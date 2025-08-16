Wolverhampton – Manchester City 0-4! „Cetățenii” au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă”
Antena Sport, 16 august 2025 22:10
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-0, gruparea Wolverhampton Wanderers, în etapa de debut a Premier League. În prima parte, „cetăţenii" au rezolvat situaţia în numai trei minute. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 34, iar Tijani Reijnders l-a majorat în minutul 37.
Acum 5 minute
22:10
Wolverhampton – Manchester City 0-4! „Cetățenii" au făcut spectacol în prima etapă. Haaland a reușit o „dublă"
Echipa engleză Manchester City a învins sâmbătă seara, în deplasare, scor 4-0, gruparea Wolverhampton Wanderers, în etapa de debut a Premier League. În prima parte, „cetăţenii" au rezolvat situaţia în numai trei minute. Erling Haaland a deschis scorul în minutul 34, iar Tijani Reijnders l-a majorat în minutul 37.
Acum o oră
21:40
Pedeapsa lui Prometeu! CS Dinamo – Steaua 0-0: meci modest și mii de fani care nu spun toată povestea # Antena Sport
Steaua și-a întâlnit rivala Dinamo, pe Arcul de Triumf, în ceea ce unii au numit „Eternul Derby". Dar există nuanțe. Dacă Steaua e una, cu nume, Cupă a Campionilor în vitrină, marcă și tot ce trebuie, Dinamo sunt mai multe. Echipa lui Bratu reprezintă într-adevăr Clubul Sportiv Dinamo, numai că „ghinionul" ei este că în […]
21:30
Aberdeen a spart gheaţa! Prima victorie pentru scoţieni în noul sezon, chiar înaintea dublei cu FCSB # Antena Sport
Aberdeen, adversara FCSB-ului, a jucat sâmbătă seară în optimile de finală ale Cupei Ligii Scoţiei, ultima partidă înaintea meciului tur din play-off-ul Europa League. Scoţienii s-au distrat în meciul de sâmbătă din optimile Cupei Ligii Scoţiei. Aberdeen a jucat pe terenul celor de la Morton şi s-a impus cu 3-0. Aberdeen a obţinut prima victorie […]
21:20
Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după CS Dinamo – Steaua 0-0: “Să le fie rușine!” # Antena Sport
Daniel Oprița a venit cu un mesaj dur după CS Dinamo – Steaua 0-0. Antrenorul „militarilor" și-a făcut praf jucătorii și a spus că derby-ul din etapa a 3-a a ligii secunde a fost unul „greu de privit". Duelul de pe Arcul de Triumf s-a încheiat cu o „remiză albă", iar astfel cele două echipe […]
Acum 2 ore
21:00
“E frustrant” Adi Popa a răbufnit după CS Dinamo – Steaua 0-0! Mesaj despre promovare: “De patru ani tot vorbesc” # Antena Sport
Adi Popa a oferit prima reacție după CS Dinamo – Steaua 0-0. Jucătorul „militarilor" a răbufnit la interviu, atunci când a fost întrebat despre situația echipei sale. CS Dinamo și Steaua s-au întâlnit în etapa a 3-a a noului sezon de Liga a 2-a. Formațiile au remizat, scor 0-0, în duelul jucat pe stadionul Arcul […]
20:50
Joan Garcia s-a accidentat la încălzire, dar joacă în Mallorca – Barcelona! Ce s-a întâmplat înaintea meciului # Antena Sport
Joan Garcia, portarul celor de la Barcelona, a avut parte de un eveniment nefericit la încălzirea dinaintea meciului de pe terenul celor de la Mallorca, în prima etapă a noului sezon din La Liga. La încălzire, Joan Garcia a fost surprins având probleme cu degetul mic de la mâna stângă, fiin vizibil afectat de acest […]
20:30
Elias Charalambous a vorbit despre Costel Gâlcă înainte de Rapid – FCSB. Antrenorul campioanei l-a descris pe tehnicianul advers și a avut doar cuvinte de laudă la adresa acestuia. Derby-ul Rapid – FCSB este programat duminică, de la ora 21:30. Confruntarea din etapa cu numărul 6 a noului sezon de Liga 1 va putea fi […]
Acum 4 ore
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Drumul e tot mai greu appeared first on Antena Sport.
20:10
The post Jurnal Antena Sport | Cu toată viteza, înainte appeared first on Antena Sport.
