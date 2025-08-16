Steagul roșu arborat pe litoral. Salvamar: „Ne luptăm cu morile de vânt. Colacele nu sunt pentru Marea Neagră”
StirileProtv.ro, 16 august 2025 19:30
Intervenție contra-cronometru în stațiunea Jupiter, unde, într-un moment de viață și de moarte, zeci de turiști au creat un lanț uman pentru a scoate din valuri un bărbat de 35 de ani.
• • •
Acum 10 minute
19:30
Steagul roșu arborat pe litoral. Salvamar: „Ne luptăm cu morile de vânt. Colacele nu sunt pentru Marea Neagră"
Intervenție contra-cronometru în stațiunea Jupiter, unde, într-un moment de viață și de moarte, zeci de turiști au creat un lanț uman pentru a scoate din valuri un bărbat de 35 de ani.
19:30
Weekendul prelungit a adus zeci de mii de turiști pe munte, unde aglomerația s-a resimțit pe șosele și în stațiuni # StirileProtv.ro
Este un weekend extrem de aglomerat la munte, iar asta înseamnă inevitabil și multe intervenții ale salvamontiștilor.
Acum 30 minute
19:10
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund” # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.
19:10
Trump i-a oferit lui Putin totul pe tavă. ”Doi lideri globali care decid soarta lumii și a țărilor mai mici” # StirileProtv.ro
Peședintele rus a fost primit cu covorul roșu și cu aplauzele președintelui american. Trump, în schimb, nu a obținut nimic concret de la acest summit, ceea ce a însemnat o victorie clară pentru Putin, observă analiștii.
Acum o oră
18:50
Nicușor Dan, despre summit-ul din Alaska: O primă etapă pentru negocierile de pace. Trump face eforturi să oprească războiul # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite că reuniunea din Alaska este o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială.
Acum 2 ore
18:30
Noua hartă a Ucrainei, desenată în Alaska. Putin i-a spus lui Trump că dacă primește această regiune, războiul se încheie # StirileProtv.ro
Putin i-a transmis lui Trump că va îngheța linia frontului și va pune capăt războiului dacă Ucraina îi cedează complet regiunea Donețk.
17:50
Ţările „coaliţiei voluntarilor” ce susţin Ucraina se reunesc duminică, înaintea vizitei lui Zelenski în SUA # StirileProtv.ro
Ţările care susţin Ucraina în războiul cu Rusia şi care au format aşa-numita "coaliţie a voluntarilor" vor avea duminică o nouă reuniune prin videoconferinţă.
17:50
Tragedie la mare: Salvator de 35 de ani, înecat după ce a scos doi copii din valuri # StirileProtv.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec.
Acum 4 ore
17:30
Trump ar fi propus Ucrainei garanțiile de securitate din Articolul 5 al NATO, dar fără aderare și cu acordul lui Putin # StirileProtv.ro
Trump ar fi propus Ucrainei garanții de securitate precum cele din Articolul 5 al NATO (bazat pe principiul ”toți pentru unul”), dar fără aderarea țării la Alianță și doar cu acordul lui Putin.
17:30
Investitorii reacţionează după summitul SUA–Rusia, încheiat fără un acord privind Ucraina # StirileProtv.ro
Întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, desfășurată vineri în Alaska, nu a dus la un acord privind oprirea războiului din Ucraina.
17:20
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate, sâmbătă după-amiază, pe unele tronsoane ale Drumului Național 1, în zona Văii Prahovei, unde, pe mai mulți kilometri, s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă.
17:10
Spărgătoare de gheață nucleare ale Rusiei, în apele Statelor Unite. Ce au discutat, de fapt, Trump și Putin # StirileProtv.ro
SUA ar urma să folosească spărgătoarele de gheață nucleare ale Rusiei pentru a-și dezvolta proiectele de gaze din Alaska, după ce președinții Donald Trump și Vladimir Putin ar fi căzut de acord asupra unei cooperări economice între cele două țări.
16:50
Scriitor, sportiv și director al Festivalului Internațional de Carte Transilvania, Gabriel Bota nu stă pe margine să observe declinul interesului pentru lectură. Își pune cărțile în rucsac și pornește cu ele la drum.
16:40
Arne Slot, după Liverpool - Bournemouth: Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota. VIDEO # StirileProtv.ro
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota.
16:30
China ”cumpără” în tăcerea Atena. Mii de chinezi au devenit peste noapte proprietari de apartamente # StirileProtv.ro
China ”cumpără” în tăcere Atena, mii de cetățeni chinezi devenind în grabă proprietari de apartamente în capitala Greciei, pentru a câștiga astfel ”viza de aur” oferită de statul elen investitorilor străini.
16:10
”O nouă arhitectură de securitate europeană”. Politicieni ruşi salută summitul din Alaska drept o victorie pentru Moscova. # StirileProtv.ro
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre preşedintele Vladimir Putin şi liderul american Donald Trump, desfăşurat vineri.
