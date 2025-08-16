Nicușor Dan, în Coaliția Voinței: România sprijină Ucraina să-și decidă singură soarta
Newsweek.ro, 16 august 2025 21:00
Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al Coaliţiei Voinţei, coaliţia ţărilor car...
Acum 15 minute
21:00
Acum o oră
20:40
Ministerul Sănătății intervine pentru combaterea infecțiilor nosocomiale. Ce măsuri stricte ia? # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății anunță schimbarea legislației pentru a simplifica, clarifica și face aplicabile...
20:30
Vacanțele și sărbătorile reprezintă, pentru mulți, adevărate „capcane” pentru stilul de viață sănăto...
20:20
Trump i-a invitat luni pe liderii Europei la Casa Albă. Ce le transmite din partea lui Putin # Newsweek.ro
Președintele SUA, Donald Trump, i-a invitat pe liderii europeni la o întâlnire cu președintele ucrai...
Acum 2 ore
19:50
Alaska, din nou în linia întâi a Războiului Rece. SUA redeschid două baze și întăresc forțele # Newsweek.ro
Chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin din Anchorage, care a avut loc vineri la baza militară Elmen...
Acum 4 ore
19:10
Putin i-a propus lui Trump un schimb de teritorii în Ucraina. Unde ar „îngheța” frontul? # Newsweek.ro
Vladimir Putin i-ar fi propus lui Donald Trump un schimb de teritorii în Ucraina: el ar accepta îngh...
18:50
Un pilot a fost dat jos din avion de poliție chiar când se pregătea să decoleze. Ce a făcut? # Newsweek.ro
Un pilot a fost dat jos din avion de poliție chiar când se pregătea să decoleze. Ce a făcut? Ce spun...
18:20
Un român a murit în timp ce se afla la pescuit. A vrut să se răcorească, dar s-a înecat # Newsweek.ro
Un român a murit în timp ce se afla la pescuit. A vrut să se răcorească, dar s-a înecat. Cum s-a înt...
17:50
METEO Cod galben de furtuni în mai multe județe din țară. Restul țării, caniculă extremă # Newsweek.ro
METEO Cod galben de furtuni în mai multe județe din țară. Restul țării, caniculă extremă. Ce spun me...
17:40
Un turist străin a murit pe un traseu din Munții Bucegi. Ce a pățit bărbatul? Ce spun autoritățile ș...
17:30
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO # Newsweek.ro
SUA au propus Ucrainei garanții de securitate similare articolului 5 din Tratatul NATO. Ce spune pre...
Acum 6 ore
17:00
Fructul numit și ginsengul românesc care e plin de vitamine și te întinerește instant. Îl bei # Newsweek.ro
Mic, portocaliu și plin de putere, fructul numit și ginsengul românesc ascunde un secret care îți po...
16:30
Actrița luată din stația de autobuz și transformată în vedetă. Iubita lui Florin Piersic în Columna # Newsweek.ro
Actrița transformată în vedetă și iubita lui Florin Piersic în filmul „ Columna” a fost o prezență m...
16:00
Zelenski: Ucraina are nevoie de pace reală şi durabilă, nu de pauză între invaziile ruse # Newsweek.ro
Ucraina are nevoie de o pace reală şi durabilă, nu doar de „o altă pauză” între invaziile ruse, a de...
15:40
Summit Trump-Putin. Președintele francez cere vigilență și menținerea presiunii asupra Rusiei # Newsweek.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menținerea ''presiunii'' asupra Rusiei ...
15:20
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiți să faciliteze un summit între Donald Trump (SU...
Acum 8 ore
15:00
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis o atenţionare Cod galben de inundaţ...
14:40
VIDEO Un şofer de 71 de ani a mers pe contrasens pe autostrada A4. Fără permis pentru 120 de zile # Newsweek.ro
Un şofer de 71 de ani care mergea pe contrasens pe autostrada A4 a fost depistat şi sancţionat după ...
