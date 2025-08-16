Ce a făcut Aberdeen, cu 5 zile înaintea turului cu FCSB din play-off-ul Europa League
Gazeta Sporturilor, 16 august 2025 19:30
Aberdeen (locul 5 în Scoția în sezonul trecut), adversara celor de la FCSB în play-off-ul Europa League, a învins-o în deplasare pe Morton, scor 3-0, în optimile de finală ale Cupei Scoției.Aberdeen - FCSB, turul play-off-ului Europa League, se joacă joi, 21 august, de la 21:45. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro.Scoțienii și-au respectat statutul de favoriți și s-au impus în deplasare fără probleme la Morton, formație care se află în al doilea eșalon scoțian. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
19:40
Suporterul lui Liverpool care l-a insultat rasist pe Semenyo a fost reținut de poliție # Gazeta Sporturilor
Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din Liverpool, a fost reținut după ce Antoine Semenyo, jucătorul lui Bournemouth, a reclamat că a fost ținta unor abuzuri rasiste în timpul meciului de deschidere din Premier League împotriva „cormoranilor”, pe Anfield, scor 4-2 în favoarea campioanei en-titre. ...
Acum 10 minute
19:30
Ce a făcut Aberdeen, cu 5 zile înaintea turului cu FCSB din play-off-ul Europa League # Gazeta Sporturilor
Aberdeen (locul 5 în Scoția în sezonul trecut), adversara celor de la FCSB în play-off-ul Europa League, a învins-o în deplasare pe Morton, scor 3-0, în optimile de finală ale Cupei Scoției.Aberdeen - FCSB, turul play-off-ului Europa League, se joacă joi, 21 august, de la 21:45. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro.Scoțienii și-au respectat statutul de favoriți și s-au impus în deplasare fără probleme la Morton, formație care se află în al doilea eșalon scoțian. ...
Acum 30 minute
19:10
Prim rezultat-șoc în Premier League: nou-promovata a răpus cu 3-0 o formație cu pretenții! # Gazeta Sporturilor
Rezultat nesperat de bun pentru Sunderland în primul ei meci de Premier League după 8 ani. Nou-promovata a învins-o pe West Ham cu 3-0, prima mare surpriză din acest nou sezon.Întoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show săptămânal dedicat celui mai bun fotbal de club din lume. Următoarea ediție: luni seara, ora 19:00!Revenită în elită după 8 ani, Sunderland a început sezonul mai bine decât se așteptau și cei mai optimiști suporteri. ...
Acum o oră
19:00
Dan Petrescu, 57 de ani, nu l-a menajat pe Simao Rocha, arătându-se dezamăgit de situația medicală a fundașului lateral în vârstă de 24 de ani.Cu probleme la genunchi, Simao Rocha a jucat în numai două meciuri din acest sezon, 5 minute în manșa tur cu Braga, o repriză la returul din Portugalia. CFR Cluj a pierdut ambele meciuri, 1-2 și 0-2, și a „retrogradat” în Conference League. ...
19:00
Prezenți în număr mare pe „Arcul de Triumf”, cei aproximativ 2.000 de suporteri steliști au pregătit o scenografie de efect pentru partida cu CS Dinamo, pe care roș-albaștrii au tratat-o toată săptămâna în regim de derby.Peluza Sud a luat pulsul devreme, cu circa două ore înainte de meci, străzilor din apropierea stadionului. Escortați de jandarmerie, ultrașii „militari” au pregătit un adevărat recital pe străzi înaintea duelului din etapa #3 a Superligii. ...
19:00
Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul Universității Craiova, a susținut conferința de presă premergătoare partidei din deplasare cu Csikszereda, în etapa 6 din Superliga. Duelul a fost programat duminică, 17 august, de la 16:15.Tehnicianul a fost concis și a vorbit aproximativ două minute și jumătate despre această partidă. ...
