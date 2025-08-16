Turist german, fascinat de un loc din România. Fabi a avut parte de o expriență inedită: "E chiar superb"
ObservatorNews, 16 august 2025 20:40
Cei care au ales să-şi petreacă weekend-ul în Bucovina au parte de peisaje spectacolase, dar mai ales de preparate delicioase. În aceste zile, vedeta din farfurii este păstrăvul. Prăjit cu mălai sau cu smântână, în cobză, la grătar sau afumat, această delicatesă rasfaţă papilele gustative tuturor pofticioşilor la festivalul devenit deja tradiţie în Ciocăneşti.
• • •
El este Percy, calul care costă cât un apartament cu două camere în Bucureşti. Echitaţia, pasiunea scumpă # ObservatorNews
Grație și forță, emoție și curaj – echitația le are pe toate, dar la preţuri pe măsură. Caii campioni costă sute de mii de euro. Tot mai mulți români practică, însă, acest sport. Pe un domeniu din Timiș, cei mai puternici cai și jocheii au făcut astăzi o demonstraţie de măiestrie.
Chioșcurile de bilete din Capitală vor dispărea. Ce fac pensionarii și studenții care beneficiază de reduceri # ObservatorNews
După modelul marilor capitale, Bucureştiul instalează puncte inteligente de plată şi desfiinţează chioşcurile de bilete pentru mijloacele de transport în comun. Pasagerii vor putea achita călătoriile cu cardul, cu bani cash sau cu telefoane în care au salvat cardul bancar. Cei care au dreptul la reduceri vor fi nevoiţi să comunice prin e-mail cu societatea de transport pentru a obţine gratuităţile.
"Mamă, ne ia foc casa! Apocalipsa". Zeci de oameni din Clinceni au fugit din calea incendiilor de vegetaţie # ObservatorNews
Incendiile de vegetaţie sunt noul pericol pe care trebuie să îl înfruntăm şi în România. Canicula a dublat numărul acestora în ultimii doi ani. Lângă Bucureşti, zeci de oameni şi-au părăsit aseară în fugă casele ameninţate de flăcări. Pompierii au stins cu greu focul care a lăsat în urmă un peisaj înfiorător. Mai multe focare înghit chiar la această oră hectare întregi de păşuni şi păduri în Mehedinţi, Bihor și Maramureș.
Circulația trenurilor, revenită la normal după 36 de ore. CFR n-a oferit explicații sau scuze: "De tot râsul" # ObservatorNews
În cel mai aglomerat weekend de pe litoral, 56 de trenuri Bucureşti-Constanţa au avut întârzieri de mii de minute din cauza unei defecţiuni. Circulaţia a revenit la normal după 36 de ore, fără ca directorii CFR să îşi ceară scuze călătorilor afectaţi sau măcar să vină cu o explicaţie decentă.
Trump, copleșit de miza întâlnirii cu Putin? Explicațiile unui expert: "Frustrare mascată" # ObservatorNews
Aşteptat cu emoţii de o planetă întreagă, summitul Trump-Putin a lăsat în urmă mai multe semne de întrebare decât răspunsuri. Liderul de la Casa Albă a întins covorul roşu pentru Putin şi l-a primit cu aplauze şi curtoazie ieşită din comun. Trei ore a durat discuţia din spatele uşilor închise, iar la final am aflat că nu există niciun acord pentru oprirea războiului din Ucraina. Presa americană scrie însă că Putin este gata să pună capăt conflictului în schimbul controlului total asupra regiunii Donbas. Urmează acum o nouă întâlnire Trump-Zelenski, săptămâna viitoare, la Washington, la care sunt invitate şi ţările europene, printre care Franţa, Germania şi Italia.
Fitch: Guvernul trebuie să ia măsuri mai dure din toamnă pentru a evita retrogradarea ratingului de ţară # ObservatorNews
Economia României evită, încă o dată, la limită, căderea în prăpastie! Agenţia americană Fitch nu retrogradează ratingul de ţară, ci ne păstrează în categoria recomandată investitorilor. Adaugă, însă, că pericolul nu a trecut.
