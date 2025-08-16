FCSB încearcă mutarea anului! Îl vrea pe Florinel Coman » Gigi Becali a explicat cum îl poate lua de la arabi
Gazeta Sporturilor, 16 august 2025 16:30
Florinel Coman (27 de ani) ar putea ajunge în această vară la FCSB. Gigi Becali a spus pentru Gazeta Sporturilor că mutarea s-ar putea face doar sub formă de împrumut.Revenit după 6 luni petrecute la Cagliari, Florinel Coman ar putea să plece din nou de la Al Gharafa. Iar o destinație ar putea fi FCSB, potrivit Fanatik, deși fotbalistul e în atenția mai multor cluburi din străinătate. ...
• • •
Acum 5 minute
16:30
FCSB încearcă mutarea anului! Îl vrea pe Florinel Coman » Gigi Becali a explicat cum îl poate lua de la arabi # Gazeta Sporturilor
Acum 15 minute
16:20
Statistică rușinoasă a cluburilor noastre în Europa » Numai trei campionate merg mai prost decât România! # Gazeta Sporturilor
Înaintea disputării play-off-ului în cele trei competiții intercluburi, reprezentantele din Superligă în Europa - FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj - au înregistrat deja opt înfrângeri, având mai puține succese (7). ...
Acum o oră
16:00
Fostul pilot de Formula 1, critici dure pentru Red Bull: „Este blocată în mediocritate. Pot învăța câte ceva de la ei” # Gazeta Sporturilor
Ralf Schumacher, fostul pilot de Formula 1, a vorbit despre situația actuală a celor de la Red Bull. Acesta consideră că echipa se zbate în mediocritate, iar abia în 2-3 ani lucrurile se vor redresa la team-ul austriac. Ralf a remarcat că performanța actuală a Red Bull este „mediocră”, dar a recunoscut că eforturile lui Laurent Mekies dau deja rezultate pozitive. Francezul a venit în locul lui Christian Horner, demis în iulie, care a condus echipa din 2005. ...
15:50
Toți fug de Chivu! » După Lookmann, Inter mai primește două lovituri în mercato # Gazeta Sporturilor
A rămas doar o săptămână până la reluarea campionatului italian și Inter nu mai reușește nicio achiziție! Nerazzurrii s-au săturat să aștepte ca Atalanta să accepte oferta pentru Ademola Lookmann, dar nici restul încercărilor n-au succes. Mijlocașul Manu Kone nu are „undă verde” de la AS Roma, după cum fundașul central Loic Bade preferă să se ducă la Bayer Leverkusen!Planurile lui Cristi Chivu nu se potrivesc cu realitatea din mercato. ...
15:50
Liga atletică înființată de un cvadruplu campion olimpic datorează sportivilor 13 milioane de dolari: „Am fost devastați când am aflat” # Gazeta Sporturilor
Grand Slam Track nu a primit fondurile așteptate și nu a putut să plătească sportivilor banii cuveniți, a declarat vineri Michael Johnson (57 de ani), cvadruplu campion olimpic și fondator al acestei ligi. Din cele patru etape prevăzute s-au desfășurat doar trei. ...
15:40
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit # Gazeta Sporturilor
Garry Kasparov, fostul campion mondial la șah și una dintre cele mai puternice voci împotriva regimului lui Putin, a comentat în termeni duri întâlnirea președintelui Rusiei cu Donald Trump.Vineri, în Alaska, președintele Statelor Unite ale Americii l-a primit pe Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, declanșat de dictatorul rus în urmă cu 3 ani și jumătate. ...
Acum 2 ore
15:20
Calvarul unui campion: Mac Allister, depresiv! » „Zilnic plângeam cu mama la telefon. Am vrut să demisionez!” # Gazeta Sporturilor
Alexis Mac Allister a povestit într-un podcast cât a suferit în perioada de început la Brighton, cu doi înainte să devină campion mondial cu naționala Argentinei și cu trei mai devreme de transferul la actuala sa echipă, Liverpool.„Vorbeam zilnic cu mama pe FaceTime și mereu plângeam. O întrebam cum să folosesc cuptorul sau unde pun detergentul în mașină. Nu jucam, stăteam și singur în casă și eram deprimat. I-am spus că nu mai suport. ...
