaxante în septembrie.
14:20
„Zăpadă, Ceai și Dragoste” 1 și 2 este acum pe AntenaPLAY! Prin ce aventuri trec Liviu Vârciu, Levent Sali și Angel Popescu # Antena1
Liviu Vârciu, Levent Sali și Angel Popescu dau viață unor prieteni care trec prin numeroase aventuri, în „Zăpadă, Ceai și Dragoste” 1 și 2, pe care le poți vedea pe AntenaPLAY.
14:20
Ioana Năstase, pregătită să renunțe la divorț. Ce pas a făcut pentru a se împăca din nou cu Ilie. El a refuzat # Antena1
Căsnicia dintre Ioana și Ilie Năstase pare să treacă din nou prin momente de cumpănă, însă de această dată inițiativa împăcării a venit chiar din partea soției fostului mare tenismen.
14:20
Alertă de copil dispărut în București! Ana-Maria nu este de găsit de 4 zile. Are nevoie urgentă de tratament # Antena1
Ana-Maria a fost dată dispărută pe data de 11 august 2025, după ce părinții s-au îngrijorat când ea nu s-a mai întors acasă de la plimbare.
14:00
Chat-ul zilei la Mireasa, 15 august 2025. Comentează aici cele mai importante momente din show # Antena1
Participă la chat-ul zilei la Mireasa, 15 august 2025. Comentează alături de alți telespectatori și fani ai emisiunii cele mai importante momente din show.
13:50
Cum se înțelege Cristina Șișcanu cu soacra ei: „Ar prinde podium!”. Ce detalii a scos la iveală # Antena1
Cristina Șișcanu a vorbit despre relația pe care o are cu soacra ei. Vedeta a scos la iveală detalii pe care puține persoane le cunoșteau.
13:40
Filmul Ferrari de pe AntenaPLAY, producția pe care nu ai voie s-o ratezi! Descoperă o luptă cu timpul, moartea și propriile limite # Antena1
În luna august, abonații AntenaPLAY au ocazia să vadă o super producție ce aduce doze duble de adrenalină și suspans. Descoperă în filmul „Ferrari” o luptă cu timpul, moartea și propriile limite, pe care nu ai voie să o ratezi!
13:30
Filmul „Aftersun” e acum pe AntenaPLAY! Descoperă povestea emoționantă a unui tată plecat în vacanță cu fiica lui # Antena1
Luna august aduce noutăți în AntenaPLAY, printre ele fiind și filmul „Aftersun”. Descoperă povestea emoționantă a unui tată plecat în vacanță cu fiica lui, într-o dramă ce îți va cuceri inima instant.
13:10
De ce Președintele Nicușor Dan nu a fost prezent la festivitățile de Ziua Marinei 2025. Unde a fost văzut | FOTO # Antena1
După ce a anunțat că nu va fi prezent la festivitățile de Ziua Mariei 2025 de la Constanța, președintele Nicușor Dan a fost surprins în altă parte, încojurat de oameni.
13:10
Mireasa, sezon 5. Un fost concurent a devenit tată de curând și urmează să se căsătorească # Antena1
Sebastian din sezonul 5 Mireasa a devenit tatăl unei fetițe minunate de curând. Fiica fostului concurent al emisiunii se numește Medeea.
12:30
Ada Condeescu, actrița din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, despre vacanța departe de agitație: „Locuri dragi și multă apropiere” # Antena1
Pentru Ada Condeescu, interpreta Sandrei din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vara aceasta nu a fost despre noutăți, ci despre reconectare.
12:00
Rezultate Loto 14 august 2025. Ce report a pus în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică, 17 august 2025 # Antena1
Duminică, 17 august 2025, Loteria Română organizează noi trageri Loto la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Iată care au fost rezultatele Loto la extragerile de joi, 14 august 2025.
10:50
Elena Mogâldea, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii despre cununia religioasă. Când are loc nunta cu Bubu Cernea # Antena1
Elena Mogâldea, actrița din rolul lui Cici din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, ne-a povestit la ce proiect a lucrat vara aceasta, în pauza de la filmările pentru serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.
10:50
Mirela Vaida şi Adrian Velea revin cu un nou sezon Acces Direct, pe Antena Stars. Când începe emisiunea # Antena1
Mirela Vaida și Adrian Velea revin pe Antena Stars cu un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, pregătiți să ofere telespectatorilor după-amieze pline de informație, emoție și surprize.
10:10
Adevărul despre sucurile de fructe și smoothie-urile: ar trebui să le consumi sau să le eviți? # Antena1
Sucurile de fructe și smoothie-urile par alegeri sănătoase, dar sunt ele chiar atât de bune pentru tine și familia ta? Află diferențele dintre ele, ce riscuri ascund consumate frecvent și când devin o alegere bună. Descoperă adevărul din spatele etichetelor „natural” și „fără zahăr adăugat”.
10:10
Când temperaturile urcă, sorbetul devine răspunsul ideal pentru cei care vor un desert revigorant, ușor și natural. Fără ouă, fără lactate, fără făină sau agenți de îngroșare, sorbetul este o înghețată pură, bazată exclusiv pe fructe, apă și zahăr.
10:10
Puține băuturi reușesc să fie atât de simple, dar în același timp atât de iconice precum café frappé. Născută dintr-o întâmplare, într-o pauză de târg internațional, această cafea rece spumoasă a devenit simbolul verii în Grecia și, treptat, a căpătat popularitate în întreaga lume.
08:30
Cum arată acum Iulia Albu după ce a slăbit 12 kilograme în 3 săptămâni. La ce proceduri a apelat # Antena1
Iulia Albu și-a surprins urmăritorii de pe rețelele de socializare când a apărut total transformat într-un video pe care l-a postat.
07:30
Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9. Concurenta se mândrește cu cea care i-a dat viață # Antena1
Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, are o relație aparte cu mama ei, pe care o simte ca pe o prietenă foarte bună.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.