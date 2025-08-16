Liga 2: Remiză în confruntarea CS Dinamo – Steaua Bucureşti, scor 0-0
News.ro, 16 august 2025 20:40
Echipa bucureşteană Steaua a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia CS Dinamo, în etapa a treia din Liga 2.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
20:40
Echipa bucureşteană Steaua a încheiat la egalitate sâmbătă, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia CS Dinamo, în etapa a treia din Liga 2.
Acum 15 minute
20:30
Oana Ţoiu, ministrul de Externe: O să existe, mâine, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina # News.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat că duminică preşedintele Nicuşor Dan va participa la formatul de discuţie al Coaliţiei de Voinţă, coaliţia ţărilor care sunt dispuse să ajute Ucraina, atât în protejarea intereselor care duc spre pace, cât şi în procesul ulterior de reconstrucţie.
Acum 30 minute
20:20
"Nicio decizie privind Ucraina fără Ucraina". Declaraţie comună a ţărilor nordice şi baltice # News.ro
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina fără Ucraina şi nici decizii privind Europa fără Europa”, relatează CNN.
Acum o oră
20:00
Handbal feminin: Campioana CSM Bucureşti învinge vicecampioana Corona Braşov şi câştigă Cupa Corona # News.ro
CSM Bucureşti a învins, sâmbătă, vicecampioana Corona Braşov, gazda Cupei Corona, şi a câştigat turneul amical la care au mai participat Rapid Bucureşti şi Dunărea Brăila.
Acum 2 ore
19:30
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat că întâlnirea sa cu liderul american Donald Trump în Alaska a fost „oportună şi foarte utilă”. Sunt primele sale comentarii de la apariţia alături de Trump după summitul de vineri, relatează CNN.
19:30
Gorj: Incendiu de amploare la periferia municipiului Târgu Jiu. Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule - VIDEO # News.ro
Un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă după amiază, la periferia municipiului Târgu Jiu. Focul s-a extins pe 200 de hectare de teren şi a afectat o construcţie a unei ferme şi mai multe autovehicule. Autorităţile anunţă că nu au fost raportate victime în ura evenimentului.
19:30
Handbal feminin: Gloria Bistriţa a câştigat turneul amical pe care l-a organizat, după finala cu MKS Lublin # News.ro
Echipa Gloria Bistriţa a învins, sâmbătă, formaţia poloneză MKS Lublin, scor 38-24 (19-13), în finala Turneului ”Poarta Transilvaniei”, pe care l-a organizat.
19:20
Departamentul de Stat al SUA a anunţat sâmbătă că suspendă toate vizele de vizitator pentru persoanele din Gaza, în aşteptarea unei revizuiri „complete şi aprofundate”, relatează Reuters.
19:10
Un bărbat din Iaşi, care a mers în vizită la rude, în Fălticeni, a dus cu el un râs, animalul său de companie, pe care l-a scăpat pe străzile oraşului # News.ro
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din Polonia şi că l-a scăpat din lesă.
19:00
Ministrul Sănătăţii: Infecţiile nosocomiale nu se mai ascund! Schimbăm legislaţia pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele / Apare Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale nu se mai ascund şi anunţă schimbarea legislaţiei, pentru a simplifica, clarifica şi face aplicabile protocoalele privind raportarea şi controlul infecţiilor nosocomiale. Astfel, în următoarele zile, urmează să se adopte prin ordin de ministru protocoale simple şi unitare privind normele de supraveghere şi control al infecţiilor în spitalele publice şi private cu paturi şi metodologia de raportare a infecţiilor nosocomiale. Ministrul mai arată că pentru pacienţii aflaţi în situaţii critice, în special cei cu arsuri grave, vor pune în funcţiune Registrul Electronic de Raportare al Infecţiilor Nosocomiale. Acesta este realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu” şi va fi extins la toate unităţile care tratează astfel de pacienţi.
19:00
Echipa engleză Tottenham a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Burnley, în prima etapă din Premier League.
Acum 4 ore
18:40
Scandalul bannerului cu mesajul “Criminali din 1939”: Rakow Czestochowa cere excluderea echipei Maccabi Haifa din toate competiţiile europene # News.ro
Clubul Rakow Czestochowa, la care este legitimat Bogdan Racoviţan, a anunţat că a solicitat excluderea echipei Maccabi Haifa din toate competiţiile europene, după ce suporterii acesteia au afişat un banner controversat în timpul meciului din preliminariile Conference League, relatează RMC Sport.
