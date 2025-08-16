Fosta fotbalistă a lui Arsenal, momente tandre cu o cunoscută artistă pe o barcă în Grecia! Escapadă romantică în Rodos. Foto
Fanatik, 16 august 2025 19:10
Alex Scott și Jess Glynne nu se feresc de ochii lumii! Cele două s-au postat pe rețele de socializare în timpul unor momente tandre trăite pe o barcă pe Insula Rodos, Grecia
O femeie din Brăila a fost lovită de soț cu o tigaie și înjunghiată cu un cuțit în spate. A fost deschis un dosar pentru tentativă de omor
O doamnă care locuiește în Brăila a fost atacată de partener cu o tigaie și lovită cu un cuțit în spate. Bărbatul e cercetat pentru tentativă de omor.
Fosta fotbalistă a lui Arsenal, momente tandre cu o cunoscută artistă pe o barcă în Grecia! Escapadă romantică în Rodos. Foto
Alex Scott și Jess Glynne nu se feresc de ochii lumii! Cele două s-au postat pe rețele de socializare în timpul unor momente tandre trăite pe o barcă pe Insula Rodos, Grecia
Ploaie de VIP-uri în tribune la CS Dinamo – Steaua. Două foste mari glorii au dat lovitura de start. Video
CS Dinamo – Steaua este derby-ul etapei a 3-a din Liga 2. Lovitura de start a fost dată de legendele Ștefan Iovan si Ionel Augustin. Cine se mai află în loje.
Aberdeen și-a revenit înaintea meciului cu FCSB, din play-off-ul Europa League. Scoțienii au făcut spectacol în Cupa Ligii
FCSB va da piept cu Aberdeen în play-off-ul UEFA Europa League. Gruparea din Scoția a reușit un rezultat important în Cupa Ligii, chiar înaintea partidei tur.
Nu e Derby de România! Asistență extrem de mică la CS Dinamo – Steaua + diferențe uriașe față de FC Dinamo – FCSB și FC Dinamo – Steaua
CS Dinamo - Steaua nu este Derby de România, așa cum susțin fanii echipei din Ghencea! Cel puțin așa arată cifrele
VFB Stuttgart – Bayern Munchen, live video în Supercupa Germaniei. Meci cu trofeul pe masă între cele două forțe ale fotbalului german din sezonul trecut
Supercupa Germaniei din acest an se dispută între VFB Stuttgart și Bayern Munchen, sâmbătă, 16 august, de la 21:30. Pe site-ul Fanatik.ro poți afla toate detaliile despre acest meci.
Ce a pățit o femeie care a mers la cules de mure. Semnele apărute pe mână i-au pus în pericol sănătatea
Cu ce s-a confruntat o femeie care a fost la cules de mure. Simptomele au apărut imediat și i-au pus organismul în pericol.
Bebeluș de șapte luni, răpit din brațele mamei în timp ce era schimbat de scutec. Femeia a fost atacată și lăsată inconștientă
Un bebeluș de șapte luni a fost smuls din brațele mamei, la scurt timp după ce femeia a fost atacată. A vrut să-l schimbe de scutec, dar s-a trezit cu un ochi vânăt
Un suporter al lui Liverpool a fost arestat! Incident incredibil la meciul contra lui Bournemouth
Un suporter al lui Liverpool a fost arestat după ce l-a abuzat rasial pe fotbalistul celor de la Bournemouth, Antoine Semenyo, în timpul meciului disputat vineri seară.
O fostă concurentă Miss Univers a murit într-un accident rutier. Un elan a sărit în fața mașinii în care se afla
O fostă participantă a concursului Miss Univers a decedat într-un accident de circulație. Un elan a intrat prin parbrizul autoturismului.
Explozie urmată de un incendiu puternic, într-un bloc din Cernavodă. 20 de persoane, dintre care cinci copii, au fost evacuate
O explozie urmată de un incendiu a avut loc într-un apartament din Cernavodă. Au fost evacuate 20 de persoane, dintre care cinci copii
Costel Gâlcă, în gardă înainte de Rapid – FCSB: „Sunt în revenire de formă". Veste excelentă pentru giuleșteni
Rapid se pregătește pentru marele derby cu FCSB. Ce a spus Costel Gâlcă înaintea meciului cu fosta sa echipă, cu care câștiga „tripla” în urmă cu 10 ani!
Mirel Rădoi își pune elevii în gardă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: „Va fi un meci foarte dificil. Se simte amprenta lui Robert Ilyes!"
Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul din deplasare cu Csikszereda. Ce au spus Mirel Rădoi și Steven Nsimba înaintea meciului din etapa a 6-a din SuperLiga.
Un bărbat venit tocmai din Marea Britanie și-a pierdut viața în Bucegi. Medicii care au sosit la fața locului au spus de ce a murit.
Suporterii Stelei anunță o atmosferă incendiară la derby-ul cu CS Dinamo din Liga 2. Câți fani sunt așteptați pe „Arcul de Triumf"
CS Dinamo - Steaua este capul de afiș al zilei în fotbalul românesc, iar pe Arcul de Triumf se anunță o atmosferă incendiară. Câți fani ai roș-albaștrilor sunt așteptați.
