China ”cumpără” în tăcerea Atena. Mii de chinezi au devenit peste noapte proprietari de apartamente
StirileProtv.ro, 16 august 2025 16:30
China ”cumpără” în tăcere Atena, mii de cetățeni chinezi devenind în grabă proprietari de apartamente în capitala Greciei, pentru a câștiga astfel ”viza de aur” oferită de statul elen investitorilor străini.
”O nouă arhitectură de securitate europeană”. Politicieni ruşi salută summitul din Alaska drept o victorie pentru Moscova. # StirileProtv.ro
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre preşedintele Vladimir Putin şi liderul american Donald Trump, desfăşurat vineri.
Elicoptere de atac urcate într-un avion ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv | VIDEO # StirileProtv.ro
Trei elicoptere de atac Mi-24D/V Hind au fost încărcate vineri într-un avion militar ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv. Autoritățile bulgare nu au confirmat oficial, dar cel mai probabil elicopterele de atac au luat calea Ucrainei.
Ministrul de Externe: „Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni” # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina.
Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirator # StirileProtv.ro
Un turist englez a decedat, sâmbătă, pe Platoul Bucegi, după ce a suferit un stop cardio-respirator.
Jackie Chan: Hollywood-ul a devenit mai degrabă un paradis pentru „oameni de afaceri” decât pentru cineaşti # StirileProtv.ro
Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al șaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale și despre experiența sa din industria cinematografică, în care este implicat încă din anii 1970.
Palatul Romanit, una dintre cele mai vechi și elegante clădiri din București, păstrează o istorie bogată ce reflectă viața aristocrației românești din secolul al XIX-lea. Ridicat în stil neoclasic, edificiul impresionează prin arhitectura sa impunătoare.
Formentera, paradisul ascuns pentru o vacanță de vis în Insulele Baleare, Spania. Sfaturi utile pentru turiști # StirileProtv.ro
Formentera este un paradis ascuns al Spaniei, din Insulele Baleare, cunoscut pentru plajele cu nisip fin, apele turcoaz și atmosfera relaxată. Insula oferă o experiență mediteraneană pură.
Champignon, cea mai versatilă ciupercă din bucătărie. Ce beneficii și proprietăți are și cum se folosește în rețete # StirileProtv.ro
Ciuperca Champignon, apreciată pentru gustul delicat și textura sa, este un ingredient versatil în bucătărie, cu multiple beneficii nutritive și proprietăți valoroase, potrivită pentru o gamă largă de rețete.
Focaccia – rețeta autentică, pas cu pas. Trucuri din bucătăria italiană și cum se prepară aluatul perfect # StirileProtv.ro
Focaccia – pâinea pufoasă italiană plată, cu aspect brăzdat și aromată din belșug cu ulei de măsline – se găsește în toată Italia și variază de la o regiune la alta. Pentru un aluat perfect preparat acasă ai nevoie de doar câteva trucuri simple.
Stocul de pulovere cu sigla URSS de tipul celui purtat de Serghei Lavrov în Alaska a fost epuizat # StirileProtv.ro
Marca rusă care comercializează pulovere albe cu acronimul URSS, precum cel purtat vineri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov la sosirea sa în Alaska, a epuizat întregul stoc, potrivit unui post de televiziune rus, informează EFE.
Summit Trump-Putin. Preşedintele francez cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Rusiei # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ''presiunii'' asupra Rusiei atât timp cât ''nu se ajunge la o pace solidă şi de durată, care să respecte drepturile Ucrainei'', transmit France Presse şi Reuters.
Tragedie sfâșietoare în Bistrița-Năsăud. Un bărbat și-a omorât din greșeală copilul în vârstă de 2 ani # StirileProtv.ro
Un bărbat dintr-o localitate a judeţului Bistriţa-Năsăud şi-a accidentat mortal fiul, în vârstă de doi ani, pe care l-a lovit cu autoturismul.
Un american a ajuns în stare gravă la spital după ce a urmat un regim recomandat de ChatGPT. Ce i-a spus să ia # StirileProtv.ro
Un american a ajuns în stare gravă la spital, cu o paranoia extremă și halucinații, după ce a urmat un regim cu bromură de sodiu recomandată de ChatGPT. Bărbatul întrebase chatbot-ul ce să ia în locul sării din alimentație, la care voia să renunțe.