18:50
După titlul european U20, Ștefania Uță a participat la Diamond League, având-o ca adversară pe medaliata olimpică cu bronz # Gazeta Sporturilor
Ștefania Uță (17 ani), campioană europeană U20 la 400 m garduri, a participat, în premieră, la Diamond League și a încheiat cursa pe locul 7, întrecerea fiind câștigată de medaliata olimpică cu bronz la această probă.În urmă cu o săptămână, Ștefania Uță reușea să obțină medalia de aur la Campionatele Europene U20 de Atletism, stabilind un nou record al competiției în proba de 400 de m garduri: 55,55. ...
Acum 2 ore
18:40
Dinamo, prin vocea lui Romeo Bănică, directorul de marketing al clubului, a anunțat că a vândut un număr foarte mic de abonamente pentru actualul sezon. Suporterii și le-au putut achiziționa până la 31 iulie.Deși clubul a părăsit procedura de insolvență și are drept de participare în cupele europene, suporterii nu s-au înghesuit să cumpere abonamente.Aproximativ 1. ...
18:20
O singură victorie a fost de-ajuns! Locul 12 pentru România la Campionatul European U16 de baschet masculin # Gazeta Sporturilor
Naționala de baschet a României a încheiat pe locul 12 Campionatul European U16, divizia A, reușind să își îndeplinească obiectivul – menținerea în primul eșalon. În ultimul meci de la turneul din Tbilisi, Georgia, tricolorii au pierdut în fața gazdelor, scor 84-88.În perioada 8-16 august, naționala U16 a României a disputat 7 partide în Georgia, la Campionatul European de baschet masculin, având un bilanț de o victorie și 6 înfrângeri. ...
18:10
Au transformat-o pe Manchester City în „pepinieră”: un transfer e rezolvat, urmează al doilea! # Gazeta Sporturilor
Nottingham Forest negociază cu Manchester City pentru transferul lui Rico Lewis (20 de ani). Asta după ce părțile au bătut palma pentru James McAtee (22).Întoarcem campionatul Angliei pe toate fețele la Premier GSP, un show săptămânal dedicat celui mai bun fotbal de club din lume. ...
18:00
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul Rapidului, a susținut conferința de presă premergătoare derby-ului cu FCSB. Partida a fost programată duminică, 17 august, de la 21:30, pe Arena Națională.Tehnicianul a evitat întrebările pe care le-a primit în legătură cu trecutul lui la FCSB, explicând faptul că se concentrează doar pe ce are de făcut la Rapid, alături de care vrea să ajungă în cupele europene. ...
17:50
„Înțeleg orice greșeală, dar asta nu mai intră în zona greșelilor!” » Ilie Dumitrescu și Gică Craioveanu, contrariați de o fază: „N-am mai văzut așa ceva!” # Gazeta Sporturilor
Foștii internaționali români Ilie Dumitrescu (56 de ani) și Gică Craioveanu (57 de ani) au rămas surprinși de gafa monumentală a portarului Gironei, Paulo Gazzaniga (33 de ani), în eșecul de pe teren propriu cu Rayo Vallecano, scor 1-3, în prima etapă din La Liga.La scorul de 0-2, portarul argentinian a primit o pasă înapoi de la un coechipier. A ținut prea mult de minge, a încercat să dribleze un adversar, dar Jorge de Frutos l-a deposedat. ...
Acum 4 ore
17:40
Un baschetbalist român a fost liderul naționalei Turciei la Campionatul European U16 » Echipa Semilunei s-a clasat pe poziția a 7-a # Gazeta Sporturilor
Darius Căruțașu (16 ani), junior român, a fost unul din liderii naționalei U16 a Turciei la Campionatul European de Baschet, divizia A. Echipa sa a terminat turneul pe poziția a 7-a, având un bilanț de 5 victorii și 2 înfrângeri.Sâmbătă, 16 august, Turcia și Spania, două țări cu tradiție în baschet, s-au întâlnit în lupta pentru locul 7 la Campionatul European U16, organizat în Tbilisi, capitala Georgiei. ...
