Zelenski: and #8221;Am avut o discuţie lungă şi substanţială cu Trump and #8221;
Bursa, 16 august 2025 18:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră şi jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin
10:30
Produsul Intern Brut al Japoniei a avansat cu 0,3% în al doilea trimestru din 2025, faţă de primele trei luni ale anului, depăşind prognozele analiştilor, în pofida tensiunilor comerciale cu Statele Unite
10:30
Vânzările cu amănuntul din Statele Unite au crescut cu 0,5% în luna iulie, susţinute de cererea pentru automobile şi de promoţiile agresive derulate de Amazon şi Walmart, potrivit datelor Departamentului Comerţului
Acum 12 ore
09:50
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la nivelul BBB-/ F3 pentru datoria pe termen lung şi scurt în valută, menţinând însă perspectiva negativă, anunţă Ministerul Finanţelor
09:50
Sudanul de Sud şi Israelul negociază un acord pentru relocarea palestinienilor din Fâşia Gaza, devastată de război, în această ţară africană care are propriile tulburări grave cauzate de războiul civil
09:50
Acum 24 ore
03:10
Întâlnirea istorică s-a încheiat, dar istoria nu are încă ce nota la capitolul rezultate. Protagoniştii au vorbit frumos, dar vag, iar Putin şi-a exprimat doar speranţa ca and #8222;progresul în formare and #8221; să nu fie torpilat de Kiev şi de capitalele europene. În mod previzibil, când Moscova foloseşte expresii cu tentă lirică despre and #8222;progres and #8221;, la Bruxelles şi nu numai, îngrijorarea se propagă.
02:40
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a propus omologului său american, Donald Trump, ca următoarea lor întâlnire să se desfăşoare la Moscova, transmite CNN, care afirmă cele ce urmează. Sugestia a fost formulată în limba engleză, în cadrul conferinţei de presă comune de la Anchorage, Alaska.
02:40
Putin avertizează Kievul şi capitalele europene să nu blocheze and #8222;progresul în formare and #8221; # Bursa
În conferinţa de presă comună cu preşedintele american Donald Trump, desfăşurată la Anchorage, Alaska, preşedintele rus Vladimir Putin le-a transmis liderilor din Ucraina şi din capitalele europene să nu submineze paşii înainte făcuţi în discuţiile bilaterale, conform CNN.
02:40
Preşedintele american Donald Trump a declarat, după întâlnirea de la Anchorage, Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin, că urmează să aibă mai multe convorbiri telefonice pentru a informa despre rezultatele discuţiilor. and #8222;O să încep să dau câteva telefoane şi să le spun ce s-a întâmplat and #8221;, a spus Trump jurnaliştilor, citat de CNN.
02:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a deschis conferinţa de presă comună cu omologul său american, Donald Trump, schimbând protocolul obişnuit conform căruia liderul gazdă ia primul cuvântul, relatează CNN. Evenimentul a avut loc la Anchorage, Alaska, după negocierile bilaterale desfăşurate în cadrul summitului ruso-american.
02:30
Trump: and #8222;Am făcut progrese mari cu Putin, dar nu există acord până nu există acord and #8221; # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, la finalul summitului din Anchorage, Alaska, că discuţiile cu omologul rus Vladimir Putin au fost and #8222;extrem de productive and #8221; şi au dus la and #8222;mari progrese and #8221; către un posibil acord, însă a subliniat că and #8222;dar nu există acord până nu există acord and #8221;, potrivit CNN.
02:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, susţin o conferinţă de presă comună la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, după întâlnirea de peste două ore desfăşurată în format restrâns şi extins, scrie CNN. Potrivit ambasadorului Rusiei în SUA, Alexander Darchiev, atmosfera discuţiilor a fost and #8222;în general pozitivă and #8221;, transmite presa de stat rusă.
02:00
Două pupitre pregătite pentru conferinţa de presă Trump-Putin, semn că discuţiile au decurs bine # Bursa
În sala pregătită la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, au fost amplasate două pupitre pentru conferinţa de presă comună a preşedinţilor Donald Trump şi Vladimir Putin, programată să înceapă în curând, potrivit CNN.
01:30
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a înmânat vineri omologului american Donald Trump, în Alaska, hărţi şi materiale istorice care, potrivit Kremlinului, ar demonstra and #8222;caracterul artificial and #8221; al formării Ucrainei, relatează Reuters.
01:30
Negocierile în format restrâns dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi delegaţia americană condusă de preşedintele Donald Trump s-au încheiat, a anunţat Kremlinul într-o scurtă declaraţie, citată de CNN.
01:30
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin vor susţine în curând o conferinţă de presă, a transmis Kremlinul, potrivit CNN. Jurnaliştii acreditaţi au fost invitaţi să se adune în sala pregătită la baza aeriană Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska, pentru eveniment.
01:20
Reprezentanta oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat pe canalul său de Telegram întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurată în Alaska, relatează agenţia Tass.
00:40
Fitch menţine ratingul ţării noastre la BBB-, dar avertizează asupra deficitului record şi a riscurilor politice # Bursa
Agenţia Fitch a confirmat ratingul de credit pe termen lung în valută străină al ţării noastre la and #8222;BBB- and #8221;, ultima treaptă recomandată investiţiilor, şi a menţinut perspectiva and #8222;negativă and #8221;, conform raportului publicat în această noapte.
00:30
Kremlinul a publicat două clipuri în care preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, apar zâmbind şi discutând la începutul reuniunii din Alaska, transmite The Associated Press, care afirmă cele ce urmează. Din delegaţia rusă fac parte ministrul de externe Serghei Lavrov şi consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov.
