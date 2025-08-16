Ce a făcut Aberdeen, cu 5 zile înaintea turului cu FCSB din play-off-ul Europa League

16:50

FCSB a ajuns în play-off-ul Europa League, acolo unde o așteaptă un duel cu scoțienii de la Aberdeen. Campioana României e cotată cu prima șansă la calificare, ceea ce ar duce la o creștere substanțială a veniturilor din partea UEFA.Aberdeen – FCSB se joacă pe 21 august, de la 21:45. Returul are loc pe 28 august, de la 21:30Trupa roș-albastră are deja locul asigurat în Conference League, performanță care îi garantează măcar 3,17 milioane de euro din partea UEFA. ...