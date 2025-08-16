Piele de găină: moment istoric pentru Sunderland, la revenirea în Premier League după 8 ani. Elvis Presley, „readus la viață”

Sport.ro, 16 august 2025 18:00

Sunderland a revenit în Premier League după opt ani de absență, perioadă în care echipa din nordul Angliei a jucat inclusiv în liga a treia.

Acum 10 minute
18:00
Acum 30 minute
17:50
Supercomputerul OPTA a dat verdictul: echipa care va câștiga titlul în Premier League Sport.ro
Cel mai puternic campionat din lume a pornit la drum, în acest weekend, fiind transmis, în exclusivitate, de VOYO.
Acum o oră
17:20
Hugo Boss! Ekitike, debut impresionant în Premier League. Transferul de 90.000.000€ al lui Liverpool a făcut valuri vineri pe Anfield Sport.ro
Liverpool a învins-o pe Bournemouth cu 4-2 într-un meci transmis pe VOYO.
Acum 2 ore
17:00
„O dată pe an, dacă am noroc” Abstinența, secretul succesului pentru Haaland: ce a dezvăluit atacantul lui City Sport.ro
Erling Haaland a înscris 85 de goluri în primele 97 de meciuri jucate pentru Manchester City, în Premier League.
16:50
Costel Pantilimon a urmărit meciul lui Liverpool și a tras o concluzie categorică: ”Decizie neinspirată! În Premier League asta se cere” Sport.ro
Premier League se vede pe VOYO!
16:40
„Reghe“, altă problemă în Sudan: „Are două variante“ Sport.ro
Preluând Al-Hilal Omdurman, o echipă din Sudan, Laurențiu Reghecampf (49 de ani) e „bombardat“ de situații neprevăzute, aproape în fiecare zi.
16:40
”Sentiment unic!” Nicolae Stanciu a făcut anunțul după ce a marcat fabulos la debutul pentru Genoa Sport.ro
Genoa - Vicenza s-a încheiat 3-0, în a doua fază din Coppa Italia.
16:10
Coman, mister deslușit de antrenorul lui din Qatar: „Asta e situația, iar el știe părerea mea“ Sport.ro
Internaționalul român a lipsit din lotul celor de la Al-Gharafa, în prima etapă din Qatar Stars League. La 24 de ore distanță, portughezul Pedro Martins a explicat pentru Sport.ro ce s-a întâmplat cu jucătorul său.
Acum 4 ore
16:00
Antrenorul român comparat de Pantilimon cu Jose Mourinho: „Are un stil mai pragmatic” Sport.ro
Joi seară, fotbalul românesc a trăit din nou emoțiile cupele europene, însă bilanțul nu a fost unul perfect. 
15:50
Gigi Becali, ofertă pentru revenirea lui Florinel Coman la FCSB: "E posibil să se facă" Sport.ro
Florinel Coman (27 de ani) ar putea reveni la FCSB, la doar un an după plecarea în Qatar.
15:40
Daniel Pancu revine pe teren, în Giulești, chiar la meciul cu FCSB! Sport.ro
Daniel Pancu revine pe teren, chiar de ziua lui!
15:20
Vladislav Blănuță, transfer în Rusia? Adrian Mititelu a spus tot Sport.ro
Vladislav Blănuță este la mare căutare.
15:10
Petrolul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la 21:30. Măldărășanu revine acasă Sport.ro
Petrolul Ploiești - FC Hermannstadt, singurul joc de sâmbătă din runda a șasea a Superligii, începe la ora 21:30, pe Stadionul "Ilie Oană".
15:00
Poliția investighează: caz ireal de abuz rasial cu un fan Liverpool în scaun cu rotile, în prim-plan Sport.ro
Liverpool - Bournemouth 4-2 a fost transmis în direct și în exclusivitate de VOYO.
14:40
Florin Gardoș a numit fotbalistul român în activitate care ar fi meritat să joace în Premier League: "Nu e sub Ward-Prowse, de exemplu" Sport.ro
Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Andru Nenciu au fost invitații lui Costin Ștucan la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO, în care s-au prefațat meciurile de sâmbătă din Premier League.
14:30
Fotbalistul care l-a impresionat pe Costel Pantilimon: „A cărat un club în spate” Sport.ro
Costel Pantilimon este dublu campion al Angliei cu Manchester City.
