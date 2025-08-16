Ministrul chinez de Externe Wang Yi va vizita India de luni, pentru discuţii privind frontiera din Himalaya

14:30

Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, a afirmat, pe pagina sa de Facebook, că lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la nivel înalt între SUA şi Rusia, mptov pentru care cei doi preşedinţi merită apreciere pentru organizarea summitului.