20:00
Tottenham, victorie categorică în prima etapă! Sunderland, prima surpriză a sezonului # Antena Sport
Tottenham Hotspur, echipa fundaşului român Radu Drăguşin, a debutat cu o victorie în noua ediţie a campionatului de fotbal al Angliei, impunându-se pe teren propriu, cu scorul de 3-0, în faţa formaţiei Burnley FC, într-un meci disputat sâmbătă. Atacantul brazilian Richarlison a reuşit o dublă pentru londonezi, în minutele 10 şi 60, ultima reuşită a […]
20:00
The post Jurnal Antena Sport | Nu privesc în urmă appeared first on Antena Sport.
19:20
Dan Petrescu a cerut noi transferuri la CFR Cluj, înaintea „dublei” cu Hacken: “E greu fără jucători!” # Antena Sport
Dan Petrescu a susținut conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani. În cadrul acesteia, antrenorul de la CFR Cluj a cerut noi transferuri. Mesajul vine în contextul în care, după meciul din Liga 1, ardelenii se vor pregăti pentru duel meci al „dublei" cu Hacken, din play-off-ul Conference League. Partida dintre CFR Cluj și […]
19:00
Ce se întâmplă cu Florinel Coman? Anunţul făcut de antrenorul lui Al Gharafa: “El ştie părerea mea. Am vorbit cu conducerea” # Antena Sport
Florinel Coman a revenit la Al-Gharafa, în Qatar, după o experienţă nereuşită în prima parte a anului, când a fost împrumutat la Cagliari. Internaţionalul român nu a fost în lotul echipei sale, în prima etapă a noului sezon din Qatar, lucru care a ridicat mari semne de întrebare legate de viitorul acestuia. Recent, Gigi Becali, […]
18:30
Elias Charalambous a reacționat după ce Gigi Becali a anunțat că îl vrea înapoi la FCSB pe Florinel Coman # Antena Sport
Elias Charalambous a vorbit despre interesul lui Gigi Becali pentru revenirea lui Florinel Coman. Antrenorul de la FCSB a reacționat după ce patronul a dezvăluit posibilitatea mutării. Florinel Coman nu a fost inclus în lotul lui Al-Gharafa la primul meci al noului sezon. La scurt timp, Gigi Becali a dezvăluit că a vorbit cu jucătorul […]
18:20
“Nu îi văd sensul” Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid – FCSB: “El are altă părere” # Antena Sport
Rapid şi FCSB se vor întâlni duminică seară în derby-ul etapei cu numărul 6 din Liga 1. Partida nu va avea loc pe Giuleşti, ci pe cel mai mare stadion al ţării, Arena Naţională. Interesul este unul ridicat pentru această partidă, giuleştenii anunţând că au deschis şi inelul 3 al stadionului. Costel Gâlcă, antrenorul celor […]
Acum 6 ore
18:10
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: “Va fi un meci foarte dificil” # Antena Sport
Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei dintre Csikszereda și Universitatea Craiova. În cadrul acesteia, antrenorul a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi. Csikszereda – Universitatea Craiova se va juca duminică, de la ora 16:15. Meciul contează pentru etapa a 6-a din noul sezon de Liga 1 și va putea fi […]
17:50
Un circuit vrea să revină în Formula 1! Anunţul a fost făcut chiar de primul-ministru: “Totul e pregătit” # Antena Sport
Luis Montenegro, primul-ministru al Portugaliei, a anunţat că vrea să readucă Formula 1 în ţara sa. Algrave International Circuit de la lângă Portimao poate găzdui din nou Grand Prix-uri în "Marele Circ", începând cu anul 2027. Portughezii şi-au asigurat deja prezenţa celor de la MotoGP pe circuitul de lângă Portimao şi fac tot posibilul acum […]
17:50
Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!” # Antena Sport
Andrei Nicolescu a dezvăluit că Dinamo a ratat transferul unui jucător. Oficialul „câinilor" a explicat că negocierile dintre cele două părți s-au blocat. Este vorba despre Tomas Ribeiro. Fundașul a fost legitimat ulitma dată la Farense, echipă care a retrogradat în sezonul trecut din Liga Portugal, competiție care se vede LIVE în AntenaPLAY. Dinamo a […]
16:50
Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League # Antena Sport