00:20
Europa consideră drept and #8222;o uşurare and #8221; modificarea formatului discuţiilor dintre preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, scrie CNN, citând un oficial european, care transmite cele ce urmează.
00:00
Trump glumeşte că ar putea să-i placă din nou Hillary Clinton, după oferta acesteia de a-l nominaliza la Nobelul Păcii # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat Fox News la bordul Air Force One, în drum spre summitul cu Vladimir Putin din Alaska, că and #8222;ar putea să înceapă să-i placă din nou and #8221; Hillary Clinton, după ce fosta sa rivală din alegerile prezidenţiale din 2016 a anunţat că îl va nominaliza personal la Premiul Nobel pentru Pace dacă va obţine încheierea războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii Rusiei, relatează The Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
00:00
Echipa preşedintelui american Donald Trump a trimis un e-mail susţinătorilor, cerând donaţii în timp ce acesta se află la negocieri cu Vladimir Putin, în Alaska, transmite Sky News, de la care informăm cele ce urmează.
15 august 2025
23:10
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin au început, vineri, la Anchorage, convorbirile faţă în faţă, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Cei doi lideri nu au făcut declaraţii şi nu au acceptat întrebări, în timp ce stăteau unul lângă celălalt. Formatul discuţiilor s-a schimbat în ultimul moment: Trump şi Putin nu s-au întâlnit singuri, ci însoţiţi de miniştrii de externe - Marco Rubio şi Serghei Lavrov - şi de câte un consilier, Steve Witkoff şi Iuri Uşakov.
22:50
Zelenski, neinvitat la summitul Trump-Putin din Alaska, mizează pe o and #8222;poziţie puternică and #8221; a SUA # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, vineri, într-un discurs video, că speră la o and #8222;poziţie puternică a Statelor Unite and #8221; înaintea întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin în Alaska, relatează The Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.
22:30
Trump condiţionează deschiderea către afaceri cu Putin de progrese în negocierile privind Ucraina # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, la bordul Air Force One, că este dispus să discute despre posibile afaceri cu omologul său rus, Vladimir Putin, dacă summitul din Alaska aduce progrese în privinţa Ucrainei, relatează The Associated Press, de la care relatăm cele ce urmează. El a subliniat că din delegaţia rusă fac parte oameni de afaceri.
22:30
Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin s-au salutat călduros pe covorul roşu din Alaska, înaintea începerii summitului dedicat războiului din Ucraina. După ce au coborât din avioane, Trump l-a aplaudat pe Putin, iar cei doi şi-au strâns mâna zâmbind, urcând apoi în aceeaşi maşină pentru a se deplasa la locul discuţiilor.
22:10
Summitul Putin-Trump ar putea dura şase-şapte ore şi va include consilieri la întâlnirea t and #234;te- and #224;-t and #234;te # Bursa
Întâlnirea dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump, programată la Anchorage, în Alaska, ar putea dura cel puţin şase-şapte ore, a declarat pentru agenţia RIA Novosti purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Associated Press, de la care relatăm cele ce urmează.
22:00
Donald Trump l-ar putea aresta oricând pe Vladimir Putin, odată ce acesta a coborât din avion pe aeroportul din Anchorage, unde a venit pentru negocierile de pace la care au convenit diplomatic Rusia şi SUA. De ce îşi asumă Putin acest risc?
21:50
Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord înaintea summitului cu Vladimir Putin # Bursa
Aeronava prezidenţială americană Air Force One a aterizat vineri la Anchorage, avându-l la bord pe preşedintele Donald Trump, relatează BBC News, de la care relatăm cele ce urmează. Alături de acesta se află secretarul de Stat Marco Rubio, emisarul special al Casei Albe Steve Witkoff şi directorul CIA John Ratcliffe, echipă care îl va sprijini în negocierile privind o posibilă pace în războiul din Ucraina.
21:40
Avionul preşedintelui rus Vladimir Putin a aterizat vineri la baza militară americană din Alaska, potrivit datelor FlightRadar24, care monitorizează traficul aerian în timp real. Liderul de la Kremlin urmează să fie întâmpinat de preşedintele american Donald Trump înaintea discuţiilor cu miză majoră pentru Ucraina, Europa şi relaţiile bilaterale.
21:20
Alaska, de la and #8222;afacerea secolului and #8221; pentru SUA la miza geopolitică a summitului Trump-Putin # Bursa
Teritoriul Alaska, unde astăzi are loc summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a aparţinut Rusiei până în 1867, când ţarul Alexandru al II-lea a decis să îl vândă Statelor Unite pentru 7,2 milioane de dolari. La cursul istoric de atunci, suma reprezenta aproximativ 14 milioane de ruble.
21:20
Trump ameninţă că se întoarce and #8222;acasă foarte repede and #8221; dacă întâlnirea cu Putin eşuează # Bursa
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat lui Bret Baier la Fox News, că întâlnirea de vineri din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin and #8222;va merge foarte bine and #8221;, însă dacă nu, se va întoarce and #8222;acasă foarte repede and #8221;, potrivit The Associated Press, care afirmă cele ce urmează.
21:00
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să sosească la Anchorage, Alaska, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), unde va fi întâmpinat la avion de preşedintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit Associated Press, care transmite cele ce urmează.
21:00
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârşit paşnic al and #8222;violenţei tot mai asurzitoare and #8221; a războaielor din lume, în cadrul unei slujbe de Sfânta Maria, ziua desfăşurării summitului Trump-Putin în Alaska, relatează Associated Press, care afirmă cele ce urmează.
