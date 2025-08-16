SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO

Newsweek.ro, 16 august 2025 17:30

SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Ce spune pre...

• • •

Acum 5 minute
17:40
Un turist străin a murit pe un traseu din Munții Bucegi. Ce a pățit bărbatul?
Un turist străin a murit pe un traseu din Munții Bucegi. Ce a pățit bărbatul? Ce spun autoritățile ș...
Acum 15 minute
17:30
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Ce spune pre...
Acum o oră
17:00
Fructul numit și ginsengul românesc care e plin de vitamine și te întinerește instant. Îl bei
Mic, portocaliu și plin de putere, fructul numit și ginsengul românesc ascunde un secret care îți po...
Acum 2 ore
16:30
Actrița luată din stația de autobuz și transformată în vedetă. Iubita lui Florin Piersic în Columna
Actrița transformată în vedetă și iubita lui Florin Piersic în filmul „ Columna" a fost o prezență m...
16:00
Zelenski: Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă, nu de pauză între invaziile ruse
Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de „o altă pauză" între invaziile ruse, a de...
Acum 4 ore
15:40
Summit Trump-Putin. Președintele francez cere vigilență și menținerea presiunii asupra Rusiei
Președintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menținerea ''presiunii'' asupra Rusiei ...
15:20
Liderii UE susțin Ucraina și încurajează un summit Trump-Zelenski-Putin
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiți să faciliteze un summit între Donald Trump (SU...
15:00
HARTĂ Cod galben de inundaţii pentru râuri din 29 de judeţe
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţ...
14:40
VIDEO Un şofer de 71 de ani a mers pe contrasens pe autostrada A4. Fără permis pentru 120 de zile
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ...
14:10
68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi unităţi sanitare, în primul trimestru din 2025
Un număr de 68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare, în primul trime...
Acum 6 ore
13:30
Prețul apartamentelor în Cluj - 4.000€/mp. Două camere la Brașov sunt 200.000€. Cum stă Bucureștiul?
Prețurile apartamentelor din marile orașe au urcat considerabil. Cluj-Napoca este în fruntea orașelo...
13:00
Emma Răducanu, despre coborârea în infernul tenisului și moștenirea tatălui român. „A fost groaznic"
Emma Răducanu vorbește, într-un articol din presa britanică, despre momentele grele de după cucerire...
12:30
Zelenski a anunțat că vrea să se întâlnească cu Putin pentru a opri războiul. Trump va media
Președintele Volodimir Zelensky a declarat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump la...
12:10
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei
Între pensiile speciale și pensiile contributive este o diferență uriașă. Pensiile speciale au cresc...
Acum 8 ore
11:40
Tudorel Toader are 38.000 lei pensie specială ca fost judecător CCR. De ce guvernul nu i-o taie?
Tăierele pensiilor speciale stârnește mare scandal. Tudorel Toader are 38.000 lei pensie specială ca...
11:20
Cum încurcă ANAF mediul de afaceri cu complicaţii birocratice care pot duce la blocaje economice
Companiile au la dispoziție doar şapte zile. ca să transmită cu mare acuratețe datele financiar-cont...
11:00
VIDEO Inundații devastatoare, în Pakistan, Caşmirul indian şi Nepal. Peste 300 de oameni au murit
Peste 300 de oameni au murit în urma ploilor torenţiale care au lovit Pakistanul, Caşmirul indian şi...
10:30
Trump i-a sunat pe liderii europeni, șeful NATO și Zelenski, după „întâlnirea de Nota 10" cu Putin
După summitul din Alaska cu Vladimir Putin, catalogată de președintele SUA drept o „întâlnire de Not...
10:10
Suveraniștii pro-ruși din Moldova și Bulgaria, aliați cu Simion - AUR, revendică bucăți din România
Șeful Poliției din Republica Moldova afirmă că suveraniștii pro-ruși din Moldova și Bulgaria, aliați...
Acum 12 ore
09:40
În timp ce Trump i-a pus covorul roșu lui Putin, Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică azi-noapte, aproape în același timp cu ...
09:30
Primele reacții după întâlnirea Trump - Putin, din Cehia și Ucraina: „Clişee propagandistice"
Trump și Putin au stat de vorbă aproape trei ore în Alaska, dar nu au ajuns la niciun rezultat în ce...
09:00
Fitch a menținut ratingul României, dar trage semnale de alarmă. Ce spune ministrul de Finanțe?
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a menținut vineri, 15 august 2025, ratingul suve...
08:30
Expert non-verbal, despre gesturile lui Trump la întâlnirea cu Putin: De la prietenie la dezamăgire
Un expert în limbaj non-verbal a analizat gesturile și mimica lui Trump la întâlnirea cu Putin din A...
07:50
Care e cel mai sănătos ulei pentru gătit? Protejează inima, ajută digestia, previne inflamația
Care e cel mai sănătos ulei pentru gătit? Protejează inima, ajută digestia, previne inflamația. Ce r...
07:40
Ce să faci cu frunzele căzute pe gazon, toamna? Trucul de gospodină care îți protejează florile