Barcelona şi Real Madrid sunt pregătite pentru un nou sezon în La Liga, dar şi pentru o luptă în afara terenului de joc. Ibrahima Konate, fundaşul lui Liverpool, este dorit de Real Madrid. Francezul mai are contract cu campioana din Premier League până la finalul sezonului, iar Konate a refuzat până în acest moment prelungirea […]
16:50
Antrenoul lui Empoli l-a lăudat pe Rareș Ilie după golul superb din meciul cu Reggiana # Antena Sport
Antrenorul lui Empoli a venit cu laude pentru Rareș Ilie. Românul a marcat un gol superb în meciul cu Reggiana, care a contat pentru Cupa Italiei. Rareș Ilie a uimit pe toată lumea în minutul 65 al duelului, atunci când a surprins cu o execuție superbă, iar balonul s-a oprit direct în plasă. Românul s-a […]
16:30
“Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB # Antena Sport
Gigi Becali a auzit că Florinel Coman nu mai intră în planurile lui Al-Gharafa și a pus mâna pe telefon! Patronul de la FCSB i-a făcut o ofertă lui „Mbappe de România", pentru revenirea acestuia la campioana României. Florinel Coman a fost lăsat în afara lotului la Al-Gharafa, la primul meci al sezonului din Qatar. […]
Acum 8 ore
16:00
Luis Enrique vrea să scrie istorie şi în acest sezon! A anunţat schimbări la PSG: “Le-am spus jucătorilor” # Antena Sport
Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a declarat sâmbătă că obiectivul său în acest sezon este să "continue să facă istorie" şi să câştige pentru a doua oară Liga Campionilor, după succesul din sezonul trecut, primul pentru clubul francez în cea mai importantă competiţie continentală, informează AFP. „Să continui să fac istorie a fost principalul […]
15:50
Antoine Semenyo, victima insultelor rasiste la meciul cu Liverpool! Premier League a deschis o anchetă # Antena Sport
Premier League a anunţat că a deschis o anchetă, după ce meciul Liverpool-Bournemouth, scor 4-2, a fost suspendat temporar fiindcă au fost făcute remarci rasiste la adresa atacantului ghanez Antoine Semenyo. Atacantul ghanez, care a marcat de două ori pentru Bournemouth, a fost ţinta unui abuz rasist din partea unui spectator în timpul primei reprize. […]
15:50
Jamie Carragher prevede o cursă în trei pentru titlul din Premier League. Cine se bate cu Liverpool # Antena Sport
Ziua de vineri a marcat startul unui nou sezon de Premier League, care a fost deschis chiar de campioana en-titre, Liverpool. Jucătorii lui Arne Slot au fost la un pas să se încurce cu Bournemouth, după ce "cireșele" au revenit de la 0-2 la 2-2, însă au încasat două goluri pe final. După meciul de […]
15:40
Petrolul – Hermannstadt, 21:30, LIVE SCORE. Sibienii, aflaţi pe loc de baraj, vor să iasă din criză # Antena Sport
Meciul Petrolul – Hermannstadt e în format LIVE SCORE pe AS.ro sâmbătă, de la ora 21:30. Înaintea acestui meci, Petrolul ocupă locul 11 în Liga 1, cu 5 puncte acumulate în primele 5 etape, în timp ce Hermannstadt e pe locul 14, loc de baraj, cu doar 3 puncte. Hermannstadt nu are nicio victorie în […]
15:10
Presa din Scoţia, derapaj la adresa lui Gigi Becali! Cum l-a numit! I-a taxat şi pe doi jucători ai FCSB-ului # Antena Sport
Presa din Scoţia a taxat anumite declaraţii ale lui Dennis Politic şi David Miculescu înaintea duelului FCSB-ului cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League. Scoţienii au comis şi un derapaj la adresa lui Gigi Becali. Totodată, ei nu au ignorat faptul că patronul FCSB-ului îşi asumă alcătuirea echipei şi schimbările din timpul meciurilor. „Eliminarea lui Aberdeen […]
15:00
Ioan Varga e convins de un lucru, după eliminarea CFR-ului din Europa League. Verdictul oferit # Antena Sport
CFR Cluj a fost eliminată joi seara din preliminariile Europa League de Braga, după ce portughezii s-au impus și în mașa retur a "dublei" din turul 3 preliminar. La două zile după eșecul în fața lusitanilor, Ioan Varga, patronul ardelenilor, și-a expus părerea cu privire la ce s-a întâmplat în cele două meciuri și s-a […]
14:30
“Mi-e ruşine să spun” Ce a putut dezvălui Ion Ţiriac despre pensia uriaşă pe care o primeşte de la statul român # Antena Sport
Miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) a fost întrebat dacă este adevărat că primeşte o pensie de 12.000 de lei pe lună. Omul de afaceri a făcut o dezvăluire neaşteptată: nu şi-a încasat niciodată pensia şi nu ştie care este cuantumul acesteia. Ion Ţiriac nu ştie ce pensie are "Mi-e ruşine să spun, mi-e ruşine […]
Acum 12 ore
14:10
Nicolae Stanciu, lecție de modestie după debutul cu gol de la Genoa: “Nu caut statistici” # Antena Sport
Nicolae Stanciu a debutat cum nu se putea mai bine într-un oficial pentru Genoa. Căpitanul naționalei a înscris cu un voleu magnific din interiorul careului în duelul cu L.R. Vicenza de pe urma căruia trupa lui Patrick Vieira s-a calificat în șaisprezecimile Cupei Italiei. După meci, Stanciu le-a răspuns jurnaliștilor la întrebări și a făcut […]
14:00
Primul pas pentru venirea lui Donnarumma la Man. City. “Cetățenii” au o ofertă pentru Ederson # Antena Sport
Galatasaray a făcut o primă ofertă în valoare de 10 milioane de euro pentru transferul portarului Ederson de la Manchester City. Anunțul a fost făcut de Fabrizio Romano, unul dintre cei mai veridici jurnaliști în materie de mercato. Ederson poate pleca de la Manchester City Jurnalistul specializat în transferurile din fotbalul internaţional precizează că Manchester […]
13:50
Scor “de maidan” la meciul CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel! Rezultatele partidelor din Liga 2 # Antena Sport
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a treia a Ligii a II-a: CSM Slatina – Metalul Buzău 2-3 CS Afumaţi – FC Voluntari 0-1 CSM Reşiţa – Câmpulung Muscel 7-0 ASA Tg. Mureş – Olimpia Satu Mare 4-0 Chindia
13:40
Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură # Antena Sport
Portugalia se confruntă cu probleme mari în ceea ce privește temperaturile imense înregistrate în ultima perioadă. Acest impediment a început să aibă un impact și în lumea fotbalului, iar un antrenor din Liga Portugal a luat atitudine în acest sens. Hugo Oliveira, tehnicianul celor de la Famalicao, nu concepe cum partida echipei sale a fost […] The post Scandal în Portugalia. Un antrenor își strigă disperarea în țara afectată de valuri infernale de căldură appeared first on Antena Sport.
13:40
Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!” # Antena Sport
Vineri seară, Segunda División, a doua ligă spaniolă, a pornit la drum cu un moment istoric. AD Ceuta, club fondat în 1956, s-a întors în fotbalul profesionist după 44 de ani de absență. A fost o deplasare lungă pentru Ceuta, la Valladolid, unde a și pierdut la scor, 0-3. Rezultatul a fost însă mai puțin […] The post Clubul e în Africa, dar vineri seară s-a întors în fotbalul profesionist din Europa! „Echipa ne unește pe toți!” appeared first on Antena Sport.
12:50
“Nu e rivalitate, e primul meci din istorie”. Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo – Steaua # Antena Sport
Ionel Dănciulescu ocupă funcția de manager al lui CS Dinamo, însă asta nu îl împiedică să fie de părere că duelul cu Steaua din această etapă marchează prima întâlnire dintre cele două formații. Deși ambele echipe poartă numele unor cluburi care au scris istorie în fotbalul românesc, al doilea cel mai bun marcator din istoria […] The post “Nu e rivalitate, e primul meci din istorie”. Ionel Dănciulescu, tranșant înainte de CS Dinamo – Steaua appeared first on Antena Sport.
12:40
Barcelona a reuşit să-i înscrie pe Joan Garcia şi Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca # Antena Sport
În ziua meciului din La Liga cu Mallorca, FC Barcelona a reuşit în sfârşit să-i înscrie în lot pe noul portar Joan Garcia şi pe atacantul Marcus Rashford, punând capăt unei telenovele care dura de mai multe săptămâni. Fără Marc-André ter Stegen de mai multe luni, Hansi Flick se pregătea să înceapă sezonul 2025-2026 fără […] The post Barcelona a reuşit să-i înscrie pe Joan Garcia şi Marcus Rashford chiar în ziua meciului cu Mallorca appeared first on Antena Sport.