17:20
„Am fost distrusă mental, dar n-am vrut să accept!” » Karateka Maria Coman își spune povestea pentru cititorii GSP: „Am mai venit acasă cu ochiul vânăt, cu mâna ruptă și buza spartă” # Gazeta Sporturilor
Maria Coman (20 de ani) este una dintre cele mai promițătoare karateka din țară, cu o carieră marcată de determinare și performanțe remarcabile pe tatami. Fiind campioană europeană și vicecampioană mondială, la junioare.Invitată „La feminin”, Maria ne împărtășește povestea vieții sale, pasiunea pentru karate, dar și hobby-urile care o ajută să-și găsească echilibrul. ...
17:00
Ianis Zicu consideră că U Cluj este mai periculoasă decât FCSB în acest moment: „Cea mai bună echipă” # Gazeta Sporturilor
Al treilea meci de pe teren propriu din startul actualului sezon al Superligii aduce cele mai dificil adversar pentru Farul Constanța. Alb-albaștrii se duelează luni seara, de la ora 21.30, cu U Cluj, în etapa a 6-a, iar antrenorul Ianis Zicu a catalogat formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău drept cea mai bună pe care o întâlnește în debutul campionatului.Acest lucru în condițiile în care constănțenii au evoluat deja pe terenul campioanei FCSB, unde au și câștigat. ...
17:00
16:50
Vedeta de la Crystal Palace a informat clubul unde vrea să joace: acord iminent # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui Crystal Palace, Eberechi Eze, și-a informat clubul despre dorința sa de a se transfera la Tottenham, conform expertului italian în transferuri, Fabrizio Romano. Jucătorul și-a dat acordul pentru mutarea la Spurs și așteaptă acum ca reprezentanții celor două cluburi să ajungă la o înțelegere privind prețul său. ...
16:50
Jucătoarea română Anca Todoni (20 de ani, locul 115 WTA) a avansat în semifinalele turneului ITF de la Saskatoon (Canada), cu premii de 40.000 de dolari, după victoria asupra lui Katherine Sebov (26 de ani, locul 301 WTA), 6-4, 3-6, 7-5.După ce a pierdut în primul tur al calificărilor turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, Anca Todoni a trecut granița spre nord, în Canada. Decizie luată pentru a participa într-un turneu ITF cu premii de 40.000 de dolari în Saskatoon. ...
16:50
FCSB a ajuns în play-off-ul Europa League, acolo unde o așteaptă un duel cu scoțienii de la Aberdeen. Campioana României e cotată cu prima șansă la calificare, ceea ce ar duce la o creștere substanțială a veniturilor din partea UEFA.Aberdeen – FCSB se joacă pe 21 august, de la 21:45. Returul are loc pe 28 august, de la 21:30Trupa roș-albastră are deja locul asigurat în Conference League, performanță care îi garantează măcar 3,17 milioane de euro din partea UEFA. ...
16:30
FCSB încearcă mutarea anului! Îl vrea pe Florinel Coman » Gigi Becali a explicat cum îl poate lua de la arabi # Gazeta Sporturilor
Florinel Coman (27 de ani) ar putea ajunge în această vară la FCSB. Gigi Becali a spus pentru Gazeta Sporturilor că mutarea s-ar putea face doar sub formă de împrumut.Revenit după 6 luni petrecute la Cagliari, Florinel Coman ar putea să plece din nou de la Al Gharafa. Iar o destinație ar putea fi FCSB, potrivit Fanatik, deși fotbalistul e în atenția mai multor cluburi din străinătate. ...
16:20
Statistică rușinoasă a cluburilor noastre în Europa » Numai trei campionate merg mai prost decât România! # Gazeta Sporturilor
Înaintea disputării play-off-ului în cele trei competiții intercluburi, reprezentantele din Superligă în Europa - FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și U Cluj - au înregistrat deja opt înfrângeri, având mai puține succese (7). ...
16:00
Fostul pilot de Formula 1, critici dure pentru Red Bull: „Este blocată în mediocritate. Pot învăța câte ceva de la ei” # Gazeta Sporturilor
Ralf Schumacher, fostul pilot de Formula 1, a vorbit despre situația actuală a celor de la Red Bull. Acesta consideră că echipa se zbate în mediocritate, iar abia în 2-3 ani lucrurile se vor redresa la team-ul austriac. Ralf a remarcat că performanța actuală a Red Bull este „mediocră”, dar a recunoscut că eforturile lui Laurent Mekies dau deja rezultate pozitive. Francezul a venit în locul lui Christian Horner, demis în iulie, care a condus echipa din 2005. ...