Toamna aduce nu doar peisaje superbe, ci și o ploaie de frunze care acoperă curtea. În loc să le aru...
07:30
Nu știi ce ulei de motor să pui la mașină? Reține aceste acronime ciudate și nu-ți iei țeapă
Piața e plină de zeci de mărci și zeci tipuri de ulei de motor. Pentru a știi exact ce să pui în mot...
07:20
Fructul dulce care îți curăță organismul, îți întărește oasele și îți ține inima sănătoasă. E mov
Smochinele sunt fructulele misterioase al toamnei, cu pulpă catifelată și aromă irezistibilă. Ele as...
07:20
Unde poți să întâlnești holograme 3D de polițiști? Sunt create pentru a spori siguranța cetățenilor
Holograme 3D de polițiști au început să apară seară de seară într-un parc dintr-o capitală asiatică....
07:10
Horoscop 17 august. Luna în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Taurii sunt norocoși
Horoscop 17 august. Luna în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Taurii sunt norocoși. L...
06:50
Un pensionar a luat 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Când a depus adeverințele?
Pensionarii încep să recupereze sumele restante la pensie de la Mica Recalculare. Banii în plus la p...
Acum 24 ore
22:00
Air Force One aterizează la Anchorage cu Donald Trump la bord, înaintea întâlniri cu Putin
Aeronava prezidenţială americană Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord, rela...
21:50
Dicuții Trump-Putin, vitale pentru securitatea Ucrainei și Europei
Dicuțiile dintre Trump și Putin și delegațiile acestora în Anchorage, Alaska, au fost așteptate cu s...
21:30
Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. ntârzieri de sute de minute
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti - Dunărea, Magistrala 800, se desf...
20:50
VIDEO Cea mai mare provocare spațială a NASA. Miza: 700.000.000.000.000.000.000 $. E unic în istorie
Cea mai mare provocare a NASA se află deja în curs de derulare de doi ani. Miza acesteia se ridică l...
20:40
Trump a discutat la telefon cu preşedintele belarus Lukaşenko, prietenul lui Putin
Preşedintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksan...
20:20
Trupe ale Marii Britanii, gata să fie desfășurate imediat dacă se ajunge la armistițiu în Ucraina
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că guvernul său este „gata să trimită trupe...
19:50
Un bărbat de 75 de ani, îndrăgostit de un model creat de inteligența artificială. A cerut divorțul
Un bărbat de 75 de ani, îndrăgostit de un model creat de inteligența artificială. A cerut divorțul...
19:30
Ucraina a scufundat o navă a Rusiei încărcată cu componente de drone Shahed din Iran
Forțele Operațiunilor Speciale Ucrainene au lovit nava „Port Olya-4" ce se afla în portul maritim ru...
19:10
Ucraina reia licitațiile pentru câmpurile de petrol în cadrul Fondului de Reconstrucție SUA-Ucraina
Ucraina redeschide licitațiile pentru câmpurile de gaze Mezhyhirya și Svichanska, adăugând o clauză ...
18:40
În ce zonă s-au contractat cele mai mari credite ipotecare, în şase luni. Media este de 452.790 lei
Locuitorii din Cluj-Napoca au contractat cele mai mari credite imobiliare, în primele şase luni ale ...
18:20
SUA duc bombardiere nucleare în Alaska, unde se întâlnesc Trump și Putin. Primele minute, cruciale
Ministrul rus de Externe, în Alaska cu URSS pe piept. SUA etalează două bombardiere nucleare
18:10
Coreea de Nord recidivează. Trimite tancuri și blindate împot
Coreea de Nord intenționează să trimită în Rusia tancurile sale principale de luptă M-2010 Cheonma-D...
18:10
Incident uluitor la 150 km de Arad. Hoții au dezmembrat avioane MIG-29 să le fure radarul Newsweek.ro
Acum două săptămâni, un incident fără precedent a zguduit aeroportul militar din Kecskemét: niște fă...
Ieri
17:40
Remus Pricopie: „Într-o democrație matură, presa liberă nu este un simplu accesoriu instituțional” Newsweek.ro
Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, afirmă că, „într-o democrație matură, presa liberă nu este un simplu...
17:30
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump Newsweek.ro
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărăr...
17:20
Cine sunt fiii secreți ai lui Vladimir Putin? Liderul rus, doi băieți cu o fostă campioană olimpică Newsweek.ro
Vladimir Putin este tatăl a doi băieți pe care președintele Rusiei îi are cu o fostă campioană olimp...
17:00
Nicușor Dan: Daca nu am fi ajutat Ucraina, am fi fost vecini cu Putin Newsweek.ro
Nicușor Dan: Daca nu am fi ajutat Ucraina, am fi fost vecini cu Putin. Ce spun actualul președinte a...
16:40
Un șofer băut a fost prins de polițiști cu o alcoolemie de 1,46 mg/l. Conducea haotic Newsweek.ro
Un șofer băut a fost prins de polițiști cu o alcoolemie de 1,46 mg/l. Conducea haotic. De unde a ple...
16:20
Întârzieri de până la 200 de minute pentru românii care merg la mare cu trenul. Aglomerație mare Newsweek.ro
Întârzieri de până la 200 de minute pentru românii care merg la mare cu trenul. Aglomerație mare. Ca...
16:10
VIDEO Povestea celei mai vândute dube din istorie: 60 de ani, peste 13.000.000 unități Newsweek.ro
August 1965 - August 2025. 60 de ani au trecut de când primul model al celei mai vândute dube din is...