Filmul tragediei de la Jupiter: A murit crezând că îşi salvează fiul: "Copilul lui era pe şezlong" # ObservatorNews
Şir de tragedii pe litoral, unde a fost astăzi steag roşu. Un turist de 35 de ani s-a înecat la Jupiter, după ce s-a aruncat în marea agitată crezând că un copil luat de valuri este fiul său. Mulţi oameni nu au înţeles, însă, pericolul. Opt turişti au fost salvaţi de la moarte în ultima clipă. După puţin timp, unii s-au întors să înfrunte valurile de doi metri.
O femeie a deschis după 25 de ani o cutie misterioasă primită la nuntă. A izbucnit în lacrimi imediat după # ObservatorNews
Timp de 25 de ani, o cutie mică, sigilată și inscripționată cu mesajul "Nu deschideți până pe 29 iulie 2025", a stat neatinsă pe un raft din dulapul unei femei. A călătorit cu ea prin orașe și chiar peste ocean, urmărind-o în fiecare etapă a vieții. Ce a descoperit în interiorul ei când a venit vremea să o deschidă a emoționat-o până la lacrimi.
Nicușor Dan, despre summitul din Alaska: A fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan a avut o primă reacţie despre summitul din Alaska şi susţine că a fost un prim pas pentru a începe negocierile de pace. Şeful statului mai spune şi că aceste negocieri trebuie să țină cont de interesele Ucrainei, dar și ale europenilor.
NYT: Liderii europeni, invitați de Trump la întâlnirea cu Zelenski de luni, de la Casa Albă # ObservatorNews
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată vineri în Alaska, a deschis un nou scenariu pentru războiul din Ucraina. Potrivit a doi oficiali europeni de rang înalt, care au discutat sub protecția anonimatului, Trump le-a transmis liderilor europeni că susține un plan de încheiere a conflictului prin cedarea unor teritorii încă neocupate de Rusia, în locul unei încetări imediate a focului.
Drama de la Jupiter: A crezut că fiul său se îneacă şi a sărit în apă să îl salveze. Nu a mai ieşit la mal # ObservatorNews
Bărbatul de 35 de ani, care s-a înecat în Marea Neagră, la Jupiter, a sărit în apă, crezând că unul din cei doi copii în pericol de înec este fiul său. Nu a stat nicio clipă pe gânduri.
FT: Putin spune că şi-ar reduce pretenţiile teritoriale din Ucraina, dacă primește control deplin în Doneţk # ObservatorNews
La summitul din Alaska cu Donald Trump, preşedintele rus Vladimir Putin a cerut retragerea totală a Ucrainei din regiunea Doneţk, oferind în schimb îngheţarea actualei linii a frontului, cu condiţia ca Moscova să primească principalele garanţii solicitate pentru încheierea războiului.
Un român din Italia s-a înecat sub ochii prietenilor săi cu care ieşise la pescuit. A vrut să se răcorească # ObservatorNews
Un român şi-a găsit sfârşitul în apele unui canal din apropierea stației de pompare Mondine din Moglia, în provincia italiană Mantova.
Momentul în care un pilot e scos de polițiști din avion, chiar înainte să decoleze: "Doar câteva beri" # ObservatorNews
Scene incredibile pe un aeroport din Statele Unite. Un pilot al companiei Southwest Airlines a fost dat jos din avion de polițiști chiar înainte ca aeronava să decoleze, după ce a fost suspectat că s-ar fi urcat la manșă sub influența alcoolului.
Preşedintele francez Emmanuel Macron vrea menţinerea ''presiunii'' asupra Rusiei atât timp cât ''nu se ajunge la o pace solidă şi de durată, care să respecte drepturile Ucrainei'', transmit France Presse şi Reuters, potrivit Agerpres.
Trump i-ar fi propus lui Zelenski garanții similare cu Articolul 5 al NATO, cu "acordul lui Putin" # ObservatorNews
Statele Unite au pus pe masă o propunere care ar putea schimba radical dinamica războiului din Ucraina. Washingtonul este pregătit să ofere Kievului garanții de securitate de tip NATO, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace cu Rusia. Asta înseamnă că, fără a deveni membru oficial al Alianței Nord-Atlantice, Ucraina ar putea beneficia de o protecție colectivă similară celei prevăzute de celebrul Articol 5 al NATO.