15:50
Toți fug de Chivu! » După Lookmann, Inter mai primește două lovituri în mercato # Gazeta Sporturilor
A rămas doar o săptămână până la reluarea campionatului italian și Inter nu mai reușește nicio achiziție! Nerazzurrii s-au săturat să aștepte ca Atalanta să accepte oferta pentru Ademola Lookmann, dar nici restul încercărilor n-au succes. Mijlocașul Manu Kone nu are „undă verde” de la AS Roma, după cum fundașul central Loic Bade preferă să se ducă la Bayer Leverkusen!Planurile lui Cristi Chivu nu se potrivesc cu realitatea din mercato. ...
15:50
Liga atletică înființată de un cvadruplu campion olimpic datorează sportivilor 13 milioane de dolari: „Am fost devastați când am aflat” # Gazeta Sporturilor
Grand Slam Track nu a primit fondurile așteptate și nu a putut să plătească sportivilor banii cuveniți, a declarat vineri Michael Johnson (57 de ani), cvadruplu campion olimpic și fondator al acestei ligi. Din cele patru etape prevăzute s-au desfășurat doar trei. ...
Acum 6 ore
15:40
Garry Kasparov a văzut gesturile făcute de Donald Trump pentru Vladimir Putin și a răbufnit # Gazeta Sporturilor
Garry Kasparov, fostul campion mondial la șah și una dintre cele mai puternice voci împotriva regimului lui Putin, a comentat în termeni duri întâlnirea președintelui Rusiei cu Donald Trump.Vineri, în Alaska, președintele Statelor Unite ale Americii l-a primit pe Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul din Ucraina, declanșat de dictatorul rus în urmă cu 3 ani și jumătate. ...
15:20
Calvarul unui campion: Mac Allister, depresiv! » „Zilnic plângeam cu mama la telefon. Am vrut să demisionez!” # Gazeta Sporturilor
Alexis Mac Allister a povestit într-un podcast cât a suferit în perioada de început la Brighton, cu doi înainte să devină campion mondial cu naționala Argentinei și cu trei mai devreme de transferul la actuala sa echipă, Liverpool.„Vorbeam zilnic cu mama pe FaceTime și mereu plângeam. O întrebam cum să folosesc cuptorul sau unde pun detergentul în mașină. Nu jucam, stăteam și singur în casă și eram deprimat. I-am spus că nu mai suport. ...
15:20
Becali nu mai are încredere în vedeta FCSB și vrea să transfere alt fotbalist! » Dar de ce nu i-a pronunțat numele # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali a anunțat că mai vrea un atacant la FCSB. Motivul? Nu mai are încredere în Denis Alibec, accidentat pe începutul de sezon, zero șuturi pe poartă în cele 97 de minute bifate.Revenit după 7 ani la FCSB, Alibec a avut ghinionul să se rupă încă de la primul lui joc, a ieșit accidentat - probleme la genunchi - încă din minutul 5 al Supercupei cu CFR (2-1) și a absentat la următoarele 6 partide. ...
15:10
A cui a fost ideea? Fanii au votat: echipamentul lui Manchester City e cel mai urât din istorie! # Gazeta Sporturilor
Manchester City și-a prezentat echipamentele pentru sezonul 2025/26. Primele două au fost clasice și nu au ieșit prea mult în evidență. Însă, al treilea rând de echipament a stârnit nemulțumirea fanilor.Tricourile sunt gri, cu margini de culoarea verde fosforescent, Însă, detaliul care a surprins cel mai mult e reprezentat de „picăturile de ploaie” care se regăsesc peste culoarea gri. GALERIE FOTO. ...