12:30
FCSB va da peste Aberdeen în play-off-ul Europa League, după ce a reușit să o învingă din nou pe Drita în turul 3 preliminar. Elias Charalambous nu a avut la dispoziție toți jucătorii de bază în meciul din Kosovo, însă unul dintre ei ar urma să revină pentru turul cu echipa din Scoția care va […] The post Veste excelentă pentru FCSB. Un titular se întoarce pentru play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
12:00
Giovanni Becali a dat verdictul înainte de “dubla” dintre FCSB și Aberdeen. Ce șanse are campioana # Antena Sport
FCSB a reușit joi seara să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic au semnat reușitele datorită cărora campioana României se va lupta cu Aberdeen pentru un loc în grupa celei de-a doua competiții UEFA. […] The post Giovanni Becali a dat verdictul înainte de “dubla” dintre FCSB și Aberdeen. Ce șanse are campioana appeared first on Antena Sport.
11:50
Propunerea pe care i-a făcut-o Ioana Năstase lui Ilie Năstase, după ce a depus actele pentru divorţ! # Antena Sport
Ioana Năstase a depus actele pentru divorţul de Ilie Năstase, dar pare dispusă să renunţe la proces. Cei doi s-au mai aflat şi în trecut în pragul divorţului, dar s-au împăcat. Primul termen al divorţului dintre Ioana Năstase şi Ilie Năstase nu a fost încă stabilit, având în vedere că magistraţii se află în perioada […] The post Propunerea pe care i-a făcut-o Ioana Năstase lui Ilie Năstase, după ce a depus actele pentru divorţ! appeared first on Antena Sport.
11:40
Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota” # Antena Sport
Antrenorul Arne Slot a vorbit la Sky Sports, vineri seară, la câteva minute după victoria cu 4-2 a lui Liverpool împotriva lui Bournemouth, despre golul lăsat în echipa sa de moartea tragică a lui Diogo Jota. “În mod normal, la 2-2, ştiţi pe cine aş fi trimis în teren”, a declarat el emoţionat pentru Sky […] The post Arne Slot, după Liverpool – Bournemouth 4-2: “Mi-ar fi plăcut ca la 2-2 să-l pot trimite în teren pe Diogo Jota” appeared first on Antena Sport.
11:40
Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren # Antena Sport
Dennis Man a ajuns la PSV de la Parma în urma unui transfer în valoare de 8,5 milioane de euro, iar antrenorul formației din Eindhoven deja a început să îl includă în planurile sale. Înainte de următorul meci din campionat al echipei campioane, Peter Bosz a discutat despre situația jucătorului român și a dat de […] The post Dennis Man, subiect de discuție pentru antrenorul lui PSV. Ce a spus despre posibilitatea de a-l vedea în teren appeared first on Antena Sport.
11:10
“Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League # Antena Sport
FCSB a reușit joi seara să se califice în play-off-ul Europa League după ce a învins-o pe Drita și în manșa retur a “dublei”, scor 3-1. Juri Cisotti, David Miculescu și Dennis Politic au semnat reușitele datorită cărora campioana României se va lupta cu Aberdeen pentru un loc în grupa celei de-a doua competiții UEFA. […] The post “Mai am 8”. Mesajul scurt postat de Mihai Stoica după calificarea FCSB-ului în play-off-ul Europa League appeared first on Antena Sport.
10:50
Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor # Antena Sport
Europe Smash – Sweden 2025 continuă cu cea de-a treia zi de competiție, iar doi români sunt angrenați în calificările de la simplu feminin și masculin. Ovidiu Ionescu va juca la prânz în turul secund după ce a debutat cu o victorie dramatică vineri, în timp ce Adina Diaconu va avea diseară șansa să intre […] The post Ovidiu Ionescu și Adina Diaconu luptă în calificări la Europe Smash – Sweden (LIVE VIDEO, AntenaPLAY). Ora meciurilor appeared first on Antena Sport.
10:50
OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr # Antena Sport
Internaţionalul francez Kingsley Coman (29 de ani) a semnat un contract cu gruparea saudită Al Nassr, unde va fi coechipier cu Cristiano Ronaldo. El vine de la Bayern Munchen şi va primi un salariu anual de 25 de milioane de euro timp de trei ani. OFICIAL | Kingsley Coman a semnat cu Al Nassr În […] The post OFICIAL | Kingsley Coman a devenit coleg cu Ronaldo! Internaţionalul francez a semnat cu Al Nassr appeared first on Antena Sport.
