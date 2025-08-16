Reacție la întâlnirea Trump-Putin. ”Coaliţia voluntarilor”, convocată de urgență

Cotidianul de Hunedoara, 16 august 2025 18:00

Aşa-numita "coaliţie a voluntarilor", țări [...] The post Reacție la întâlnirea Trump-Putin. ”Coaliţia voluntarilor”, convocată de urgență appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 10 minute
18:00
Reacție la întâlnirea Trump-Putin. ”Coaliţia voluntarilor”, convocată de urgență Cotidianul de Hunedoara
Aşa-numita "coaliţie a voluntarilor", țări [...] The post Reacție la întâlnirea Trump-Putin. ”Coaliţia voluntarilor”, convocată de urgență appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:40
Propunerea lui Trump pentru Zelenski, cu o condiție Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump [...] The post Propunerea lui Trump pentru Zelenski, cu o condiție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
17:00
Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Glavacioc, adusă în București Cotidianul de Hunedoara
Străvechea icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de [...] The post Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Glavacioc, adusă în București appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Un turist englez a murit în Bucegi Cotidianul de Hunedoara
Un turist englez a decedat, sâmbătă, pe Platoul Bucegi [...] The post Un turist englez a murit în Bucegi appeared first on Cotidianul RO.
16:20
Este cea mai mare viclenie Trump-Putin. Acordul e gata! Cotidianul de Hunedoara
Ion Cristoiu a vorbit desăre  întâlnirea  [...] The post Este cea mai mare viclenie Trump-Putin. Acordul e gata! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:50
Viktor Orban spune Rusia a câștigat războiul din Ucraina Cotidianul de Hunedoara
Într-un interviu pe canalul Patriot [...] The post Viktor Orban spune Rusia a câștigat războiul din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Declarație de susținere din UE. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua Cotidianul de Hunedoara
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiți să faciliteze [...] The post Declarație de susținere din UE. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Dennis Politic s-a răzbunat cu gol pentru insultele rasiste la Prishtina Cotidianul de Hunedoara
Războiul kosovaro-român a continuat. Dennis Politic [...] The post Dennis Politic s-a răzbunat cu gol pentru insultele rasiste la Prishtina appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:00
Țoiu, reacție după întîlnirea Trump-Putin Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre președintele american [...] The post Țoiu, reacție după întîlnirea Trump-Putin appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Jocul umbrelor în Alaska Cotidianul de Hunedoara
Putin iese din izolare. Trump evită un război cu economic cu China și nu scapă India în brațele Rusiei. Europa rămâne spectator. Războiul din Ucraina continuă [...] The post Jocul umbrelor în Alaska appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Substanțe și deșeuri periculoase, descoperite de polițiști Cotidianul de Hunedoara
Mii de tone de substanțe și deșeuri periculoase [...] The post Substanțe și deșeuri periculoase, descoperite de polițiști appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Fost judecător revoltat de absența președintelui de Ziua Marinei Cotidianul de Hunedoara
Fostul judecator și fost membru CSM, [...] The post Fost judecător revoltat de absența președintelui de Ziua Marinei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
12:10
Sf. Martiri Brâncoveni și Sfetnicul Ianachie Cotidianul de Hunedoara
Martirizat pe 15 august 1714, împreună cu fii săi  [...] The post Sf. Martiri Brâncoveni și Sfetnicul Ianachie appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Un film despre Sergiu Celibidache. Primele imagini, lansate oficial Cotidianul de Hunedoara
Primele imagini din filmul Cravata Galbenă, una [...] The post Un film despre Sergiu Celibidache. Primele imagini, lansate oficial appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Zelenski, prima reacție. Merge la Washington Cotidianul de Hunedoara
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski [...] The post Zelenski, prima reacție. Merge la Washington appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Toată Europa se înarmează ca să se apere Cotidianul de Hunedoara
Teribil, dom`le! [...] The post Toată Europa se înarmează ca să se apere appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Pierre Bellet, specific și exotic local Cotidianul de Hunedoara
Născut în România, la Galați, într-o familie franceză, Pierre Belle a fost un pictor român format la Școala Națională de Belle Arte din Paris [...] The post Pierre Bellet, specific și exotic local appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Întâlnirea Putin–Trump și sfârșitul hegemoniei americane Cotidianul de Hunedoara
Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Donald Trump [...] The post Întâlnirea Putin–Trump și sfârșitul hegemoniei americane appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Liderii europeni analizează întâlnirea Trump-Putin Cotidianul de Hunedoara
Conferinţa de presă după întâlnirea [...] The post Liderii europeni analizează întâlnirea Trump-Putin appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
09:40
Alaska privită din România Cotidianul de Hunedoara
Ziua de  vineri 15  august, zi cu sunete discrete [...] The post Alaska privită din România appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Președintele Putin, aproape surd Cotidianul de Hunedoara
În conferință de presă comună cu omologul [...] The post Președintele Putin, aproape surd appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Momentul în care Putin a îngenuncheat în Alaska Cotidianul de Hunedoara
Președintele rus Vladimir Putin a depus vineri [...] The post Momentul în care Putin a îngenuncheat în Alaska appeared first on Cotidianul RO.