Un turist englez a murit pe un traseu din Bucegi. I s-a făcut rău şi a intrat în stop cardio-respirator # ObservatorNews
Un turist englez, în vârstă de 70 ani, a murit sâmbătă în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, informează Salvamont Prahova.
Zaharova ironizează presa occidentală, după ce Trump l-a primit pe Putin cu covorul roșu: "Frenezie totală" # ObservatorNews
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, a ironizat presa occidentală, susţinând că, după trei ani în care a prezentat Rusia drept izolată, aceasta a intrat acum într-o "frenezia totală" şi chiar într-o "nebunie completă", deranjată de primirea cu covorul roşu oferită preşedintelui rus în Alaska de omologul său american.
Vremea de mâine 17 august. Jumătate de ţară intră în instabilitate atmosferică. Maxime de 27 şi 35 de grade # ObservatorNews
Vremea se schimbă în jumătate de ţară, unde va fi predominantă instabilitatea atmosferică. Maximele zilei se vor încadra între 27 şi 35 de grade. Iată prognoza meteo de mâine 17 august.
Copilaş de doi ani şi jumătate din Bistriţa-Năsăud, mort după ce a fost călcat de tatăl său în curtea casei # ObservatorNews
Sfârşit tragic pentru un copilaş de doi ani şi jumătate din Bistriţa-Năsăud. Micuţul a murit, după ce a fost călcat cu maşina chiar de tatăl său, în curtea casei.
Prima reacție a lui Medvedev, după summitul Trump-Putin. Cele 3 concluzii trase de fostul președinte rus # ObservatorNews
Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat că refuzul preşedintelui american Donald Trump de a intensifica presiunile asupra Moscovei privind războiul din Ucraina reprezintă unul dintre principalele rezultate ale summitului ruso-american din Alaska, potrivit agenţiei ruse Tass, potrivit Agerpres.
Proteste la Bumbești-Jiu: Localnicii se plâng de poluarea provocată de camioanele carierelor din zonă # ObservatorNews
Case pline de praf, pereţi crăpaţi şi mult zgomot. Asta au de îndurat zilnic cei 60 de localnici din satul Bumbești-Jiu, judeţul Gorj, din cauza exploatării celor 11 cariere de piatră şi nisip din zonă.
Cel puţin 321 de oameni au murit în urma inundaţiilor devastatoare care au afectat India şi Pakistanul, în ultimele zile. Potopul a început în Caşmirul controlat de India, iar următoarele zone afectate au fost nordul şi nord-vestul Pakistanului.
Drumul spre litoral a început cu nerăbdare şi multă frustrare pentru cei care au ales marea în minivacanţa de Sfânta Maria. Ieri, au fost sute de minute întârziere pe calea ferată. De vină a fost un cablu defect care a forţat trenurile să circule în regim de avarie, între Feteşti şi Cernavodă.
Iulian Chifu, după summit-ul Trump - Putin: "Victorie totală a lui Putin, e singurul câştigător" # ObservatorNews
Trebuia să fie un punct de cotitură, o întreagă lume aştepta un acord, un armistiţiu, un pas concret către o posibilă stopare a războiului din Ucraina. Summitul din Alaska pare însă că ne-a lăsat cu mai multe întrebări decât răspunsuri.
Lanţ uman pentru salvarea a trei turişti care au ignorat steagul roşu la Jupiter. Un bărbat a murit înecat # ObservatorNews
Este cel mai aglomerat weekend, pe litoral, din acest sezon estival. Minivacanţa de Sfânta Maria a adus peste 200.000 de turişti la malul mării. Însă pe aproape toate plajele a fost arborat steagul roşu, ceea ce înseamnă că nimeni nu are voie să se scalde în apa mării. În staţiunea Jupiter, trei turişti au ignorat avertismentele. Iar voluntarii au făcut un lanţ uman să îi salveze.
O explozie produsă vineri la o fabrică din regiunea Riazan din Rusia, la aproximativ 320 de kilometri sud-est de Moscova, a provocat moartea a 11 persoane şi rănirea altor 130, a anunţat sâmbătă Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă, citat de Reuters.