Medicii i-au spus că "exagerează" prea mult și au trimis-o acasă, dar ulterior a paralizat. Cazul unei adolescente de 14 ani care a șocat internetul
O adolescentă de doar 14 ani a fost acuzată de medici că ”exagerează” și a fost trimisă acasă. Ulterior, aceasta a paralizat.
Este pericol iminent de inundații în nu mai puțin de 29 de județe ale țării. ANM a emis și avertizări de caniculă și furtuni
Ministrul sănătății anunță noi investiții. Ce se va face cu 120 de milioane de euro din fonduri europene. „Pacienții nu sunt singuri"
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, face un anunț pentru toți pacienții din România. România va beneficia de o finanțare de 120 de milioane de euro din fonduri europene
Brigadă controversată la Aberdeen – FCSB! Arbitrul a fost acuzat de trucarea unor meciuri. Cine conduce meciul CFR-ului din play-off-ul Conference League
UEFA a delegat arbitrii pentru manșa tur a dublelor din cupele europene. Cine va fi la centru la Aberdeen - FCSB și Hacken - CFR Cluj.
Cine este românca moartă în Italia la doar 36 de ani. Trupul i-a fost găsit într-o râpă după o plimbare pe munte
O româncă de 36 de ani și-a pierdut viața în Italia, după ce a căzut într-o râpă de aproximativ 200 de metri. Autoritățile investighează circumstanțele tragediei.
Momentul terifiant în care o balenă beluga atacă scafandri. Incidentul a avut loc în fața turiștilor
Clipe de coșmar pentru scafandri care sunt atacați de o balenă beluga. Evenimentul neașteptat a fost surprins în fața oamenilor.
Gigi Neţoiu candidează la Primăria București. În prima reacție îl atacă frontal pe Nicușor Dan: „Președintele României își desemnează public urmașii. Nu știam că suntem o monarhie!". Exclusiv
Omul de afaceri Gigi Neţoiu vrea să fie noul Primar General al Capitalei. Ce planuri are, promisiunea făcută bucureştenilor şi unde crede că nu şi-a ținut cuvântul președintele Nicușor Dan.
Horoscop zilnic pentru duminică, 17 august 2025. Berbecul este preocupat de sectorul financiar, iar Leul evită discuțiile importante.
Reacția României, după summit-ul istoric ruso-american din Alaska: „Un prim pas spre deblocarea negocierilor pentru pacea în Ucraina"
România a transmis o reacție oficială după summit-ul istoric ruso-american din Alaska care a avut ca obiect pacea din Ucraina
Cluburile din Premier League încasează sume exorbitante din contractele pentru echipament sportiv. Cine conduce acest clasament
Premier League este cel mai bogat campionat din lume, iar cluburile primesc sume extraordinare și din contractele pentru echipament sportiv.
Moarte misterioasă într-un bloc din Capitală: cadavrul unei femei a fost ascuns de soț timp de o săptămână. Ce spun vecinii
Polițiștii sunt în alertă, după ce cadavrul unei femei a fost găsit într-un apartament din Capitală. Trupul neînsuflețit se afla într-o stare avansată de degradare
Cine e femeia care l-a înfruntat pe Vladimir Putin în Alaska. Întrebarea incomodă la care liderul rus nu a vrut să răspundă
Cine e femeia care l-a confruntat pe Vladimir Putin în Alaska? Aceasta a devenit subiect de atenție internațională pentru curajul și atitudinea sa fermă față de liderul rus.
Un copil în vârstă de numai 2 ani a murit în timp ce dormea. Părinții au declarat că nu fusese bolnav înainte de deces.
Presa din Scoția a ieșit la atac înainte de Aberdeen – FCSB: „Vedetele insistă că nu vor avea probleme". Cum l-au caracterizat britanicii pe Gigi Becali
FCSB va întâlni formația scoțiană Aberdeen în play-off-ul Europa League, iar presa din Scoția a avut o reacție dură după afirmațiile făcute de reprezentanții campioanei.
Marea face victime pe litoralul românesc: un bărbat de 35 de ani a murit. S-a format un lanț uman pentru salvarea a doi copii
Valurile agitate fac victime printre turiștii veniți la mare, pe litoralul românesc. Din păcate, un bărbat a murit, iar alte patru persoane, printre care doi copii, au fost salvați
Omagiu pentru Ozzy Osbourne în Aston Villa- Newcastle! Moment special pe stadionul unde „Prințul Întunericului" a concertat ultima oară înainte să moară. Video
Ozzy Osbourne, fostul rockstar, a fost omagiat înainte de duelul din Premier League dintre Aston Villa și Newcastle. Care e legătura dintre fostul cântăreț și clubul britanic.
Povestea cutremurătoare a „fetei care nu mâncat niciodată". Complicația din copilărie care i-a adus sfârșitul
Din ce cauză a murit „fata care nu a mâncat niciodată”. Ultima persoană care a văzut-o în viață pe tânăra de 26 de ani a fost tatăl ei.