08:10
”Acum depinde de președintele Zelenski„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump și omologul [...] The post ”Acum depinde de președintele Zelenski„ appeared first on Cotidianul RO.
07:30
CSM București și Corona Brașov, în finala Cupei Corona Cotidianul de Hunedoara
CSM București și Corona Brașov, primele două clasate [...] The post CSM București și Corona Brașov, în finala Cupei Corona appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Summitul din Alaska s-a terminat. ”Nu există acord până nu ajungem la unul„ Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin [...] The post Summitul din Alaska s-a terminat. ”Nu există acord până nu ajungem la unul„ appeared first on Cotidianul RO.
05:50
Maladia juridismului Cotidianul de Hunedoara
Îi suntem în continuare datori lui Kant pentru înțelegerea cea mai sintetică [...] The post Maladia juridismului appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
22:30
Moșteanu, despre înzestrarea Marinei: Ministrul nu e Moș Crăciun Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, că bugetul alocat înzestrării armatei nu va fi afectat de măsurile de austeritate [...] The post Moșteanu, despre înzestrarea Marinei: Ministrul nu e Moș Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
22:30
Întârzieri de sute de minute din cauza unui incident pe calea ferată Cotidianul de Hunedoara
Circulația trenurilor de călători pe secția de circulație Fetești - Dunărea, Magistrala 800, se desfășoară în condiții de avarie, ca urmare a unui incident [...] The post Întârzieri de sute de minute din cauza unui incident pe calea ferată appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Îndemn la rugăciune pentru românii din Cernăuți Cotidianul de Hunedoara
Stareţul Mănăstiri Putna, arhimandritul Melchisedec Velnic, a cerut, vineri, credincioşilor prezenţi la Sfânta Liturghie [...] The post Îndemn la rugăciune pentru românii din Cernăuți appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Putin, așteptat cu covorul roșu în Alaska (video) Cotidianul de Hunedoara
Pentru Putin, summitul reprezintă deja o mare victorie, deoarece îi permite să afirme că eforturile Occidentului de a izola Rusia [...] The post Putin, așteptat cu covorul roșu în Alaska (video) appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Dan Tanasă: România nu are nevoie de un preşedinte turist Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al AUR, Dan Tanasă, susţine că Nicuşor Dan "arată clar că nu vrea şi nu poate să fie preşedintele tuturor românilor", [...] The post Dan Tanasă: România nu are nevoie de un preşedinte turist appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Pacienta transferată de la Floreasca, pași spre recuperare în Belgia Cotidianul de Hunedoara
Lavinia Vlad, pacienta care a ajuns la spitalul Floreasca cu arsuri grave și extrem de grave, cu șanse minime de supraviețuire, face progrese la spitalul din Belgia [...] The post Pacienta transferată de la Floreasca, pași spre recuperare în Belgia appeared first on Cotidianul RO.
20:00
La un târg tradiţional, arme albe cu duiumul Cotidianul de Hunedoara
În urma legitimării şi a controlului corporal preventiv, asupra acestora... [...] The post La un târg tradiţional, arme albe cu duiumul appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Vacanța de Sf. Maria a umplut litoralul românesc Cotidianul de Hunedoara
Ar trebui să declar ca avem aproximativ 155.000 turiști pe litoral în acest moment, pentru că acesta e numărul locurilor de cazare autorizate [...] The post Vacanța de Sf. Maria a umplut litoralul românesc appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Un club de fotbal interzice consumul de semințe pe stadion Cotidianul de Hunedoara
Aruncarea cojilor de semințe de floarea soarelui pe jos reprezintă o problemă de sănătate, înfundând țevile și provocând tot felul de neplăceri [...] The post Un club de fotbal interzice consumul de semințe pe stadion appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Economist, uluit de ce a spus Bolojan în presa străină Cotidianul de Hunedoara
Ultima data cand Romania a intrat in incapacitate de plata a fost in anul 1933. [...] The post Economist, uluit de ce a spus Bolojan în presa străină appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Kremlinul: Discuțiile Trump-Putin ar putea dura până la 7 ore Cotidianul de Hunedoara
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, se așteaptă ca discuțiile cu... [...] The post Kremlinul: Discuțiile Trump-Putin ar putea dura până la 7 ore appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Urși otrăviți cu insecticide. Un deputat AUR acuză Ministerul Mediului Cotidianul de Hunedoara
Deputatul AUR Valeriu Munteanu atrage atenția asupra unui caz revoltător petrecut în zona Făgărașului, unde trei urși au fost uciși cu insecticide interzise în [...] The post Urși otrăviți cu insecticide. Un deputat AUR acuză Ministerul Mediului appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Explicaţia lui Nicuşor Dan. N-a mai ajuns în ultimii ani la mănăstire, atunci de ce acum? Cotidianul de Hunedoara
„E o sărbătoare religioasă, foarte mare, toată lumea vine la biserică.... [...] The post Explicaţia lui Nicuşor Dan. N-a mai ajuns în ultimii ani la mănăstire, atunci de ce acum? appeared first on Cotidianul RO.
