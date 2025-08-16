Nicuşor Dan: and #8221;Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace and #8221;

00:00

Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat Fox News la bordul Air Force One, în drum spre summitul cu Vladimir Putin din Alaska, că and #8222;ar putea să înceapă să-i placă din nou and #8221; Hillary Clinton, după ce fosta sa rivală din alegerile prezidenţiale din 2016 a anunţat că îl va nominaliza personal la Premiul Nobel pentru Pace dacă va obţine încheierea războiului din Ucraina fără ca Kievul să cedeze teritorii Rusiei, relatează The Associated Press, de la care transmitem cele ce urmează.