15:00
Wolves - Manchester City » Trupa lui Guardiola debutează în deplasare în noul sezon de Premier League. Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Manchester City debutează în noul sezon de Premier League pe terenul celor de la Wolves. Meciul nu este la TV, dar fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma de streaming Voyo.După o campanie sub așteptări la Campionatul Mondial al Cluburilor și un sezon fără reușite, „cetățenii” sunt gata să atace din nou titlul în Premier League. ...
14:50
Mallorca - Barcelona, în etapa inaugurală din La Liga » Echipele probabile + Cote # Gazeta Sporturilor
Barcelona joacă de la 20:30 pe terenul celor de la Mallorca, în etapa inaugurală a noului sezon din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2. Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Barcelonei. Campioana en-titre din La Liga se întoarce pe teren și promite spectacol. Catalanii și-au adjudecat titlul cu numărul 28, după ce au acumulat 88 de puncte, cu 4 mai mult decât Real Madrid. ...
14:20
A slăbit 30 de kilograme și s-a apucat de ultramaratoane: „Prin alergare, îți dai logout din online și începi să trăiești” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 42. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Radu Restivan, antreprenor și fondator al comunității 321sport, antrenor de atletism, de spinning, aerobic și functional training- Radu, aș vrea să începem cu momentul în care ți-ai dat seama că vrei să adopți un stil de viață sănătos. ...
14:10
Emma Răducanu (22 de ani), jucătoare de tenis britanică cu origini românești, este de luni de zile în atenția publicului. Acest lucru are legătură cu înscrierea ei la proba de dublu mixt de la US Open, alături de Carlos Alcaraz. De atunci, se vorbește doar despre o presupusă relație amoroasă. ...
14:10
S-au stabilit semifinalele Masters-ului 1000 de la Cincinnati » Alcaraz – Zverev, duel de 5 stele # Gazeta Sporturilor
Alexander Zverev (28 de ani, locul 3 mondial) l-a învins pe Ben Shelton (22 de ani, numărul 6 ATP), 6-2, 6-2, iar Carlos Alcaraz (22 de ani, locul 2 ATP) s-a impus greu, 6-3, 4-6, 7-5, în fața lui Andrey Rublev (27 de ani, numărul 11 mondial). Spaniolul și germanul s-au duelat deja de 11 ori până acum.Semifinalele turneului de categorie Masters 1000 de la Cincinnati s-au definitivat, după disputarea ultimelor două „sferturi”. ...
14:00
Fostul mare jucător de la Dinamo a rămas impresionat de un nou-venit: „Are personalitate” # Gazeta Sporturilor
Costel Orac (66 de ani), fostul mare atacant de la Dinamo, a acordat un interviu pentru GSP după remiza echipei din „Ștefan cel Mare” cu UTA, scor 1-1, în etapa #6 din Superliga.Triplul campion cu Dinamo pune evoluția oscilantă a echipei lui Zeljko Kopic pe lipsa de omogenitate a lotului, formația roș-albă bazându-se pe mulți jucători noi. ...
14:00
Situație neașteptată: Dacia a vândut o singură mașină Spring în iulie! Blocarea programului Rabla a „înghețat” vânzările # Gazeta Sporturilor
În luna iulie a anului 2025 un singur exemplar de Dacia Spring a fost înmatriculat, potrivit datelor publicate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DRPCIV).Conform Libertatea, această situație șocantă pentru producătorul român se datorează blocării programului Rabla, toate companiile auto care produc vehicule electrice suferind din cauza lipsei subvențiilor acordate de stat. ...
Acum 8 ore
13:40
Toți fug de Chivu! » După Lookmann, Inter mai ratează două transferuri: un stoper plus un mijlocaș central # Gazeta Sporturilor
A rămas doar o săptămână până la reluarea campionatului italian și Inter nu mai reușește nicio achiziție! Nerazzurrii s-au săturat să aștepte ca Atalanta să accepte oferta pentru Ademola Lookmann, dar nici restul încercărilor n-au succes. Mijlocașul Manu Kone nu are „undă verde” de la AS Roma, după cum fundașul central Loic Bade preferă să se ducă la Bayer Leverkusen!Planurile lui Cristi Chivu nu se potrivesc cu realitatea din mercato. ...
