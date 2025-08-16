O femeie a deschis după 25 de ani o cutie misterioasă primită la nuntă. A izbucnit în lacrimi imediat după

14:00

Este cel mai aglomerat weekend, pe litoral, din acest sezon estival. Minivacanţa de Sfânta Maria a adus peste 200.000 de turişti la malul mării. Însă pe aproape toate plajele a fost arborat steagul roşu, ceea ce înseamnă că nimeni nu are voie să se scalde în apa mării. În staţiunea Jupiter, trei turişti au ignorat avertismentele. Iar voluntarii au făcut un lanţ uman să îi salveze.