15:20
Becali nu mai are încredere în vedeta FCSB și vrea să transfere alt fotbalist! » Dar de ce nu i-a pronunțat numele # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a anunțat că mai vrea un atacant la FCSB. Motivul? Nu mai are încredere în Denis Alibec, accidentat pe începutul de sezon, zero șuturi pe poartă în cele 97 de minute bifate.Revenit după 7 ani la FCSB, Alibec a avut ghinionul să se rupă încă de la primul lui joc, a ieșit accidentat - probleme la genunchi - încă din minutul 5 al Supercupei cu CFR (2-1) și a absentat la următoarele 6 partide. ...
15:10
A cui a fost ideea? Fanii au votat: echipamentul lui Manchester City e cel mai urât din istorie! # Gazeta Sporturilor
Manchester City și-a prezentat echipamentele pentru sezonul 2025/26. Primele două au fost clasice și nu au ieșit prea mult în evidență. Însă, al treilea rând de echipament a stârnit nemulțumirea fanilor.Tricourile sunt gri, cu margini de culoarea verde fosforescent, Însă, detaliul care a surprins cel mai mult e reprezentat de „picăturile de ploaie” care se regăsesc peste culoarea gri. GALERIE FOTO. ...
15:00
Wolves - Manchester City » Trupa lui Guardiola debutează în deplasare în noul sezon de Premier League. Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Manchester City debutează în noul sezon de Premier League pe terenul celor de la Wolves. Meciul nu este la TV, dar fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo.După o campanie sub așteptări la Campionatul Mondial al Cluburilor și un sezon fără reușite, „cetățenii” sunt gata să atace din nou titlul în Premier League. ...
14:50
Mallorca - Barcelona, în etapa inaugurală din La Liga » Echipele probabile + Cote # Gazeta Sporturilor
Barcelona joacă de la 20:30 pe terenul celor de la Mallorca, în etapa inaugurală a noului sezon din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Barcelonei. Campioana en-titre din La Liga se întoarce pe teren și promite spectacol. Catalanii și-au adjudecat titlul cu numărul 28, după ce au acumulat 88 de puncte, cu 4 mai mult decât Real Madrid. ...
Acum 4 ore
14:20
A slăbit 30 de kilograme și s-a apucat de ultramaratoane: „Prin alergare, îți dai logout din online și începi să trăiești” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 42. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Radu Restivan, antreprenor și fondator al comunității 321sport, antrenor de atletism, de spinning, aerobic și functional training- Radu, aș vrea să începem cu momentul în care ți-ai dat seama că vrei să adopți un stil de viață sănătos. ...
14:10
Emma Răducanu (22 de ani), jucătoare de tenis britanică cu origini românești, este de luni de zile în atenția publicului. Acest lucru are legătură cu înscrierea ei la proba de dublu mixt de la US Open, alături de Carlos Alcaraz. De atunci, se vorbește doar despre o presupusă relație amoroasă. ...
14:10
S-au stabilit semifinalele Masters-ului 1000 de la Cincinnati » Alcaraz – Zverev, duel de 5 stele # Gazeta Sporturilor
Alexander Zverev (28 de ani, locul 3 mondial) l-a învins pe Ben Shelton (22 de ani, numărul 6 ATP), 6-2, 6-2, iar Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP) s-a impus greu, 6-3, 4-6, 7-5, în fața lui Andrey Rublev (27 de ani, numărul 11 mondial). Spaniolul și germanul s-au duelat deja de 11 ori până acum.Semifinalele turneului de categorie Masters 1000 de la Cincinnati s-au definitivat, după disputarea ultimelor două „sferturi”. ...
