Daniel Ricciardo, despre viața după Formula 1: „Am fost uneori prea egoist, acum învăț să fiu empatic”

Decizia de a te căsători sau nu este una majoră – iar din ce în ce mai multe femei preferă să rămână în afara acestui angajament tradițional. Nu este vorba despre respingerea iubirii sau a companiei unui partener, ci despre alegerea unui stil de viață care le oferă libertate, autonomie și împlinire personală. Iată 15 motive pentru care căsătoria nu mai este pe lista de priorități a multor femei moderne.