O băutură acidulată răpește minute din viață
Jurnalul.ro, 16 august 2025 22:30
Oamenii de știință spun că băutura acidulată ar putea să vă răpească minute din viață. A mânca un hot dog și o băutură acidulată poate părea inofensiv, dar oamenii de știință spun că ar putea să vă scurteze viața, potrivit DailyMail.
Acum 10 minute
22:30
Acum 30 minute
22:10
Trump a mutat portretele lui Obama și Bush într-o zonă mai puțin vizibilă a Casei Albe # Jurnalul.ro
Odată o caracteristică a intrării în Casa Albă, portretul oficial al fostului președinte Barack Obama a fost mutat într-o poziție mult mai puțin vizibilă, subliniind tensiunile de lungă durată dintre al 44-lea și al 47-lea președinte.
Acum o oră
21:50
Pavel Durov, cofondatorul Telegram, a avertizat utilizatorii că administrația platformei va bloca toate canalele implicate în doxxing (publicarea neautorizată a datelor personale) și șantaj.
Acum 2 ore
21:30
Macron a promulgat legea „Duplomb”, după cenzurarea parțială a reintroducerii pesticidului acetamiprid # Jurnalul.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a promulgat legea agricolă „Duplomb”, după ce Curtea Constituțională a Franței a cenzurat parțial prevederea privind reintroducerea pesticidului acetamiprid, interzis anterior.
21:10
Pacienții oncologici din Bistrița beneficiază de un robot de preparare a citostaticelor, o investiție de ultimă generație care promite tratamente mai sigure și mai precise.
20:50
Poliția indiană a arestat șase bărbați acuzați că s-au dat drept polițiști și au furat bani în cadrul unui „birou anti-criminalitate”, relatează AFP.
Acum 4 ore
20:30
Artefacte vechi atribuite hominizilor wallaceeni, descoperite de oamenii de știință în Indonezia # Jurnalul.ro
Oamenii de știință au descoperit o serie de unelte de piatră pe insula Sulawesi din Indonezia, care, potrivit acestora, ar putea reprezenta dovezi ale prezenței umane în urmă cu 1,5 milioane de ani pe insulele situate între Asia și Australia - cei mai vechi oameni cunoscuți din regiunea Wallacea.
20:20
FT: Putin i-a spus lui Trump că renunță la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk # Jurnalul.ro
Președintele rus, Vladimir Putin, i-a spus lui Donald Trump că va „îngheța” linia frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie în schimbul regiunii Donețk din Ucraina, relatează sâmbătă Financial Times.
20:10
O instanță din provincia conservatoare Aceh, din Indonezia, a condamnat doi bărbați la câte 80 de lovituri de bici în public, după ce poliția religioasă islamică i-a prins implicați în ceea ce instanța a considerat acte sexuale, potrivit AP.
19:50
Cercetătorii au găsit fosila unui mamifer de dimensiunea unui șoarece care a trăit în perioada Cretacicului Superior, acum aproximativ 74 de milioane de ani, în Patagonia chiliană.
19:40
Premierul liberal polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia şi că a devenit clar faptul că Moscova respectă doar forţa, relatează agenţia EFE.
19:30
Daniel Ricciardo, despre viața după Formula 1: „Am fost uneori prea egoist, acum învăț să fiu empatic” # Jurnalul.ro
Daniel Ricciardo, fost pilot de Formula 1, a dezvăluit cum se află într-un proces de „auto-explorare” după ce a părăsit Marele Circ în 2024, încercând să-și regăsească identitatea dincolo de cursele de mașini.
19:10
În luna iulie 2025, indicele prețurilor de consum (IPC) a înregistrat o creștere de 2,68% față de luna anterioară, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică.
18:50
Acuzat că și-a înscenat moartea pentru a evita acuzațiile de viol, găsit vinovat în Utah # Jurnalul.ro
Un bărbat din Rhode Island acuzat că și-a înscenat moartea și a fugit din Statele Unite pentru a scăpa de acuzațiile de viol a fost găsit vinovat de agresiune sexuală asupra unei foste iubite, în primul său proces din cele două pe care le are în Utah, notează AP.
18:50
Un râs de companie, adus de un bărbat din Iași care se afla în vizită la rude, a fost văzut plimbându-se prin orașul Fălticeni, după ce a scăpat din lesă.
Acum 6 ore
18:40
Nicușor Dan: Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace # Jurnalul.ro
„Reuniunea din Alaska a fost o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace”, declară sâmbătă președintele Nicușor Dan, după întrevederea din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin.
