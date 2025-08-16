Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: “E greu fără jucători!”

15:50

Ziua de vineri a marcat startul unui nou sezon de Premier League, care a fost deschis chiar de campioana en-titre, Liverpool. Jucătorii lui Arne Slot au fost la un pas să se încurce cu Bournemouth, după ce “cireșele” au revenit de la 0-2 la 2-2, însă au încasat două goluri pe final. După meciul de […] The post Jamie Carragher prevede o cursă în trei pentru titlul din Premier League. Cine se bate cu Liverpool appeared first on Antena Sport.