Acum 6 ore
14:00
Donnarumma, în stand-by! Decizia luată de Manchester City după prima ofertă primită pentru Ederson Sport.ro
Galatasaray a făcut o primă ofertă, în valoare de 10 milioane de euro, pentru transferul portarului Ederson de laManchester City.
13:40
Recital de goluri în Liga 2! Echipa care a pierdut cu 7-0 în deplasare Sport.ro
Etapa a 3-a din Liga 2 a adus un adevărat festival ofensiv, iar CSM Reșița a fost protagonista zilei.
13:30
Rashford și Joan Garcia au drept de joc la Barcelona! Ce se întâmplă cu Szczesny Sport.ro
În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni.
13:20
Transfer de impact înainte de Aberdeen - FCSB: "Mâine face vizita medicală și semnează!" Sport.ro
Aberdeen - FCSB, prima manșă din play-off-ul Europa League, se joacă joi, 21 august, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium. Returul, o săptămână mai târziu, la București.
13:20
Ionel Dănciulescu propune un stoper la națională: ”E mai fundaș decât Bancu” Sport.ro
Fostul atacant propune un fundaș pentru formația pregătită de Mircea Lucescu.
12:40
Șoc în Suedia! Echipa dintr-un orășel cu mai puțin de 1.000 de locuitori poate deveni campioană Sport.ro
Lider în Allsvenskan este un club care a jucat doar 13 sezoane în prima ligă.
12:40
Contul oficial Serie A a scris doar 5 cuvinte după bijuteria înscrisă de Stanciu pentru Genoa Sport.ro
Genoa a învins Vicenza cu 3-0 în prima fază eliminatorie din Coppa Italia, într-un meci transmis LIVE pe VOYO.
12:10
Pantilimon, Gardoș și Andru Nenciu sunt invitații lui Ștucan! LIVE pe VOYO, de la 13:30, înainte de duelurile de foc din Premier League Sport.ro
Costin Ștucan revine cu a doua ediție a emisiunii Play On Sport, LIVE pe VOYO, de la 13:30.
Acum 8 ore
12:00
Veste uriașă pentru FCSB înaintea play-off-ului cu Aberdeen! Sport.ro
FCSB primește o veste bună înaintea duelului cu Aberdeen, după un start de sezon în care a avut numeroase probleme de lot.
11:50
Patrick Vieira îl elogiază pe Nicolae Stanciu: "E primul care ajunge la sala de forță și ultimul care pleacă" Sport.ro
Nicolae Stanciu a marcat la primul meci oficial pentru Genoa, 3-0 contra celor de la Vicenza, în Cupa Italiei, meci transmis de VOYO.
11:50
Adrian Ilie îl sfătuiește pe Ianis Hagi: „Eu nu m-aș duce acolo” Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) rămâne liber de contract după despărțirea de Rangers și încă analizează ofertele primite.
11:30
Plecat de la Dinamo, mijlocașul a ajuns să joace la „județeană“, în Belgia Sport.ro
Când Mircea Rednic l-a adus la Dinamo, mijlocașul nu mai jucase de mai bine de jumătate de an.
11:30
Florentin Petre, savuros în direct: „Ultima dată când am dat cu pumnul, am făcut 5 kg alergare” Sport.ro
Răzvan Raț și Florentin Petre au făcut spectacol la cea de-a cincea ediție a emisiunii „Fața la Joc”, difuzată pe PRO TV și VOYO și moderată de Costin Ștucan.
11:00
Adrian Mihalcea a vrut să facă o „mega-combinație“ cu Dinamo! De ce a picat transferul Sport.ro
UTA Arad a smuls un punct pe Arena Națională, vineri seară, împotriva lui Dinamo, scor 1-1, în etapa a șasea din Superliga. 
10:40
Transfer neașteptat pentru Vladislav Blănuță: "Și-a dat acordul!" Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul revenit în această vară la FC U Craiova, nu va rămâne la formația olteană.
10:30
Mesajul lui MM Stoica înainte de „dubla“ cu Aberdeen Sport.ro
FCSB se pregătește de una dintre cele mai importante confruntări ale verii, play-off-ul Europa League cu Aberdeen.
10:20
Un internațional român face parte dintr-un proiect grandios în Grecia. E coleg cu Luka Jovic, Domagoj Vida și Anthony Martial Sport.ro
AEK Atena vrea să câștige un nou trofeu intern, după ce a realizat eventul în stagiunea 2022-2023.
10:10
A bătut palma cu CFR Cluj! Contract până în 2027 Sport.ro
CFR Cluj a mai făcut o mutare pe piața transferurilor.