Madonna împlineşte 67 de ani. Momente memorabile din cariera controversatei artiste. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai apreciate artiste la nivel mondial, nu doar prin muzica şi stilul său inconfundabile, cât şi prin show-urile pe care le realizează la orice concert, Madonna (nume complet Madonna Louise Veronica Ciccone) s-a născut la 16 august 1958.
Zelenski spune că „trebuie obținută o pace reală” și nu „doar o altă pauză între invaziile rusești” # StirileProtv.ro
Președintele Volodimir Zelenski a transmis o nouă declarație după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că „trebuie obținută o pace reală” și nu „doar o altă pauză între invaziile rusești”.
Dmitri Medvedev evocă ”victoria” Rusiei împotriva SUA după întâlnirea Trump-Putin: ”A fost restabilit un mecanism deplin” # StirileProtv.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev constată că Trump a refuzat să mai pună presiune asupra Rusiei după întâlnirea cu Putin, ceea ce constituie una din principalele rezultate ale summit-ului din Alaska.
Bursa rusă scade cu 2,5% după summitul Putin-Trump, pe fondul lipsei unor acorduri concrete # StirileProtv.ro
La începutul tranzacțiilor din weekendul de sâmbătă, 16 august, piața bursieră rusă a scăzut cu 2,5% față de închiderea din ziua precedentă.
Donald Trump: Cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este prin intermediul unui acord de pace, nu armistițiu # StirileProtv.ro
După întâlnirea cu Vladimir Putin și convorbirea telefonică cu liderii NATO - inclusiv cu Volodimir Zelenski - președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj important.
Iaurt grecesc – beneficii, diferențe față de iaurtul clasic și cum îl folosești în alimentație. Cum recunoști un produs bun # StirileProtv.ro
Iaurtul grecesc se remarcă prin textura cremoasă și conținutul ridicat de proteine, fiind diferit de iaurtul clasic prin gust și valoare nutrițională. Un produs bun are ingrediente simple și o consistență naturală.
Ouzo – băutura tradițională a Greciei: ce este, cum se bea și ce nu știai despre ea # StirileProtv.ro
Ouzo este băutura tradițională a Greciei, cunoscută pentru aroma distinctă de anason. Servit de obicei la aperitiv, această băutură are o istorie bogată și un rol important în cultura grecească.
Liderii UE spun că sunt gata să faciliteze un summit Trump–Zelenski–Putin. Întâlnirea ar avea sprijin european # StirileProtv.ro
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiţi să faciliteze un summit între Donald Trump, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus cu privire la conflictul din Ucraina.
Horoscop săptămâna 18-24 august 2025. Noi începuturi sub Luna Nouă în Fecioară. Schimbări și obiective noi # StirileProtv.ro
Horoscopul pentru săptămâna 18–24 august 2025 este marcat de intrarea Soarelui în Fecioară și de Luna Nouă în același semn, evenimente astrale care aduc noi începuturi și claritate în organizare, sănătate și obiective pe termen lung.
Tragedie în Dolj. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat după ce a încercat să repare un televizor # StirileProtv.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.
VIDEO. Un şofer în vârstă de 71 de ani, filmat când circula pe contrasens pe autostrada A4: ”Și tot el era revoltat” # StirileProtv.ro
Un şofer în vârstă de 71 de ani, care mergea pe contrasens pe autostrada A4, a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, a anunţat IPJ Constanţa.
Trump confirmă că va discuta cu Zelenski luni. ''Dacă totul decurge bine, vom programa o întâlnire cu preşedintele Putin'' # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval, informează Reuters.
Explozie la o fabrică din Rusia, soldată cu 11 morți și 130 răniți. Ce spun autoritățile # StirileProtv.ro
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare # StirileProtv.ro
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD.
Prietenul lui Trump, Viktor Orbán, spune că lumea este mai sigură după summitul dintre președintele SUA și cel rus # StirileProtv.ro
Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.
Metodă revoluționară în medicină. Inteligența artificială ar putea depista cancerul laringian prin simpla analiză a vocii # StirileProtv.ro
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale.
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina, relatează Reuters.
Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat # StirileProtv.ro
Poliţiştii de au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul Schengen.