14:00
Fostul mare jucător de la Dinamo a rămas impresionat de un nou-venit: „Are personalitate” # Gazeta Sporturilor
Costel Orac (66 de ani), fostul mare atacant de la Dinamo, a acordat un interviu pentru GSP după remiza echipei din „Ștefan cel Mare” cu UTA, scor 1-1, în etapa #6 din Superliga.Triplul campion cu Dinamo pune evoluția oscilantă a echipei lui Zeljko Kopic pe lipsa de omogenitate a lotului, formația roș-albă bazându-se pe mulți jucători noi. ...
14:00
Situație neașteptată: Dacia a vândut o singură mașină Spring în iulie! Blocarea programului Rabla a „înghețat” vânzările # Gazeta Sporturilor
În luna iulie a anului 2025 un singur exemplar de Dacia Spring a fost înmatriculat, potrivit datelor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DRPCIV).Conform Libertatea, această situație șocantă pentru producătorul român se datorează blocării programului Rabla, toate companiile auto care produc vehicule electrice suferind din cauza lipsei subvențiilor acordate de stat. ...
13:40
Toți fug de Chivu! » După Lookmann, Inter mai ratează două transferuri: un stoper plus un mijlocaș central # Gazeta Sporturilor
13:10
Presa din Scoția a dat de pământ cu doi jucători de la FCSB + Jignire la adresa lui Becali # Gazeta Sporturilor
Presa scoțiană a reacționat după declarațiile date de David Miculescu și Dennis Politic, extremele de la FCSB, cu privire la Aberdeen, adversara campioanei României din play-off-ul Europa League.Meciurile dintre FCSB și Aberdeen vor avea loc pe 21 august (în Scoția) și pe 28 august (la București). ...
13:10
Supercomputerul Opta, verdictul pentru Chivu! » Cine e mare favorită la titlu în Serie A + Distanța față de rivale # Gazeta Sporturilor
Napoli nu e echipa din Serie A creditată cu prima șansă la câștigarea titlului. În lupta pentru șefie, campioana en-titre e clar devansată de Inter. Noua trupă a lui Cristi Chivu a fost creditată cu 36,09% șanse de a pune mâna pe lo scudetto. Conform simulării Opta, pe baza rulării a peste 10.000 de scenarii posibile, nerazzurri lasă mult în urmă pe Napoli și pe Atalanta, aflate la egalitate cu 13 procente. ...
12:50
Galatasaray a făcut o ofertă pentru Ederson (31 de ani), portarul titular de la Manchester City. Dacă brazilianul pleacă, „cetățenii” îl vor aduce pe Gianluigi Donnarumma, care vrea să joace în Premier League.Galata au făcut deja două transferuri sonore în acest mercato. L-a cumpărat pe Victor Osimhen cu 75 de milioane de euro, de la Napoli, și l-a legitimat pe Leroy Sane, rămas liber după despărțirea de Bayern. ...
12:40
CS Dinamo - Steaua, meciul zilei în fotbalul românesc » Toate informațiile despre derby-ul departamental: 2.000 de steliști vin pe „Arc” # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo - Steaua București, cel mai așteptat duel al etapei din Liga 2, se joacă astăzi, de la 18:30, pe „Arcul de Triumf”. Derby-ul bucureștean al celor mai galonate cluburi sportive din România e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport, cu detalii în timp real de la reporterii GSP aflați în stadion.AICI, programul rundei #3 din Liga 2, marcatori, statistici și clasament.Fotbalul românesc mai bifează o premieră astăzi. ...
Acum 6 ore
12:30
Marcus Rashford a primit vestea! » Anunțul Barcelonei cu numai câteva ore înaintea meciului de la Mallorca # Gazeta Sporturilor
Pe ultima sută de metri, Barcelona a reușit să-l legitimeze pe Marcus Rashford. După ce rezolvase problema portarului Joan Garcia, adus de la Espanyol, campioana Spaniei poate conta și pe englezul împrumutat de la Manchester United. Numele extemei dreapta apare deja pe site-ul oficial al La Liga.Joan Laporta și fanii blaugrana pot răsufla ușurați. ...