14:10
68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi unităţi sanitare, în primul trimestru din 2025 # Newsweek.ro
Un număr de 68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare, în primul trime...
13:30
Prețul apartamentelor în Cluj - 4.000€/mp. Două camere la Brașov sunt 200.000€. Cum stă Bucureștiul? # Newsweek.ro
Prețurile apartamentelor din marile orașe au urcat considerabil. Cluj-Napoca este în fruntea orașelo...
Acum 12 ore
13:00
Emma Răducanu, despre coborârea în infernul tenisului și moștenirea tatălui român. „A fost groaznic” # Newsweek.ro
Emma Răducanu vorbește, într-un articol din presa britanică, despre momentele grele de după cucerire...
12:30
Zelenski a anunțat că vrea să se întâlnească cu Putin pentru a opri războiul. Trump va media # Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelensky a declarat că se va întâlni cu președintele american Donald Trump la...
12:10
Pensiile speciale au crescut cu 4.400 lei în numai 3 ani. Pensiile contributive, cu doar 900 lei # Newsweek.ro
Între pensiile speciale și pensiile contributive este o diferență uriașă. Pensiile speciale au cresc...
11:40
Tudorel Toader are 38.000 lei pensie specială ca fost judecător CCR. De ce guvernul nu i-o taie? # Newsweek.ro
Tăierele pensiilor speciale stârnește mare scandal. Tudorel Toader are 38.000 lei pensie specială ca...
11:20
Cum încurcă ANAF mediul de afaceri cu complicaţii birocratice care pot duce la blocaje economice # Newsweek.ro
Companiile au la dispoziție doar şapte zile. ca să transmită cu mare acuratețe datele financiar-cont...
11:00
VIDEO Inundații devastatoare, în Pakistan, Caşmirul indian şi Nepal. Peste 300 de oameni au murit # Newsweek.ro
Peste 300 de oameni au murit în urma ploilor torenţiale care au lovit Pakistanul, Caşmirul indian şi...
10:30
Trump i-a sunat pe liderii europeni, șeful NATO și Zelenski, după „întâlnirea de Nota 10” cu Putin # Newsweek.ro
După summitul din Alaska cu Vladimir Putin, catalogată de președintele SUA drept o „întâlnire de Not...
10:10
Suveraniștii pro-ruși din Moldova și Bulgaria, aliați cu Simion - AUR, revendică bucăți din România # Newsweek.ro
Șeful Poliției din Republica Moldova afirmă că suveraniștii pro-ruși din Moldova și Bulgaria, aliați...
09:40
În timp ce Trump i-a pus covorul roșu lui Putin, Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă # Newsweek.ro
Rusia a atacat Ucraina cu 85 de drone și o rachetă balistică azi-noapte, aproape în același timp cu ...
09:30
Primele reacții după întâlnirea Trump - Putin, din Cehia și Ucraina: „Clişee propagandistice” # Newsweek.ro
Trump și Putin au stat de vorbă aproape trei ore în Alaska, dar nu au ajuns la niciun rezultat în ce...
09:00
Fitch a menținut ratingul României, dar trage semnale de alarmă. Ce spune ministrul de Finanțe? # Newsweek.ro
Agenţia internaţională de evaluare financiară Fitch a menținut vineri, 15 august 2025, ratingul suve...
08:30
Expert non-verbal, despre gesturile lui Trump la întâlnirea cu Putin: De la prietenie la dezamăgire # Newsweek.ro
Un expert în limbaj non-verbal a analizat gesturile și mimica lui Trump la întâlnirea cu Putin din A...
Acum 24 ore
07:50
Care e cel mai sănătos ulei pentru gătit? Protejează inima, ajută digestia, previne inflamația # Newsweek.ro
Care e cel mai sănătos ulei pentru gătit? Protejează inima, ajută digestia, previne inflamația. Ce r...