10:30
Mohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Mohamed Salah (33 de ani) a izbucnit în lacrimi la finalul meciului Liverpool – Bournemouth 4-2. Salah a înscris golul de 4-2 în prelungirile partidei, în minutul 90+4. Salah a atins o nouă bornă istorică la Liverpool. A ajuns la 10 goluri marcate în partidele din prima etapă din Premier League. Niciun fotbalist nu a […] The post Mohamed Salah, în lacrimi după un meci în care a scris istorie pentru Liverpool! Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
10:20
Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri # Antena Sport
Ademola Lookman nu este singurul jucător “țintit” în această perioadă de mercato de Inter Milano. În timp ce conducerea “nerazzurră” a discutat cu Atalanta pentru mutarea nigerianului, șefii grupării de pe Meazza au mai pus ochii și pe alți jucători, iar unul dintre ei era Manu Kone. Mijlocașul central al Romei era extrem de aproape […] The post Transferul scăpat printre degete de Interul lui Cristi Chivu. Mutarea, întoarsă din drum de suporteri appeared first on Antena Sport.
10:00
Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo – UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii “alb-roșii”: “Să nu uite” # Antena Sport
Dinamo și UTA “au dat-o la pace” în meciul de pe Arena Națională din etapa a șasea a Ligii 1, scor 1-1. Una dintre figurile importante care a asistat la duelul dintre cele două formații a fost Cosmin Contra, care a oferit și câteva declarații după fluierul final. Cel poreclit “Guriță” a avut un remarcat […] The post Jucătorul remarcat de Cosmin Contra după Dinamo – UTA 1-1. Mesaj pentru suporterii “alb-roșii”: “Să nu uite” appeared first on Antena Sport.
09:50
Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial # Antena Sport
Nicolae Stanciu a avut un debut oficial de vis la Genoa. În partida din Cupa Italiei cu Vicenza, câştigată de Genoa cu 3-0, căpitanul naţionalei a înscris un gol de senzaţie. În minutul 54 al meciului, la scorul de 2-0, Stanciu a înscris cu un voleu superb, imparabil. Căpitanul naţionalei a dus scorul la 3-0, […] The post Ce a scris Gazzetta dello Sport despre Stanciu, după ce românul a marcat pentru Genoa la primul meci oficial appeared first on Antena Sport.
09:40
Mircea Lucescu a pus ochii pe un jucător-surpriză pentru națională. Ar fi o convocare în premieră # Antena Sport
Naționala României va disputa două meciuri în luna septembrie, primul fiind amicalul contra Canadei, iar celălalt duelul cu Cipru din preliminariile pentru Cupa Mondială. Recent, Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru ambele dueluri, însă numele jucătorilor din campionatul intern se lasă momentan așteptate, cum se întâmplă de fiecare dată. Selecționerul poate să […] The post Mircea Lucescu a pus ochii pe un jucător-surpriză pentru națională. Ar fi o convocare în premieră appeared first on Antena Sport.
09:30
Carlos Alcaraz – Alexander Zverev, duel de senzaţie în semifinalele turneului de la Cincinnati # Antena Sport
Tenismenul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat vineri în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, învingându-l în trei seturi, 6-3, 4-6, 7-5, pe rusul Andrei Rublev, cap de serie numărul 9. Acesta este al 15-lea meci consecutiv câştigat de Alcaraz la competiţiile […] The post Carlos Alcaraz – Alexander Zverev, duel de senzaţie în semifinalele turneului de la Cincinnati appeared first on Antena Sport.
09:20
Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru # Antena Sport
O fetiţă britanică de 10 ani a intrat în istoria şahului, devenind cea mai tânără jucătoare care a reuşit vreodată să învingă un mare maestru, transmite CNN. Bodhana Sivanandan, din nord-vestul Londrei, l-a învins pe marele maestru Pete Wells, în vârstă de 60 de ani, în ultima rundă a Campionatului Britanic de Şah 2025, desfăşurat […] The post Performanţă istorică! O fetiţă de 10 ani a devenit cea mai tânără jucătoare de şah care învinge un mare maestru appeared first on Antena Sport.
