Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"

19:50

Aşteptat cu emoţii de o planetă întreagă, summitul Trump-Putin a lăsat în urmă mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Liderul de la Casa Albă a întins covorul roşu pentru Putin şi l-a primit cu aplauze şi curtoazie ieşită din comun. Trei ore a durat discuţia din spatele uşilor închise, iar la final am aflat că nu există niciun acord pentru oprirea războiului din Ucraina. Presa americană scrie însă că Putin este gata să pună capăt conflictului în schimbul controlului total asupra regiunii Donbas. Urmează acum o nouă întâlnire Trump-Zelenski, săptămâna viitoare, la Washington, la care sunt invitate şi ţările europene, printre care Franţa, Germania şi Italia.