07:40
Ce să faci cu frunzele căzute pe gazon, toamna? Trucul de gospodină care îți protejează florile # Newsweek.ro
Toamna aduce nu doar peisaje superbe, ci și o ploaie de frunze care acoperă curtea. În loc să le aru...
07:30
Nu știi ce ulei de motor să pui la mașină? Reține aceste acronime ciudate și nu-ți iei țeapă # Newsweek.ro
Piața e plină de zeci de mărci și zeci tipuri de ulei de motor. Pentru a știi exact ce să pui în mot...
07:20
Fructul dulce care îți curăță organismul, îți întărește oasele și îți ține inima sănătoasă. E mov # Newsweek.ro
Smochinele sunt fructulele misterioase al toamnei, cu pulpă catifelată și aromă irezistibilă. Ele as...
07:20
Unde poți să întâlnești holograme 3D de polițiști? Sunt create pentru a spori siguranța cetățenilor # Newsweek.ro
Holograme 3D de polițiști au început să apară seară de seară într-un parc dintr-o capitală asiatică....
07:10
Horoscop 17 august. Luna în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Taurii sunt norocoși # Newsweek.ro
Horoscop 17 august. Luna în Gemeni aduce oportunități financiare Berbecilor. Taurii sunt norocoși. L...
06:50
Un pensionar a luat 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Când a depus adeverințele? # Newsweek.ro
Pensionarii încep să recupereze sumele restante la pensie de la Mica Recalculare. Banii în plus la p...
15 august 2025
22:00
Air Force One aterizează la Anchorage cu Donald Trump la bord, înaintea întâlniri cu Putin # Newsweek.ro
Aeronava prezidenţială americană Air Force One a aterizat la Anchorage cu Donald Trump la bord, rela...
21:50
Dicuțiile dintre Trump și Putin și delegațiile acestora în Anchorage, Alaska, au fost așteptate cu s...
21:30
Trafic feroviar în condiţii de avarie spre şi dinspre litoral. ntârzieri de sute de minute # Newsweek.ro
Circulaţia trenurilor de călători pe secţia de circulaţie Feteşti - Dunărea, Magistrala 800, se desf...
Ieri
20:50
VIDEO Cea mai mare provocare spațială a NASA. Miza: 700.000.000.000.000.000.000 $. E unic în istorie # Newsweek.ro
Cea mai mare provocare a NASA se află deja în curs de derulare de doi ani. Miza acesteia se ridică l...
20:40
Preşedintele american Donald Trump a discutat vineri la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksan...
20:20
Trupe ale Marii Britanii, gata să fie desfășurate imediat dacă se ajunge la armistițiu în Ucraina # Newsweek.ro
Secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat că guvernul său este „gata să trimită trupe...
19:50
Un bărbat de 75 de ani, îndrăgostit de un model creat de inteligența artificială. A cerut divorțul # Newsweek.ro
Un bărbat de 75 de ani, îndrăgostit de un model creat de inteligența artificială. A cerut divorțul...
19:30
Forțele Operațiunilor Speciale Ucrainene au lovit nava „Port Olya-4” ce se afla în portul maritim ru...
19:10
Ucraina reia licitațiile pentru câmpurile de petrol în cadrul Fondului de Reconstrucție SUA-Ucraina # Newsweek.ro
Ucraina redeschide licitațiile pentru câmpurile de gaze Mezhyhirya și Svichanska, adăugând o clauză ...
18:40
În ce zonă s-au contractat cele mai mari credite ipotecare, în şase luni. Media este de 452.790 lei # Newsweek.ro
Locuitorii din Cluj-Napoca au contractat cele mai mari credite imobiliare, în primele şase luni ale ...
18:20
SUA duc bombardiere nucleare în Alaska, unde se întâlnesc Trump și Putin. Primele minute, cruciale # Newsweek.ro
Ministrul rus de Externe, în Alaska cu URSS pe piept. SUA etalează două bombardiere nucleare