18:20
RO-ALERT! Incendiu puternic lângă București Cotidianul de Hunedoara
Un incendiu de vegetație a izbucnit, vineri, în localitatea Clinceni, și se manifestă pe o suprafață de 3 hectare, la fața locului acționând 20 de autospeciale [...] The post RO-ALERT! Incendiu puternic lângă București appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
17:50
Ucrainean găsit în stare critică în Munții Maramureșului Cotidianul de Hunedoara
Un cetăţean ucrainean care a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului, aflat în stare critică, [...] The post Ucrainean găsit în stare critică în Munții Maramureșului appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Trump l-a spălat și pe Lukașenko: „Am avut o discuție minunată” Cotidianul de Hunedoara
Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit telefonic cu un important aliat global al lui Vladimir Putin... [...] The post Trump l-a spălat și pe Lukașenko: „Am avut o discuție minunată” appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Ce grei mai merg la summitul Trump-Putin Cotidianul de Hunedoara
De asemenea, se așteaptă să fie prezent și șeful Comandamentului SUA-Europa, generalul... [...] The post Ce grei mai merg la summitul Trump-Putin appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Fost ministru PSD, atac la Bolojan: Ori nu întelege, ori minte Cotidianul de Hunedoara
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, critică Guvernul și pe premierul Ilie Bolojan, după declarațiile referitoare la riscul intrării României în incapacitate [...] The post Fost ministru PSD, atac la Bolojan: Ori nu întelege, ori minte appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Zelenski, cu sufletul la gură. Comunicatul transmis Cotidianul de Hunedoara
„Armata rusă continuă să sufere pierderi semnificative în încercările sale (...) [...] The post Zelenski, cu sufletul la gură. Comunicatul transmis appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Trump, încântat că Putin „aduce o mulțime de oameni de afaceri din Rusia” Cotidianul de Hunedoara
Președintele american Donald Trump a subliniat relația sa bună cu președintele rus Vladimir Putin în drumul său spre Alaska... [...] The post Trump, încântat că Putin „aduce o mulțime de oameni de afaceri din Rusia” appeared first on Cotidianul RO.
16:40
CNN: Mesajul pe care îl transmite Lavrov cu puloverul său „URSS” Cotidianul de Hunedoara
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a sosit la Anchorage îmbrăcat într-o ținută neobișnuit de... [...] The post CNN: Mesajul pe care îl transmite Lavrov cu puloverul său „URSS” appeared first on Cotidianul RO.
16:20
De la vorbe la fapte. AUR construiește un centru comunitar în Broșteni Cotidianul de Hunedoara
Centrul, amenajat în fosta fabrică de confecții din localitate, se întinde pe o suprafață de 1.700 de metri pătrați și va include (...) [...] The post De la vorbe la fapte. AUR construiește un centru comunitar în Broșteni appeared first on Cotidianul RO.
15:50
(Fotoreportaj) Ziua Marinei celebrată și în Capitală Cotidianul de Hunedoara
Ziua Marinei Române a fost marcată la București printr-o ceremonie de o oră, la (...) [...] The post (Fotoreportaj) Ziua Marinei celebrată și în Capitală appeared first on Cotidianul RO.
15:40
Generalul Dumbravă și avocatul Trăilă au dat în judecată DNA Cotidianul de Hunedoara
Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă și avocatul Doru Trăilă au dat în judecată DNA. Vezi in articol ce-i nemulțumește [...] The post Generalul Dumbravă și avocatul Trăilă au dat în judecată DNA appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.