FCSB încearcă mutarea anului! Îl vrea pe Florinel Coman » Gigi Becali a explicat cum îl poate lua de la arabi

Cosmin Contra (49 de ani), un antrenor destul de contestat de dinamoviști pentru aventura din 2020, le-a amintit suporterilor că el este cel care a realizat cea mai importantă performanță din istoria recentă. Cosmin Contra a fost pe banca lui Dinamo în sezonul 2016-2017, în care echipa din Ștefan cel Mare a încheiat sezonul pe locul 3, cea mai bună clasare din ultimii mulți ani. De atunci, „câinii” adunaseră 7 ani la rând fără să bifeze calificarea în play-off. ...