16:00
Elicoptere de atac urcate într-un avion ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv | VIDEO # StirileProtv.ro
Trei elicoptere de atac Mi-24D/V Hind au fost încărcate vineri într-un avion militar ucrainean, pe aeroportul din Plovdiv. Autoritățile bulgare nu au confirmat oficial, dar cel mai probabil elicopterele de atac au luat calea Ucrainei.
15:50
Ministrul de Externe: „Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni” # StirileProtv.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina.
15:50
Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirator # StirileProtv.ro
Un turist englez a decedat, sâmbătă, pe Platoul Bucegi, după ce a suferit un stop cardio-respirator.
Acum 6 ore
15:40
Jackie Chan: Hollywood-ul a devenit mai degrabă un paradis pentru „oameni de afaceri” decât pentru cineaşti # StirileProtv.ro
Jackie Chan, care joacă în prezent în cel de-al șaselea episod din „Karate Kid: Legends”, a profitat de ocazie pentru a vorbi despre începuturile sale și despre experiența sa din industria cinematografică, în care este implicat încă din anii 1970.
15:40
Palatul Romanit, una dintre cele mai vechi și elegante clădiri din București, păstrează o istorie bogată ce reflectă viața aristocrației românești din secolul al XIX-lea. Ridicat în stil neoclasic, edificiul impresionează prin arhitectura sa impunătoare.
15:40
Formentera, paradisul ascuns pentru o vacanță de vis în Insulele Baleare, Spania. Sfaturi utile pentru turiști # StirileProtv.ro
Formentera este un paradis ascuns al Spaniei, din Insulele Baleare, cunoscut pentru plajele cu nisip fin, apele turcoaz și atmosfera relaxată. Insula oferă o experiență mediteraneană pură.
15:40
Champignon, cea mai versatilă ciupercă din bucătărie. Ce beneficii și proprietăți are și cum se folosește în rețete # StirileProtv.ro
Ciuperca Champignon, apreciată pentru gustul delicat și textura sa, este un ingredient versatil în bucătărie, cu multiple beneficii nutritive și proprietăți valoroase, potrivită pentru o gamă largă de rețete.
15:40
Focaccia – rețeta autentică, pas cu pas. Trucuri din bucătăria italiană și cum se prepară aluatul perfect # StirileProtv.ro
Focaccia – pâinea pufoasă italiană plată, cu aspect brăzdat și aromată din belșug cu ulei de măsline – se găsește în toată Italia și variază de la o regiune la alta. Pentru un aluat perfect preparat acasă ai nevoie de doar câteva trucuri simple.
15:40
Stocul de pulovere cu sigla URSS de tipul celui purtat de Serghei Lavrov în Alaska a fost epuizat # StirileProtv.ro
Marca rusă care comercializează pulovere albe cu acronimul URSS, precum cel purtat vineri de ministrul de externe rus Serghei Lavrov la sosirea sa în Alaska, a epuizat întregul stoc, potrivit unui post de televiziune rus, informează EFE.
15:30
Summit Trump-Putin. Preşedintele francez cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Rusiei # StirileProtv.ro
Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea ''presiunii'' asupra Rusiei atât timp cât ''nu se ajunge la o pace solidă şi de durată, care să respecte drepturile Ucrainei'', transmit France Presse şi Reuters.
15:30
Tragedie sfâșietoare în Bistrița-Năsăud. Un bărbat și-a omorât din greșeală copilul în vârstă de 2 ani # StirileProtv.ro
Un bărbat dintr-o localitate a judeţului Bistriţa-Năsăud şi-a accidentat mortal fiul, în vârstă de doi ani, pe care l-a lovit cu autoturismul.
15:20
Un american a ajuns în stare gravă la spital după ce a urmat un regim recomandat de ChatGPT. Ce i-a spus să ia # StirileProtv.ro
Un american a ajuns în stare gravă la spital, cu o paranoia extremă și halucinații, după ce a urmat un regim cu bromură de sodiu recomandată de ChatGPT. Bărbatul întrebase chatbot-ul ce să ia în locul sării din alimentație, la care voia să renunțe.
15:20
Madonna împlineşte 67 de ani. Momente memorabile din cariera controversatei artiste. GALERIE FOTO # StirileProtv.ro
Una dintre cele mai apreciate artiste la nivel mondial, nu doar prin muzica şi stilul său inconfundabile, cât şi prin show-urile pe care le realizează la orice concert, Madonna (nume complet Madonna Louise Veronica Ciccone) s-a născut la 16 august 1958.
15:00
Zelenski spune că „trebuie obținută o pace reală” și nu „doar o altă pauză între invaziile rusești” # StirileProtv.ro
Președintele Volodimir Zelenski a transmis o nouă declarație după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, subliniind că „trebuie obținută o pace reală” și nu „doar o altă pauză între invaziile rusești”.
14:50
Dmitri Medvedev evocă ”victoria” Rusiei împotriva SUA după întâlnirea Trump-Putin: ”A fost restabilit un mecanism deplin” # StirileProtv.ro
Fostul președinte rus Dmitri Medvedev constată că Trump a refuzat să mai pună presiune asupra Rusiei după întâlnirea cu Putin, ceea ce constituie una din principalele rezultate ale summit-ului din Alaska.