12:20
Incidente la finalul meciului dintre Dinamo și UTA Arad, scor 1-1, din runda 6 a Superligii. Jandarmeria București a anunțat măsurile care au fost luate, dar și faptul că un suporter este căutat. Într-un comunicat, Jandarmeria București a anunțat că un suporter a aruncat cu un pahar de carton în direcția arbitrilor. Acesta a reușit să se sustragă, iar Jandarmii încearcă să îl identifice. Alte două persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare de 1. ...
12:20
„Perla” lui Adrian Mititelu s-ar fi înțeles cu o echipă din Rusia: „Vrea să meargă” # Gazeta Sporturilor
Presa din Rusia a transmis faptul că Vladislav Blănuță, perla lui Adrian Mitielu blocată în Liga 3, s-ar fi înțeles cu Samara, echipă din prima divizie rusească.Vladislav Blănuță s-a întors la finalul sezonului competițional 2024-2025 la FCU Craiova, după un an petrecut la U Cluj, dar nu a prins, deocamdată, transferul mult visat în străinătate, cu mai puțin de o lună până la încheierea perioadei de mercato. ...
11:50
FCSB se va putea baza joi, la meciul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, pe Risto Radunovic (33 de ani). Fundașul stânga s-a tratat de pubalgia care l-a ținut departe de teren mai bine de două săptămâni.Muntenegreanul a jucat ultima dată în partida cu Dinamo, scor 3-4, de pe 2 august. Ulterior, nu a mai putut intra pe teren din cauza unei pubalgii. Concret, afecțiune îl împiedica pe Radunovic să lovească mingea cu putere. ...
11:50
Sar scântei între Real Madrid și șeful Ligii » „Afectează integritatea competiției. El nu va juca niciodată acolo!” # Gazeta Sporturilor
Nu poate fi niciodată pace între Real Madrid și Javier Tebas. După ce președintele Florentino Perez l-a criticat pe președintele Ligii spaniole în nenumărate ocazii pe tema arbitrajelor, acum vine rândul dușmanului său să îl acuze pentru artificiile cu care driblează regulamentele din Spania.Noul scandal a plecat de la ultimul transfer al vicecampioanei din La Liga. ...
11:20
„Îi anunț pe toți suporterii” » Primarul Capitalei, despre noul stadion de 100 de milioane de euro din inima Bucureștiului # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al orașului București, n-a driblat subiectul Stadionului Dinamo.Bujduveanu a vorbit despre infrastructura de transport care va deservi zona, a spus că procedurile pentru obținerea autorizației de construire sunt în desfășurare, cu sprijin din partea autorităților locale.De asemenea, edilul PNL a precizat că planurile includ și o stație de tramvai care va purta numele Dinamo. ...
11:10
Aston Villa - Newcastle, meci tare în etapa #1 de Premier League » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Aston Villa primește vizita lui Newcastle, în prima etapă a noului sezon de Premier League. Meciul va începe de la ora 14:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în România pe voyo, platformă online contracost. ...
11:10
PCH a reacționat după performanța istorică a lui Ronnie O'Sullivan: „A demonstrat, dacă mai era nevoie, că este cel mai mare” » Conexiunea dintre peluză și jucătorul de snooker # Gazeta Sporturilor
După ce Ronnie O'Sullivan a reușit două break-uri maxime în semifinala Masterului din Arabia Saudită în fața lui Chris Wakelin, britanicul a fost felicitat de Peluza Cătălin Hîldan într-un mesaj postat pe conturile de socializare.„Câinii” din PCH au relație aparte cu jucătorul de snooker, după ce în 2018 acesta a apărut în sala de forță cu un tricou cu mesajul „Doar Dinamo București”. ...
11:00
Golul i-a salvat debutul la Empoli: „Chiar a vrut?” » Ce scriu italienii după superexecuția lui Rareș Ilie din Cupă # Gazeta Sporturilor
Rareș Ilie a avut nevoie de 65 de minute pentru a semna primul gol într-un meci oficial pentru noua sa echipă. Titular la toscani, mijlocașul ofensiv român a dus confruntarea de vineri cu Reggiana în prelungiri cu o superexecuție. Însă, după ce ratase o lovitură de la 11 metri. Empoli s-a calificat la loviturile de departajare (3-0) în „16-imile” Cupei Italiei. ...
