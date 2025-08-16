Scopul lui Putin a fost îndeplinit, așa cum anunța un profesor de studii de război, de acum trei ani. Ce urmări poate avea

Scopul lui Putin nu este despre Ucraina, nu e vorba aici de restabilirea Rusiei Mari, acestea sunt povești vechi, instrumente depășite. Scopul a fost de a schimba ordinea mondială, iar aceasta deja s-a schimbat, nu ne vom mai întoarce niciodată la viața de dinainte. Asta spunea Ofer Fridman, profesor de studii de război, la King’s … The post Scopul lui Putin a fost îndeplinit, așa cum anunța un profesor de studii de război, de acum trei ani. Ce urmări poate avea appeared first on spotmedia.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SportMedia