18:30
Nicuşor Dan: Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace. Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. Poziţia noastră a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace iar poziţia noastră ca ţară a rămas neschimbată, în sprijinul Ucrainei şi a principiilor legate de suveranitate şi integritate teritorială. El mai arată că Ucraina trebuie să îşi decidă singură soarta, iar Rusia nu trebuie să aibă drept de veto. Frontierele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă, spune şeful statului.
18:20
FT: Putin i-a spus lui Trump că ar putea îngheţa linia frontului în Herson şi Zaporojie, dacă primeşte regiunea Doneţk # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis preşedintelui american Donald Trump că ar putea renunţa la unele pretenţii teritoriale în Ucraina, dacă Kievul cedează regiunea Doneţk, a relatat sâmbătă Financial Times, citând patru persoane cu cunoştinţă directă despre discuţii.
18:10
Brăila: Dosar de tentativă de omor, după ce o femeie a reclamat că soţul ei a lovit-o cu o tigaie şi a înjunghiat-o cu un cuţit în spate # News.ro
Procurorii brăileni au deschis un dosar penal şi fac cercetări in rem vizând infracţiunea de tentativă la omor în modalitatea violenţei în familie, după o femeie a sunat la 112 şi a reclamat că soţul său a lovit-o cu o tigaie în cap şi a înjunghiat-o cu un cuţit în spate.
18:00
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va vizita India de luni, pentru discuţii privind frontiera din Himalaya # News.ro
Ministrul chinez de Externe Wang Yi va efectua o vizită în India de luni până miercuri, pentru convorbiri legate de frontiera disputată din Himalaya, a anunţat sâmbătă Ministerul de Externe al Chinei, transmite Reuters.
17:50
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobil, să îşi recâştige participaţiile în proiectul petrolier şi de gaze Sahalin-1, relatează Reuters.
17:40
MotoGP: Marc Marquez a obţinut a 12-a victorie stagională la sprint, în Marele Premiu al Austriei # News.ro
Pilotul spaniol Marc Marquez (Ducati) s-a impus sâmbătă, la Red Bull Ring, în cursa de sprint a Marelui Premiu al Austriei la MotoGP.
17:30
Trump adoptă preferinţa lui Putin pentru o soluţie directă de pace în Ucraina şi sugerează garanţii de tip NATO pentru Kiev # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să încheie un acord de pace cu Rusia, preluând preferinţa liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru o înţelegere directă şi nu pentru un armistiţiu, şi a sugerat garanţii colective de securitate pentru Kiev, inspirate din articolul 5 al NATO, ca parte a aranjamentului, relatează Reuters.
17:30
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec. A reuşit să îi salveze, însă cu preţul vieţii sale. Şi în localitatea Cochirleni trei copii, aflaţi în pericol de înec, au fost scoţi din apele Dunării de către un localnic.
17:00
Summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurat vineri în Alaska, nu a dus la un acord pentru oprirea războiului din Ucraina, iar pieţele au reacţionat cu prudenţă, considerând întâlnirea mai degrabă un pas simbolic decât unul decisiv, relatează Reuters.
16:50
Cristian Pistol, şeful CNAIR: Se lucrează cu 900 de persoane şi 150 de utilaje pe secţiunea 3 (parte a tronsonului montan) a Autostrăzii Sibiu-Piteşti! # News.ro
Cristian Pistol, directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă sâmbătă că se lucrează cu 900 de persoane şi 150 de utilaje pe secţiunea 3, parte a tronsonului montan, a Autostrăzii Sibiu-Piteşti. Construcţia secţiunii este finanţată prin Programul Transport (PT) şi trebuie finalizată până în anul 2028.
16:50
O explozie s-a produs, sâmbătă, într-un apartament din oraşul Cernavodă, un bărbat fiind rănit de suflul deflagraţiei. Zeci de locatari aflaţi în bloc la acel moment s-au evacuat din imobil.
Acum 6 ore
16:30
Prahova: Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1/ Poliţia recomandă rute alternative # News.ro
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după amiază, pe unele tronsoane ale drumului naţional 1, în zona Văii Prahovei, unde pe mai mulţi kilometri s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă. Poliţia recomandă şoferilor ca, pentru a evita aglomeraţia, să aleagă rute alternative.