O turistă din Rusia povesteşte ce a găsit în staţiunea lui Kim Jong Un de pe litoralul nord-coreean # ObservatorNews
Singura categorie de turiști străini acceptată în noua stațiune de lux Wonsan Kalma din Coreea de Nord sunt rușii. O bloggeriță din Rusia a reușit să ajungă acolo și a povestit cum arată vacanța între rafinament, restricții și control la fiecare pas, scrie Daily Mail.
Țara în care tinerii se prefac că au un loc de muncă şi plătesc pentru a merge la birou # ObservatorNews
În China, un fenomen inedit capătă amploare în rândul tinerilor șomeri: aceștia aleg să plătească companiilor doar ca să meargă la birou și să pară că au un job, în contextul unei economii lente și al unei piețe a muncii extrem de dificile, scrie BBC. Pentru mulți, a fi într-un mediu de lucru, chiar fără salariu, pare mai atrăgător decât a sta acasă, în fața incertitudinii și presiunii sociale.
Prima reacţie a României după summitul istoric Trump - Putin: "Un prim pas spre deblocarea negocierilor" # ObservatorNews
Dialogul diplomatic de la Alaska reprezintă "un prim pas spre deblocarea negocierilor pentru pacea în Ucraina", a transmis ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu. Aceasta a salutat invitația președintelui american Donald Trump adresată lui Volodimir Zelenski pentru o întrevedere la Washington.
După ce a învins cancerul, o femeie din Pennsylvania a primit un cadou de milioane la loterie # ObservatorNews
O femeie din Statele Unite, care a trecut printr-un cancer la sân și un infarct, a câștigat peste 2 milioane de dolari la Loteria Pennsylvania, jucând online Monopoly Progressive Jackpots.
Autoritățile au descoperit în Portul Constanța trei autoturisme căutate în Letonia, Danemarca și Norvegia, cu o valoare totală de 165.000 de euro. Vehiculele, cu numere de înmatriculare din Suedia, Danemarca și Norvegia, se aflau în posesia unui cetățean georgian și a doi cetățeni tadjici și urmau să fie transportate în Georgia, potrivit news.ro.
Donald Trump le-a transmis președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și liderilor europeni că Vladimir Putin nu dorește un armistițiu, ci un acord cuprinzător de pace pentru conflictul din Ucraina. În timpul convorbirilor telefonice, Trump ar fi declarat că un "acord de pace rapid este mai bun decât un armistițiu", potrivit unor surse citate de Axios.
Mașini de 165.000 de euro, date în urmărire internațională, identificate în Portul Constanța # ObservatorNews
Autoritățile au descoperit în Portul Constanța trei autoturisme căutate în Letonia, Danemarca și Norvegia, cu o valoare totală de 165.000 de euro. Vehiculele, cu numere de înmatriculare din Suedia, Danemarca și Norvegia, se aflau în posesia unui cetățean georgian și a doi cetățeni tadjici și urmau să fie transportate în Georgia, potrivit news.ro.
Reacţia liderul europeni după summit-ul Trump - Putin: "Trebuie să intensificăm presiunea pe Rusia" # ObservatorNews
Sâmbătă, lideri politici internaţionali au reacţionat la summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, desfăşurat în Alaska, care nu a adus progrese în privinţa războiului din Ucraina, relatează Reuters, citată de news.ro.
Secretul celor mai buni mici, dezvăluit de bucătarii din Bistriţa. Oamenii au stat la cozi interminabile # ObservatorNews
Weekendul acesta, Bistriţa miroase a mici şi voie bună. Zeci de pofticioşi au uitat de dietă şi s-au răsfăţat la cel mai mare festival al micilor pe grătar, unde s-au format cozi interminabile. Bucătarii au muncit la foc continuu, iar laudele oamenilor le-au şters orice urmă de oboseală.
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone şi o rachetă balistică în timpul summit-ului Trump - Putin # ObservatorNews
În timp ce Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlneau în Alaska, Rusia a lansat 85 de drone de atac şi o rachetă balistică vizând teritoriul Ucrainei, au anunţat, sâmbătă, Forţele aeriene ale Ucrainei, citate de The Guardian, informează news.ro.