13:10
Presa din Scoția a dat de pământ cu doi jucători de la FCSB + Jignire la adresa lui Becali # Gazeta Sporturilor
Presa scoțiană a reacționat după declarațiile date de David Miculescu și Dennis Politic, extremele de la FCSB, cu privire la Aberdeen, adversara campioanei României din play-off-ul Europa League.Meciurile dintre FCSB și Aberdeen vor avea loc pe 21 august (în Scoția) și pe 28 august (la București). ...
13:10
Supercomputerul Opta, verdictul pentru Chivu! » Cine e mare favorită la titlu în Serie A + Distanța față de rivale # Gazeta Sporturilor
Napoli nu e echipa din Serie A creditată cu prima șansă la câștigarea titlului. În lupta pentru șefie, campioana en-titre e clar devansată de Inter. Noua trupă a lui Cristi Chivu a fost creditată cu 36,09% șanse de a pune mâna pe lo scudetto. Conform simulării Opta, pe baza rulării a peste 10.000 de scenarii posibile, nerazzurri lasă mult în urmă pe Napoli și pe Atalanta, aflate la egalitate cu 13 procente. ...
12:50
Galatasaray a făcut o ofertă pentru Ederson (31 de ani), portarul titular de la Manchester City. Dacă brazilianul pleacă, „cetățenii” îl vor aduce pe Gianluigi Donnarumma, care vrea să joace în Premier League.Galata au făcut deja două transferuri sonore în acest mercato. L-a cumpărat pe Victor Osimhen cu 75 de milioane de euro, de la Napoli, și l-a legitimat pe Leroy Sane, rămas liber după despărțirea de Bayern. ...
12:40
CS Dinamo - Steaua, meciul zilei în fotbalul românesc » Toate informațiile despre derby-ul departamental: 2.000 de steliști vin pe „Arc” # Gazeta Sporturilor
CS Dinamo - Steaua București, cel mai așteptat duel al etapei din Liga 2, se joacă astăzi, de la 18:30, pe „Arcul de Triumf”. Derby-ul bucureștean al celor mai galonate cluburi sportive din România e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport, cu detalii în timp real de la reporterii GSP aflați în stadion.AICI, programul rundei #3 din Liga 2, marcatori, statistici și clasament.Fotbalul românesc mai bifează o premieră astăzi. ...
12:30
Marcus Rashford a primit vestea! » Anunțul Barcelonei cu numai câteva ore înaintea meciului de la Mallorca # Gazeta Sporturilor
Pe ultima sută de metri, Barcelona a reușit să-l legitimeze pe Marcus Rashford. După ce rezolvase problema portarului Joan Garcia, adus de la Espanyol, campioana Spaniei poate conta și pe englezul împrumutat de la Manchester United. Numele extemei dreapta apare deja pe site-ul oficial al La Liga.Joan Laporta și fanii blaugrana pot răsufla ușurați. ...
12:20
Incidente la finalul meciului dintre Dinamo și UTA Arad, scor 1-1, din runda 6 a Superligii. Jandarmeria București a anunțat măsurile care au fost luate, dar și faptul că un suporter este căutat. Într-un comunicat, Jandarmeria București a anunțat că un suporter a aruncat cu un pahar de carton în direcția arbitrilor. Acesta a reușit să se sustragă, iar Jandarmii încearcă să îl identifice. Alte două persoane au fost sancționate cu amenzi în valoare de 1. ...
12:20
„Perla” lui Adrian Mititelu s-ar fi înțeles cu o echipă din Rusia: „Vrea să meargă” # Gazeta Sporturilor
Presa din Rusia a transmis faptul că Vladislav Blănuță, perla lui Adrian Mitielu blocată în Liga 3, s-ar fi înțeles cu Samara, echipă din prima divizie rusească.Vladislav Blănuță s-a întors la finalul sezonului competițional 2024-2025 la FCU Craiova, după un an petrecut la U Cluj, dar nu a prins, deocamdată, transferul mult visat în străinătate, cu mai puțin de o lună până la încheierea perioadei de mercato. ...