14:30
Bursa rusă scade cu 2,5% după summitul Putin-Trump, pe fondul lipsei unor acorduri concrete # StirileProtv.ro
La începutul tranzacțiilor din weekendul de sâmbătă, 16 august, piața bursieră rusă a scăzut cu 2,5% față de închiderea din ziua precedentă.
14:20
Donald Trump: Cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului este prin intermediul unui acord de pace, nu armistițiu # StirileProtv.ro
După întâlnirea cu Vladimir Putin și convorbirea telefonică cu liderii NATO - inclusiv cu Volodimir Zelenski - președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj important.
14:20
Iaurt grecesc – beneficii, diferențe față de iaurtul clasic și cum îl folosești în alimentație. Cum recunoști un produs bun # StirileProtv.ro
Iaurtul grecesc se remarcă prin textura cremoasă și conținutul ridicat de proteine, fiind diferit de iaurtul clasic prin gust și valoare nutrițională. Un produs bun are ingrediente simple și o consistență naturală.
14:20
Ouzo – băutura tradițională a Greciei: ce este, cum se bea și ce nu știai despre ea # StirileProtv.ro
Ouzo este băutura tradițională a Greciei, cunoscută pentru aroma distinctă de anason. Servit de obicei la aperitiv, această băutură are o istorie bogată și un rol important în cultura grecească.
14:10
Liderii UE spun că sunt gata să faciliteze un summit Trump–Zelenski–Putin. Întâlnirea ar avea sprijin european # StirileProtv.ro
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiţi să faciliteze un summit între Donald Trump, Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus cu privire la conflictul din Ucraina.
14:10
Horoscop săptămâna 18-24 august 2025. Noi începuturi sub Luna Nouă în Fecioară. Schimbări și obiective noi # StirileProtv.ro
Horoscopul pentru săptămâna 18–24 august 2025 este marcat de intrarea Soarelui în Fecioară și de Luna Nouă în același semn, evenimente astrale care aduc noi începuturi și claritate în organizare, sănătate și obiective pe termen lung.
13:50
Tragedie în Dolj. Un tânăr de 18 ani a murit electrocutat după ce a încercat să repare un televizor # StirileProtv.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.
Acum 8 ore
13:40
VIDEO. Un şofer în vârstă de 71 de ani, filmat când circula pe contrasens pe autostrada A4: ”Și tot el era revoltat” # StirileProtv.ro
Un şofer în vârstă de 71 de ani, care mergea pe contrasens pe autostrada A4, a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, a anunţat IPJ Constanţa.
13:40
Trump confirmă că va discuta cu Zelenski luni. ''Dacă totul decurge bine, vom programa o întâlnire cu preşedintele Putin'' # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a confirmat sâmbătă că se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski luni după-amiază în Biroul Oval, informează Reuters.
13:00
Explozie la o fabrică din Rusia, soldată cu 11 morți și 130 răniți. Ce spun autoritățile # StirileProtv.ro
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.
12:50
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare # StirileProtv.ro
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD.
12:30
Prietenul lui Trump, Viktor Orbán, spune că lumea este mai sigură după summitul dintre președintele SUA și cel rus # StirileProtv.ro
Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.
12:20
Metodă revoluționară în medicină. Inteligența artificială ar putea depista cancerul laringian prin simpla analiză a vocii # StirileProtv.ro
Inteligenţa artificială (AI) promite să revoluţioneze modul în care este detectat cancerul de gât, folosind simple înregistrări vocale pentru a identifica din timp anomalii ale corzilor vocale.
12:00
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina, relatează Reuters.
11:50
Zece cetăţeni din Irak şi Siria, fără vize sau permise de şedere, au fost depistaţi într-un microbuz la Calafat # StirileProtv.ro
Poliţiştii de au depistat, în urma verificării unui microbuz, zece cetăţeni străini care nu deţineau viză valabilă sau permis de şedere pentru a călători în spaţiul Schengen.
Acum 12 ore
11:40
”Donald Trump a eșuat, a eșuat cât se poate de clar!”. Ce spun analiștii și experții despre summit-ul din Alaska # StirileProtv.ro
Analiști, experți în politică externă și militari de carieră - toți sunt de acord că Donald Trump a suferit un eșec major în urma întâlnirii pe care a avut-o vineri în Alaska cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.
11:30
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că liderul chinez Xi Jinping i-a transmis că Beijingul nu va invada Taiwanul pe durata mandatului său la Casa Albă, transmite Reuters.
11:30
Ungaria ajustează restricțiile pentru camioane peste 7,5t. Noile intervale permit transport mai ușor # StirileProtv.ro
Autorităţile ungare au modificat intervalele în care sunt instituite restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, în perioada 16 - 17 august, anunţă Poliţai de Frontieră.
11:10
Președintele Volodimir Zelenski pleacă la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după summit-ul din Alaska # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că intenționează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Washington săptămâna viitoare, după ce summitul lui Trump cu Vladimir Putin nu a dus la niciun acord de pace.