10:50
Un nume mare de la CS Dinamo nu vede derby cu CSA Steaua: „E primul meci din istorie între noi” + Legenda care a intervenit # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu, managerul academiei CS Dinamo, a declarat că nu consideră meciul cu CSA Steaua drept un derby. Cele două echipe se întâlnesc diseară, de la ora 18:30, în etapa a treia din Liga 2.Dănciulescu a jucat și la Steaua, și la Dinamo, trăind derby-urile de ambele părți. El consideră că meciul de tradiție e între echipele din Liga 1, FC Dinamo și FCSB. ...
10:50
Fiica fotbalistului român poate deveni una dintre cele mai bogate femei din România: implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Milana Ilie (24 de ani), fiica fostului internațional român Adrian Ilie, ar putea deveni una dintre cele mai bogate femei din România. Aceasta ar deține 25% dintr-o afacere de 800 de milioane de euro în care este implicată alături de un holding din Turcia.Fiica fostului internațional este implicată într-o afacere care presupune crearea unuia dintre cele mai importante parcuri eoliene din România. ...
Acum 8 ore
10:30
CFR Cluj și-a cedat jucătorul la alt club din România » A adus în schimb un atacant: „A semnat pe doi ani” # Gazeta Sporturilor
CFR Cluj a anunțat că l-a împrumutat pe Răzvan Gligor (18 ani) la Poli Iași. Mijlocașul ofensiv va juca în Copou în acest sezon.În plus, agentul Cătălin Sărmășan a anunțat că Vlad Bădău, atacant de 18 ani, a semnat pe doi ani cu gruparea ardeleană. CFR Cluj l-a împrumutat pe Gligor în Liga 2Răzvan Gligor a fost dat împrumut în Liga 2 pentru a prinde minute la seniori în acest sezon. La CFR Cluj, el era doar jucător de lot. ...
10:20
Au testat noua Dacia și au fost dați pe spate! Au comparat-o cu Volvo și Toyota: „Cea mai bună și completă mașină pe care o poți cumpăra acum” # Gazeta Sporturilor
Noul model de Dacia Bigster i-a impresionat pe irlandezii de la The Irish Times, publicație care a dedicat un întreg articol laudativ mașinii.Irlandezii au testat mașina timp de o săptămână și au rămas impresionați de cât de spațioasă este mașina, de preț, dar și de manevrabilitatea modelului producătorului auto român. Singura problemă identificată de jurnaliștii irlandezi este faptul că Dacia Bigster nu vine în configurația hibrid cu un sistem four-wheel drive. ...
10:20
Federico Chiesa, mesaj emoționant după golul decisiv cu Bournemouth: „M-a ajutat de acolo, de sus, să înscriu! Acum chiar mă simt fericit la Liverpool” # Gazeta Sporturilor
Federico Chiesa a marcat golul de 3-2 în partida de vineri seară cu Bournemouth, la doar șase minute de la intrarea pe teren. Extrema italiană a ținut să îi dedice golul lui Diogo Jota, fostul său coleg de la Liverpool dispărut tragic în urmă cu mai bine de o lună. ...
10:20
Fostul mare portar Florin Prunea (57 de ani) se așteaptă ca UTA Arad să se bată la play-off în acest sezon. Florin Prunea s-a declarat impresionat de startul de sezon al celor de la UTA Arad. Echipa antrenată de Adrian Mihalcea se clasează pe locul 2, cu 12 puncte, cu unul mai puțin decât Universitatea Craiova. Florin Prunea, despre UTA Arad: „Este o echipă clădită din punct de vedere fizic. ...