11:50
FCSB se va putea baza joi, la meciul cu Aberdeen din play-off-ul Europa League, pe Risto Radunovic (33 de ani). Fundașul stânga s-a tratat de pubalgia care l-a ținut departe de teren mai bine de două săptămâni.Muntenegreanul a jucat ultima dată în partida cu Dinamo, scor 3-4, de pe 2 august. Ulterior, nu a mai putut intra pe teren din cauza unei pubalgii. Concret, afecțiune îl împiedica pe Radunovic să lovească mingea cu putere. ...
11:50
Sar scântei între Real Madrid și șeful Ligii » „Afectează integritatea competiției. El nu va juca niciodată acolo!” # Gazeta Sporturilor
Nu poate fi niciodată pace între Real Madrid și Javier Tebas. După ce președintele Florentino Perez l-a criticat pe președintele Ligii spaniole în nenumărate ocazii pe tema arbitrajelor, acum vine rândul dușmanului său să îl acuze pentru artificiile cu care driblează regulamentele din Spania.Noul scandal a plecat de la ultimul transfer al vicecampioanei din La Liga. ...
Acum 12 ore
11:20
„Îi anunț pe toți suporterii” » Primarul Capitalei, despre noul stadion de 100 de milioane de euro din inima Bucureștiului # Gazeta Sporturilor
Invitat la GSP Live, Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al orașului București, n-a driblat subiectul Stadionului Dinamo.Bujduveanu a vorbit despre infrastructura de transport care va deservi zona, a spus că procedurile pentru obținerea autorizației de construire sunt în desfășurare, cu sprijin din partea autorităților locale.De asemenea, edilul PNL a precizat că planurile includ și o stație de tramvai care va purta numele Dinamo. ...
11:10
Aston Villa - Newcastle, meci tare în etapa #1 de Premier League » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
Aston Villa primește vizita lui Newcastle, în prima etapă a noului sezon de Premier League. Meciul va începe de la ora 14:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis în România pe voyo, platformă online contracost. ...
11:10
PCH a reacționat după performanța istorică a lui Ronnie O'Sullivan: „A demonstrat, dacă mai era nevoie, că este cel mai mare” » Conexiunea dintre peluză și jucătorul de snooker # Gazeta Sporturilor
După ce Ronnie O'Sullivan a reușit două break-uri maxime în semifinala Masterului din Arabia Saudită în fața lui Chris Wakelin, britanicul a fost felicitat de Peluza Cătălin Hîldan într-un mesaj postat pe conturile de socializare.„Câinii” din PCH au relație aparte cu jucătorul de snooker, după ce în 2018 acesta a apărut în sala de forță cu un tricou cu mesajul „Doar Dinamo București”. ...
11:00
Golul i-a salvat debutul la Empoli: „Chiar a vrut?” » Ce scriu italienii după superexecuția lui Rareș Ilie din Cupă # Gazeta Sporturilor
Rareș Ilie a avut nevoie de 65 de minute pentru a semna primul gol într-un meci oficial pentru noua sa echipă. Titular la toscani, mijlocașul ofensiv român a dus confruntarea de vineri cu Reggiana în prelungiri cu o superexecuție. Însă, după ce ratase o lovitură de la 11 metri. Empoli s-a calificat la loviturile de departajare (3-0) în „16-imile” Cupei Italiei. ...
10:50
Un nume mare de la CS Dinamo nu vede derby cu CSA Steaua: „E primul meci din istorie între noi” + Legenda care a intervenit # Gazeta Sporturilor
Ionel Dănciulescu, managerul academiei CS Dinamo, a declarat că nu consideră meciul cu CSA Steaua drept un derby. Cele două echipe se întâlnesc diseară, de la ora 18:30, în etapa a treia din Liga 2.Dănciulescu a jucat și la Steaua, și la Dinamo, trăind derby-urile de ambele părți. El consideră că meciul de tradiție e între echipele din Liga 1, FC Dinamo și FCSB. ...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.