Zelenski: and #8221;Am avut o discuţie lungă şi substanţială cu Trump and #8221;

Preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin au început, vineri, la Anchorage, convorbirile faţă în faţă, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Cei doi lideri nu au făcut declaraţii şi nu au acceptat întrebări, în timp ce stăteau unul lângă celălalt. Formatul discuţiilor s-a schimbat în ultimul moment: Trump şi Putin nu s-au întâlnit singuri, ci însoţiţi de miniştrii de externe - Marco Rubio şi Serghei Lavrov - şi de câte un consilier, Steve Witkoff şi Iuri Uşakov.