09:50
Ronnie O'Sullivan a scris istorie în snooker și a câștigat o avere » Și-a uimit inclusiv adversarul # Gazeta Sporturilor
Ronnie O'Sullivan s-a calificat în finala Masterului din Arabia Saudită, după 6-3 în semifinala cu Chris Wakelin. Septuplul campion mondial a reușit două break-uri de 147, uimindu-și inclusiv oponentul din penultimul act.În finala Masterului din Arabia Saudită, englezul îl va întâlni pe Neil Robertson, sâmbătă.La 49 de ani și 253 de zile, O'Sullivan a devenit cel mai bătrân jucător din istorie care reușește un break perfect, potrivit BBC. ...
09:40
Emoționant! Arne Slot a vorbit despre Diogo Jota: „Mi-aș fi dorit să îl introduc” # Gazeta Sporturilor
Antrenorul lui Liverpool, Arne Slot, a fost entuziasmat după victoria dramatică împotriva lui Bournemouth, scor 4-2, la meciul de debut al noului sezon din Premier League.Acesta a comentat atât prestația echipei, cât și modul în care spectatorii de pe Anfield i-au adus un omagiu lui Diogo Jota. „Vorbim despre fotbal, dar mai important este cât de impresionant a fost omagiul adus lui Diogo. Fanii noștri sunt cu adevărat incredibili. ...
09:40
Petrolul - Hermannstadt, în etapa #6 din Superliga » Echipele pregătite de Ciobotariu și Măldărășanu # Gazeta Sporturilor
Petrolul și Hermannstadt se duelează în această seară, de la 21:30, în unicul meci al zilei din Superligă. Partida de la Ploiești e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport.Etapa a șasea din Liga 1 propune o confruntare cu multe necunoscute la Ploiești. În fieful prahovenilor se înfruntă două dintre echipele cu un start mai puțin convingător de sezon, Petrolul și Hermannstadt, ambele aflate în partea inferioară a clasamentului. ...
09:20
Debut cu mare scandal la Liverpool: „Sunt șocat! L-a deprimat” » Ce a pățit autorul „dublei” lui Bournemouth! # Gazeta Sporturilor
Antoine Semenyo a fost ținta unor insulte rasiste, dar a rămas pe teren și a marcat de două ori împotriva lui Liverpool. Managerul Andoni Iraola și căpitanul oaspeților de la Bournemouth, Adam Smith, au condamnat și regretat incidentul.Meciul a fost întrerupt după ce Antoine Semenyo a acuzat un fan de abuz rasist. Incidentul s-a consemnat după o jumătate de oră, când Semenyo a alergat spre linia de tușă împreună cu arbitrul Anthony Taylor. ...
08:50
Reacția lui Stanciu la prezența lui Mircea Lucescu în tribună: „Este meseria mea și nu există acest cuvânt!” # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu s-a remarcat de la primul meci oficial jucat în Italia, marcând aseară în victoria obținută de Genoa (3-0) contra lui L.R. Vicenza. După ce formația patronată de Dan Șucu s-a calificat în „16-imile” Cupei Italiei, mijlocașul de 32 de ani a vorbit de larg cu ziariștii prezenți pe „Luigi Ferraris”. Sub privirile selecționerului Mircea Lucescu, aflat în tribune alături de Dan Șucu și de Răzvan Raț, Nicolae Stanciu a marcat în minutul 55. ...
08:50
Legendarul Patrick Vieira l-a elogiat pe Nicolae Stanciu: „Asta îmi aduce în echipă! E primul!” # Gazeta Sporturilor
Patrick Vieira (49 de ani), antrenorul de la Genoa, a vorbit despre Nicolae Stanciu (32), după ce mijlocașul ofensiv român a marcat primul său gol în tricoul italienilor în meciul cu Vicenza, scor 3-0, din Cupa Italiei. Nicoale Stanciu a marcat superb pentru 3-0 în meciul cu Vicenza, trecându-și în cont primul său gol de la transferul în Italia. La final, Patrick Vieira a vorbit despre căpitanul naționalei României. ...
Acum 12 ore
08:30
Gazzetta dello Sport, prestigioasa publicație din Italia, le-a dedicat un scurt material celor de la Genoa, după ce Nicolae Stanciu (32 de ani) a marcat primul său gol în tricoul noii echipe în meciul cu Vicenza, scor 3-0, din Cupa Italiei. Căpitanul echipei naționale a României a „spart gheața” la Genoa chiar la primul meci pentru „grifoni”. ...