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska # StirileProtv.ro
Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă, transmite Reuters.
Ungaria ajustează restricțiile pentru camioane peste 7,5t. Noile intervale permit transport mai ușor # StirileProtv.ro
Autorităţile ungare au modificat intervalele în care sunt instituite restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, în perioada 16 - 17 august, anunţă Poliţai de Frontieră.
Președintele Volodimir Zelenski pleacă la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după summit-ul din Alaska # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că intenționează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Washington săptămâna viitoare, după ce summitul lui Trump cu Vladimir Putin nu a dus la niciun acord de pace.
Trump: „Putin crede că votul prin corespondență compromite corectitudinea alegerilor” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea alegerilor, relatează Reuters.
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile sâmbătă, între orele 12:00 şi 21:00.
Meteorologii au emis Cod galben de ploi torențiale și grindină. Care sunt zonele afectate de vijelii. Hartă # StirileProtv.ro
Meteorologii au emis un Cod galben de ploi, vijelii și grindină, valabil duminică pentru jumătate din țară. Codul galben intră în vigoare duminică între orele 13:00 și 21:00.
Jaf de 90 de secunde. Patru hoți mascați au furat diamante și ceasuri de lux de 2 milioane de dolari, în Seattle # StirileProtv.ro
Hoţii au furat aproximativ 2 milioane de dolari în diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole, într-un jaf îndrăzneţ comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, care a durat doar 90 de secunde, a anunţat poliţia locală.
Un bărbat de 89 de ani a murit într-un incendiu în Valea Putnei. Flăcările au distrus casa și anexele gospodărești # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 89 de a murit în urma unui incendiu produs, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă în timp ce Trump și Putin se întâlneau în Alaska # StirileProtv.ro
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei.
Ucrainenii de la The Kyiv Independent, despre întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare. Ruşinoasă. Şi, în cele din urmă, inutilă # StirileProtv.ro
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian, potrivit News.ro.
Marea Britanie pregătește trimiterea rapidă a personalului în Ucraina după încetarea războiului # StirileProtv.ro
Personalul britanic este gata să sosească în Ucraina la doar "câteva zile" după ce Moscova şi Kievul convin să înceteze luptele, a declarat Ministerul britanic al Apărării.
VIDEO. Cum s-a prefăcut Vladimir Putin că nu aude întrebările incomode ale presei: ”Veți înceta să mai ucideți civili?” # StirileProtv.ro
Aeronava președintelui rus Vladimir Putin a aterizat vineri pe pământ american escortată de avioane F-35. ”Trump i-a întins covorul roșu lui Putin,” - a scris presa occidentală.
Analist, despre întâlnirea Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska: ”O improvizație. Puteau să vorbească și la telefon așa” # StirileProtv.ro
Analistul militar Hari Bucur Marcu este de părere că întâlnirea mult așteptată în Alaska, dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, a fost o ”improvizație”, din care SUA și Ucraina nu au avut nimic de câștigat.
Germania rămâne precaută după summitul Trump-Putin din Alaska. Detaliile despre războiul din Ucraina rămân limitate # StirileProtv.ro
Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska.
Vremea azi, 16 august. Caniculă și temperatui ridicate de până la 38 de grade în unele regiuni # StirileProtv.ro
Sâmbătă se face din nou foarte cald în jumătatea vestică a României. Temperaturile urcă până la 37–38 de grade în Banat și în Crișana. Cerul se păstrează curat în majoritatea zonelor.
Bucureștenii s-au bucurat de film în aer liber de Sfânta Maria. Serile de cinema în parc continuă până în septembrie # StirileProtv.ro
Bucureștenii care au rămas acasă de Sfânta Maria au fost la film. Însă nu într-o simplă sală de cinema, ci în aer liber. Pe marele ecran instalat în parcul Liniei, zeci de oameni au urmărit pelicula „Maria”, cu Angelina Jolie în rolul principal.
Naomi Campbell a mixat în Mamaia, de Sfânta Maria. Mii de tineri au dansat și s-au distrat până dimineață # StirileProtv.ro
Vineri noapte, pe litoral, distracția s-a mutat în cluburi, unde mii de tineri au dansat și au fredonat în cor melodiile preferate până după miezul nopții.