16:30
SUA au discutat posibilitatea folosirii spărgătoarelor de gheaţă ruseşti pentru proiecte de gaze în Alaska – surse # News.ro
Statele Unite au purtat discuţii interne privind utilizarea spărgătoarelor de gheaţă nucleare ale Rusiei pentru a sprijini dezvoltarea proiectelor de gaze şi LNG din Alaska, ca parte a unor posibile acorduri vizate la summitul dintre preşedintele Donald Trump şi Vladimir Putin, au declarat pentru Reuters trei surse familiare cu subiectul, citate de Reuters.
16:20
Prahova: Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că a făcut stop cardio-respirator - VIDEO # News.ro
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că turistul a făcut stop cardio-respirator, echipajele medicale sosite la faţa locului aplicându-i, fără succes, manevre de resuscitare.
16:20
Brigadă de arbitri din Ţările de Jos la meciul Aberdeen - FCSB, din play-off-ul Ligii Europa # News.ro
Meciul Aberdeen - FCSB, programat la 21 august, în manşa tur din play-off-ul Ligii Europa, va fi arbitrat de o brigadă din Ţările de Jos, cu Serdar Gözübüyük la centru.
16:00
Politicieni de rang înalt din Rusia au prezentat ca pe un succes pentru Moscova summitul din Alaska dintre preşedintele Vladimir Putin şi liderul american Donald Trump, desfăşurat vineri, chiar dacă întâlnirea nu a dus la un acord privind războiul din Ucraina, transmite Reuters.
15:40
Prahova: Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că a făcut stop cardio-respirator # News.ro
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că turistul a făcut stop cardio-respirator, echipajele medicale sosite la faţa locului aplicându-i, fără succes, manevre de resuscitare.
15:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete: 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă investiţii de 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate, el arătând că în România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie iar prin dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate, pacienţii vor ajunge mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile.
15:20
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la Manchester City ar facilita venirea lui Donnarumma # News.ro
Galatasaray a făcut o ofertă iniţială de 10 milioane de euro grupării Manchester City pentru portarul Ederson, anunţă jurnalistul Fabrizio Romano, specializat în mercato.
15:20
Noi reacţii ale liderilor lumii după summitul Trump–Putin, încheiat fără un acord privind Ucraina # News.ro
Summitul din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, care nu a dus la o înţelegere imediată privind războiul din Ucraina, a provocat reacţii pe plan internaţional, mulţi lideri reafirmându-şi sprijinul pentru Kiev şi necesitatea menţinerii presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters.
15:10
Suceava: Poliţia înregistrează aproape zilnic evenimente rutiere în care sunt implicate trotinete sau triciclete electrice/ Ce spune legislaţia despre înmatriculare şi condiţiile de punere în circulaţie # News.ro
Statisticile realizate la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceav arată că, la nivelul acestui judeţ, se înregistrează aproape zilnic evenimente rutiere în care sunt implicate trotinete sau triciclete electrice. Recent, două adolescente au avut nevoie de spitalizare după ce au căzut de pe o trotinetă electrică, la Suceviţa. Poliţiştii reamintesc că punerea în circulaţie a acestor tricicletelor electrice se face respectând anumite reguli, inclusiv faptul că unele categorii de vehicule necesită RCA.
Acum 8 ore
14:40
Zelenski pe X: ”Trebuie obţinută o pace reală, nu doar o nouă pauză între invaziile ruseşti” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un nou mesaj publicat pe platforma de socializare X, că, după o convorbire cu Donald Trump, ne-am coordonat mai mult poziţiile cu liderii europeni privind paşii necesari pentru încheierea războiului.
14:40
Accident grav în judeţul Bistriţa-Năsăud. Un bărbat şi-a lovit mortal, cu autoturismul, fiul în vârstă de doi ani # News.ro
Un bărbat dintr-o localitate a judeţului Bistriţa-Năsăud şi-a accidentat mortal fiul, în vârstă de doi ani, pe care l-a lovit cu autoturismul. Accidentul s-a produs în în timp ce bărbatul făcea manevre pentu a parca vehiculul în curtea casei.
14:30
Viktor Orban, după summitul Trump - Putin: Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri / Péter Szijjártó: S-a demonstrat din nou că războiul din Ucraina nu are soluţie pe câmpul de luptă, ci la masa negocierilor, poziţie susţinută de Ungaria # News.ro
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, a afirmat, pe pagina sa de Facebook, că lumea este un loc mai sigur atâta timp cât există dialog la nivel înalt între SUA şi Rusia, mptov pentru care cei doi preşedinţi merită apreciere pentru organizarea summitului.
