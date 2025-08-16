O băutură acidulată răpește minute din viață

13:10

Luna în care te-ai născut îți influențează personalitatea și modul în care ești perceput(ă) de ceilalți. Uneori, fără să îți dai seama, radiezi o calitate care îi atrage pe oameni ca un magnet. Fie că este vorba de loialitate, creativitate, bunătate sau umor, această trăsătură te face unic(ă) și memorabil(ă).