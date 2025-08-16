VIDEO | CS Dinamo - Steaua, 0-0! Meci fără ocazii mari pe Arcul de Triumf

Primasport.ro, 16 august 2025 20:40

VIDEO | CS Dinamo - Steaua, 0-0! Meci fără ocazii mari pe Arcul de Triumf

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 5 minute
20:40
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, 0-0! Meci fără ocazii mari pe Arcul de Triumf Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, 0-0! Meci fără ocazii mari pe Arcul de Triumf
Acum 30 minute
20:20
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rămân în zece oameni Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii rămân în zece oameni
Acum o oră
19:50
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby lipsit de ocazii Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby lipsit de ocazii
19:40
Tottenham şi-a revenit după şocul din Supercupa Europei şi a demolat adversara din Premier League Primasport.ro
Tottenham şi-a revenit după şocul din Supercupa Europei şi a demolat adversara din Premier League
Acum 2 ore
19:00
MM Stoica a făcut în direct anunţul despre revenirea lui Florinel Coman: ”Să-l aducă!” | EXCLUSIV Primasport.ro
MM Stoica a făcut în direct anunţul despre revenirea lui Florinel Coman: ”Să-l aducă!” | EXCLUSIV
18:40
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start în derby-ul din Liga 2 Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Start în derby-ul din Liga 2
Acum 4 ore
18:30
MotoGP | Marc Marquez a obţinut a 12-a victorie stagională la sprint, în Marele Premiu al Austriei Primasport.ro
MotoGP | Marc Marquez a obţinut a 12-a victorie stagională la sprint, în Marele Premiu al Austriei
18:20
În ce punct au ajuns negocierile dintre Dinamo şi Ribeiro? Andrei Nicolescu oferă ultimele detalii Primasport.ro
În ce punct au ajuns negocierile dintre Dinamo şi Ribeiro? Andrei Nicolescu oferă ultimele detalii
17:20
Ilie Dumitrescu a anunţat cine va câştiga Balonul de Aur: ”Nu mai sunt dubii!” Primasport.ro
Ilie Dumitrescu a anunţat cine va câştiga Balonul de Aur: ”Nu mai sunt dubii!”
17:10
Cine va arbitra Aberdeen - FCSB din play-off-ul Ligii Europa Primasport.ro
Cine va arbitra Aberdeen - FCSB din play-off-ul Ligii Europa
16:50
Nicolae Stanciu, declaraţie după primul gol marcat pentru Genoa Primasport.ro
Nicolae Stanciu, declaraţie după primul gol marcat pentru Genoa
Acum 6 ore
15:50
”Vă spun ce propunere i-am făcut”. Gigi Becali pregăteşte un transfer de răsunet. E dispus să ofere un salariu de 500.000 de euro Primasport.ro
”Vă spun ce propunere i-am făcut”. Gigi Becali pregăteşte un transfer de răsunet. E dispus să ofere un salariu de 500.000 de euro
15:20
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la City ar facilita venirea lui Donnarumma Primasport.ro
Galatasaray a făcut o ofertă de 10 milioane de euro pentru Ederson. Plecarea brazilianului de la City ar facilita venirea lui Donnarumma
15:10
Presa din Scoţia i-a taxat dur pe cei de la FCSB! Nu a scăpat nici Gigi Becali. ”Patronul nebun al clubului” Primasport.ro
Presa din Scoţia i-a taxat dur pe cei de la FCSB! Nu a scăpat nici Gigi Becali. ”Patronul nebun al clubului”
15:00
Premier League a deschis o anchetă, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool Primasport.ro
Premier League a deschis o anchetă, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool
15:00
”Am mai avut şi am în continuare discuţii”. Răsturnare de situaţie cu privire la transferul lui Blănuţă Primasport.ro
”Am mai avut şi am în continuare discuţii”. Răsturnare de situaţie cu privire la transferul lui Blănuţă
14:40
League a deschis o anchetă, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool Primasport.ro
League a deschis o anchetă, după ce Semenyo a fost ţinta insultelor rasiste la meciul cu Liverpool
Acum 8 ore
14:00
BOMBA anului! Florinel Coman, dorit în Superliga, dar nu de FCSB Primasport.ro
BOMBA anului! Florinel Coman, dorit în Superliga, dar nu de FCSB
13:50
VIDEO | Marco Bezzecchi va pleca din pole position în Grand Prix-ul Austriei la MotoGP Primasport.ro
VIDEO | Marco Bezzecchi va pleca din pole position în Grand Prix-ul Austriei la MotoGP
13:50
”Sunt convins că l-au analizat bine”. Un fotbalist din Superliga ce a obţinut cetăţenia română e văzut ca o soluţie pentru echipa naţională Primasport.ro
”Sunt convins că l-au analizat bine”. Un fotbalist din Superliga ce a obţinut cetăţenia română e văzut ca o soluţie pentru echipa naţională
13:20
Scor incredibil în Liga 2! CSM Reşiţa avea 4-0 la pauză cu Câmpulung, iar recitalul a continuat în actul secund Primasport.ro
Scor incredibil în Liga 2! CSM Reşiţa avea 4-0 la pauză cu Câmpulung, iar recitalul a continuat în actul secund
13:00
FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca Primasport.ro
FC Barcelona a reuşit să-i înscrie pe portarul Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca
13:00
VIDEO | Chindia Târgovişte - Şelimbăr 3-1. Dâmboviţenii au o tresărire de orgoliu şi fac cel mai bun meci al sezonului Primasport.ro
VIDEO | Chindia Târgovişte - Şelimbăr 3-1. Dâmboviţenii au o tresărire de orgoliu şi fac cel mai bun meci al sezonului
Acum 12 ore
12:20
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Hofman finalizează un contraatac Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Hofman finalizează un contraatac