Zelenski merge luni la Washington pentru discuții cu Trump. Ce i-a transmis liderul de la Casa Albă # ObservatorNews
Volodimir Zelenski a anunţat că va merge, luni, la Washington pentru a discuta cu Donald Trump, după întâlnirea acestuia din Alaska cu liderul rus Vladimir Putin, transmite Reuters.
Jaf fulger în Seattle. Cum au reuşit patru hoţi să plece cu 2 milioane de dolari în mai puţin de 2 minute # ObservatorNews
Patru suspecți au furat bijuterii în valoare de două milioane de dolari în mai puțin de două minute în timpul unui jaf fulger la un magazin din Seattle, informează AP News., citată de Mediafax.
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe # ObservatorNews
România se confruntă în acest weekend cu vreme la extreme: vestul țării intră sub cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade, în timp ce în alte zone sunt prognozate furtuni puternice, cu averse torențiale, vânt și grindină.
Un bărbat de 89 de ani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea Valea Putnei, a anunțat ISU Botoșani, potrivit Agerpres.
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, informează news.ro.
Cât mai sunt valabile cardurile educaţionale: părinţii, sfătuiţi să cheltuiască rapid cei 500 de lei # ObservatorNews
Anunț important pentru părinții ai căror copii au beneficiat de carduri educaționale în acest an școlar! Ministerul Educației a reamintit că cei 500 de lei pot fi cheltuiți doar până pe 31 august.
Presa ucraineană reacţionează după întâlnirea Trump-Putin: Dezgustătoare, ruşinoasă, inutilă # ObservatorNews
Publicaţia ucraineană de limbă engleză The Kyiv Independent a publicat un editorial usturător despre întâlnirea Trump-Putin, relatează The Guardian.
Aterizare forțată cu parapanta: bărbat de 37 de ani, salvat de pompierii alpiniști din Hunedoara # ObservatorNews
Un bărbat de 37 de ani a fost salvat de pompierii alpinişti din Hunedoara, după o aterizare forţată cu parapanta.
De ce pacea în Ucraina e încă departe după summitul istoric. Analist: Chestiunea teritorială e secundară # ObservatorNews
Summitul din Alaska s-a încheiat în tăcere, iar obiectivul, și anume pacea în Ucraina, apare deocamdată cel puțin departe de realizare. Lipsa concluziilor clare ne aduce totuși în față scenarii posibile care ar putea să modifice oarecum harta lumii. Asta deși Trump a declarat că întâlnirea cu Vladimir Putin a fost o întâlnire de nota 10 și că este mulțumit de discuția de trei ore.
"Eu aș opta pentru bicicletă". Locuitorii din Sfântu Gheorghe, încurajați să renunțe la rable pentru 3.000 lei # ObservatorNews
Proiect inedit în judeţul Covasna. Autorităţile din Sfântu Gheorghe se pregătesc să lanseze un program, prin care vor să scoată rablele de pe străzile municipiului. Iar schimbul pare să fie avantajos: abonamente pe cinci ani pe tot transportul în comun sau câte două biciclete oricui va preda un autoturism vechi.
Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia # ObservatorNews
Tăcerea celor doi lideri după summitul istoric şi lipsa concluziilor clare, privind pacea în Ucraina ne aduc în faţă o listă de scenarii posibile, care modifică harta lumii. Nici România nu ar scăpa de consecinţe. Ce ar putea pierde Ucraina, ce ar câştiga, în schimb Rusia, şi cum poate influenţa divizarea Ucrainei ţara noastră?
Incendiu de proporții în Clinceni: flăcările au amenințat casele, zeci de oameni evacuați # ObservatorNews
Au fost momente de panică lângă Bucureşti. Hectare întregi de teren au ars în Clinceni într-un uriaş incendiu de vegetaţie ce ameninţa să se extindă la casele oamenilor. Zeci de persoane au fost evacuate iar pompierii s-au luptat cu flăcările preţ de câteva ceasuri. Autorităţile au emis un mesaj RO-ALERT.