O explozie devastatoare a avut loc la o fabrică din Rusia. Au fost găsiți 11 morți și peste 130 de persoane rănite grav
Peste 300 de persoane au murit în urma inundațiilor din India și Pakistan. A fost declarată stare de urgență
Mai bine de 300 de oameni au încetat din viață din cauza inundațiilor din India și Pakistan. Autoritățile sunt în alertă.
Copil de doi ani mort după ce ar fi fost lovit cu mașina de propriul tată. Bărbatul ar fi continuat să parcheze fără să îi acorde primul ajutor
Un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce ar fi fost accidentat de tatăl său în curtea casei. Ulterior, bărbatul ar fi parcat mașina fără să acorde primul ajutor victimei.
FANATIK a dezvăluit că FCSB încearcă transferul lui Florinel Coman. Gigi Becali a confirmat interesul peste atacant şi a dezvăluit propunerea pe care i-a făcut-o.
Dinamo i-a ratat în vară pe Caio, jucătorul care face spectacol la FC Argeș, și pe Marincău. „Au fost niște semne de întrebare"
Dinamo continuă campania de achiziții în această vară. Cum i-a ratat pe Caio de la FC Argeș, dar și pe Marincău, fotbalistul român de la Mainz 05.
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
FCSB încearcă să dea o lovitură puternică în perioada de mercato. Roş-albaştrii vor să îl transfere pe Florinel Coman şi Gigi Becali e dispus să bage mâna adânc în buzunar.
Nuntă impresionantă pentru un cuplu din Republica Moldova. Mireasa și socrul mic au venit la ceremonia din Franța cu elicopterul
Eveniment uimitor pentru doi tineri din Republica Moldova. Mireasa și tatăl său au ajuns la cununia religioasă cu elicopterul.
Tragedie în Dolj din cauza unui televizor. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat în timp ce repara aparatul
Un tânăr de doar 18 ani din Dolj a murit electrocutat în timp ce încerca să repare un televizor. Nu s-a mai putut face nimic pentru el
"Rebelul" Ilie Balaci a plecat acasă după ce a fost schimbat în finala Cupei României: "N-a fost nici la premiere!"
Ilie Balaci a fost cu adevărat spectaculos, atât ca jucător, cât și ca om. De ce a plecat acasă chiar în timpul finalei de Cupa României.
Nicolae Stanciu, reacție surprinzătoare după reuşita din Genoa – Vicenza 3-0: „Golul meu contează mai puțin" + ce spune despre prezența lui Mircea Lucescu
Nicolae Stanciu a reacționat după golul înscris pentru Genoa în meciul cu Vicenza, debutul său la formația patronată de Dan Șucu.
Garry Kasparov l-a criticat dur pe Donald Trump după summitul cu Vladimir Putin din Alaska. Gestul șocant al președintelui american față de liderul de la Kremlin.
Ce i-a spus, de fapt, Trump lui Zelenski după summit-ul din Alaska: „Putin nu vrea doar un armistițiu"
După summit-ul cu Putin în Alaska, Trump l-a sunat pe Zelenski. Ce au discutat cei doi lideri după summit-ul pentru pace?
Noi detalii despre stadionul Dinamo. Primarul capitalei le-a dat o veste mare câinilor roșii
Ce trebuie să știe suporterii lui Dinamo legat de viitorul noului stadion din Ștefan cel Mare. Stelian Bujduveanu a venit cu precizări.
Barcelona a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu Marcus Rashford și Joan Garcia înainte de debutul catalanilor în noul sezon
Barcelona a anunțat lotul pentru meciul cu Mallorca, clarificând astfel situația cu privire la înregistrările lui Marcus Rashford și Joan Garcia.
Giovanni Becali, ironic cu transferul lui Louis Munteanu. "Nu mai dă în toată cariera 20 de goluri într-un sezon. Îl țin ca pe un bibelou"
Mult trâmbițatul transfer al Louis Munteanu pe o sumă uriașă a fost subiect de glume la emisiunea ”DON Giovanni”, iar Ioan Becali nu a avut milă de atacantul lui CFR Cluj.
China a construit cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume! Cum arată construcția futuristă și ce o să găsească pasagerii aici
Cea mai mare gară de trenuri de mare viteză din lume se află în China, iar construcția a fost inaugurată recent. Ce are atât de special?
Vocea ta, primul semnal de alarmă în depistarea cancerului! Cum o simplă înregistrare vocală poate salva vieți
Descoperă cum o simplă înregistrare vocală poate ajuta la depistarea timpurie a cancerului de gât. Analiza vocii poate salva vieți, fără proceduri invazive.
Ronnie O'Sullivan, performanţă istorică! PCH a a reacţionat imediat: „A demonstrat că este cel mai mare!"
Galeria lui Dinamo, mesaj pentru Ronnie O'Sullivan! Britanicul s-a calificat în finală la Masterului de Snooker din Arabia Saudită