Acum 12 ore
10:00
Acuzații grave în Superliga: "Ei doi au retrogradat echipa, au aruncat vestiarul în aer" Sport.ro
Poli Iași a retrogradat neașteptat la finalul sezonului trecut, după un baraj cu Metaloglobus.
09:40
Antrenorul lui PSV Eindhoven a anunțat decizia în cazul lui Dennis Man, la câteva zile după transfer Sport.ro
Dennis Man (26 de ani), transferat în această săptămână la PSV Eindhoven, va avea încă din acest weekend șansa debutului la campioana din Eredivisie.
09:30
Ofertă din Turcia pentru Ianis Hagi! Salariu de un milion de euro pe an Sport.ro
Fiul "Regelui" încă își caută echipă după despărțirea de Rangers.
09:10
Concluzia antrenorului de la Aberdeen după ce și-a trimis omul de încredere să o urmărească pe FCSB Sport.ro
Aberdeen va fi următoarea adversară a lui FCSB în Europa League. Meicul tur din play-off se joacă joi, 21 august, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium.
09:00
Wolverhampton – Manchester City, LIVE pe VOYO de la ora 19:30! Deplasare grea pentru "cetățeni" Sport.ro
Premier League revine în forță și aduce sâmbătă, de la ora 19:30, un meci tare: Wolverhampton – Manchester City, transmis în direct pe VOYO!
08:50
Tottenham - Burnley, LIVE pe VOYO de la 17:00! Drăgușin, încă absent Sport.ro
Premier League se întoarce cu un duel interesant pe „Tottenham Hotspur Stadium”, unde Spurs dă piept cu nou-promovata Burnley, sâmbătă, de la 17:00, în direct pe VOYO!
08:50
Fără dubii! Cum l-a numit Gazzetta dello Sport pe Nicolae Stanciu după golul la debut pentru Genoa Sport.ro
Nicolae Stanciu (32 de ani) a înscris în primul meci oficial pentru Genoa, 3-0 contra celor de la Vicenza, în Cupa Italiei, meci transmis de VOYO.
08:30
Mohamed Salah, singur în fața peluzei, în lacrimi după Liverpool - Bournemouth 4-2 Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) a fost vizibil emoționat după Liverpool - Bournemouth 4-2, meciul de deschidere al noului sezon din Premier League, transmis în direct de VOYO.
08:30
Brighton - Fulham, Sunderland - West Ham, LIVE pe VOYO de la 17:00! Zi plină de fotbal în Premier League Sport.ro
Premier League revine cu meciuri tari și, pentru prima oară, toate cele 380 de partide pot fi urmărite în România exclusiv pe VOYO. 
08:20
Aston Villa - Newcastle, în direct pe VOYO de la 14:30! Duel de foc pe Villa Park Sport.ro
Aston Villa primește vizita lui Newcastle, sâmbătă, de la 14:30, în direct pe VOYO.
08:10
Fiul lui Diego Simeone s-a retras din fotbal la 27 de ani și se face impresar! Sport.ro
Atacantul evolua în liga a patra spaniolă. 
Acum 24 ore
00:30
Ce a avut de zis Zeljko Kopic după ce Dinamo a încasat două cartonașe roșii cu UTA Sport.ro
Dinamo - UTA s-a încheiat 1-1.
00:20
Just in time! Salah nu putea rata momentul în Liverpool - Bournemouth 4-2 (EXCLUSIV VOYO) Sport.ro
Liverpool - Bournemouth, primul meci al sezonului din Premier League, s-a terminat 4-2.
00:20
Cîrjan, un căpitan furios după Dinamo – UTA: „Nu e OK ce s-a întâmplat...“ Sport.ro
Decarul roș-albilor a părăsit terenul cu un gust amar. La interviul de după meci, mijlocașul nu și-a ascuns supărarea și a spus lucrurilor pe nume.
00:10
Abdallah, dezvăluirea serii după Dinamo – UTA: de ce a părăsit „haita“ după 2 ani Sport.ro
Ca o ironie a sorții, atacantul de 27 de ani a înscris primul său gol pentru formația arădeană împotriva fostei sale echipe.
15 august 2025
23:50
Nicolae Stanciu, GOL de pus în ramă în Coppa Italia! Românul a marcat formidabil în Genoa - Vicenza, cu Lucescu și Șucu în tribună Sport.ro
Genoa - Vicenza a fost în direct pe VOYO!
Mai multe ştiri