12:10
Vladislav Blănuţă şi-a dat acordul! Atacantul pleacă din fotbalul românesc Primasport.ro
Vladislav Blănuţă şi-a dat acordul! Atacantul pleacă din fotbalul românesc
12:00
”E un meci în care trebuie să fii circumspect”. Pronosticul lui Giovanni Becali pentru FCSB - Aberdeen Primasport.ro
”E un meci în care trebuie să fii circumspect”. Pronosticul lui Giovanni Becali pentru FCSB - Aberdeen
11:40
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Gazdele preiau conducerea Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Gazdele preiau conducerea
11:30
Arne Slot, reacţie emoţionantă după primul meci al sezonului. ”Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota” Primasport.ro
Arne Slot, reacţie emoţionantă după primul meci al sezonului. ”Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota”
11:30
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Florea egalează cu un şut plasat Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Florea egalează cu un şut plasat
11:20
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Şerban înscrie superb din lovitură liberă Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Şerban înscrie superb din lovitură liberă
11:10
Veste grozavă primită de FCSB! Revenire de senzaţie pentru meciurile cu Aberdeen Primasport.ro
Veste grozavă primită de FCSB! Revenire de senzaţie pentru meciurile cu Aberdeen
11:00
Încă un star în Arabia Saudită! Kingsley Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr Primasport.ro
Încă un star în Arabia Saudită! Kingsley Coman va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr
11:00
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Echipele de start
10:30
Patrick Vieira, cuvin uriaşe despre Nicolae Stanciu. ”A venit cu calmul şi calitatea lui tehnică” Primasport.ro
Patrick Vieira, cuvin uriaşe despre Nicolae Stanciu. ”A venit cu calmul şi calitatea lui tehnică”
10:20
Carlos Alcaraz, în semifinale la Cincinnati, după ce a trecut de Andrei Rublev Primasport.ro
Carlos Alcaraz, în semifinale la Cincinnati, după ce a trecut de Andrei Rublev
09:50
CFR Cluj şi-a asigurat serviciile unui atacant de perspectivă Primasport.ro
CFR Cluj şi-a asigurat serviciile unui atacant de perspectivă
09:40
Un internaţional din Camerun cu meciuri în cupele europene este aproape să ajungă în Superliga Primasport.ro
Un internaţional din Camerun cu meciuri în cupele europene este aproape să ajungă în Superliga
09:30
Florinel Coman, OUT! Veste proastă primită de internaţionalul român Primasport.ro
Florinel Coman, OUT! Veste proastă primită de internaţionalul român
09:20
Fundaşul Jules Kounde a semnat până în 2030 Primasport.ro
Fundaşul Jules Kounde a semnat până în 2030
09:10
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele, în căutarea primei victorii pe teren propriu Primasport.ro
VIDEO | Petrolul – Hermannstadt, ora 21:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele, în căutarea primei victorii pe teren propriu
09:10
O fetiţă de 10 ani devine cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru Primasport.ro
O fetiţă de 10 ani devine cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru
09:00
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Formaţia din Târgovişte nu se regăseşte Primasport.ro
VIDEO | Chindia - Şelimbăr, astăzi, de la ora 11:00, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Formaţia din Târgovişte nu se regăseşte
09:00
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, ASTĂZI, de la 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în Liga 2 Primasport.ro
VIDEO | CS Dinamo - Steaua, ASTĂZI, de la 18:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Derby în Liga 2
Acum 24 ore
00:30
VIDEO | ”Trebuie să acceptăm acest rezultat”. Kopic a explicat ce l-a dezamăgit la remiza cu UTA Primasport.ro
VIDEO | ”Trebuie să acceptăm acest rezultat”. Kopic a explicat ce l-a dezamăgit la remiza cu UTA
00:30
Conflict la finalul meciului Dinamo - UTA Arad! Un suporter a aruncat cu un lichid în direcţia lui Sebastian Colţescu | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Conflict la finalul meciului Dinamo - UTA Arad! Un suporter a aruncat cu un lichid în direcţia lui Sebastian Colţescu | VIDEO EXCLUSIV
00:20
VIDEO | Nicolae Stanciu, gol superb din voleu la primul meci oficial pentru Genoa Primasport.ro
VIDEO | Nicolae Stanciu, gol superb din voleu la primul meci oficial pentru Genoa
00:20
VIDEO | Adrian Mihalcea rămâne neînvins. ”Continuăm seria de care tot am vorbit” Primasport.ro
VIDEO | Adrian Mihalcea rămâne neînvins. ”Continuăm seria de care tot am vorbit”
00:10
Hakim Abdallah, gest care i-a impresionat pe fanii lui Dinamo. ”M-am simţit bine cu mine însumi” Primasport.ro
Hakim Abdallah, gest care i-a impresionat pe fanii lui Dinamo. ”M-am simţit bine cu mine însumi”
00:10
Liverpool - Bournemouth 4-2. Momente pline de emoţie în memoria lui Diogo Jota Primasport.ro
Liverpool - Bournemouth 4-2. Momente pline de emoţie în memoria lui Diogo Jota
15 august 2025
23:30
VIDEO | Dinamo - UTA Arad 1-1. Remiză plăcută între două formaţii ambiţioase. ”Câinii” au avut doi eliminaţi Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - UTA Arad 1-1. Remiză plăcută între două formaţii ambiţioase. ”Câinii” au avut doi eliminaţi
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.