14:20
Bărbat prins la volan beat, cu permisul anulat şi conducând o maşină cu numere false. Poliţia a făcut constatarea după ce autovehiculul pe care îl conducea a fost lovit de altă maşină # News.ro
Un bărbat din judeţul Suceava a fost depistat beat, cu permisul anulat şi conducând o maşină cu numere false. Poliţia a făcut constatarea după ce autovehiculul pe care îl conducea a fost lovit de altă maşină al cărei şofer a anunţat autorităţile.
14:20
Premier League a deschis o anchetă, după ce Semenyo (Bournemouth) a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool # News.ro
Premier League a anunţat că a deschis o anchetă, după ce meciul Liverpool-Bournemouth, scor 4-2, a fost suspendat temporar deoarece au fost făcute remarci rasiste la adresa atacantului ghanez Antoine Semenyo.
14:20
Maramureş: Tânăr care conducea fără permis, prins după o urmărire în timpul căreia poliţiştii au folosit arma din dotare # News.ro
Un tânăr în vârstă de 21 de ani care conducea un autoturism în oraşul Borşa este cercetat penal, după ce a refuzat să oprească la semnalul Poliţiei, agenţii pornind în urmărirea lui şi folosind focuri de armă pentru a-l opri.
14:10
Mii de dosare penale, deschise în acest an de poliţiştii de la investigarea criminalităţii economice. Aproape 14.000 visează evaziunea fiscală/ Sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei/ Peste 6.600 de persoane, cercetate # News.ro
Poliţia Română a deschis, anul acesta mii de dosare penale care vizează infracţiuni din sfera criminalităţii economice, de la evaziune fiscală la înşelăciune, de la fraude în domeniul achiziţiilor publice până la contrabandă. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunuri evaluate de sute de milioane de lei. Aproape 14.000 dintre dosarele deschise în primele şapte luni ale anului vizează fapte de evaziune fiscală.
14:10
Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, în urma summitului din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, transmite Reuters.
13:50
Medvedev: Trump se abţine, deocamdată, de la intensificarea presiunilor asupra Rusiei, după summitul din Alaska # News.ro
Vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a creşte presiunea asupra Moscovei privind războiul din Ucraina este unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american desfăşurat în Alaska, relatează agenţia de presă rusă Tass.
13:30
Pilotul italian Marco Bezzecchi (Aprilia) va pleca din pole position la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP, conform rezultatelor de sâmbătă, din calificări.
13:30
Donald Trump pe Truth Social: ”O zi mare şi foarte reuşită în Alaska” – Zelenski va veni la Casa Albă luni, pentru discuţii de pace # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat, sâmbătă, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, ”a mers foarte bine”, la fel şi convorbirea telefonică târzie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, inclusiv cu secretarul general al NATO.
13:30
Ţoiu: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de a reconstrui un viitor în care pacea şi securitatea durabilă să fie fundamentul prosperităţii în regiune # News.ro
Ministrul de Externe Oana Ţoiu apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina şi salută invitaţia adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski de a se întâlni la Washington. Ea dă asigurări că România va continua să fie o parte activă a efortului de a reconstrui un viitor în care pacea şi securitatea durabilă să fie fundamentul prosperităţii în regiune,
13:20
Liga 2: CSM Reşiţa a învins AFC Câmpulung Muscel, scor 7-0 / ASA Tg. Mureş a dispus de Olimpia Satu Mare, scor 4-0 # News.ro
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a:
13:10
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.
13:00
IPJ Constanţa - Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4, depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale / A rămas fără permis de conducere 120 de zile - VIDEO # News.ro
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ce imaginile au apărut pe reţelele sociale, anunţă sâmbătă IPJ Constanţa. Bărbatul a rămas fără permis de conducere 120 de zile.
12:50
Trump spune că nu are planuri imediate de a sancţiona China pentru achiziţiile de petrol rusesc # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu intenţionează, deocamdată, să impună tarife de represalii împotriva unor ţări precum China pentru achiziţiile de petrol rusesc, dar ar putea fi nevoit să o facă ”în două sau trei săptămâni”, transmite Reuters.
Acum 12 ore
12:40
Primarul general interimar al Capitalei: Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare / În prezent, avem deschise 28 de şantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare # News.ro
Primarul general interimar al Capitalei Stelian Bujduveanu anunţă că va fi dat în exploatare un nou tronson de 500 m cde onductă magistrală de termoficare, parte din Magistrala II SUD, care asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei. În prezent, sunt deschise 28 de şantiere pentru modernizarea sistemului de termoficare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.