07:50
Mamoudou Karamoko (26 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a recunoscut că nu se simte foarte bine pe postul de vârf, pe care este folosit de Zeljko Kopic.Karamoko a intrat la pauză și a reușit să marcheze singurul gol al „câinilor”. La final, acesta a recunoscut că preferă să joace în partea stângă, însă încearcă să dea ce are mai bun pe postul de atacant, pe care este folosit de Zeljko Kopic. VIDEO. ...
07:30
Cosmin Contra (49 de ani), un antrenor destul de contestat de dinamoviști pentru aventura din 2020, le-a amintit suporterilor că el este cel care a realizat cea mai importantă performanță din istoria recentă. Cosmin Contra a fost pe banca lui Dinamo în sezonul 2016-2017, în care echipa din Ștefan cel Mare a încheiat sezonul pe locul 3, cea mai bună clasare din ultimii mulți ani. De atunci, „câinii” adunaseră 7 ani la rând fără să bifeze calificarea în play-off. ...
Acum 24 ore
00:30
Zeljko Kopic, mai dur ca niciodată, după Dinamo - UTA: „A fost greu de privit așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a analizat remiza cu UTA, scor 1-1, din etapa #6 a Superligii. Croatul a fost nemulțumit de prestația din prima repriză.În schimb, lui Kopic i-a plăcut ce a văzut în partea a doua a meciului, când Dinamo a și marcat, prin Karamoko, la capătul unei frumoase faze colective.Antrenorul lui Dinamo a anunțat din nou că are nevoie de întăriri, declarând că trebuie să se mai facă încă 3-4 transferuri în această vară. ...
00:10
Dinamo - UTA 1-1. Valentin Costache, extrema arădenilor, a analizat meciul de pe Arena Națională, apoi a vorbit despre situația financiară a clubului său.UTA a intrat în concordat preventiv, ultima soluție înainte de insolvență. Diferența e că echipa arădeană e obligată să-și plătească toate datoriile cât timp se află în concordat. În insolvență, mare parte dintre datorii sunt șterse. ...
00:10
Nicolae Stanciu, ce „rachetă” la debutul pentru Genoa! Gol senzațional sub privirile lui Mircea Lucescu și Dan Șucu # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu a marcat la debutul în tricoul celor de la Genoa, victorie 3-0 contra lui L.R. Vicenza. Formația patronată de Dan Șucu s-a calificat în șaisprezecimile de finală ale Cupei Italiei.Nicolae Stanciu, căpitanul primei reprezentative a României, are un traseu inedit în carieră. La 32 de ani, când mulți fac pasul spre zona arabă, el a luat avionul în sens opus.A ajuns în Italia, iar debutul oficial nu putea fi mai frumos. ...
00:10
Cătălin Cîrjan (22 de ani), mijlocașul ofensiv de la Dinamo, consideră că echipa lui Kopic a jucat foarte slab în prima repriză a meciului cu UTA, scor 1-1, însă s-a revanșat după pauză. Cîrjan a spus cum a tratat faza la care i-a oferit o pasă de gol lui Karamoko. A spus că și-a dorit foarte mult să marcheze golul victoriei și îi pare rău că nu a reușit. A vorbit și despre responsabilitatea pe care i-o dă faptul că poartă numărul 10 la Dinamo. ...
15 august 2025
23:50
Cum l-a adus Mihalcea pe Abdallah la Arad: „Vă spun acum! L-am vrut și în iarnă, într-o combinație mai mare” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a tras concluziile, după ce echipa lui a remizat cu Dinamo, scor 1-1. A fost meciul în care Hakim Abdallah a marcat primul gol pentru UTA, chiar în fața fostei echipe. Mihalcea a spus că l-a dorit foarte mult pe fotbalist și a recunoscut că l-a contactat pe aceasta cât timp încă avea contract cu Dinamo. ...