18:30
Șoferul a fost surprins depășind limita de viteză cu 27 de kilometri pe oră, pe o stradă din orașul elvețian Lausanne, iar acum riscă amenzi de până la 90.000 de franci elvețieni (peste 110.000 de dolari), potrivit CNN.
18:20
Liderii „Coaliției celor dispuși” se vor reuni prin videoconferință duminică după-amiază, înaintea vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Washington, anunță sâmbătă președinția franceză.
18:10
De la discuții despre cine spală vasele la certuri pentru termostat, multe conflicte de cuplu ascund în spatele aparențelor probleme mai profunde.
18:10
Un bărbat din localitatea Berlești, care și-a lovit soția în cap cu o tigaie și a tăiat-o cu cuțitul, a fost arestat preveniv pentru 30 de zile, informează IPJ Brăila.
17:50
Foștii parteneri de afaceri ai Priscillei Presley au intentat un proces prin care solicită despăgubiri de peste 50 de milioane de dolari, invocând fraudă și încălcarea contractului, potrivit AP.
17:30
Peste 115 cercetători acuză Harvard de cenzură, după anularea unui număr special despre Palestina # Jurnalul.ro
Un grup de peste 115 academicieni din domeniul educației condamnă decizia Harvard Educational Review de a anula un întreg număr dedicat Palestinei, calificând-o drept „cenzură” și un exemplu de discriminare anti-palestiniană.
17:20
Liderii europeni sunt invitați să participe luni la o întâlnire cu președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, la Casa Albă, informează sâmbătă New York Times, citând doi înalți oficiali europeni.
17:10
Un diamant de 2 carate descoperit în parcul național din Arkansas va fi folosit pentru un inel de logodnă # Jurnalul.ro
O femeie din New York a descoperit un diamant alb de 2 carate într-un parc statal din Arkansas, o piatră prețioasă pe care spune că o va folosi pentru inelul de logodnă, scrie AP.
17:00
Trump i-a propus lui Zelenski garanţii de securitate echivalente cu articolul 5 al Tratatului NATO # Jurnalul.ro
Preşedintele american, Donald Trump, i-a propus preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu preşedintele rus, Vladimir Putin, afirmă surse diplomatice citate de AFP şi Reuters, în timp ce premierul italian, Giorgia Meloni, a confirmat discuţii asupra acestei propuneri.
16:50
Un avocat își cere scuze pentru erorile generate de inteligența artificială într-un dosar de crimă # Jurnalul.ro
Un avocat din Australia și-a cerut scuze unui judecător pentru că a depus în dosarul unei crime memorii care includeau citate false și hotărâri judecătorești inexistente, generate de inteligența artificială, potrivit AP.
Acum 8 ore
16:40
Un turist englez, în vârstă de 70 ani, a murit sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, informează Salvamont Prahova.
16:30
Forțele de ordine din Serbia au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii # Jurnalul.ro
Forțele de ordine din Serbia au folosit gaze lacrimogene vineri seara, la Belgrad, pentru a dispersa protestatarii antiguvernamentali care au aruncat petarde și rachete de semnalizare asupra polițiștilor.
16:10
13 Semne subtile că soțul tău se distanțează emoțional – Cum recunoști și ce poți face # Jurnalul.ro
Uneori, relațiile nu se destramă brusc, ci printr-o serie de schimbări fine, aproape insesizabile, care se acumulează în timp. Dacă simți că soțul tău se îndepărtează, aceste indicii te pot ajuta să înțelegi mai bine situația și să găsești calea spre reconectare. Nu sunt verdicte finale, ci puncte de reflecție și, eventual, de acțiune.
15:50
Inconștiență la volan. Aproximativ 2.300 de permise, reținute pentru viteza într-o săptămână # Jurnalul.ro
În perioada 4-10 august, polițiștii rutieri au reținut aproximativ 2.300 de permis pentru viteză, în cadrul acțiunii derulate sub coordonarea ROADPOL, anunță IGPR.
15:30
Sâmbătă, un copil de doi ani și-a pierdut viața după ce a fost accidentat de tatăl său în timp ce acesta manevra un autoturism, anunță IPJ Bistrița Năsăud.
15:30
Ultima paradă a planetelor din 2025, un fenomen astronomic rar și spectaculos, va avea loc între 17 și 20 august. În această perioadă, 6 planete - Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun - vor părea aliniate pe cer.
15:30
Un accident s-a produs, sâmbătă, între două mașini și un TIR, pe DN 7 Sibiu – Râmnicu Vâlcea, lângă localitatea Câineni. Traficul se desfășoară alternativ, dirijat.
15:10
Vineri după-amiază, șase tineri din Borșa au fost răniți după ce un autoturism s-a răsturnat pe un drum forestier, anunță IPJ Maramureș.
15:10
Cafeaua, aliatul inimii: Ce avertisment transmit cardiologii despre cel mai dăunător obicei al consumatorilor # Jurnalul.ro
Două treimi dintre americani beau cafea zilnic, însă modul în care o prepară poate face diferența între un obicei benefic pentru inimă și unul cu efecte nocive. Cardiologii explică de ce un ingredient atât de comun poate anula complet avantajele acestei băuturi.
15:10
Vineri, trei persoane, un adult și doi minori, au fost scoase din apele Mării Negre în stațiunea Jupiter. După încercarea manevrelor de resuscitare, un bărbat în vârstă de 35 de ani a decedat
15:10
Un tânăr de 18 ani a decedat, vineri, după ce s-a electrocutat încercând să monteze un cablu de televizor, anunță IPJ Dolj.
14:50
Ministrul Oana Țoiu salută invitația lui Trump către Zelenski pentru o întâlnire la Washington # Jurnalul.ro
Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a reacționat pe X la evoluția discuțiilor privind oprirea Războiului din Ucraina. Țoiu a salutat invitația invitația președintelui Donald Trump către Zelenski pentru o întâlnire la Washington.
Acum 12 ore
14:30
Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că președintele chinez, Xi Jinping, i-a comunicat că în timpul mandatului său China nu va invada Taiwanul, informează Reuters.
14:10
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025 vin la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova, din 2026 # Jurnalul.ro
Șapte spectacole din Festivalul OFF Avignon 2025 vin la Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova, din 2026, în secțiunea Shakespeare Of(f) Avignon
14:00
Contraofensiva UE la summitul din Alaska. Liderii europeni vor o reuniune Trump-Putin- Zelenski # Jurnalul.ro
Liderii europeni au afirmat sâmbătă că sunt pregătiţi să faciliteze un summit între Donald Trump (SUA), Volodimir Zelenski (Ucraina) şi Vladimir Putin (Rusia) după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus cu privire la conflictul din Ucraina, indică un comunicat postat pe website-ul consilium.europa.eu.
13:50
Air Canada și-a suspendat activitatea, pe fondul declanșării unei greve a însoțitorilor de bord, fiind afectați aproximativ 100.000 de călători, informează AFP.
13:50
Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, vineri, trei autoturisme căutate de autoritățile din de autoritățile din Letonia, Danemarca și Norvegia, fiind estimate la 165.000 de euro, anunță Poliția de Frontieră.
13:40
Un bărbat din comuna Predești, județul Dolj, și-a pierdut viața, vineri, după ce a căzut într-un bazin din curtea locuinței sale, anunță IPJ Dolj.
13:30
Ungaria modifică temporar restricțiile de circulație pentru camioanele de peste 7.5 tone # Jurnalul.ro
Autoritățile maghiare au redus intervalele orare de aplicare a restricțiilor de circulație pentru camioanele de 7.5 tone, pe durata weekendului, anunță Poliția de Frontieră.
13:30
O firmă din Hunedoara este cercetată penal după ce polițiștii au găsit mii de litri de deșeuri periculoase stocate fără respectarea legii, anunță IPJ Hunedoara.
13:10
Ce calitate irezistibilă ai în funcție de luna în care te-ai născut – Descoperă ce îi atrage pe oameni la tine # Jurnalul.ro
Luna în care te-ai născut îți influențează personalitatea și modul în care ești perceput(ă) de ceilalți. Uneori, fără să îți dai seama, radiezi o calitate care îi atrage pe oameni ca un magnet. Fie că este vorba de loialitate, creativitate, bunătate sau umor, această trăsătură te face unic(ă) și memorabil(ă).
12:50
Cel de-al doilea contingent format din 40 de pompieri români a ajuns astăzi în Grecia pentru a prelua activitățile de stingere și monitorizare a incendiilor de pădure din Estul Atenei, anunță IGSU.
12:30
Compania Playboy își va reloca sediul central din Los Angeles la Miami Beach, unde plănuiește să deschidă și un nou club cu restaurant și zonă privată pentru membri, inspirată de celebra Playboy Mansion.
12:10
Poeți din 30 de țări, de pe patru continente, vin la Festivalul Internațional de Poezie București, ediția a XV-a # Jurnalul.ro
Peste aproximativ o lună, luni, 15 septembrie 2025, în capitală debutează cea de-a XV-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie București (FIPB), cel mai important eveniment poetic din România și unul dintre cele mai vizibile din Europa de Est.
